Home » Eletrônicos O melhor impresora 3d: Selecionado para você Eletrônicos O melhor impresora 3d: Selecionado para você 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo impresora 3d não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor impresora 3d , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o impresora 3d 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes impresora 3d.



Oficial Creality Ender 3 3D FDM Impressora totalmente open source com retomada de impressão de estrutura metálica DIY 220x220x250mm R$ 1,279.00

R$ 1,190.83 in stock 3 new from R$ 1,190.83 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Função de Retomada de Impressão - A Ender 3 tem a capacidade de retomar a impressão mesmo após uma queda de energia ou um lapso.

Montagem fácil e rápida - Vem com várias peças montadas, você só precisa de cerca de 2 horas para montar bem 20 porcas.

Tecnologia de extrusora avançada - extrusora atualizada reduz muito o risco de entupimento e extrusão ruim; O formato em V com rodas POM faz com que ele se mova sem ruído, suavemente e durável.

Fonte de alimentação protegida de segurança - precisa apenas de 5 minutos para que a cama quente atinja 110 graus.

Teste rigoroso - Testes rigorosos para componentes-chave antes da entrega e suporte técnico vitalício disponível.

CREALITY Impressora 3D RESINA Halot-One CL-60, Preto R$ 1,459.00

R$ 1,299.00 in stock 5 new from R$ 1,299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fonte de luz integral Crealit; Processamento: (CPU+GPU) 64 bits com IA

Fatiamento eficiente; Sistema operacional de nova geração

Resfriamento e filtragem eficientes; Módulo de precisão do eixo Z

Design elegante e simples; LCD monocromático de 5,96 polegadas

Impressora 3D Sovol SV06 de código aberto com acionamento direto de engrenagem dupla planetária de metal, nivelamento automático de 25 pontos, placa de construção PEI e placa silenciosa de 32 bits R$ 1,899.00 in stock 1 new from R$ 1,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Estrutura clássica I3 combina com o novo design da Sovol】Diferente da maioria das impressoras 3D operadas por rodas no mercado, a SV06 tem uma estrutura I3 clássica que evita o desgaste das rodas e múltiplas substituições e é amplamente aplicada na indústria. Fizemos algo novo para torná-lo mais aplicável para uso doméstico. O design modular permite que você monte SV06 em 5 etapas facilmente.

【Planetary Dual Gear Direct Drive】A Sovol auto-desenvolveu a Extrusora All Metal Direct Drive com conjunto de engrenagens duplas planetárias, fornece SV06 com maior relação de acionamento e um motor mais leve, ajuda a alcançar uma extrusão mais precisa. Adicione um botão externo grande para facilitar a alimentação.

【Impressão de alta temperatura de 300°C】Toda a configuração de mantenda metálica permite imprimir até 300°C. Não há mais necessidade de lidar com a substituição de PTFE, e mesmo sem necessidade de piscar o firmware, você pode imprimir com diferentes materiais melhor e mais facilmente. ( O gabinete ainda é necessário se você quiser imprimir acima de 260 °C.)

【Nivelamento automático de 25 pontos】Com sensor indutivo, detecte a cama de impressão de metal através de 25 pontos automaticamente e compense o desnível da cama aquecida. A detecção e a compensação rápidas, inteligentes e precisas ajudam-no a nivelar a cama na perfeição e a obter uma fantástica primeira camada. Nota: Defina a altura da camada inicial para 0,3 mm quando você fatiar o que o ajudaria a imprimir melhor a camada inicial e fazer com que o filamento aderisse melhor à placa.

【PEI Build Plate】A placa de construção flexível revestida de PEI com design de superfície de malha faz com que as impressões possam ser removidas facilmente sem quaisquer ferramentas. 220 * 220 * 250mm tamanho de impressão, suficiente para uso diário e uso doméstico.

CREALITY 3D Impressora oficial Ender 3 V2 com fonte de alimentação MeanWell Versão atualizada da placa-mãe Silent, plataforma de vidro Carborundum Tamanho de impressão de tela LCD 8.6x8.6x9.8in R$ 1,799.00

R$ 1,682.68 in stock 2 new from R$ 1,682.68 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe silenciosa auto-desenvolvida: A placa-mãe silenciosa auto-desenvolvida embutida Ender-3 V2, que possui anti-interferência mais forte, desempenho de movimento mais rápido e estável, impressão silenciosa e operação de baixo decibéis.

Fonte de alimentação MeanWell com certificação UL: Equipada com fonte de alimentação MeanWell, produzida pela empresa listada com tecnologia madura, atendendo a todas as necessidades de aquecimento rápido e impressão de longa duração. Além disso, a fonte de alimentação está escondida na máquina, tornando-a muito mais segura.

Alimentação de filamento sem esforço: A Ender-3 V2 adiciona um botão giratório na extrusora, tornando o processo de carregamento e alimentação do filamento muito mais fácil; O novo sistema de interface do usuário de operação e a tela colorida inteligente de 4,3 "melhoram muito a experiência do usuário.

Retomar a função de impressão: pode retomar a impressão a partir da última posição da extrusora registrada após sofrer interrupções inesperadas de energia, economizando seu tempo e reduzindo o desperdício.

