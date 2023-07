Home » Eletrônicos O melhor Usb C To Hdmi: Guia de revisão e compra Eletrônicos O melhor Usb C To Hdmi: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Usb C To Hdmi não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Usb C To Hdmi , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Usb C To Hdmi 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Usb C To Hdmi.



Adaptador Dex Para Samsung Usb 3.1 Tipo C Hub Thunderbolt 3.0 X Hdmi Usb 3 4k Prata - CompleteStore® R$ 57.90

R$ 41.25 in stock 18 new from R$ 41.25

Amazon.com.br Features Tipo C thunderbolt 3.0

Adaptador Dex USB 3.1

Entradas USB 3.0, HDMI e PD

Geonav Cabo USB-C para HDMI, Suporta resolução [email protected], 1,8 metros, UCA08, Preto R$ 249.00

R$ 164.99 in stock 6 new from R$ 164.99

Free shipping

Amazon.com.br Features Melhor qualidade de áudio e vídeo de alta definição nas conexões entre diferentes tipos de aparelhos, desde smartphones à TVs de última geração;

Funciona com os smartphones Samsung com tecnologia DEX (Galaxy Samsung a partir do S9) e outros modelos que aceitam o padrão DisplayPort Alternate Mode;

Comprimento 1,8 metro, pode ser usado para apresentações ou em casa;

Padrão HDMI 2.0, com áudio e vídeo em [email protected] Hz;

O padrão HDMI é o [email protected] (HDMI 2.0), que garante melhor qualidade de áudio e vídeo com uma maior fluidez da imagem para quem acompanha esportes, utiliza de monitores para apresentações, games, entre outras utilizações;

Cabo Adptador HDMI Fêmea para USB-C Macho PlusCable Preto ADP-303BK - Contém USB 3.1 Suporta Resoluções 4K Compatível com Celular,Tablet,Computador Com Tranferência de Áudio R$ 46.30

R$ 28.17 in stock 7 new from R$ 26.30

Amazon.com.br Features Cabo adaptador

Compacto para conexão

Dispositivos Type C para HDMI.

Battony Adaptador USB C para HDMI, adaptador USB tipo C, conversor AV multiportas com saída HDMI 4K, porta USB C e porta de carregamento rápido USD3.0, compatível com MacBook Pro, MacBook Air 2019/2018, iPad Pro 2019 R$ 49.90

R$ 43.80 in stock 12 new from R$ 39.62

Amazon.com.br Features 【Adaptador USB-C para HDMI 3 em 1】 Adaptador USB tipo C para HDMI/USB com USB 3.0 multiportas conveniente para entretenimento de home theater, escritório, exposição, apresentação, ensino, etc. Uma boa solução de produto permite que você carregue mais rápido, mais estável e mais HD, com tamanho perfeito para carregar no bolso

【Saída de vídeo HDMI 4K Ultra HD】Estenda a tela do seu laptop/telefone para sua TV, monitor ou projetor em resolução de até 4K UHD (3840 x 2160 @ 30Hz). Compatível com a maioria das HDTV, monitores, projetores e outros dispositivos com porta HDMI, oferecendo vídeo e imagem vívidos, claros, sem tremores

【Transferência de alta velocidade】 O hub USB tipo C 3.1 suporta transferência de dados de alta velocidade de até 5 Gbps (5120 Mbps), 10 vezes mais rápido do que USB 2.0 (480 Mbps). Compatível com flash disk USB, câmera, disco rígido removível, mouse, teclado ou outros dispositivos USB A 2.0/USB A 3.0

【Conveniente para porta de carregamento】Plug and Play, não requer nenhum software, driver ou processo de instalação complicado. Design fino e portátil com corpo de alumínio oferece melhor dissipação de calor. Enquanto isso, o carregamento tipo C rapidamente atende às suas necessidades

【Ampla compatibilidade】Adaptador compatível com MacBook/MacBook Pro 2015/16/17/18, Dell XPS13/15, Dell Precision5510, HP Spectre X2, HP Spectre X360, HP Elitebook Folio G1, HP Elite X2 1012 G1, Acer Spin7, Acer Chromebook R13, Google Chromebook Pixel, Lenovo 99. 00/910, HuaWei MateBook ou outro tipo C PC, Samsung s8/s8+/S9/S9+/Note 8, Huawei Mate10 etc

