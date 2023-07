Home » Eletrônicos O melhor Relógio Xiaomi Mi Band 4: Selecionado para você Eletrônicos O melhor Relógio Xiaomi Mi Band 4: Selecionado para você 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem…

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo Relógio Xiaomi Mi Band 4 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Relógio Xiaomi Mi Band 4 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Relógio Xiaomi Mi Band 4 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Relógio Xiaomi Mi Band 4.



kit com 3 pulseiras para mi band 3 ou 4 R$ 22.96 in stock 10 new from R$ 14.00

Xiaomi Mi Band 7 Smartwatch Mi Band 7 Pulseira Inteligente Esportiva, Versão Global,Preto R$ 207.50

Amazon.com.br Features Tela mais ampla, melhor visualização: tela AMOLED de 1,62, área visível 24% maior que a mi smart band 6. Novo design UI/UX, exibe informações mais detalhadas em cada página. Chipset de nova geração que suporta um efeito de animação mais suave na banda.

Mais modos esportivos: 120 modos de treino, incluindo tênis, outdoor passeios de barco e modos de treino mais profissionais para registrar sua frequência cardíaca e calorias queimadas.

Análise de treino profissional: Avalie o VO2 Max, carga de treino, duração da recuperação e efeito do treino para orientá-lo cada exercício. O índice de saúde mostrado na banda pode ajudar veja claramente suas metas e conquistas de atividades todo dia.

Monitoramento de saúde durante todo o dia: Monitoramento do nível de SpO2 durante todo o dia, suporta alerta de nível baixo de SpO2. Monitoramento contínuo do sono e monitoramento da frequência cardíaca 24 horas, também suporta monitoramento da respiração do sono.

Rastreamento de estresse e rastreamento de saúde feminina: pulseiras coloridas e mostradores de relógio 6 pulseiras de TPU coloridas e 4 pulseiras de edição especial para escolher seu estilo. Mais de 100 mostradores de relógio e pode personalizar sua própria foto para mostrar na banda.

Smartband - Xiaomi Mi Band 7 Versão Global - Preto R$ 199.50 in stock 16 new from R$ 199.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Display AMOLED de 1,62 polegadas, com tela de retina com 326ppi, garantindo uma resolução de alto nível com resolução 192x490p. Com uma ampla variedade de estilos de mostrador, pode ser casual, esportivo ou descontraído, qualquer que seja o estilo que você use, tenha no seu pulso.

Xiaomi Mi Band 7 está totalmente atualizado com 120 modos de esportes, cobrindo quase todos os tipos de cenários esportivos, de esportes ao ar livre para equipamentos de ginástica, e até mesmo o aumento da aeróbica.

Você pode definir o nível de atividade diária para si mesmo e pode optar por convidar seus amigos para desafiar e competir com eles por etapas diárias, consumo de calorias , tempo de atividade e tempos de pé. Espere, exercite-se juntos e mantenha-se saudável.

Certificação 5ATM podendo mergulhar em até 50 metros de profundidade, pode ser usado para nadar e mergulhar na piscina, Ele também pode identificar inteligentemente os quatro principais estilos de natação.

A Xiaomi Mi Band 7 adiciona monitoramento contínuo da saturação de oxigênio no sangue ao longo do dia e pode vibrar a tempo para lembrá-lo da baixa saturação de oxigênio no sangue para proteger continuamente sua saúde. *Versão Global.. READ O melhor korg: Guia de revisão e compra

Xiaomi Mi Smart Band 6 R$ 245.50 in stock 6 new from R$ 206.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Xiaomi é um passo à frente: marca número 1 de vestuário no mundo

Linda tela sensível ao toque AMOLED de 1,5 polegadas: gráficos nítidos e brilhantes com tela 40% maior do que a Mi Band 5. Medidas imperiais (pés, milhas, fahrenheit) ou métricas.

Vida útil da bateria de duas semanas: carregue facilmente com carregador magnético para o seu estilo de vida em movimento.

Novo sensor SpO2 + monitoramento de frequência cardíaca de 24 horas. Acompanhe 30 atividades diferentes usando o aplicativo Mi Wear. Detecta automaticamente 6 atividades físicas.

