O melhor sony a6000: quais são suas opções?

Comprar um novo sony a6000 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor sony a6000 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o sony a6000 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes sony a6000.



Câmera Sony Alpha a6000 Mirrorless com Lente 16-50mm f/3.5-5.6 OSS R$ 6,250.00

R$ 5,899.00 in stock 3 new from R$ 5,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor de imagem de quadro completo avançado de 24,2 MP traseiro iluminado de 35 milímetros

ISO 100 25600 (expansível até 51200). Compatibilidade da lente: lentes de montagem Sony E

AF híbrido com detecção de fase de plano focal de 179 pontos e 25 pontos de detecção de contraste

Disparo contínuo de até 11 FPS. Vida útil da bateria (imagens estáticas): até 360 fotos. Tipo de medição: medição avaliativa de 1200 zonas

LCD inclinável de 3 polegadas com 921.000 pontos. Tipo de visor: visor eletrônico tipo 0,39 (colorido)

David Busch's Sony Alpha A6000/Ilce-6000 Guide to Digital Photography R$ 180.93 in stock 7 new from R$ 133.56

3 used from R$ 232.65

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9781681981901 Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 368 Publication Date 2016-08-19T00:00:01Z Format Ilustrado

MegaGear Ever Ready Capa de couro para câmera compatível com Sony Alpha A6300, A6000 (16-50 mm), Dark Brown R$ 398.39 in stock 1 new from R$ 398.39

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajuste Bespoke – A capa de couro premium para câmera MegaGear com acesso à bateria é especificamente adaptada para Sony Alpha A6300, A6000 (16-50 mm) para cobertura.

Proteção melhorada – Devido à sua estrutura robusta e ajuste personalizado, ela oferece máxima proteção para sua câmera contra batidas, danos e choques. Protege sua lente e LCD de arranhões.

Acessibilidade funcional – O Ever Ready foi projetado para uma fotografia eficiente. Você pode acessar todas as portas periféricas, compartimentos de cartão, botões, tripé e bateria sem remover a capa.

Conveniente – Os recursos práticos permitem o uso rápido da sua câmera quando necessário, tirar aquela fotografia impulsiva é tão fácil quanto abrir a capa superior. Perfeito para viagens funcionais e uso ao ar livre.

Design elegante – se você é um iniciante ou um fotógrafo profissional experiente, você vai querer estas capas de couro leves com estilo de couro requintado e atemporal ao seu lado. READ O melhor Xiaomi Mi 8 Lite 128Gb: quais são suas opções?

Das Sony A6000 Handbuch R$ 410.99 in stock 3 new from R$ 410.99

1 used from R$ 659.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 40928926 Model 40928926 Language Alemão Number Of Pages 264 Publication Date 2014-09-01T00:00:01Z

David Busch’s Sony Alpha a6000/ILCE-6000 Guide to Digital Photography R$ 339.84 in stock

3 used from R$ 339.84 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2015-07-21T00:00:01Z Edition 1ª Language Inglês Number Of Pages 384 Publication Date 2015-07-22T00:00:01Z

Godox Flash Speedlite Ving V860II-S 2.4G HSS 1/8000 TTL Li-on Battery V860II para câmera Sony A7 A7R A7S A7II A7RII A58 A99 A6000 A6300 R$ 1,190.00 in stock 1 new from R$ 1,190.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta totalmente as funções TTL, incluindo flash automático TTL, flash manual, sincronização 1/8000 de alta velocidade, compensação de exposição de flash, sincronização de segunda cortina, etc.

Adota o sistema Godox X sem fio, a transmissão sem fio 2,4 G integrada oferece funções multifuncionais e 100 metros de distância de transmissão adicional

Como uma unidade de flash mestre para controlar os flashes da câmera Sony, como uma unidade de flash escrava sob controle de flashes da câmera Sony

Máx. Tempo de reciclagem de 1,5 s e 650 pop de potência total, baterias de lítio de 2000 mAh garantem melhor desempenho de captação.

Compatível com Sony A7, A7R, A7S, A7II, A7RII, A58, A99, A6000, A6300, etc.

KKmoon NP-FW50 Bateria fictícia + 5V 3A Cabo adaptador de alimentação USB com substituição do plugue de alimentação para AC-PW20 para Sony NEX-3/5/6/7 Series A33 A37 A35 A55 a7 a7R a7II A6000 A6300 R$ 134.99 in stock 1 new from R$ 134.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ♥ Porta USB com plugue de alimentação, plug and play, muito conveniente.

♥ Plugue de carregamento 5V 3A para fonte de alimentação, prolonga amplamente o tempo de gravação da câmera.