USB C Hub, Cabos & Plugs USB-C para HDMI 4k RJ45 Ethernet Carregamento PD Charger via porta USB C, 2 portas USB 3.0 e leitor de cartões SD/TF, compátivel com Macbook, tablets, celulares R$ 184.90

R$ 175.90 in stock 2 new from R$ 175.90

Free shipping

Amazon.com.br Features USB C Hub 8 portas

Conexão a monitores via porta HDMI 4k 30hz compatível com HDMI 2.2

Carregamento 87w do dispositivo ao qual está conectado, bem como alimentação de celulares conectados ao hub

Leitor de cartões, 2 portas USB 3.0, porta de Rede RJ45 Ethernet

Design discreto e compacto em alumínio

Adaptador Upgrow USB C para HDMI cabo 4K, adaptador USB tipo C para HDMI [compatível com Thunderbolt 3], Pixelbook More (UPGROWCMHF01) R$ 51.56 in stock 1 new from R$ 51.56

Free shipping

Amazon.com.br Features Plug and Play: este adaptador USB-C para HDMI não precisa de driver/software adicional. Solução perfeita para o seu USB-C MacBook Pro/MacBook, iMac, Surface Book, Pixels, HP Envy 13, Galaxy Book Chromebook. Resolução de até 4K a 30Hz, compatível com TVs/monitores/projetores habilitados para HDMI para transferência de vídeo e áudio. (Observação: a porta USB-C deve ser de pino cheio)

Transmissão [email protected]: este adaptador USB C para HDMI suporta resolução de até [email protected]. Isso significa que este adaptador tipo C para HDMI é excelente para fornecer vídeo e áudio nítidos e de alta qualidade. Oferece uma das experiências mais agradáveis.

Design excelente: compacto e leve, design fácil de usar para facilitar a conexão e a desconexão. O cabo tem durabilidade extra. Estrutura de alumínio premium para melhor isolamento térmico. Cabe confortavelmente com as portas USB-C em seus dispositivos, melhor proteção de transferência de sinal.

Ultradurabilidade: o material usado por este adaptador USB-C para HDMI é de alta qualidade, portanto a vida útil deste cabo é estendida, este adaptador tipo C para HDMI destaca a qualidade e o valor do seu dinheiro. Um uso perfeito em diferentes lugares e solução para diferentes situações. READ O melhor O Projeto Rosie: Selecionado para você

Adaptador Usb Tipo C Para Hdmi 4K USB 3.0 PD Compatível com MacBook Thunderbolt 3 DEX Android OTG Easy Idea Network R$ 69.90

R$ 46.82 in stock 7 new from R$ 46.82

Amazon.com.br Features Adaptador USB-C 3 em 1 para HDMI: Adaptador multiportas USB tipo C para HDMI/USB-C/USB 3.0

Suporta resolução de vídeo até 4K (3840X2160P/30HZ) e compatível com a maioria das HDTV, monitores, projetores e outros dispositivos com porta HDMI

Rápida conversão e carregamento: o hub USB tipo c 3.1 suporta transferência de dados de alta velocidade de até 5 Gbps (5120 Mbps), 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0 (480 Mbps).

Funciona com disco U, disco rígido, mouse, teclado e outros dispositivos USB. A porta de carregamento USB oferece carregamento rápido e conveniente de telefone/laptop ao mesmo tempo.

Plug and Play, fornece carregamento: o uso do adaptador não requer software, drivers ou processo de instalação complicado.

CABO ADAPTADOR USB C - P/HDMI 4K 60HZ - 1.8M, 5+, Outros acessórios para notebooks R$ 129.99

R$ 99.90 in stock 35 new from R$ 99.90

Amazon.com.br Features 1, 8m

compatível com o padrão HDMI 2.0, suporta resolução 4K UltraHD a 60Hz.

Não é necessário utilizar aplicativos de instalação ou configuração.Para dispositivos compatíveis com USB-C e função espelhamento.

UGREEN Cabo USB C para HDMI para escritório doméstico de 1,8 m, cabo tipo C para HDMI 4K a 60Hz Thunderbolt 4/3 para HDMI, compatível com MacBook Pro 2022, MacBook Air, iPad Pro, Surface Book 2, Galax R$ 152.08

R$ 118.80 in stock 4 new from R$ 118.80

Amazon.com.br Features 【Cabo USB C para HDMI】Use a interface USB-C do cabo Tipo-C para HDMI para assistir a eventos esportivos, filmes, videogames e fotos/álbuns diretamente no monitor/tela/TV equipada com HDMI. Você nunca mais perderá a pontuação de jogos vencedores ou seu programa de TV favorito. O cabo USB-C para HDMI é mais estável do que a conexão Wi-Fi. Você não precisa mais se preocupar com o ângulo Wi-Fi, alcance de conexão, desconexão e outros problemas.

