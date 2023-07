Home » Eletrônicos O melhor Placa De Rede: Selecionado para você Eletrônicos O melhor Placa De Rede: Selecionado para você 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Placa De Rede não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Placa De Rede , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Placa De Rede 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Placa De Rede.



Placa de Rede PCi-E TP-Link TG-3468 10/100/1000 Mbps R$ 78.00

R$ 60.08 in stock 30 new from R$ 49.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interface 1 Porta USB, 1 Conector de Energia

Compatibilidade Para Modelos de iPhone iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6s iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus Para Modelos de iPad iPad com Tela Retina iPad mini iPad mini 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini iPad mini 2 Para Modelos de iPod iPod nano 7a

Peso 24. 1g (somente cabo) Dimensões (L X C X A) 40. 5 x 0. 6 x 0. 3 pol ( 1030 x 15 x 7 mm)

Ultra rápido: Adaptador PCIe de 10/100/1000Mbps atualiza a velocidade de sua Ethernet para Gigabit

PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-E PRV1000E COM SUPORTE LOW PROFILE R$ 78.11

R$ 70.20 in stock 15 new from R$ 44.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conectividade: Cabo

Conector Padrão: RJ45

Interface: 32 bits PCI-e

Taxa de transmissão: 10/100/1000 Mbps - Half Duplex

20/200/2000 Mbps - Full Duplex

Placa De Rede Dex Pci Express 10/100/1000 Dp-02 R$ 54.80 in stock 10 new from R$ 43.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Entidade - Placa de rede

Marca - Geral

Adaptador Gigabit PCI Express TP-Link Archer TX50E Wi-Fi 6 AX3000 Bluetooth 5.0 R$ 474.79

R$ 449.00 in stock 13 new from R$ 449.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Velocidade Wi-Fi 6 - Rompe a barreira do gigabit com velocidade de até 2.402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Bluetooth 5.0. Compatibilidade com Versões Anteriores - Suporte total para padrões 802.11ac/a/b/g/n

Experiência Sem Interrupção - 75% menos latência garantem jogos ultra-responsivos, chat de vídeo ininterrupto e perfeito streaming ao vivo

Conecte-se ao seu Wi-Fi em mais partes da sua casa com duas antenas externas de alto ganho, garantindo maior cobertura e estabilidade aprimorada

Garantia de 3 anos com o fabricante (mediante apresentação de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal)

FENVI Placa de rede WI-FI 6 Pcie AX200 3000Mbps com Bluetooth 5.1 FV-AX3000 Dissipador Desktop PC R$ 239.99 in stock 5 new from R$ 225.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tenha a melhor conexão da atualidade com a rede WiFi 6 AX

Placa de Rede WiFi 6 e Bluetooth 5.1

Chipset: Intel AX200 2.4ghz 300mbps/5ghz 2400mbps

Compatibilidade: Windows 10 64bit ou Superior; Sistema Intel e AMD (Ryzen)

Conexão PCI-E X1 (compátivel com 1x/4x/16x)

Placa de Rede - Wireless - PCI-E - TP-Link N300 - TL-WN881ND R$ 115.00

R$ 108.72 in stock 16 new from R$ 74.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Adaptador PCI-Express TP-Link TL-WN881ND Wireless - 300Mbps

Placa WiFi 6 PCI-E AX200 Desktop BT5.2 Dual Band AX3000Mbps AX200NGW 802.11ax 5Ghz 2,4Ghz 160MHz MU-MIMO Adaptador de rede sem fio de próxima geração para fãs de jogos OFDMA Miracast Suporte somente Windows 11 10 R$ 191.50 in stock READ O melhor canon rebel: Guia de revisão e compra 7 new from R$ 191.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Este adaptador wifi AX3000 para PC desktop é alimentado por WiFi 6 AX200 e é projetado para desktop PCIe apenas com suporte para Windows 10/11 64 bits; WiFi AX com velocidades de até 2,4 Gbps @5 Ghz e até 574 Mbps @2,4 Ghz; compatível com 802.1111 Ghz; compatível com versões anteriormente b/g/n/ac Tecnologia; Suporta novo WPA3 segurança wifi mais segura; Suporta canais de 80 Mhz e 160 Mhz para dispositivos domésticos inteligentes sem buffer; mas não suporta o sistema Windows 7,8 ou 8.1.