Resistente à água até 5 ATM: vá nadar, passar o dia na água ou usar no chuveiro após um treino.

kit com 12 pulseiras coloridas diferentes para mi band 3 ou 4 R$ 49.99 in stock 5 new from R$ 43.50

Amazon.com.br Features Fecho magnético

Design inovador

Leve e confortável

Kemite Smartband - Xiaomi Mi Band 8 Rastreador De Acvitidade Versão China - Preto R$ 225.80 in stock 16 new from R$ 225.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Baixe o aplicativo mifit, em seguida, selecione China como região do aplicativo e emparelhe com o seu telefone

Ecrã a cores de 1,62 polegadas com resolução de 192 x 490 pixels num ecrã AMOLED

A banda de fitness utiliza Bluetooth 5.1 BLE que oferece um alcance melhorado, velocidade de conectividade e eficiência

150 modos desportivos profissionais

Suporte SpO2 Oxigênio Sanguíneo

Xiaomi Mi Band 5 Global Version, preto R$ 274.99

Amazon.com.br Features 11 modos esportivos: corrida, caminhada, caminhada, ciclismo, natação, pular corda, remo e ioga, entre outros.

Resistência à água: 5 ATM

Método de carregar: Carregamento magnético

Tempo de Carregamento: aproximadamente 2h

Duração da bateria: mais de 14 dias

3Chome Pulseira de metal compatível com Xiaomi Mi Band 6/Mi Band 5/Mi Band 4/Mi Band 3, pulseiras de relógio inteligente acessórios de substituição (ouro rosa) R$ 59.00 in stock 1 new from R$ 59.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O design exclusivo faz com que a pulseira milanesa de aço inoxidável se encaixe perfeitamente em Xiaomi Mi Band 6/5/4/3

A alça vem com uma ferramenta conveniente para ajustar o comprimento e evitar que caia

Recortes precisos para Xiaomi Mi Band, muito confortável de usar. Não há problema para fazer na maioria dos esportes.

Fecho forte, conveniente para você ajustar o tamanho; garante que o seu relógio fique estável e seguro, sem problemas para a maioria dos esportes

À prova d'água e durável, a pulseira de aço inoxidável 304 é mais durável do que a pulseira de TPU original

Pulseira Xiaomi Mi Band 4 Relógio Original R$ 264.00 in stock 1 new from R$ 264.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Pulseira Mi Band 4 funciona não apenas como um relógio, mas sim como um Smartwatch. Funções como : monitoramento do sono, contador de passos e monitoramento de frequência cardiaca são uma dentre as muitas funções dessa pulseira inteligente incrível!

Xiaomi Mi Band 6 pulseira inteligente esportiva, tela sensível ao toque de 1,56”, monitor de frequência cardíaca fitness 24h, à prova d'água 5 ATM, carregamento magnético, Mi versão 6 padrão (preto) R$ 265.00

Amazon.com.br Features ️ Xiaomi Band 6 com tela AMOLED de 1,5”: O aplicativo possui mais de 130 mostradores exclusivos integrados de tela inteira, que podem ser alterados a qualquer momento de acordo com hobbies e humor. Os modelos são lindos e dão um novo visual no pulso. Tela retina 326PPI, mostrador personalizado para colocar familiares, animais de estimação e ídolos no mostrador. Toda vez que levantar o pulso, os verá.

️Monitor de saúde: oxigênio no sangue: um conhecimento abrangente da própria saúde; compatível com a verificação SpO2 de saturação de oxigênio no sangue para conhecer melhor o seu corpo. Frequência cardíaca: monitoramento inteligente de frequência cardíaca 24h com lembrete ativo de pulso anormal. Gerenciamento e lembrete de ciclo menstrual: registro do período menstrual. A vibração da pulseira lembra você para se preparar com antecedência e ficar mais calma.

️Modos esportivos: pela primeira vez, suporta 19 esportes comuns como treinamento de intervalado de alta intensidade, basquete, boxe, Zumba, etc. O consumo de calorias e o status de diferentes zonas de ritmo cardíaco são nítidos em um relance, tornando o seu exercício mais eficiente. Reconhecimento automático de caminhada, esteira, corrida ao ar livre, ciclismo ao ar livre, máquina de remo, máquina elíptica, 6 tipos de modos de exercício, não perca nenhum momento de exercício.

️A pulseira inteligente Mi é à prova d'água: pode ser usada para nadar e mergulhar na piscina. Também pode identificar de forma inteligente os quatro principais estilos de natação.