【Estabilidade superior】Este chip IC avançado integrado thunderbolt 4 para HDMI converte sinal USB-C em sinal HDMI, que pode resistir à corrosão e abrasão, e melhora o desempenho de transmissão de sinal. Observação: Certifique-se de que o dispositivo tipo C suporta o modo alternativo USB Tipo-C DisplayPort.

【Design resistente e duradouro】Cabo de nylon trançado para durabilidade extra e aderência antiderrapante fácil de usar para facilitar a conexão e desconectar. Revestimento de liga de alumínio premium para melhor dissipação de calor. Um conector USB-C de alta qualidade oferece uma conexão confortável com seus dispositivos para transferência de sinal estável.

【Resolução vívida 4K @60Hz】 Este cabo USB C para HDMI suporta 4K a 60Hz e é compatível com 2K a 120Hz e 1080P, que pode transmitir sinais de áudio e vídeo de forma sincronizada. A porta USB C suporta DP1.2/HDCP 2.2, porta HDMI suporta 3D, HDR, HDCP 2.2/1.4. Observação: certifique-se de que seus dispositivos de entrada e saída suportam 4K a 60Hz.

【Ampla compatibilidade】 O cabo USBC para HDMI é compatível com laptops e smartphones Android equipados com portas USB-C que suportam o modo alternativo DisplayPort. Compatível com MacBook Pro 2022/2021/2020, MacBook Air 2022/2021/2020, Steam Deck, Samsung Galaxy S22/S22+/S21 Ultra/S21/Note 20/Note 10+, Steam Deck, Dell XPS 17/15/13 e outros dispositivos USB C que suportam DP Alt Mode. NOTA: é compatível com USB C, não é um cabo USB Mico e não suporta Galaxy S7 S6 e outros dispositivos micro USB.

UGREEN Cabo adaptador USB C para HDMI 4K 60Hz alumínio tipo C Thunderbolt 3 conversor macho para fêmea para iPad Mini 6, MacBook Pro 2019 Samsung Note 10 S22 S20 iMac LG V50 V30 XPS 15 13 Yoga 900 R$ 122.00

R$ 110.59 in stock 9 new from R$ 110.59

Amazon.com.br Features O adaptador USB C HDMI 2.0 premium suporta resolução de alta definição 4K 60Hz e alta faixa dinâmica (HDR), permitindo obter visuais vibrantes, clareza e som impressionante.

Os chipsets avançados VL100 e PS176 garantem uma transmissão estável do sinal e sem atraso ou tremulação na imagem.

TRABALHE COM UMA SEGUNDA TELA: O adaptador Thunderbolt 3 HDMI não requer instalação de driver ou software é plug & play. Veja seus documentos, fotos, vídeos, jogos e páginas da Web com facilidade do seu laptop / tablet / telefone Type-C / Thunderbolt 3 em um monitor / TV HDMI externo. Oferece suporte aos modos espelho e extensão, que permitem operar multitarefa e obter produtividade e entretenimento simultaneamente.

ULTRA-SLIM E PORTÁTIL: Possui uma elegante corpo de alumínio e um mini cabo trançado em nylon que confere uma aparência elegante e moderna a este adaptador de ultra-fino compacto.

COMPATIBILIDADE: Conecta facilmente com dispositivos USB-C / Thunderbolt 3 com DisplayPort como Apple iPad Pro 2018 / 2020 / 2021 / 2022, MacBook Air 2019/2018, MacBook Pro, Samsung Galaxy S23 / S22 / S21 / S20 / S10 + / S9 / S8 / Nota 20 / Note 10 + / Nota 9 / Guia S4 S5e S6, Dell XPS 13 / XPS 15,

Hub Adaptador Ugreen Modelo 5 Em 1 Tipo-C Hdmi 4k 30hz Usb 3.0 R$ 134.71 in stock 8 new from R$ 134.71 Verifique o preço na Amazon

UGREEN 5 em 1 USB C Hub inclui 1 porta HDMI e 4 portas USB 3.0, plug-and-play para estender seu laptop tipo c ou outros dispositivos. Permitindo que você conecte um teclado, driver USB ou disco externo aos seus dispositivos USB-C. Este hub USB C se aplica à maioria dos laptops Type-C.