Embutida com tecnologia BT 5.2 para conexão de todos os dispositivos Bluetooth, suporta conexão com fone de ouvido Bluetooth, estéreo Bluetooth, teclado Bluetooth, mouse Bluetooth e outros para mais conveniências e demandas. Emissão eficiente de WiFi Incorpore-o em um computador desktop para criar sinais WIFI sem fio. Telefones celulares, laptops, tablets, PCs podem se conectar.

Os roteadores Wi-Fi 6 correspondentes oferecerão os melhores resultados, por exemplo: ASUS Gigabit WiFi Router GT-AX11000 RT-AX88U RT-AX92U RT-AX95Q RT-AX95U GT-AX6000 RT-AX58U ROG Rapture Arris SURFboard mAX W31 TG951 442 D-s Link DIR-X6060 DIR-X9000 Netgear RAX200 (Nighthawk Tri-Band AX12) RAX80 (Nighthawk AX8) RAX120 (Nighthawk AX12) RAX40 (Nighthawk AX4) RAX40 (Nighthawk AX4) AC19000 Roteadores WiFi de banda dupla TP-Link Archer AX11000 Archer AX1500 Archer AX1800 Tplink Archer AX6000 Archer AX3000 Calix GigaSpire

Esta placa de rede Wi-Fi 6 para desktop de jogos tem a sexta geração do padrão Wi-Fi, como Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA), Uplink Multiusuário MIMO (MU-MIMO) e codificação de ordem superior 1.024-QAM. CD de driver e guia de instalação rápida incluídos no pacote. O driver mais recente pode ser baixado do site da fenvi. Ou faça o downloadcenter.intel.com/product/189347/Intel-Wi-Fi-6-AX200

Suporta símbolo OFDM 4x mais longo torna a latência uma coisa do passado. O padrão Wi-Fi 6 usa OFDMA para aumentar a eficiência. Imagine sua conexão WiFi como uma série de caminhões de entrega que entregam pacotes de dados para seus dispositivos. Com WiFi 802.11ac, cada caminhão de entrega ou "pacote" só pode entregar um pacote para um dispositivo por vez. Mas com a OFDMA, cada caminhão pode entregar várias encomendas para vários dispositivos simultaneamente. Essa grande melhoria na eficiência funciona tanto para uploads quanto downloads.

PLACA DE REDE PCI-EX WIRELESS DUAL BAND 300Mbps TP-LINK AC1200 R$ 240.99 in stock 2 new from R$ 240.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Placa Wireless WiFi 6E 2.4g/5g/6ghz 802.11AX Bluetooth 5.2 Intel AX210 FV-AXE3000 PCI-E Vermelho R$ 184.25 in stock 14 new from R$ 179.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tenha a melhor tecnologia em conexão da atualidade com a rede Wi-Fi 6E

O novo modelo 6E com Banda de 6ghz. Tri-Band 2.4ghz / 5ghz / 6ghz

Placa de Rede Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2

Compatibilidade: Windows 10 64bit, Linux; Sistema Intel e AMD (Ryzen)

*Para aproveitar os recursos do Wi-Fi 6E é necessário um roteador compatível com a tecnologia. Possui retrocompatibilidade com padrões anteriores.