Plataforma de vidro Carborundum: Permite que o hotbed aqueça mais rápido e as impressões aderem melhor sem empenar. Ultra suavidade mesmo na primeira camada.

Kit de extrusora de impresora 3D de extrusión roja, amortiguadores de resortes de impresora 3D, kit de extrusora de piezas de impresora 3D para CR-10S R$ 50.89 in stock 1 new from R$ 50.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diseño razonable, fácil de instalar y de pequeño tamaño que no ocupa ningún espacio efectivo.

Para que el proceso de alimentación del papel sea más fluido, puede acercar la extrusora al cabezal de impresión, mientras coloca los consumibles en una posición adecuada.

Este producto tiene una estructura simple, fácil de montar y una apariencia ordenada.

Hecho de todos los materiales metálicos, resistente y duradero, tiene una larga vida útil.

Tamaño pequeño, fácil de transportar y almacenar, cómodo de usar y con buen rendimiento.

Impressora 3D oficial Creality FDM Ender 5 S1 R$ 3,799.00 in stock 1 new from R$ 3,799.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Impressão de alta velocidade de 250mm/s】As impressoras 3D oficiais Creality Ender 5 s1 reduzem o tempo de impressão em 75% refinando o sistema de movimento com um motor autônomo em cada eixo X/Y/Z para uma aceleração de até 2000mm/s² e um eixo de transmissão de aço que conecta e sincroniza as correias do eixo Y. A impressora 3D aumenta o tempo de impressão e aumenta a eficiência.

【Extrusão direta sem entupimento a 300°C】A extrusora direta de engrenagem dupla "Sprite" da impressora 3D Ender oferece uma forte força de extrusão de 80N. O hotend possui uma quebra de calor de titânio bloqueando a fluência de calor, um dissipador de calor ondulado para resfriamento rápido e uma grande câmara de fusão de 50 mm³ para derreter totalmente o filamento. Ele pode imprimir PLA, TPU, PETG, ABS e muito mais, entupindo livremente por 1.000 horas.

【Estrutura estável sustenta a qualidade】Uma estrutura de cubo totalmente metálica combina com a estrutura cartesiana clássica. A estabilidade é reforçada por eixos lineares espessos, gussets extras, dois cantilevers e suportes de leito de silicone. Garante uma taxa de sucesso de 100% para impressão de 1.000h a 250mm/s; Tamanho de impressão 220X220X280mm.

【Nivelamento automático e sensores inteligentes】A sonda CR Touch realiza um nivelamento de leito de 16 pontos com precisão totalmente automático. O Z-offset pode ser ajustado com precisão de 0,05 com controle de toque. Ele também possui um sensor de escoamento de filamento e recuperação de perda de energia para levar em conta momentos acidentais. É uma ferramenta com a qual contar sempre.

【Superfície de construção de PC pegajosa e dobrável】A chapa de aço de mola do PC tem dois entalhes e uma base magnética para instalação rápida. A superfície fosca do PC é pegajosa para os modelos. Após a impressão, o modelo pode ser removido imediatamente com uma ligeira curva. READ O melhor Hd Para Notebook: quais são suas opções?

Impressora 3D Sovol 3D SV04 IDEX com Extrusora Dupla Independente, Volume de Construção Maior 300 x 300 x 400mm R$ 3,699.00

R$ 3,499.00 in stock 1 new from R$ 3,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Acionamento direto duplo & Grande Volume de Construção] - O SV04 é equipado com extrusoras Titan de metal duplo que são mais capazes de produzir impressões de alta qualidade em uma vasta gama de materiais, como PLA, ABS, PETG, TPU, PC, PA, Madeira, ASA , e PVA. O volume de construção de 300x300x400mm torna a SV04 a melhor impressora 3D de acionamento direto com extrusora dupla independente de grande formato do mercado.

[Nivelamento automático e LCD Touch de 4,3 polegadas] - O sensor de nivelamento automático no SV04 fará ajustes para garantir que a base e o bico estejam a uma distância ideal durante a impressão, o que melhora a adesão da base e a qualidade de impressão. Tela operando com um botão de toque sensível e responsivo, todos os modos são claros e fáceis de usar.

[Placa silenciosa de 32 bits e placa de aço flexível de mola] - Placa silenciosa Creality V5.2.1 de 32 bits TMC2209, até 7 drivers adicionais, mais funções, mais estável, super silenciosa. A placa de construção magnética flexível garante que sua impressão tenha uma boa aderência, para ajudar a evitar deformações e impressões com falha. Ele permite que você retire as impressões sem qualquer ferramenta, basta dobrar a placa e suas impressões removidas.

[2 Sensor de filamento e eixo Z duplo] - O detector de filamento irá lembrá-lo de trocar o filamento, não se preocupe mais com a impressão de longo prazo. Parafusos duplos de eixo Z e motores de passo melhoram a exatidão e precisão do movimento vertical do bocal com uma precisão especificada do eixo Z de 0,001 mm.

[Fonte de alimentação de 500 W] - A fonte de alimentação Chengliang de 500 W embutida garante energia estável e suficiente, aquecimento rápido para o viveiro e o bico.