Adaptador 4K HDMI para USB C: O adaptador USB C oferece imagens realistas de 4K 3840 x 2160 30Hz HDMI que proporcionam uma experiência de resolução 3D envolvente. Perfeito para transmitir um filme Full HD em sua HDTV; estenda um videogame 3D em seus monitores ou mostre seu PPT por meio de projetores para reuniões de escritório.

Transferência de dados em alta velocidade: Transfira uma biblioteca inteira de músicas ou filmes em segundos a velocidades de até 5 intervalos por meio das 4 portas USB. Mantenha você longe do problema de conectar e desconectar seus dispositivos repetidamente.

Design compacto: o adaptador USB C HDMI é compacto e leve, fácil de transportar. O design da caixa de alumínio premium torna este hub durável para uso.

UGREEN Hub USB C, hub USB-C 5 em 1 com 4K HDMI, 100 W de fornecimento de energia, 3 portas de dados USB-A, adaptador multiportas hub USB C para MacBook Pro/Air, iPad Pro, iMac, Surface, XPS, Thinkpad, R$ 128.80 in stock 1 new from R$ 128.80 Verifique o preço na Amazon

Conectividade 5 em 1: o adaptador USB C multiportas está equipado com uma porta HDMI 4K, uma porta USB-C PD de 100 W, uma porta de dados USB-A de 5 Gbps e duas portas USB-A de 480 Mbps.

Carregamento de passagem de 100 W: equipado com uma porta USB-C PD de 100 W, o hub USB C oferecerá carregamento rápido e eficiente para o seu laptop em casa, no escritório ou em movimento.

Tela impressionante 4K: a porta HDMI suporta exibição de mídia em resoluções de até 4K a 30Hz, mantendo cada momento incrível detalhado e ultra vívido.

Transferir arquivos em segundos: transfira arquivos e forme seu laptop a velocidades de até 5 Gbps para a porta USB-A 3.0. 2 portas USB-A 2.0 extras estão perfeitamente conectadas aos seus teclados e mouses.

Durável e compacto: com a durabilidade do alumínio e a usinagem CNC, o hub USB-C complementa o seu MacBook. Topar a balança em apenas 58 g é perfeito para levar em movimento.

Cabo Adap Usb 3.1 Tipo C Thunderbolt 3.0 X Hdmi Usb 3 Tipo C R$ 51.03

R$ 40.50 in stock 11 new from R$ 40.50

Amazon.com.br

Adaptador HDMI para Nintendo Switch, USB-C cabo de carregamento adaptador Hdmi suporta qualquer tipo C dispositivo hub adaptador para Nintendo Switch R$ 47.77 in stock 4 new from R$ 47.77 Verifique o preço na Amazon

▲ Suporta qualquer versão do interruptor: este adaptador HDMI para Nintendo Switch é fácil de usar, basta ligar e reproduzir, e o adaptador hub HDMI tipo C suporta qualquer sistema de interruptor de versão 4.1.0 ou acima. Muito estável e sem qualquer atraso, apenas aproveite o seu tempo.

▲ Funciona como Dock + boa dissipação de calor: o adaptador para Nintendo Switch para HDMI funciona exatamente como uma grande doca. Pode salvar o seu lugar. Você também pode carregar enquanto joga, não se preocupe em interromper o seu jogo e você vai se divertir mais. Este adaptador hub HDMI tem uma boa dissipação de calor, sobreaquecimento sem preocupações.

▲ Projeção de tela HD 4K + sem atraso: este adaptador de hub HDMI tipo C pode ser conectado com qualquer dispositivo de TV HDMI, muito claro para transmitir todos os tipos de jogos de quadro e interruptor. Você pode desfrutar dos jogos de interruptor e programas de TV na tela grande. Este adaptador HDMI Swtich também suporta qualquer dispositivo tipo C.

▲ Excelente suporte de atendimento ao cliente: oferecemos atendimento ao cliente amigável e 24 horas de serviço online após você pedir este adaptador para Nintendo Switch. Fique à vontade para entrar em contato conosco se tiver qualquer dúvida sobre o adaptador USB Switch.

▲ Portátil e leve: o adaptador HDMI é pequeno e leve, muito fácil de colocar no bolso, fácil de carregar, boa escolha para viajar. Este adaptador de hub HDMI tipo C também pode substituir o Switch Dock original, salvar o seu lugar, mesmo com uma boa dissipação de calor.