Placa WiFi 6E AX210 PCI-E BT5.2 160MHz Tri-Band expande WiFi para 6GHz/5GHz/2,4GHz 5400Mbps Gigabit AX210ngw Desktop PC PCIe Adaptador de rede sem fio WiFi 6E 802.11ac ax MU-MIMO para Windows 11/10 R$ 239.98

R$ 220.00 in stock 7 new from R$ 220.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FV-AXE3000 AX210NGW PCI-E Cartão WiFi com duas antenas 6dbi de alta velocidade suportam a tecnologia Wi-Fi 6E, retrocompatível com padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. Suporta três bandas de 2,4 GHz/6 GHz, frequência 5,8 GHz até 2400 Mbps, frequência de 2,4 GHz até 574 Mbps. ps,6Ghz até 5400 Mbps.

Adaptador WiFi Fenvi AX210 PCI-E integrado com tecnologia Bluetooth 5.2 para conexão de todos os dispositivos Bluetooth, suporta conexão com fone de ouvido Bluetooth, estéreo Bluetooth, teclado Bluetooth, mouse Bluetooth e outros para mais conveniências e demandas. Emissão de Wi-Fi eficiente. Insira-o em um computador desktop para construir sinais Wi-Fi sem fio. Celulares, laptops, tablets, PCs podem ser conectados.driver:https://downloadcenter.intel.com/product/204836/Intel-Wi-Fi-6E-AX210-Gig-

A placa de rede Wi-Fi de três faixas tem a maior capacidade anti-interferência, sinal wi-fi sem fio mais estável e velocidade de transmissão mais rápida. A antena de banda dupla removível externa equipada combina com o amplificador de potência a bordo garante que o Wi-Fi receba ou transmitindo em longo alcance. Garanta uma maior gama de conexão Wi-Fi e estabilidade para jogos. Mas o adaptador de mesa FV-AXE3000 suporta apenas o Windows 11/10.

Nosso Bluetooth usa nova tecnologia 5.2 que expande o alcance de 4 x sinais Bluetooth, resolve o problema de sinal fraco e espera. Por um longo tempo para transferir arquivos grandes. A saída múltipla (MU-MIMO) permite que mais dados sejam transferidos de uma só vez e permite que um ponto de acesso lida com um número maior de clientes simultâneos. Wi-Fi 6E expande a banda Wi-Fi de 80 MHz para 160 MHz, duplicando a largura do canal e criando uma conexão mais rápida do seu roteador ao dispositivo.

O BT5.2 alcança velocidades 2x mais rápidas e cobertura 4x mais ampla do que BT4.2, resolve o problema de sinal fraco. Projetado pela interface PCI-E X1 será compacto com praticamente computadores com interfaces PCI Express (slot PCI-E 1X/4X/8X/16X); como Samsung/Dell/Sony/ACER/ISUS/MSI/Clevo/Terransforce/Hasee etc. Nosso Bluetooth usa tecnologia 5.2 que expande a gama de 4x sinais Bluetooth, resolve o problema de sinais fracos e espera. Por um longo tempo para transferir arquivos grandes.

Placa Pci Express X1 de Rede Gigabit Rj45 Comtac 9100 R$ 144.90

R$ 98.90 in stock 4 new from R$ 98.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Auto detecção e correção

Placa De Rede Multilaser Pci Conexão Rj45 - GA131 R$ 49.90

R$ 45.90 in stock 8 new from R$ 34.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa de Rede

Multilaser

Pci

Conexão Rj45

Promoção

TP-Link PLACA PCI EXPRESS WIRELESS DUAL BAND AC600 ARCHER T2E, Preto R$ 254.48

R$ 186.73 in stock 9 new from R$ 186.73

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features WiFi Dual Band AC600 - Aproveite ao máximo sua rede com velocidades de Wi-Fi de até 600 Mbps (433 Mbps na banda de 5 GHz e 200 Mbps na banda de 2,4 GHz)

Compatível com MU-MIMO - aumenta o rendimento e a eficiência da rede ao trabalhar com um roteador MU-MIMO compatível

Amplo alcance sem fio - conecte-se ao seu Wi-Fi em mais partes da sua casa com uma antena potente de alto ganho que aumenta o sinal