Impressoras 3D Creality Ender 3 Neo 3D oficiais, impressora 3D FDM Econômica com cama de nivelamento CR Touch Auto Aux, Extrusor de Metal, Código Totalmente Aberto R$ 1,519.00

R$ 1,359.20 in stock 2 new from R$ 1,359.20 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [CR Touch Auxiliar Nivelamento da cama] - Ender 3 Impressora Neo 3D é equipada com medidor de toque CR, que é indepentemente desenvolvido. O sistema de nivelamento inteligente pode compensar automaticamente a altura do erro (precisão ±0,04mm) em diferentes pontos da cama de impressão, o que efetivamente melhora a qualidade de impressão do modelo e a taxa de sucesso da impressão, e torna o nivelamento da cama mais facilmente mais preciso.

[Cabeçoteiro de impressão atualizado] - Crealidade Ender 3 Neo é equipado com uma cabeça de impressão atualizada, excelente dissipação de calor, reduzindo efetivamente a probabilidade de entupimento do bocal.

[Mainboard silencioso] - a placa-mãe silenciosa Ender-3 Neo Built-in Original 4.2.2, que tem um desempenho de movimento mais forte e estável, impressão silenciosa e baixa operação de decibéis.

[O Kit de Extrusor de Metal] - Ender 3 Neo adota a extrusora metálica Creality que tem melhor pressão mais forte para empurrar o filamento no bocal da impressora, melhorando o desempenho da impressora.

[Após a venda, as impressoras 3D de segurança] - crealidade são fornecidas assistência técnica vitalícia e garantia de hardware de 12 meses. Sempre que ou por que, ao encontrar qualquer problema de impressão, você pode entrar em contato com o nosso vendedor de loja, nós vamos resolvê-lo.

Impressora 3D oficial Creality Ender 3 V2 Neo 220 X 220 X 250mm R$ 2,499.00 in stock 1 new from R$ 2,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CR-TOUCH AUTO BED LEVELING: CR-TOUCH AUTO BED LEVELING: CR-TOUCH AUTO BED LEVELING oficial 3 v2 neo equipado com o CR-Touch preciso e confiável, apresentando precisão, estabilidade e custo reduzido. O CR-Touch coleta os dados de desvio do leito tocando em vários pontos do leito e compensando-os de acordo, permitindo um nivelamento do leito sem complicações. Maior Precisão com o CR-Touch. Compensação automática da altura de impressão de 16 pontos autodesenvolvida, garantindo a precisão do nivelamento. Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator

EXTRUIDOR DE CAIXA DE METAIS UPGRADE: Diferente do ender3, ender 3 pro e ender 3 v2, esta impressora 3d de nivelamento automático recém-lançada vem com extrusora de arco metálico, que é mais durável e tem mais força de extrusão que as extrusoras plásticas.

MARCA NOVO 4.3 INTERFACE DE USUÁRIO da INCH UI: O Upgrade Ender-3 V2 com CR-Touch que o upgrade UI acrescenta uma função de visualização do modelo, facilitando a observação da forma de impressão e do progresso para os clientes. O que é conveniente para que você saiba sobre o status do modelo. Além disso, ele suporta nove idiomas para diferentes demandas dos clientes.

SILENT MOTHERBOARD 32-BIT 4.2.2 VERSÃO: A placa principal da melhor impressora 3D para iniciantes é a versão 4.2.2, mas é a placa principal silenciosa que é diferente da placa principal do ender 3. Esta Ender-3 V2 Neo equipada com placa-mãe silenciosa auto-desenvolvida, que tem maior anti-interferência, desempenho de movimento mais rápido e mais estável, impressão silenciosa e baixa operação de decibéis, cria um ambiente silencioso.

PLACA DE CONSTRUÇÃO MAGNÉTICA EM AÇO PC MOLA: Diferente do ender 3, ender 3 pro e ender 3 v2, esta impressora FDM 3d recém-lançada para uso doméstico vem com uma placa de construção magnética com mola de aço para PC removível. A inovadora plataforma de impressão é uma combinação de um revestimento de PC, uma chapa de aço com mola e um adesivo magnético, que se cola à superfície imediatamente quando liberada. O revestimento para PC traz boa aderência para o filamento, e os modelos acabados podem ser facilmente removidos dobrando a chapa de impressão.

Impressora 3D Creality FDM Ender-3 R$ 1,699.00

R$ 1,318.93 in stock 5 new from R$ 1,303.43

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Impressora 3D Creality Ender-3 é uma impressora 3D de código aberto. Usuários e colaboradores em cada comunidade podem melhorar ou projetar o Ender-3. O que o torna um ótimo projeto de impressão 3D para todas as escolas e alunos. O presente especialmente perfeito para despertar um amor ao longo da vida pela ciência e engenharia e fornecer uma compreensão mais profunda de mecanismos e robótica.

Placa de circuito de nível industrial. A tecnologia usada na impressora 3D Creality Ender-3 é muito madura e estável. Ela continua funcionando para 200 horas sem tensão. Além disso, a impressora 3D Ender-3 pode retomar a impressão após falha de energia ou defeituoso aparecido, e tem proteção de alta temperatura (proteção de avalanche térmica).