️ Xiaomi Band 6 é compatível com vários idiomas: Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, espanhol, português, italiano, holandês, francês. Entre no aplicativo Mifit > Pulseira Mi Smart 6 > Configurações > Idioma e escolha o idioma a ser usado no Mi Band 6.

Kit Pulseira Silicone Flexível Preta Xiaomi Mi Band 4 + Película Protetora Gel Ultra-Slim R$ 25.00 in stock 1 new from R$ 25.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features # Melhor custo-benefício;

# Kit Pulseira PRETA + Película de Gel para Tela;

# Compatível com novo Xiaomi Mi Band 4;

# Produto à pronta entrega.

Xiaomi Mi Smart Band 6 - 2021 - Versão Chinesa - Tela Amoled 1,56'' R$ 205.50 in stock 2 new from R$ 205.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number XMSH15HM Model XMSH15HM Color preto

HS54C Smart Watch para Homens Mulheres, Relógio Inteligente rastreador de fitness à prova d'água para telefone Android/iOS, Smartwatch com tela sensível ao toque de 1,83'' com Bluetooth Chamada SpO2 Monitoramento da Pressão Arterial do Sono (Beige) R$ 129.00 in stock 1 new from R$ 129.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Fashion Inteligente Watch】1.83 polegadas HD relógio inteligente de tela cheia de toque colorido com design de borda estreita e pulseira de silicone antiestática. O design humanizado permite que você use um relógio inteligente de moda confortável. As cores verde, preto, bege e ultiplo oferecem mais opções. Ele suporta rostos de relógios personalizados. Requintado, elegante, esportivo, o estilo mutável se adapta ao seu estado de espírito diário. Centenas de mostradores são sempre surpreendentes.

【Intelligent Notificação Reminder】The fitness watch pode ser conectado ao bluetooth para receber lembretes de mensagens incluindo e-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. Você pode fazer, atender ou rejeitar chamadas através da conexão bluetooth. As chamadas Bluetooth utilizam alto-falantes de alta qualidade e tecnologia acústica de alta qualidade AM qualidade sonora. Quer você esteja falando ou tocando música, você pode restaurar a qualidade sonora 3D de alta fidelidade.

【Health Monitor】The O relógio inteligente pode fornecer dados de saúde em tempo real precisos durante todo o dia, tais como freqüência cardíaca, medição de oxigênio no sangue e freqüência respiratória, detecção automática de arritmia atrial, análise da qualidade do sono noturno. E os dados são refletidos no APP para realizar monitoramento 24 horas. Ele também pode monitorar sua pressão arterial e permitir que você conheça melhor seu estado físico e desenvolva um estilo de vida saudável.

【IP67 Waterproof】IP67 relógio inteligente à prova d'água atende às necessidades diárias à prova d'água, sem medo do vento e da chuva. Ele oferece mais de 100 modalidades esportivas. Sensor de movimento de alta precisão, registro preciso. Os populares minijogos estão todos em seu pulso. Vamos ter um pouco de entretenimento e relaxar. Adota arquitetura dual-core e chip de alto desempenho com forte desempenho e longa duração da bateria (Padrão típico: 10 dias; modo inteligente: 5 dias).

【Smart Voz Assistant】This monitoramento de monitoramento de dia inteiro e registro de seu treinamento e dados em tempo real, e os dados em tempo real são atualizados automaticamente no APP. Após o relógio estar vinculado ao APP, clique na função de voz na tela do menu para realizar operações de comando de voz. Fazer uma ligação telefônica, verificar o tempo, pedir um endereço, pedir uma rota, verificar um hotel... Acorde seu assistente de voz inteligente a qualquer momento. READ O melhor Redmi Note 7 Pro 128Gb: quais são suas opções?

Xiaomi Mi Band 6 Smartwatch Mi Band 6 Pulseira Inteligente Esportiva, 5 ATM, Preto R$ 315.00 in stock 1 new from R$ 315.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela AMOLED de 1,56 ", 326 dpi.

Monitoramento de frequência cardíaca inteligente 24 horas.

O monitoramento de SpO2 pode detectar seu nível de saturação de oxigênio no sangue, monitorar a qualidade do sono e da respiração.

30 modos esportivos, reconhecimento automático de seis modos esportivos.