Compatível com WPA3 - Melhore a segurança cibernética com proteção mais segura e individualizada

Suportes de perfil baixo e altura total - opções personalizadas oferecem a flexibilidade de encontrar um suporte que se encaixa perfeitamente no design de sua placa

Fenvi AX210 AX210NGW WiFi 6E PCI-E Placa WiFi BT5.2 802.11ax Adaptador de Desktop MU-MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz estendido para 5400 Mbps OFDMA Miracast vPro para jogos (apenas as antenas de roteador Wi-Fi 6E suportam banda de 6Ghz) R$ 279.00

R$ 260.00 in stock 8 new from R$ 260.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O cartão adaptador de desktop Fenvi Wi-Fi 6E AX210 suporta 802.11ax através de antenas MU-MIMO 2x2 sobre as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz para placas-mãe de PC no formato PCI-E/x1/x4/x8/x16, também suporte BT5.2. Também Windows 10, 64 bit e Google Chrome OS, também para ativado em Linux 5.1 kernel. (se você tiver quaisquer drivers Wi-Fi ou Bluetooth existentes, pode causar erro no dispositivo ou o cartão instalado pode não funcionar. driver:https://downloadcenter.intel.com/product/204836/Intel-Wi-Fi-6E-AX210-Gig-

Esta placa de rede Wi-Fi 6E para fãs de jogos PC desktop tem a sexta geração do padrão Wi-Fi, como acesso múltiplo de divisão de frequência ortogonal (OFDMA), MIMO multi-usuário uplink (MU-MIMO) e codificação de ordem superior 1.024-QAM. Símbolo OFDM 4 vezes mais longo torna a latência uma coisa do passado. O padrão Wi-Fi 6 usa OFDMA para maior eficiência e desempenho sem atrasos. Imagine sua conexão Wi-Fi como uma série de caminhões de entrega que entregam pacotes de dados para seus dispositivos.

O adaptador WiFi 6E AX210 suporta Wi-Fi 4, 5, 6 e Wi-Fi 6E e projetado para recursos Wi-Fi 6 Wave 2. Ao implementar a nova tecnologia Wi-Fi 6E que suporta a nova banda de 6 GHz que inclui 1200 MHz de novo espectro contíguo (>2 x em comparação com 5 GHz) com mais opções de Wi-Fi e exclusividade para produtos Wi-Fi 6, AX210 maximiza os benefícios Wi-Fi 6E e Gigabit WiFi, permitindo maior flexibilidade de rede, downloads mais rápidos, compartilhamento e backups bem como redução de latência e confiabilidade aprimorada.

Com WiFi 6 e 6E em 80 Hz, você receberá 1200 Mbps e 160 Hz 2400 Mbps em um cliente com fluxos 2 × 2 TX/RX. você precisa usar a largura de canal de 160 Hz se quiser exceder o rendimento de gigabit oferecido pela maioria das soluções com fio. no canal relativamente congestionado de 5 GHz, tem apenas seis canais de 80 MHz e dois canais de 160 MHz. Usando 6 GHz, você acessa quatorze canais de 80 MHz e sete canais de 160 MHz, tornando fácil possível executar um sistema de malha ou pontos de acesso sem canais sobrepostos na largura de 160 MHz.

Nova função BT5.2 equipada com tecnologia BT5.2. Suporta conexão com fone de ouvido Bluetooth, estéreo Bluetooth, teclado Bluetooth, mouse Bluetooth e outros para mais conveniência e exigências. Emissão Wi-Fi eficiente. Insira em um computador desktop para criar sinais Wi-Fi sem fio. Celulares, desktops, tablets, PCs são capazes de conectar. O BT5.2 também duplica velocidade de dados para transmissões mais rápidas, reduzindo assim o consumo geral de energia.