Ugreen Cabo USB C Thunderbolt 3 Para HDMI 2.0 4K 60Hz 1,5m R$ 129.41 in stock 5 new from R$ 129.41 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features USB-C (thunderbolt 3) para HDMI (2.0)

USB-C para HDMI

Thunderbolt 3.

HDMI 2.0.

Cabo USB-C HDMI 4K 30Hz 1 Metro Thunderbolt 3 HDMI 4K R$ 129.90

R$ 87.53 in stock 4 new from R$ 87.53

Amazon.com.br Features O cabo adaptador USB-C para HDMI 4K 30Hz 1 Metro Conexão Facil e rapida de dispositivo com saida USB-C para TV, projetor ou outro monitor com uma porta HDMI 1 Metro

Suporta resoluções de até 4K (3840 x 2160 a 30 Hz) Adaptador em formato de cabo Compatível com 3.1 USB-C (modo DP ALT DP) e portas Thunderbolt 3 Conector USB-C reversível e simétrico Plug and Play - nenhum driver necessário

1) o cabo USB-C para HDMI 4K foi testado compatível com Applle Maccs com porta Thunderbolt 3 e porta USB-C. 2) As resoluções de saída dependem dos recursos e especificações dos dispositivos conectados. 3) Se a porta USB-C do seu dispositivo não for compatível com o modo USB-C DP Alt, este cabo não funcionará. 4) alguns cabos vêm com logotipo de outras marcas. vamos enviá-lo aleatoriamente.

Verifique a compatibilidade do modo DP Alt (para visualização de vídeo por USB-C) O Computadores ou smartphones devem oferecer suporte a um monitor externo READ O melhor Honor Band 4: quais são suas opções?

SZAMBIT Cabo USB C para HDMI,Laptop Tipo C para HDMI e Telefone para TV Cabine,[email protected],Alta Velocidade,Compatível para MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy S9 a S22, Dell,HP (3m) R$ 96.00 in stock 1 new from R$ 96.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 4K 60HZ USB C para HDMI Converter: o adaptador Tipo-C para HDMI fornece uma experiência suave e sem esforço para conectar o seu MacBook, MacBook Pro, IMAC ou IMAC, ativado por USB-C, ao seu display HDTV ou HDMI-habilitado. Este adaptador suporta resoluções de até [email protected] com o modo Mirror/Extend, proporcionando clareza e som impressionantes para a experiência final de visualização em 4K

Plug & Play: Este adaptador Thunderbolt para HDMI pode converter instantaneamente seus dispositivos USB-C (a porta USB C suporta o modo DP Alt) em uma tela maior, como TV UHD, monitor ou projetor com saída de porta HDMI (sem drivers ou software extra necessário)

Compatibilidade ampla: o dongle HDMI do tipo USB tipo C é compatível com o iPad Pro, iPad Air 4, iPad mini 6, MacBook Pro 2017 mais tarde, MacBook Air 2018 mais tarde, iMac M1, Samsung Galaxy, Chromebook, Surface Pro 7 depois, Huawei, Dell XPS 13/15 e mais

Versatilidade em movimento: design compacto e portátil para plugue e desconectamento em movimento em movimento. Um revestimento leve de alumínio permite uma maior dissipação de calor, enquanto o cabo de ninon de níil de nío

Pacote e garantia: você receberá 1 X USB-C Adaptador de vídeo, 1 x Manual de instruções. SZAMBIT oferece garantia de 24 meses, suporte técnico ao longo da vida e atendimento amigável ao cliente. Nosso adaptador de cabo HDMI USBC é uma solução fácil e conveniente para conectar um monitor HDMI a um computador USB-C em sua casa ou no seu escritório

Adaptador multiportas para MacBook Pro/MacBook Air, Portátil Tipo C para HDMI 4K, com USB 3.0, PD Charging, para Samsung DEX Mode S10/9/8/Note8/9, iMac/iPad/MacBook Pro/MacBook Air (cinza espacial) R$ 84.79