Bateria de longa duração de 14 dias, modo de economia de bateria para prolongar a vida da bateria.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro, tela AMOLED completa de 1,4 polegadas, mais de 110 modos de fitness, bateria de até 14 dias, rastreamento de frequência cardíaca, resistência à água de 5 ATM, rastreamento de qualidade do sono, monitoramento SPO2, preto R$ 399.00 in stock 1 new from R$ 399.00

Amazon.com.br Features AMOLED total de 1,47 polegadas: a tela AMOLED completa de 1,47" traz uma proporção de tela super alta de 66,7%*, dando a você uma experiência visual incrível que você raramente teve antes. Agora pode exibir mais itens na tela e é mais fácil de navegar e controlar.

Vívido e brilhante: com uma tela 100% NTSC, a pulseira oferece uma gama completa de cores para você aproveitar. O brilho máximo de 450 nit garantirá que você veja a tela claramente mesmo sob a luz solar

Mais de 110 modos de fitness: mais de 110 modos de fitness ajudam você a manter o controle das calorias queimadas, alterações na frequência cardíaca e durações do treino. Encontre um acompanhamento de métricas mais abrangente com 15 modos profissionais. Desfrute de estar em forma, confiante e enérgico com Redmi Smart Band Pro.

Rastreamento SpO2: A saturação de oxigênio no sangue (SpO2) é um indicador chave da saúde geral de uma pessoa, refletindo os níveis de oxigênio no sangue. A pulseira lhe dá tranquilidade testando o nível de oxigênio no sangue automaticamente durante o sono e manualmente sempre que você precisar*.

Monitoramento da qualidade do sono: se perguntando o que acontece com seu corpo enquanto você está dormindo? Redmi Smart Band Pro monitora a qualidade e padrões do seu sono com cuidado e precisão.

Original Xiaomi Mi Band 7 Pro GPS Pulseira Inteligente AMOLED Tela Sangue Oxigênio Fitness Traker Bluetooth Impermeável MiBand 7 Pro versão China (preto) R$ 402.50 in stock 6 new from R$ 400.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Versão chinesa (CN) Como usar: 1. certifique-se de que o telefone é IOS 12.0 ou Android 6.0 e acima e carregue-o completamente 2.Pesquisa por telefone Baixe a última App " Mi Fitness " 3. abra o aplicativo "Mi Fitness" e telefone bluetooth. em seguida, Login conta. Definir a região como China no aplicativo 4. no aplicativo, Escolha adicionar dispositivos, banda perto do telefone, siga as instruções (por favor, vá para um local aberto sem outros dispositivos nas proximidades, e faça boa rede e bluetooth)

Tela colorida de 1,64 ", posicionamento por satélite independente, monitoramento múltiplo da saúde

Brilho metálico, cheio de textura

6 esquemas de cores clássicos Brand new fivela de relógio, estrutura de liberação rápida é conveniente para você desmontar e substituir a qualquer momento

Pulseira de Nylon Compatível com Xiaomi Mi Band 7/Mi Band 6/Mi Band 5/Mi Band 4/Mi Band 3, Loop Solo Elástico Trançado Ajustável para Mi Band 7 6 5 4 3 R$ 65.00 in stock 1 new from R$ 65.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Modelos Compatíveis: Esta pulseira de substituição de smartwatch compatível com Xiaomi Band Mi Band 7, Mi Band 6, Mi Band 5, Mi Band 4, Mi Band 3. Adequado para pulso de 5,5"-7,8" polegadas (140mm-200mm). Adequado para a maioria dos homens e mulheres.

Material de Nylon: Feito de material de nylon trançado, esta faixa elástica é macia, leve e durável. Fecha-se na pele sem irritar e dá ao seu pulso uma sensação de uso confortável e suave.

Design de Atualização: Ao contrário do clássico, este laço solo de nylon trançado possui um design de fivela ajustável. A fivela de aço inoxidável permite ajustar o comprimento da pulseira de forma conveniente e fácil de ajustar o tamanho da pulseira.

Fácil Instalação: design de moldagem de uma peça, leva vários segundos para instalar ou remover sem ferramentas, basta colocar e empurrar. Esta pulseira tem elástico forte, fácil de colocar ou tirar.

Várias Opções: 16 cores populares para escolher, adequadas para várias ocasiões, como passeios, esportes ou feriados. Esta pulseira de nylon faz de você um estilo casual, esportivo e elegante.