Impressão estável, Tecnologia patenteada V-Slot e polia proporcionam funcionamento mais suave, mais resistente ao desgaste e reduz efetivamente ruídos.

Tecnologia MK8. O mecanismo de extrusão MK8 em estrutura patenteada totalmente nova que reduz efetivamente o risco de entupimento e mau derramamento e pode imprimir quase todos os filamentos do mercado.

Usinagem CNC da ranhura de montagem do trilho Y para garantir o posicionamento preciso e manter a estrutura sólida com a qualidade de impressão de alta precisão. E as grandes porcas de torção manual tornam a plataforma de impressão mais fácil de nivelar. A mesa da impressora 3D Creality Ender-3 pode atingir 110 ℃ em cerca de 5 minutos. Atender as necessidades de aquecimento rápido e impressão em ABS sugerido estar com gabinete de impressão 3D para reduzir a dissipação de calor.

Impressora 3D Creality Ender-3 S1 Pro R$ 3,299.00 in stock 1 new from R$ 3,299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Extrusora direta de engrenagem dupla "Sprite"】Equipada com a impressora 3D Creality Ender-3 S1 Pro A novíssima extrusora direta de engrenagem dupla "Sprite", desenvolvida por nós mesmos, apresenta duas engrenagens de aço cromado. A extrusora realiza alimentação e descarga suaves de filamentos sem deslizamento e funciona extremamente bem na impressão de filamentos flexíveis, como TPU. Em comparação com outras extrusoras diretas, a "Sprite" é mais leve e apresenta menos inércia e posicionamento mais preciso.

【Camada de nivelamento automático CR Touch】 A impressora 3D Ender 3 S1 é equipada com o sensor CR Touch, desenvolvido de forma independente. O sistema de nivelamento inteligente pode compensar automaticamente a altura do erro (precisão de ±0,04 mm) em diferentes pontos da mesa de impressão, o que melhora efetivamente a qualidade de impressão do modelo e a taxa de sucesso da impressão, além de tornar a mesa de nivelamento mais fácil e precisa.

【Detecção de ruptura do filamento e retomada da impressão com desligamento】 A Ender-3 S1 Pro tem a função de detectar o esgotamento ou a ruptura do filamento/perda de energia e retomar a impressão após a recuperação. Ao registrar com precisão os dados de impressão no momento da falta de energia/quebra ou falta de filamento, ele ajuda a evitar o desperdício de filamentos e de tempo causado por acidentes.

【Eixo Z duplo de alta precisão Maior precisão de impressão】 Com um design de motor duplo de eixo Z + eixo Z, a Ender 3S1 Pro funciona de forma mais suave e sincronizada para reduzir a possibilidade de linhas e sulcos nas laterais da impressão, melhorando assim a qualidade da impressão.

【Após-venda sem preocupações】 As impressoras 3D da Realidade contam com assistência técnica vitalícia e garantia de hardware de 12 meses. Quando ou por que, ao encontrar qualquer problema de impressão, você pode entrar em contato conosco e nós o resolveremos.

Impressora 3D de resina oficial Creality HALOT-ONE (CL-60) com fonte de luz Intergral precisa, controle WiFi e impressão rápida, sistema duplo de resfriamento e filtragem R$ 1,699.00 in stock 1 new from R$ 1,699.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Garantia de qualidade】 Extrusora de impressora 3D totalmente metálica 100% oficial. Material de liga de alumínio de alta qualidade e jateamento de areia para oxidação da superfície, garantindo que esta extrusora cinza seja a última para uso a longo prazo. Funciona melhor do que a extrusora de estoque de plástico original. Acessórios originais para impressoras 3D Creality para Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/CR-10/CR-10S.

【Work Better】 Nossos kits de extrusora de impressora 3D têm um parafuso ajustável para que você possa ajustar a pressão da engrenagem da extrusora conforme necessário. A unidade da extrusora tem uma pressão melhor e mais forte empurrando o filamento para dentro do bocal da impressora e assim melhorará o desempenho da impressora. A engrenagem de acionamento de 40 dentes alimenta o filamento de 1,75 mm, compatível com PLA/ABS/Wood/TPU/PTEG.

【Desempenho aprimorado】 A extrusora otimizada com extrusão de metal e kit hotend original empurra o filamento para o bico da impressora, fazendo com que a extrusora de metal retenha energia na alimentação do filamento. E a entrada de filamento chanfrada pode evitar raspar o filamento à medida que é puxado para o alimentador.

【Fácil de instalar】Kit DIY e você precisa montar sozinho. O kit completo de parafusos e peças necessários para a extrusora está incluído. Referindo-se às instruções ou à nossa 5ª imagem para instalar, é muito fácil e direto mudar para esta peça atualizada em sua máquina.

【Loja Oficial Creality 3D】 Qualquer dúvida sobre o item, não hesite em nos contatar a qualquer momento. Nós responderemos dentro de 24 horas.