Placa Wireless WiFi 6 AX 5ghz Bluetooth 5.0 Intel AX200 FV-AX3000 PCI-e X1 Preto R$ 210.00 in stock 12 new from R$ 200.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tenha a melhor conexão da atualidade com a rede WiFi 6 AX

Placa de Rede WiFi 6 e Bluetooth 5.0

Chipest: Intel AX200 2.4ghz 300mbps/5ghz 2400mbps

Compatibilidade: Windows 10 64bit; Sistema Intel e AMD (Ryzen)

Conexão PCI-E X1 (compátivel com 1x/4x/16x)

Placa de rede Fenvi 1200 Mbps sem fio AC PCI Express PCI-E Dual Band Gigabit Adaptador Wi-Fi 802.11ac 5GHz 867Mbps 2.4GHz 300Mbps BT4.0 para PC Windows R$ 149.90 in stock READ O melhor Xiamo Mi 8: quais são suas opções? 2 new from R$ 149.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Este adaptador AC1200 de banda dupla sem fio CA suporta Wi-Fi 802.11ac 2 x 2, oferecendo até 1200 Mbps, incluindo recursos Wave 2, como MU-MIMO downlink, oferecendo até 3 vezes aumento nas velocidades do usuário em implementações densas, suportando downloads rápidos e longa vida útil da bateria em comparação com dispositivos 11ac legados2. Combinado com processadores e inovações excepcionais sem fio, o AC sem fio de banda dupla remodela drasticamente sua experiência conectada em casa, no trabalho ou em movimento.

Dispositivos de baixo consumo de energia BR/EDR para atuar como um hub e periféricos ao mesmo tempo. Conecta-se aos mais novos produtos de baixa energia, bem como seus dispositivos familiares, como fones de ouvido, teclado, mouses e muito mais. Adicione conectividade Wi-Fi de 1200 Mbps de alta velocidade a um computador desktop através de um slot PCI Express (PCIe 1X). Permite que o PC conecte à rede sem fio de 2,4 GHz ou 5 GHz. Com latência de até 5 ms, você pode assistir a vídeos HD e desfrutar de jogos online multiplayer sem problemas.

Oferece velocidades Wi-Fi até 3x mais rápidas (até 867 Mbps) do que 802.11n, com até 3x mais largura de banda por fluxo para mais usuários e dispositivos3. O Downlink MU-MIMO permite que um ponto de acesso transmita dados simultaneamente para vários clientes e pode melhorar a capacidade geral de rede downlink em até 3 x 2. O CA sem fio permite uma transmissão mais suave de vídeos de alta resolução, menos conexões soltas e menos congestionamento, e velocidade mais rápida longe do roteador.

Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7, 32 bits*, Windows 7, 64 bits*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*PCI-E X1 design compatível com slots PCI-E X1, X2, X4, X8, X16. Com base em PCI-E 2.0, conformidade com PCI-E 1.X, 2.X, 3. X. Perfil baixo e suporte de altura total no interior garantem que ele pode funcionar em computadores mini e padrão. Certifique-se de que os PCs tenham pelo menos um compartimento PCIE ativo antes de comprar.

Função BT 4.0 equipada com tecnologia BT4.0. Suporta conexão com fone de ouvido Bluetooth, estéreo Bluetooth, teclado Bluetooth, mouse Bluetooth e outros para mais conveniência e demandas. Emissão de WiFi eficiente. Insira em um computador desktop para criar sinais Wi-Fi sem fio. Celulares, laptops, tablets, PCs são capazes de conectar.