R$ 77.06 in stock 7 new from R$ 77.06

Amazon.com.br Features Part Number 70336 Model 70336

MD9 Adaptador de video Tipo-C para HDMI c/USB3.0 e USB-C R$ 72.90

R$ 41.90 in stock 11 new from R$ 34.80

Amazon.com.br Features Sua transmissão de alta velocidade pode alcançar até 10Gbps Suporta resolução de até 3840x2160 Cabo com tripla blindagem Não necessita de driver para funcionar 1 Conexão Tipo C Macho - Conecte na saída de seu dispositivo Tipo C 1 Conexão HDMI Fêmea - Transmita a tela de seu notebook para uma tela extra 1 Conexão USB 3.0 Fêmea - Pode ser ligado, pendrives, webcam, dispositivos para carregamento de energia e outros mais itens USB. (Compativel com celulares apenas para carregamento)

Marca MD9

1 Conexão Tipo C Fêmea - Suporta conexões Tipo C

Explore a nossa gama de produtos

LENTION Hub USB C carregamento de 100 W, HDMI 4K, Dual Leitor de Cartão, Compatível USB 3.0 e 2.0 2022-2016 MacBook Pro, novo Mac Air/Surface, Chromebook, adaptador de driver estável (CB-CE18, Cinza) R$ 186.02 in stock 4 new from R$ 186.02 Verifique o preço na Amazon

Expansão 7 em 1 - O LENTION CB-CE18 possui 1 porta de carregamento Type-C 100W, 1 saída HDMI [email protected], 1 porta USB 3.0 e 2 portas USB 2.0. As portas USB 3.0 e USB 2.0 são para conectar vários dispositivos, como pen drive, teclado, mouse, impressora, etc. O leitor de cartão SD e Micro SD 2.0 pode ler cartões de memória de até 256G

PS máx. 100 W - O hub fornece carregameto direto PD super rápida de até 100 W para seus dispositivos host (como laptops, tablets, celulares) e oferece energia extra para periféricos conectados às portas USB ao mesmo tempo

Porta HDMI 4K para Festa Visual UHD - Espelhe e estenda sua tela com adaptador USB C para HDMI para HDTV, monitor ou projetor. Você pode assistir a filmes com sua família em uma tela maior ou fazer uma apresentação vívida em uma reunião. Suporta 3840x2160 [email protected], 2560x1600 e resoluções inferiores a 60Hz.

Compatibilidade Universal - Funciona com MacBook Pro 2016-2022 (13/14/15/16/M1/M2) e MacBook Air 2018 2019 2020 2021 2022, Novo iMac/Pro, MacBook 12, Novo Surface Pro/Book/Go com USB- C, Chromebook e mais dispositivos tipo c totalmente funcionais. Não compatível com Superdrive

Stable Driver 3.0 Certificado - LENTION publicou o padrão Stable Driver 3.0 avançado para ajudar os clientes a comprar com confiança. O padrão incluía 3 características principais: Não interferência entre os periféricos conectados, Suficiente fonte de alimentação e os Dispositivos funcionando sob temperatura normal sem superaquecimento

UGREEN USB C Hub, 7 em 1 USB-C Hub com 4K HDMI, 100W Power Delivery, USB-C e 2 USB-A 5Gbps Data Ports, SD/TF Card Reader, USB C Dongle para MacBook Pro/Air, Thinkpad e muito mais R$ 188.80 in stock 1 new from R$ 188.80 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Hub USB C 7 em 1: Inspire mais potencial da porta USB-C do seu laptop com portas de dados USB-C e USB-A de 5 Gbps, HDMI 4K, fornecimento de energia de 100 W e leitor de cartão SD/Micro SD.

Exibição 4K brilhante: basta conectar a um monitor externo por meio da porta HDMI 4K do adaptador USB C hub multiportas para ver tudo com detalhes nítidos e gloriosos.

Potente fornecimento de energia de 100 W: suporte para carregamento de passagem USB C máximo de 100 W na porta Type-C, para manter seu laptop sempre ligado.

Transferir arquivos em segundos: transfira arquivos, filmes e fotos em velocidades de até 5 Gbps por meio da porta de dados USB-C e das portas USB-A duplas.

Ampla compatibilidade: o dongle USB C é compatível com quase todos os dispositivos USB-C, como MacBook Pro, MacBook Air, MacBook M1, M2, iMac, iPad Pro, Chromebook, Surface, Steam deck, Switch, etc.