Creality Halot-One Resina Impressora 3D CL60 Tamanho de impressão 127x80x160mm R$ 1,599.00 in stock 1 new from R$ 1,599.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【FONTE DE LUZ AUTO DESENVOLVIDA】Creality auto-desenvolvido sistema óptico de nova geração em comparação com a fonte de luz de matriz direcional, HALOT-ONE adota tem as vantagens absolutas de 20% maior precisão, 30% maior uniformidade e 99% maior saturação, que perfeitamente resolve os problemas como fotopolimerização irregular, superexposição e camada corrugada nos modelos impressos.

【POWERFUL KRENEL】 O Halot-One está equipado com uma placa-mãe autodesenvolvida de nova geração, possui um chip de controle principal equipado com o processador ARM cortex-A53 de 64 bits para abraçar uma forte capacidade de computação e capacidade de processamento de dados, realizar upgrade de salto e muito reduzir o consumo de energia.

【TELA DE TOQUE DIGITAL HD de 5,0"】 A impressora 3D HALOT-ONE está equipada com LCD 2K monocromático de 5,0" cuja resolução é de até 1620*2560, status de impressão, funções e configuração de parâmetros são claramente exibidos, nova interface amigável, fácil de usar e aprender.

【SISTEMA DE RESFRIAMENTO E FILTRAGEM EFICIENTE】Creality projeta especialmente os sistemas de resfriamento duplos para liberação rápida de calor.O sistema de filtragem de ar de carbono ativado pode efetivamente reduzir a emissão de odor.

【LOJA OFICIAL DA CRIALIDADE 3D】 Somos a ÚNICA loja oficial da Creality 3D! Nós fornecemos uma assistência técnica limitada e vitalícia de 1 ano: mais de 20 engenheiros fornecem atendimento ao cliente profissional. O atendimento ao cliente profissional sempre foi a pedra angular da filosofia da nossa empresa. READ O melhor Xiaomi Mi Air: Selecionado para você

Creality Ender-3 S1 Pro 3D Impressora Ender-3 S1 Upgrade com Plataforma PEI 300°C Bicos de Alta Temperatura Extrusora Sprite Direct Dual-Gear CR Touch Nivelamento Automático de Leito R$ 3,099.00

R$ 2,706.50 in stock 1 new from R$ 2,706.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Plataforma PEI & 300°C Bocal de Alta Temperatura】Ender-3 S1 Pro utilizou a placa de construção magnética de aço mola PEI, que tem boa aderência ao modelo impresso e permite o rápido aquecimento do leito térmico. O bico feito de latão pode suportar até 300°C de temperatura de impressão, e é compatível com múltiplos filamentos, tais como PLA, ABS, PVA, Wood, TPU, PETG e PA, proporcionando mais possibilidades de criação.

【Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas e luz LED】The Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, suportando 9 idiomas, oferece interação eficiente com a interface UI e é fácil de usar. Ela se apagará automaticamente para economizar energia se não houver ação por 3 minutos. A luz LED equipada permite o preenchimento completo da luz, com a qual os usuários podem observar os detalhes de impressão mesmo em um ambiente escuro.

【Extrusora Direta "Sprite" de duplo metal】The "Sprite" full-metal Dual-gear Direct extrusora com uma força de extrusão de 80N garante uma alimentação suave ao imprimir com diferentes filamentos, especialmente a TPU flexível.

【Nivelamento automático de toque CR】Equipped com CR Touch, o nivelamento automático de 16 pontos pode ser concluído rapidamente com compensação da altura de impressão dos pontos no leito de calor. A boa eficiência economiza muito tempo.

【Creality loja oficial】We é a loja oficial da Creality! Oferecemos suporte profissional pós-venda, para garantir sua completa segurança e o excelente serviço que nos esforçamos para oferecer a nossos clientes, por favor compre no vendedor oficial da "Creality Brasil".

Creality Oficial Ender 3 V2 Neo Impressora 3D com CR Touch Auto Leveling Kit, Plataforma de Impressão em Aço PC, 95% Impressoras 3D Pré-Instaladas (220 * 220 * 250mm) R$ 2,499.00 in stock 1 new from R$ 2,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Garantia de qualidade】 Extrusora de impressora 3D totalmente metálica 100% oficial. Material de liga de alumínio de alta qualidade e jateamento de areia para oxidação da superfície, garantindo que esta extrusora cinza seja a última para uso a longo prazo. Funciona melhor do que a extrusora de estoque de plástico original. Acessórios originais para impressoras 3D Creality para Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/CR-10/CR-10S.

【Work Better】 Nossos kits de extrusora de impressora 3D têm um parafuso ajustável para que você possa ajustar a pressão da engrenagem da extrusora conforme necessário. A unidade da extrusora tem uma pressão melhor e mais forte empurrando o filamento para dentro do bocal da impressora e assim melhorará o desempenho da impressora. A engrenagem de acionamento de 40 dentes alimenta o filamento de 1,75 mm, compatível com PLA/ABS/Wood/TPU/PTEG.

【Desempenho aprimorado】 A extrusora otimizada com extrusão de metal e kit hotend original empurra o filamento para o bico da impressora, fazendo com que a extrusora de metal retenha energia na alimentação do filamento. E a entrada de filamento chanfrada pode evitar raspar o filamento à medida que é puxado para o alimentador.