Placa de Rede TP-LINK Gigabit PCI Express TG-3468 V2 R$ 78.00 in stock 3 new from R$ 78.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Aplicação: Externo

Wake-on-LAN, conveniente para gerenciar pela LAN

Interface PC de 32 bits

Adaptador PC 10/100/1000Mbps

TP-Link PLACA DE REDE WIRELESS PCI EXPRESS AC1300 T6E, Preto, Archer T6E R$ 297.18

R$ 243.84 in stock 14 new from R$ 243.84 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PLACA DE REDE WIRELESS PCI EXPRESS AC1300 T6E

6935364092559

TP-LINK

Instalação Fácil - Faça upgrade do sistema facilmente plugando o adaptador do Archer T6E Wi-Fi em um entrada PCI-E disponível. Alta Velocidade de Wi-Fi - Velocidades de até 1300Mbps (867Mbps na faixa 5GHz ou 400Mpbs na faixa 2.4GHz) Dual Band 802.11ac - 3 vezes mais rápido que o padrão 802.11n, perfeito para o uso de alta intensidade da rede Compatível com as versões anteriores - suporta os padrões 802.11 a/b/g/n Melhor Alcance - 2 antenas externas asseguram uma escala maior de cobertura Wi-Fi e melhor estabilidade Adaptador de banda dupla de alta velocidade para uma melhor experiência O Archer T6E suporta o padrão Wi-Fi - IEEE 802.11ac, oferecendo taxas de transferência 3 vezes mais rápidas do que as velocidades N sem fio. O Archer T6E fornece Wi-Fi de alta velocidade de até 867 Mbps em 5GHz, 400 Mbps em 2,4 GHz. É perfeito para streaming de vídeo em HD, jogos em linha sem atraso e navegação na web. Dissipador de calor para melhor estabilidade O dissipador de calor ajuda a dissipar o calor gerado pelo adaptador, o que, por sua vez, aumenta o desempenho e melhora a estabilidade. As temperaturas mais baixas garantem um aumento da vida útil do adaptador. Antenas externas para sinal mais direcionado Duas antenas externas para facilitar o alinhamento para alcançar o melhor sinal. A incorporação de antenas avançadas e tecnologia sem fio permite que você desfrute de conexões estáveis ??e uma cobertura incrível. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interface PCI Express Dimensões (L X C X A) 4.8 x 4.5 x 0.85 pol. (120.8 x 115.2 x 21.5 mm) Tipo de Antena 2 antenas destacáveis da faixa dupla CARACTERÍSTICAS WIRELESS Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Frequência 2.4GHz ou 5GHz Taxa de Sinal 867Mbps em 5GHz, 400Mbps em 2.4GHz Sensibilidade de Recepção 5GHz: 11a: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm 11ac HT20: -59dBm 11ac HT40: -54dBm 11ac HT80: -51dBm 2.4GHz: 11b: -76dBm 11g: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm Potência de Transmissão 5GHz:

Adaptador Usb Para Rj45 Placa De Rede Internet Pc 100 Mb/s R$ 19.99 in stock 8 new from R$ 19.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Adaptador de rede externo USB com uma porta RJ-45 de rede

Dispensa o uso de outras placas de rede

Substitui por completo sua placa de rede queimada de notebook ou de PC

Placa de Rede PCI Express Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps, Adaptador de Placa de Rede PCI E de 2,5 Gbps, para PC de Mesa, para Win 7/8/10/11, para Laptop OS X R$ 104.39 in stock 1 new from R$ 104.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Rede de 2,5 Gbps: Esta placa de rede PCIe adota o chip I226 V para fornecer até 2,5 Gbps e maior transmissão de dados para jogos, transmissão ao vivo e download.

Interface PCIE: Esta placa de rede 2.5G suporta placa-mãe com slot X1/X4/X8/X16, pino banhado a ouro PCI E com boa condutividade elétrica e altamente resistente à oxidação.

Liga de alumínio: Esta placa de rede RJ45 adota liga de alumínio premium para reduzir a perda de energia dos componentes, reduzir a temperatura mais alta do dispositivo, excelente dissipação de calor mantém a estabilidade da transmissão da rede.

Amplamente compatível: esta placa Gigabit Ethernet é compatível com versões anteriores de 2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, adequada para Win 7/8/10/11 e para OS X Laptop.