♥ Adequado para câmeras Sony ILDC, como Sony NEX-3/5/6/7 series, A33, A37, A35, A55, a7, a7R, a7II, A6000, A6300, etc.

♥ Adota tecnologia de proteção múltipla, como proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretensão e proteção contra sobrecorrente, o que garante a segurança absoluta durante o uso.

♥ O comprimento do cabo é de até 1,5 m.

La guía completa para la cámara Sony A6000 (Spanish Edition) R$ 105.35 in stock 1 new from R$ 105.35 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-12-22T13:48:20.000Z Language Espanhol Number Of Pages 740 Publication Date 2015-12-22T13:48:20.000Z Format eBook Kindle

Sony Alpha A6000 User Manual for Beginners and Seniors : The Ultimate Step-by-Step Manual for Getting the Most from Your Digital Camera (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-08-13T15:52:40.673-00:00 Language Inglês Number Of Pages 51 Publication Date 2020-08-13T15:52:40.673-00:00 Format eBook Kindle

Sony Alpha A6000 Camera Users Guide: The Beginner to Expert Guide with Ultimate Hidden tips and tricks for Sony Alpha a6000 camera for seniors, Beginners & First-time Users R$ 113.44 in stock 3 new from R$ 113.44

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 42 Publication Date 2020-06-12T00:00:01Z

Câmera digital Sony Alpha 6400 com sensor APSC, 24,3MP, tela ajustável em 180°(selfie) e lente 16-50mm F3.5-5.6 | ILCE-6400L/B R$ 8,399.00 in stock 3 new from R$ 8,399.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Estilosa, rápida e versátil

Capacidade de gravar 4K 24/30p

Ela ainda possui entrada para microfone externo

Modo slow motion para full hd

Fotodiox Kit de para-sol de lente reversível para Sony E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS E Mount Power Zoom, para-sol tulipa reversível com tampa f/Sony kit lentes R$ 96.55 in stock 1 new from R$ 96.55

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Roscas frontais de 40,5 mm e 52 mm para filtros e tampa de lente

O capuz é facilmente e rapidamente reversível no anel de montagem

Aumenta a cor e a saturação reduzindo os reflexos e os reflexos das lentes

Proteção contra impactos acidentais, um complemento essencial para sua câmera

Garantia do fabricante de 24 meses

Sony Microfone estéreo omnidirecional estilo clipe ECMCS3, prata R$ 219.00 in stock 2 new from R$ 219.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O microfone Sony com clip ECMCS3 é um pequeno e discreto microfone, omni-direcional que pode ser usado para captar vozes de todos os ângulos

Ele apresenta um clip de 360 rotativo que pode ser usado nos cabos de fones ou roupas e permanece quase imperceptível

Use-o em combinação com um gravador de voz digital para capturar reuniões de negócios, palestras e entrevistas

Ele também pode trabalhar com o seu PC para fazer chamadas VoIP e para jogos online

Megagear MG960 Sony Alpha A6300, A6000 câmera de couro Ever Ready meia capa e tira, com acesso à bateria, preto R$ 197.27 in stock 1 new from R$ 197.27

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajuste BESPOKE – A meia capa de couro premium para câmera MegaGear com acesso à bateria é feita sob medida com couro de alta qualidade para os modelos Sony Alpha A6300, A6000.

Acessibilidade funcional – "Ever Ready" foi projetado para fotografias eficientes e precisão.

Proteção melhorada – devido à sua estrutura robusta e ajuste personalizado, esta capa oferece proteção para o corpo da sua câmera contra arranhões.

Conveniente – As características convenientes permitem o uso rápido da sua câmera quando necessário. Perfeito para viagens funcionais e uso ao ar livre.

Design elegante – se você é um iniciante ou um fotógrafo profissional experiente, você vai querer estas capas de couro leves com estilo de couro requintado e atemporal ao seu lado.

Sony Alpha 6600 APS-C Mirrorless Camera 24.2mp (Somente Corpo) R$ 11,999.00 in stock 3 new from R$ 11,999.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capture fotos estáticas de qualidade profissional e grave vídeos 4K HDR;

O rastreamento AF avançado em tempo real e o processador de imagem BIONZ X permitem um foco preciso, enquanto o sensor de imagem CMOS APS-C Exmor de 24,2 MP fornece detalhes ricos e reprodução de cores realista;

Estabilização de imagem SteadyShot de cinco eixos que compensa o desfoque causado pela trepidação da câmera;

A alta contagem de pixels permite manter a alta resolução mesmo após cortar, reduzir e imprimir imagens de tamanho grande;

O foco automático de 425 pontos rastreia e bloqueia rapidamente o objeto: O AF Fast Hybrid fornece um desempenho impressionante de autofoco com resultados precisos.