【Fácil de instalar】Kit DIY e você precisa montar sozinho. O kit completo de parafusos e peças necessários para a extrusora está incluído. Referindo-se às instruções ou à nossa 5ª imagem para instalar, é muito fácil e direto mudar para esta peça atualizada em sua máquina.

【Loja Oficial Creality 3D】 We é a loja oficial da Creality! Oferecemos suporte profissional pós-venda, para garantir sua completa segurança e o excelente serviço que nos esforçamos para oferecer a nossos clientes, por favor compre no vendedor oficial da "Creality Brasil".

Impressora 3D Creality Official Ender 3 S1 totalmente de código aberto R$ 2,759.00 in stock 1 new from R$ 2,759.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Nivelamento automático de cama] - Equipado com o CR-Touch preciso e confiável, com precisão, estabilidade e custo reduzido. O CR-Touch reúne os dados de desvio da cama tocando vários pontos na cama e compensando-os de acordo, permitindo o nivelamento da cama sem ovais.

[Impressão de eixo Z duplo] - A impressão de alta precisão é a característica mais marcante do Ender 3 S1. Adotando o eixo Z duplo, a ligação de fio de duas barras ao mesmo tempo, para evitar o desvio de impressão da impressão de eixo único, e aumentar a precisão e estabilidade da impressão.

[Extrusora proximal] - Ender 3 S1 adota uma extrusora proximal auto-desenvolvida para garantir extrusão suave de filamentos, descarga suficiente e melhor estabilidade. De filamentos a extrusora, extrusão em linha reta, rápida e suave. Reduza a dobra e quebra de filamentos.

[Fácil instalação de 6 passos] - 90% de fábrica pré-instalada, basta 6 passos para concluir a instalação fora da caixa. Operação simples e evitar vários problemas causados por erros de instalação. Enquanto isso, o Ender 3 S1 equipado com uma cama de impressão magnética removível ultraflexível, resolve o problema de que o produto impresso não pode ser removido da cama de impressão, o que economiza muito o seu tempo e o custo.

[Loja Oficial Creality 3D] - Nós somos a única loja oficial 3D da Creality. Temos mais de 20 engenheiros para serviço pós-venda e prestamos atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com assistência técnica limitada e vitalícia de 1 ano. Entre em contato diretamente com o vendedor, responderemos rapidamente com assistência profissional.

Creality Oficial Ender 3 V2 Impressora 3D, com Impressão Silenciosa Motherboard, Impressão Muda, Plataforma de vidro Carborundum, Volume de construção 220x220x250mm R$ 1,849.00 in stock 2 new from R$ 1,849.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [V4.2.2 Placa-mãe Silenciosa Atualizada] - Placa-mãe atualizada com drivers de passo TMC2208 silenciosos: Comparado com a Ender 3 e a Ender 3 pro, um design V2 que oferece aos usuários experiência imediata e atualizações orientadas ao silêncio, foi construído para oferecer um nível robusto de potência, com uma CPU ARM Cortex-M3 STM32F103 e drivers de passo TMC2208

[Nova interface de usuário] - A nova tela equipada com tela LCD de interface do usuário, a experiência do usuário melhora muito com o sistema de interface do usuário de operação recém-projetado, desmontagem conveniente e operação simples.

[Fonte de alimentação MeanWell certificada pela UL] - Equipada com fonte de alimentação MeanWell da marca conhecida para aquecer rapidamente e permitir que os usuários escolham entre a tensão de alimentação de 115V ou 230V, Enquanto isso, o ender 3 v2 foi protegido por sua fonte de alimentação contra picos de tensão e energia interrupções. Se houver uma falha de energia elétrica ou interrupção repentina, as impressoras podem retomar a impressão a partir da última camada, economizando tempo e reduzindo o desperdício.

[Complementos inteligentes] - Projetado com a fonte de alimentação elegante (discretamente oculta); o belo botão azul da extrusora (fácil alimentação de filamento e trocas de filamento); Uma pequena gaveta de ferramentas (mantenha ferramentas, bicos sobressalentes e outros itens úteis); tensores de correia aprimorados, a Ender 3 V2 oferece muito mais conveniência para dar forma à sua imaginação.

[Loja oficial da Creality 3D] - We é a loja oficial da Creality! Oferecemos suporte profissional pós-venda, para garantir sua completa segurança e o excelente serviço que nos esforçamos para oferecer a nossos clientes, por favor compre no vendedor oficial da "Creality Brasil".

Impressora 3D FDM Creality - Ender-3 S1 R$ 3,799.00

R$ 2,492.82 in stock 6 new from R$ 2,492.82

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Extrusora de engrenagem dupla direta "Sprite". As impressoras 3D Creality Ender-3 S1 usam a nova extrusora de engrenagem dupla direta "Sprite" autodesenvolvida em folha apresenta duas engrenagens de aço cromado. A extrusora realiza alimentação e descarga suave de filamentos sem escorregar e funciona extremamente bem na impressão de filamentos flexíveis como TPU. Em comparação com outras extrusoras diretas, a "Sprite" é mais leve e apresenta menos inércia e posicionamento mais preciso.