Kit 10 Pulseiras NSmart compatível com MI BAND 4 - New Version (Preta/Azul escuro/Branca/Azul claro/Vermelha/Roxa/Cinza/Laranja/Amarela/Rosa) R$ 114.00 in stock 1 new from R$ 114.00

Amazon.com.br Features Fornecidos por Nandos-Store

Qualidade NSmart - Uma marca Nandos-Store

Kit com 10 pulseiras coloridas

Compatível com mi band 4

Compatível com mi band 3

Pulseira Extra para Mi Band 2 Colorida e Película, Preto R$ 45.90 in stock 1 new from R$ 45.90

Amazon.com.br Features Acompanha película

Cor: preto

Para Mi Band 2

Marca: Xiaomi

Pulseira para Mi Band 7 Xiaomi kit com 8 unidades e pelicula R$ 89.90

R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90

Amazon.com.br Features Compatível com Mi Band 7

NÃo acompanha a SmartBand (relógio)

Kit com 8 unidades + Película

Cores conforme imagens

Kit 5 Películas Protetora de Silicone para Xiaomi Mi Band 4 na Loja Xiaomi Fan R$ 9.00 in stock 4 new from R$ 9.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✅Projetado para pulseira inteligente Xiaomi Mi Band 4. Resolução HD para garantir uma tela nítida Resistant Resistente a arranhões, força viscosa forte, sem medo de água, bolhas de água, mergulho. UstApenas espessura de 0,1 mm, muito fina e leve, não traz problemas extras. ✅O que você recebe: 5PCS Millet bracelet 4 gel de água film / TPU nano soft film.

Pulseira para Mi Band 6 Xiaomi Kit com 8 Unidades + Pelicula e Saquinho Lúmu R$ 49.90 in stock 1 new from R$ 49.90

Amazon.com.br Features 01 - Película

01 - Saquinho Lúmu Importados

Compatível com Mi Band 6

Compatível com Mi Band 5

Compatível com Amazfit Band 5

Pulseira para Mi Band 5 Xiaomi kit com 8 Unidades e Pelicula - Lúmu R$ 49.90 in stock 1 new from R$ 49.90

Amazon.com.br Features Compatível com Mi Band 5

Compatível com Amazfit Band 5

NÂO compatível com Mi Band 3 e 4

Pulseiras para Mi Band 5 Xiaomi Kit com 4 unidades R$ 59.90 in stock 1 new from R$ 59.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Pulseira para Mi Band 7 Xiaomi Kit com 8 unidades + Película R$ 89.90

R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90

Amazon.com.br Features Compatível com Mi Band 7

NÃO Acompanha a Smartband (Relógio)

Kit com 8 unidades e pelicula

Cores conforme imagem

XIAOMI 7622 Pulseira Smart Mi Band 6 R$ 278.00

Amazon.com.br Features 1.56" amoled

Dimensões do corpo: 47.4 × 18.6 × 12.7 mm

Resistência à água: 5 ATM

Conexão: Bluetooth versão 5.0

Ajuste de comprimento: 155–219 mm

Pulseira para Mi Band 7 Xiaomi kit com 8 Unidades e película R$ 89.90

R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90

Amazon.com.br Features Atenção: NÂO acompanha o relógio (Smartband)

Compatível com Mi Band 7

NÂO compativel com Mi Band 4

Acompanha Película READ O melhor A 70 Samsung: Guia de revisão e compra

Kit 4 pulseiras extras para MI BAND 2 (Branca/Amarela/Verde/Verde) R$ 59.90 in stock 1 new from R$ 59.90

Amazon.com.br Features Fornecidas por Nandos_Store

Compatíveis com MI BAND 2 / M2

Qualidade 100% NSmart

Pulseira para Mi Band 5 Xiaomi kit com 8 unidades Cores Oficiais R$ 59.90 in stock 1 new from R$ 59.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com Mi Band 5

Compatível com Amazfit Band 5

Kit 4 Pulseiras compatíveis com MI Band 2 - Cores Preta/Azul clara/cinza/Roxa R$ 95.00 in stock 1 new from R$ 95.00

Amazon.com.br Features 4 Pulseiras adicionais para Xiaomi MI BAND 2

Fornecidas por Nandos-store

Compatível com mi band 2

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.