Sony A6100 Users Guide : A Detailed and Comprehensive Guide to Operate, Use, Navigate and find settings quickly for Beginners, New Users and Experts (English Edition) R$ 24.99 in stock READ O melhor Smart Watch Android: quais são suas opções? 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-09-12T20:44:34.707-00:00 Language Inglês Number Of Pages 40 Publication Date 2020-09-12T20:44:34.707-00:00 Format eBook Kindle

Câmera Digital Canon EOS M50 Mirrorless com Lente 15-45mm (Preto) R$ 5,499.00 in stock 3 new from R$ 5,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 2680C011 Model 2680C011 Color preto Language Árabe

SIGMA 7509 Lente Sel, 30 Mm, F/1.4 Dc Dn Contemporary P/ R$ 2,195.32

R$ 2,017.65 in stock 8 new from R$ 2,017.65 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Formato e-mount lens/aps-c

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Sigma

Box Percy Jackson e os Olimpianos: (Série Percy Jackson e os olimpianos) R$ 249.50

R$ 139.89 in stock 32 new from R$ 139.89

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-01-01T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 1816 Publication Date 2015-03-31T00:00:01Z Format Conjunto de caixa

UGreen Cabo Micro Hdmi 2.0 Sony A6000 Gopro Raspberry 2m R$ 87.90 in stock 1 new from R$ 87.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Micro HDMI

HDMI 2.0

Conectores banhados a Ouro

Cabo bi-direcional

Suporta 3D

Camera Sony Alpha a6400 Mirrorless Corpo R$ 7,749.05 in stock 7 new from R$ 7,749.05 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Velocidade da próxima geração: experimente o AF de 0. 02 seg mais rápido do mundo com AF em tempo real e rastreamento de objetos

Captura de assunto aprimorada: ampla 425 fase / 425 pontos de detecção de contraste em 84% do sensor

Rápido e preciso: disparo contínuo de até 11 Fps a 24. 2 MP bruto com cores naturais nítidas e claras

Múltiplas funções de filme: faça filmes com lapso de tempo ou vídeos em câmera lenta / rápida sem pós-processamento

Tela LCD inclinável: personalizável para vlogging, fotografia ou gravação de um filme profissional

The Complete Guide to Sony's A6000 Camera (B&w Edition) R$ 364.40 in stock 6 new from R$ 333.36

1 used from R$ 338.28 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number black & white illustrations Is Adult Product Release Date 2014-07-25T00:00:01Z Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 598 Publication Date 2014-07-26T00:00:01Z Format Ilustrado

DSLR Photography for beginners - Click Stunning Images with budget DSLR: 39 Tips to master Aperture, Shutter Speed, ISO and Exposure (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2019-09-05T08:06:17.343-00:00 Language Inglês Number Of Pages 58 Publication Date 2019-09-05T08:06:17.343-00:00 Format eBook Kindle

Sony A6100: Pocket Guide: Buttons, Dials, Settings, Modes, and Shooting Tips R$ 65.76 in stock 4 new from R$ 65.76

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Inglês Number Of Pages 36 Publication Date 2020-04-28T00:00:01Z

UGREEN Cabo Micro HDMI para HDMI macho para fêmea com Ethernet tipo D para suporte banhado a ouro 1080p 3D 4K compatível com GoPro Hero 7 Black 5 4 6 Raspberry Pi 4 Sony A6000 Camera Nikon B500 R$ 64.00 in stock 3 new from R$ 64.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Observação importante: Este é Micro HDMI para HDMI, não Micro USB para HDMI. O adaptador Micro HDMI macho para HDMI fêmea da UGREEN ajuda você a transmitir áudio e vídeo de uma câmera, laptop ou alguns tablets antigos com porta Micro HDMI para sua HDTV ou projetor com uma porta HDMI padrão. Permite que você jogue em uma tela de TV maior ou compartilhe vídeo de alta definição e áudio digital junto com sua família e amigos.

Este adaptador Micro HDMI para HDMI suporta tecnologia 3D, 4K, canal de retorno de áudio, resolução Full HD 1440p e 1080p, e canal Ethernet. Ele oferece vídeo de alta definição e áudio digital multicanal não comprimido em 1 cabo para muitas necessidades de home theater.