Multiuso: Este adaptador de rede PCIe vem com suporte de baixo perfil, ideal para desktop, estação de trabalho, servidor, mini guindaste de torre e outros chassis.

Placa De Rede Realtek Comfast Cabo Lan Rj45 2.5G 10/100/1000/2500mbps Pcie x1 R$ 134.99 in stock 1 new from R$ 134.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

TP-Link Placa WiFi AC1200 PCIe para PC (Archer T5E) - Bluetooth 4.2, placa de rede sem fio de banda dupla (2,4 GHz e 5 Ghz) para jogos, streaming, suporta Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64 bits) R$ 288.00 in stock 2 new from R$ 288.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Velocidade superrápida – Faça uso total da sua rede com velocidades WiFi AC1200 (867 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2,4 GHz)

Bluetooth 4.2 – alcança velocidade 2,5 × mais rápida e 10 × mais capacidade do que o Bluetooth 4.0

Amplo alcance sem fios – Conecte ao seu Wi-Fi a partir de mais longe com duas antenas externas de alto ganho garantindo maior alcance e estabilidade aprimorada

Fácil instalação – Conecte o adaptador em um compartimento PCI-E disponível para atualizar sua área de trabalho (suportes padrão e de baixo perfil incluídos)

Compatibilidade com Windows – Suporta Windows 10, 8.1, 8 e 7 (32/64 bits)

Adaptador PCI Express Wireless N150Mbps, TP-Link, TL-WN781ND R$ 79.88

R$ 74.00 in stock 17 new from R$ 49.47 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Excelente velocidade N de até 150Mbps oferece ótima experiência de transmissão de vídeo e chamadas telefônicas via Internet

Fornece interface PCI Express

Conexão segura avançada com criptografia WPA/WPA2

Adaptador placa de rede USB 3.0 Para Gigabit Ethernet LAN RJ45 (10/100/1000) R$ 59.99

R$ 55.70 in stock 17 new from R$ 45.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number USB Rede Gigabit

Placa de rede WiFi 6E Ax210 Pcie Intel AX210NGW Bluetooth 5.3 802.11ax Tri Band 2.4Ghz/5Ghz/6Ghz WiFi6 Adaptador sem fio para PC R$ 159.00 in stock 1 new from R$ 159.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O produto suporta wif dual-stream nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, e inclui uma transferência TCP melhorada — excedendo 2 Gbps — e futuras funções Wi-Fi 6 R2, incluindo UL MU- MIMO que melhora a capacidade de rede UL em ambientes densos.

O adaptador Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) é projetado para suportar a próxima tecnologia Wi-Fi 6E e certificação Wi-Fi 6E relacionada à certificação Wi-Fi 6E.

Canais MU-MIMO e 160 MHz para uma melhor experiência: MU-MIMO melhora efetivamente o ganho de sinal quando vários usuários estão enviando e recebendo ao mesmo tempo. Entrega de 80 MHz a 160 MHz, dupla transferência, latência ultrabaixa e conectividade ininterrupta.

BT 5.3 para fones de ouvido TWS

Compatibilidade: o adaptador Wi-Fi 6E funciona com todos os roteadores Wi-Fi atuais e retrocompatível com padrões Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Compatível com Windows 10/11 64 bits. Suporta todos os padrões PCIe, o slot PCIe X1 tem a melhor compatibilidade.

Placa de Rede PCI-e Mymax 10/100/1000 Mbps R$ 56.50

R$ 39.00 in stock 5 new from R$ 39.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Taxa de Transferência: 10/100/1000Mbps

Chipset: RTL811C

Compatível: - IEEE802.3 - IEEE802.3u - IEEE802.3ab - IEEE802.1P

Placa de rede PCI Express, placa WiFi Bluetooth 4.2 PCIe, placa de rede sem fio de banda dupla de 2,4 GHz 300 Mbps 5 GHz 867 Mbps, adaptador Wi-Fi para Windows 7/8/10, para Linux R$ 73.32 in stock 1 new from R$ 73.32 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alta velocidade: A placa WiFi M.2 suporta protocolo sem fio IEEE 802.11ac e frequências duplas de 2,4 , 5,0 GHz, até 1200 Mbps (2,4 GHz/300 Mbps, 5 GHz/867 Mbps).