QGeeM Cabo adaptador USB C para HDMI 4K, adaptador USB tipo C para HDMI [Thunderbolt 3/4] Adaptador HDMI para laptop MacBook Pro/Air, Galaxy S10/S9/S8, Dell XPS 13/15, Pixelbook, Surface Pro e mais R$ 78.00 in stock 5 new from R$ 71.47 Verifique o preço na Amazon

Plug & Play: Plug and Play, sem necessidade de driver/software adicional. Perfeitamente compatível com o seu USB-C MacBook Pro/MacBook, I Mac, Surface Book 2, pixels, HP Envy 13, Galaxy Book e Chromebook, drive um ou dois monitores/monitores HDMI, resolução de até 4K a 30Hz. Compatível com TVs/monitores/projetores habilitados para HDMI para transferência de vídeo e áudio

Streaming de todos os lugares: transmita eventos esportivos, assista a filmes, jogos e mostre fotos/álbuns diretamente a partir dos seus dispositivos (Samsung Galaxy S8/S9/S8 Plus/S9 Plus/Note 8) e nunca perca o touchdown vencedor de jogos ou seus episódios de TV favoritos. Não se preocupe mais com problemas ruins de transmissão de Wi-Fi. (*Nota: projetado principalmente para computadores, não tem nenhuma porta de carregamento no adaptador)

Ampla compatibilidade: compatível com MacBook Pro 2016-2020, Surface Book 2, Surface go, 2017 i Mac, MacBook 2017/2016/2015, Samsung Galaxy S8/S9/Note 8/Note 9, HTC U11, Pixel book, Dell XPS 15/ XPS 13, HP Envy 13, Galaxy Book, Chromebook, Chromebook Pixel, Intel NU. C, Pixel Slat, e muitos outros (veja a seção detalhada da descrição do produto abaixo) --- Lembrete: para dispositivos com USB 3. 1ª geração e Samsung Galaxy S9/S8, pode levar mais tempo para sincronizar, por favor, seja paciente e dê mais tempo

Design compacto e amigável, compacto e leve, com design antiderrapante fácil de usar para conectar e desconectar mais facilmente. Cabo de nylon trançado para maior durabilidade. Revestimento de alumínio premium para melhor isolamento térmico. Ajusta-se confortavelmente com as portas USB-C em seus dispositivos, melhor proteção de transferência de sinal

O que você recebe: 1 adaptador USB C para HDMI permite que você trabalhe de forma eficiente em qualquer lugar. Se você tiver alguma dúvida, resolveremos seus problemas dentro de 24 horas

Cabo USB-C HDMI 4K 60Hz 1,8 Metro Thunderbolt 3 HDMI 4K R$ 193.00 in stock 1 new from R$ 193.00

Free shipping

Amazon.com.br Features Cabo USB-C HDMI 4K 60Hz 1,8 Metro Thunderbolt 3 HDMI 4K 1,8 Metro

Conexão Facil e rapida de dispositivo com saida USB-C para TV, projetor ou outro monitor com uma porta HDMI Suporta resoluções de até 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) Compatível com 3.1 USB-C (modo DP ALT DP) e portas Thunderbolt 3 Conector USB-C reversível e simétrico Plug and Play - nenhum driver necessário

O cabo USB-C para HDMI 4K foi testado compatível com Applle Maccs com porta Thunderbolt 3 e porta USB-C. As resoluções de saída dependem dos recursos e especificações dos dispositivos conectados. Se a porta USB-C do seu dispositivo não for compatível com o modo USB-C DP Alt, este cabo não funcionará. Alguns cabos vêm com logotipo de outras marcas. vamos enviá-lo aleatoriamente.

Verifique a compatibilidade do modo DP Alt (para visualização de vídeo por USB-C) O Computadores ou smartphones devem oferecer suporte a um monitor externo

Cabo USB C Para HDMI 8K 60hz Notebook Monitor 2m CableTime R$ 275.90 in stock 3 new from R$ 275.90

Free shipping

Amazon.com.br Features ✅ Marca: CABLETIME

✅ Tamanho: 2m

✅ Cabo USB C x HDMI 8K 60Hz Premium

✅ HDMI 2.1

✅ Produto Original

Adaptador USB C para HDMI 4K 60Hz, HBAVLINK Dual Monitor HDMI Splitter Exibição estendida, Adaptador USB-C para HDMI duplo para laptop, USBC MST Hub compatível com Thunderbolt 3.0/4.0 R$ 224.00 in stock 1 new from R$ 224.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Adaptador USB-C para HDMI duplo】Esta estação de encaixe universal tipo c hbavlink pode ajudar a estender seu laptop para monitor estendido de dois monitores e até visualização tripla, melhorar sua produtividade em vários monitores (Nota: ❶ NÃO é compatível com todos os dispositivos USB - Porta C portátil, suporta apenas USB Tipo-C para laptop com saída de vídeo/função DP Alt; ❷NÃO suporta adaptador USB para Tipo-C);