Este adaptador Micro HDMI também conhecido como HDMI tipo D é compatível com câmeras GoPro Hero 7 Black, Hero 6 Hero5, Hero 4 Silver, Hero 3 White, Hero3+, Go Pro Hero 2018, Raspberry Pi 4, Sony A5000 handycam, Sony A6500 A6000 A6400 A73 A7S, Nikon b500, Canon EOS M50, IdeaPad Tablet Miix 300, Ideatab Miix 700, IdeaTab Lynx K3011, ThinkPad 10 8, Yoga 2 Pro 3 ultrabook, Yoga 700 710, 710s, ASUS ZenBook UX305UA. Observação: não serve para telefone ou tablet Samsung com micro USB.

Com a combinação de conectores banhados a ouro, condutores de cobre, blindagem de alumínio e trança, este cabo micro HDMI para HDMI fêmea de alta velocidade é construído de forma durável para sinais claros, interferência mínima e tensão física.

O adaptador Micro HDMI macho para HDMI fêmea da UGREEN de 20,3 cm tem suporte profissional ao cliente.

Sony - Lente padrão FE 50 mm F1.8 (SEL50F18F), preta R$ 1,849.82

R$ 1,749.13 in stock 10 new from R$ 1,749.13 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A abertura máxima F1.8 grande permite belos efeitos de desfocagem, a abertura circular de 7 lâminas cria um lindo bokeh desfocado

Design compacto e leve, ideal para câmeras E-mount completas, elementos asféricos controlam aberração esférica e coma

A configuração de gauss duplo suprime a curvatura e a distorção de campo, o suporte de metal adiciona durabilidade sólida e uma sensação sofisticada, o sistema de atuador de foco rápido do motor DC aciona todos os grupos de lentes

Distância focal de 75 mm (equivalente a 35 mm) com sensor APS-C. Ângulo de visão (APS-C) : 32 graus

Na caixa: capô (ALC-SH146), tampa frontal da lente (ALC-F49S), tampa traseira da lente (ALC-R1EM)

Maîtrisez les réglages de votre Sony Alpha 6000: Techniques et applications pratiques (French Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-04-09T14:32:03.000Z Edition 1 Language Francês Number Of Pages 141 Publication Date 2015-04-09T14:32:03.000Z Format eBook Kindle

MegaGear MG064 Capa de câmera ultraleve de neoprene compatível com Sony Alpha A6400, A6500, A6300, A6000 (16-50 mm) - Azul R$ 299.54 in stock 2 new from R$ 299.54

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Feito sob medida para caber – esta capa de câmera MegaGear em neoprene é especificamente adaptada para caber no Sony Alpha a6400, a6500, a6300, a6000 (16-50 mm), alcançando o ajuste perfeito desejado.

Proteção – feita de material de neoprene sem arranhões, macio, durável e acolchoado para fornecer máxima proteção.

Rápido e conveniente – o material de neoprene é flexível, leve e ocupa o mínimo de espaço, tornando esta capa um companheiro perfeito para qualquer lugar.

Ao ar livre ou em viagens – protege sua câmera e lente de sujeira, arranhões, poeira, batidas e umidade durante viagens ou ao ar livre.

Cores ousadas e vibrantes – vem em uma variedade de cores divertidas e exclusivas para escolher. Escolha a cor que expressa seu estilo e paixão.

Objetiva Sony E 35mm F1.8 OSS R$ 3,636.00 in stock 4 new from R$ 3,635.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SEL35F18 Model SEL35F18 Language Inglês

Gaiola de câmera SMALLRIG apenas para Sony A6000 A6300 ILCE-6000 ILCE-6300 NEX7 com pontos de montagem de 1/4" 3/8" e sapato frio integrado - 1661 R$ 682.95 in stock 2 new from R$ 682.95 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Versão 3: ótima promoção a um preço especial, a terceira atualização para uma melhor experiência.

O suporte de sapato embutido é usado para conectar acessórios de luz, como microfone, montagem em EVF e mais. Um orifício rosqueado de 1/4"-20 na frente permite fixar a Micro Haste de 15 mm com rosca de 1/4" 915 (SmallRig 915) para seguir o foco.

A gaiola de câmera SmallRig 1661 é um exoesqueleto de alumínio ajustável que protege sua câmera e oferece opções de montagem para fixar acessórios. Com a câmera na gaiola, você ainda tem acesso ao compartimento para cartão SD, compartimento para bateria e todos os controles de câmera.

A frente da gaiola é projetada para anti-torção e excelente dissipação de calor, benéfica para uma sessão de fotos mais agradável.

Compatível com abraçadeira HDMI 1822 (SmallRig 1822), cabo de madeira 1970 (SmallRig 1970), adaptador de lente de metabones suporte 1787 (SmallRig 1787). Pesquise "SmallRig APU2389" se você precisar de uma placa padrão de arco para desparafusar a câmera da gaiola sem remover a placa. READ O melhor Cabo Usb Samsung: quais são suas opções?