Banda dupla: O adaptador de cartão wifi adota design de frequência dupla, frequência dupla de 2,4, 5,0 GHz.

Suporte do sistema: cartão de internet suporta vários sistemas, como para windows 7/8/10, para linux, etc.

Dispositivo aplicável: O adaptador de internet para computadores desktop pode ser aplicável a computadores com interface PCI Express (PCI E 1x/4X/16X).

Fácil de usar: Adicione um cartão de Internet em um computador desktop para permitir que ele se conecte diretamente à Internet sem fio e execute jogos online, fluxos de vídeo e navegação na Internet. READ O melhor adaptador bluetooth: Selecionado para você

Placa de rede 10/100 MPBS Feasso FPR-01 PCI R$ 49.90 in stock 2 new from R$ 49.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 3164

Placa De Rede Pci-e X1 Mini 10/100/1000 Gigalan Gigabit Low Profile R$ 53.90 in stock 1 new from R$ 53.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Gigabit! Até 1000MB de Velocidade!

Acompanha 1 Perfil Adicional para Gabinetes Menores

Padrão PCI Express X1

Para uso residencial e industrial

10DB Antena WIFI 6E Adaptador PCIE Intel AX210 Bluetooth 5.3 Wireless 5374Mbps 2 em 1 Tri-Band 2.4G/5G/6Ghz WifI 6 placa de rede para PC desktop Windows 10 11 R$ 178.00 in stock 1 new from R$ 178.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Intel AX210NGW – Windows 11/10 64 bits para PCs desktop; Aumente a velocidade do seu Wi-Fi para 5400Mbps

Frequência de 6GHz a 2400Mbps, freqüência 5. Até 2400 Mbps em 8GHz e até 600 Mbps em 2.4GHz são compatíveis com IEEE 802. 11 AC/B/G/N;

Placa de rede WiFi 6E PCI-E - suporta as tecnologias OFDMA e AX MU-MIMO, que oferecem quatro vezes mais capacidade do que o AC WiFi, permitindo a conexão de mais dispositivos ao mesmo tempo;

Tecnologia Bluetooth 5.3 - Nossa tecnologia Bluetooth usa a mais recente tecnologia 5.3, ampliando o alcance do sinal Bluetooth 4x, não há necessidade de se preocupar com o sinal será fraco na sala, a transferência de arquivos grandes levará muito tempo para esperar, Bluetooth 5.3 resolverá esse problema (Nota: você deve conectar o cabo de alimentação ao conector de 9 pinos da placa-mãe para usar a função Bluetooth);

Canal de banda larga de 160Mhz - suporta vários dispositivos paralelos para reduzir o congestionamento;

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Placa De Rede estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Placa De Rede e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Placa De Rede final. Nem cada um dos Placa De Rede está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Placa De Rede disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Placa De Rede no futuro. Então, o Placa De Rede que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Placa De Rede disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Placa De Rede importa muito. No entanto, o Placa De Rede proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Placa De Rede e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Placa De Rede específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Placa De Rede por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Placa De Rede preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Placa De Rede para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Placa De Rede sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Placa de Rede PCi-E TP-Link TG-3468 10/100/1000 Mbps,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-E PRV1000E COM SUPORTE LOW PROFILE será a melhor opção para você.

10DB Antena WIFI 6E Adaptador PCIE Intel AX210 Bluetooth 5.3 Wireless 5374Mbps 2 em 1 Tri-Band 2.4G/5G/6Ghz WifI 6 placa de rede para PC desktop Windows 10 11 é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Placa De Rede você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.