Nivelamento automático de cama CR Touch. Ender 3 S1 3D Printer auto-desenvolvida CR Touch A tecnologia de nivelamento automático de cama de 16 pontos economiza o trabalho de nivelamento manual. Simples e fácil de usar, o sistema de nivelamento inteligente pode compensar automaticamente a altura de impressão de diferentes pontos do leito de aquecimento.

Detecção de quebra de filamento e impressão de retomada de desligamento. O Ender-3 S1 possui a função de detectar a ruptura do filamento ou quebra/perda de energia e retomar a impressão após a recuperação. Ao registrar com precisão os dados de impressão no momento da falta de energia/falta ou quebra do filamento, ajuda a evitar o desperdício de filamentos e tempo causado por acidentes.

Maior precisão de impressão com eixo Z duplo de alta precisão. Com um design de motor duplo de parafuso duplo de eixo Z + eixo Z, a Ender 3S1 funciona de forma mais suave e síncrona para diminuir a possibilidade de linhas e sulcos nas laterais de sua impressão , melhorando assim a qualidade de impressão.

Após a venda sem preocupações. As impressoras 3D Creality recebem assistência técnica vitalícia e garantia de hardware de 12 meses. Quando ou por que, ao encontrar algum problema de impressão, você pode entrar em contato conosco, nós o resolveremos.

Aprende Impresión 3D desde 0: Aunque pienses que una bobina es una vaca lechera (Spanish Edition) R$ 70.00 in stock 1 new from R$ 70.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-07-02T10:51:50.182-00:00 Edition 1 Language Espanhol Number Of Pages 316 Publication Date 2020-07-02T10:51:50.182-00:00 Format eBook Kindle

Polea de rodamiento, piezas de impresora 3D Anti Rust V Gear, resistente al desgaste redondo, 13 Uds., bajo nivel de ruido para enrutador híbrido CNC R$ 108.99 in stock 1 new from R$ 108.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alta precisión: la polea se mecaniza con un torno automático de alta precisión y el error de mecanizado es de 0,005 mm.

Rodando suavemente: la polea ha sido estrictamente diseñada y probada para que funcione de manera suave y constante con poco ruido y baja fricción.

Cojinete duradero: el cojinete de esta polea adopta un cojinete de grado de motor, que tiene un excelente rendimiento contra la oxidación, la resistencia al desgaste y la fricción.

Amplia compatibilidad: esta polea es perfecta para impresoras 3D como CR 10, CR 10S, Tevo Tarantula, enrutador híbrido CNC, 8020, 3030, etc.

Buen reemplazo: perfecto para usar como pieza de repuesto para su impresora 3D, esta polea está exquisitamente diseñada para garantizar el rendimiento de su impresora.

Polea de correa Rueda de polea de distribución 2 uds 5 mm de diámetro interior para impresora 3D Máq R$ 353.91 in stock 2 new from R$ 353.91 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number Eulbevolid40w6nhskp Language Espanhol Publication Date 2013T

Descubre la Impresión 3D: para niños que quieran aprender desde cero (Spanish Edition) R$ 8.09 in stock 1 new from R$ 8.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2023-06-30T14:29:47.523-00:00 Language Espanhol Number Of Pages 32 Publication Date 2023-06-30T14:29:47.523-00:00 Format eBook Kindle

Alimentador de unidad de extrusora de impresora 3D, kit de alimentación de unidad de extrusora de larga duración Posición intercambiable Versátil con tornillos para filamento de 1,75 mm R$ 48.09 in stock 1 new from R$ 48.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features TODO MATERIAL METÁLICO: las piezas de alimentación de la impresora 3D de metal (aleación de aluminio, latón, acero al carbono, acero inoxidable) poseen buena calidad y son duraderas

ALIMENTACIÓN ESTABLE: el diseño mejorado puede proporcionar un servicio de alimentación más estable y duradero para impresoras 3D, muy práctico

PARA FILAMENTO DE 1,75 MM: Para el kit de alimentación del extrusor MK8 es adecuado para filamento de 1,75 mm, versátil con buena capacidad, más conveniente

MODELOS APLICABLES: Aplicable para Anet ET4, para ET4PRO, para ET5, para ET5PRO, para Ender 3 3Pro CR 10, CR 10 S4, CR 10 S5 y otros modelos

POSICIONES DE INSTALACIÓN INTERCAMBIADAS: La unión de tubería se puede instalar tanto en el bloque de fijación metálico como en el bloque de presión metálico. Al mismo tiempo, se pueden intercambiar las posiciones de instalación del bloque de fijación y el bloque de presión, que se pueden adaptar a diferentes modelos. READ O melhor a3: Guia de revisão e compra

Conjunto de tubo de alimentación remota Conjunto de boquilla remota Tubo de alimentación remota 3 piezas Impresora 3D Conjunto de boquilla remota Resistencia a la corrosión para(1.5.M) R$ 32.59 in stock 1 new from R$ 32.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features El tubo es autolubricante, resistente al envejecimiento atmosférico y no inflamable.

El tubo de alimentación remota es adecuado para impresoras 3D, preste atención a esto.

El tubo de alimentación de la boquilla remota tiene resistencia a la corrosión y aislamiento.

El tubo de PTFE puede alimentar a larga distancia, es fácil de usar y muy conveniente.

El conjunto cuenta con tubo de alimentación, conector neumático rosca M10, conector neumático rosca M6.

Diseños 3D: Cuaderno de Papel Isométrico Para Realizar Diseños En Arquitectura, Ingenieria, Paisajismo, Modelos En Impresora 3D O Escultura - Plantillas de Triágulos Equilateros de 0,28" (0,71 CM) R$ 641.00 in stock 1 new from R$ 641.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Espanhol Number Of Pages 144 Publication Date 2019-12-21T00:00:01Z

Extrusora de impresora 3D, kit de reemplazo de extrusoras de buena estabilidad, aleación de aluminio liviana para Ender 3 Ender 5 CR10 R$ 150.39 in stock 1 new from R$ 150.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features KIT DE EXTRUSOR DE BRICOLAJE: El kit de extrusora de impresora 3D de bricolaje, que incluye placa de montaje, motor y polea, debe ser ensamblado por usted mismo.

FÁCIL INSTALACIÓN: simplemente retire la antigua impresora extrusora e instale una nueva, utilizada para la impresora 3D MK8 con marco de extrusora de filamento de 1,75 mm.

MODELOS APLICABLES: Estas piezas son fáciles de instalar y reemplazar, adecuadas para CR10, para Ender 3, para modelos de impresora Ender 5.

ALEACIÓN DE ALUMINIO: Utilizando un excelente material de aleación de aluminio, peso ligero y resistencia a la corrosión, no es fácil de deformar.

CON PERNO AJUSTABLE: El kit de extrusora tiene un perno ajustable para que pueda ajustar la presión del engranaje de la extrusora según sea necesario.

Conjunto de tubo de alimentación remota Conjunto de boquilla remota Tubo de alimentación remota 3 piezas Impresora 3D Conjunto de boquilla remota Resistencia a la corrosión para(1M) R$ 30.39 in stock 1 new from R$ 30.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features El tubo es autolubricante, resistente al envejecimiento atmosférico y no inflamable.

El tubo de alimentación remota es adecuado para impresoras 3D, preste atención a esto.

El tubo de alimentación de la boquilla remota tiene resistencia a la corrosión y aislamiento.

El tubo de PTFE puede alimentar a larga distancia, es fácil de usar y muy conveniente.

El conjunto cuenta con tubo de alimentación, conector neumático rosca M10, conector neumático rosca M6.

Conjunto de tubo de alimentación remota Conjunto de boquilla remota Tubo de alimentación remota 3 piezas Impresora 3D Conjunto de boquilla remota Resistencia a la corrosión para(2M) R$ 34.29 in stock 1 new from R$ 34.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features El tubo es autolubricante, resistente al envejecimiento atmosférico y no inflamable.

El tubo de alimentación remota es adecuado para impresoras 3D, preste atención a esto.

El tubo de alimentación de la boquilla remota tiene resistencia a la corrosión y aislamiento.

El tubo de PTFE puede alimentar a larga distancia, es fácil de usar y muy conveniente.

El conjunto cuenta con tubo de alimentación, conector neumático rosca M10, conector neumático rosca M6.

Impresoras y Escaneres 3D: Aplicación a las Ciencias Criminalísticas R$ 526.00 in stock 5 new from R$ 422.55 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 53167774 Language Espanhol Number Of Pages 140 Publication Date 2018-06-12T00:00:01Z

Conexiones neumáticas rectas, Conexiones neumáticas para impresoras 3D Resistente a la corrosión Buen rendimiento para impresoras 3D R$ 35.19 in stock 1 new from R$ 35.19 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features El uso de cobre niquelado de alta calidad, resistente y no perecedero, tiene una larga vida útil.

Este producto está especialmente diseñado para tubos de poliuretano o nailon.

Incluso después de la instalación, la dirección de la tubería se puede cambiar libremente

El exterior y el interior (si corresponde) se pueden apretar con una llave hexagonal.

Tamaño pequeño, fácil de transportar y almacenar, cómodo de usar y con buen rendimiento.

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos impresora 3d estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu impresora 3d e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto impresora 3d final. Nem cada um dos impresora 3d está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de impresora 3d disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar impresora 3d no futuro. Então, o impresora 3d que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o impresora 3d disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do impresora 3d importa muito. No entanto, o impresora 3d proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu impresora 3d e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um impresora 3d específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para impresora 3d por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu impresora 3d preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor impresora 3d para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção impresora 3d sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Oficial Creality Ender 3 3D FDM Impressora totalmente open source com retomada de impressão de estrutura metálica DIY 220x220x250mm,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium CREALITY Impressora 3D RESINA Halot-One CL-60, Preto será a melhor opção para você.

Conexiones neumáticas rectas, Conexiones neumáticas para impresoras 3D Resistente a la corrosión Buen rendimiento para impresoras 3D é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual impresora 3d você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.