【Suporta monitores 4K duplos】Este adaptador USB C para HDMI suporta resolução de até 4K a 30Hz para duas saídas HDMI e 4K a 60Hz para uma saída HDMI (o HDMI V1.4 só pode transmitir sinal de 4K a 30Hz);

【Plug & Play】Fácil de usar, sem necessidade de instalar driver, plug & play para laptop Windows. (Nota: ● Macbook não é suportado)

【Ampla Compatibilidade】 Esta dock station hbavlink USB C é compatível com Dell Inspiron, Dell XPS, HP Spectre, HP Elitebook, HP Envy, HP ProBook, Lenovo ThinkPad, Lenovo Yoga, Huawei MateBook, Microsoft Surface Book, Samsung Galaxy Book e outros tipos -c laptops que suportam o modo DP Alt; Este adaptador de monitor duplo também é compatível com portas Thunderbolt 3 e 4.

【Design compacto e leve, invólucro de liga de alumínio】;

NOVOO USB Hub 4 em 1, Adaptador HDMI tipo C para 4K, USB 2.0, USB 3.0, porta de carregamento PD de 100 W, estação de acoplamento para laptop Compatível com Mac, iPad, Lenovo, Dell, HP, ASUS R$ 109.00 in stock 1 new from R$ 109.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ►【Expansão instantânea e portátil】 Este novo hub NOVOO USB C fornece 1 x HDMI 4K, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x Type-C PD. Plug and play, sem necessidade de nenhum driver ou software. Com o tamanho pequeno de 8.55cm * 3cm * 1.05cm, é muito conveniente estender seu laptop tipo C durante seu trabalho, negócios, reuniões, conferências ou palestras conectando este adaptador USB C.

►【Ultra HD 4K HDMI】 O NOVOO USB C HDMI Hub permite que você espelhe ou estenda seu laptop para HDTV, monitor ou projetor com resolução de até 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz). Perfeito para projetar seu PPT, assistir a um filme 3D em um monitor maior ou adicionar uma segunda tela para estender seu laptop.

►【Transferência de dados ultra-rápida】Este adaptador USB C para USB possui 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0 para conectar dispositivos USB-A. O USB 3.0 suporta transferência de dados de até 5 Gbps para transferir um filme inteiro em segundos. Ideal para conectar um mouse, teclado, memória USB, telefone celular, etc.

►【Porta de alimentação PD tipo C】 O adaptador USB C possui uma porta de fornecimento de energia que permite alimentar rapidamente o computador e os periféricos conectados a ele. Ideal para PCs que possuem apenas uma porta Tipo C. A porta Tipo C NÃO suporta transferência de dados e se aplica apenas a dispositivos com protocolo PD.

►【Garantia e segurança certificada】O adaptador NOVOO USB C com chips avançados fornece desempenho mais confiável, menor consumo de energia, dissipação de calor mais rápida e maior eficiência de transferência de dados. O NOVOO USB C Hub não prejudicará seu laptop ou dispositivos conectados. Certificado FCC, CE e RoHS, UKCA. 12 meses de devolução do dinheiro ou garantia de substituição. READ O melhor fender telecaster: Selecionado para você

Adaptador USB C Hub 6 in 1 Tipo C to HDMI 4K, 2 USB 3.0 Ports, SD TF leitor de cartão, 100W PD para MacBook Pro Air 2019 2018, Galaxy Note 10 S10 S9 S8, Surface Go, Dell XPS 13 15 R$ 212.00

R$ 198.80 in stock 6 new from R$ 198.80

Amazon.com.br Features Adaptador USB C Hub 6 em 1

Todas as portas do Adaptador podem funcionar simultaneamente

Conexão estável com fácil transmissão de dados

Belkin Adaptador USB-C para HDMI + carregamento (suporta vídeo 4K UHD, potência de passagem de até 60 W para dispositivos conectados) Adaptador HDMI MacBook Pro (AVC002btBK) R$ 404.75 in stock 1 new from R$ 404.75 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A diferença Belkin: Pioneira em tecnologia e inovação há mais de 35 anos

Adaptador USB-C para HDMI plug-and-play que permite o carregamento

Carregue enquanto o seu dispositivo estiver em uso com energia de até 60 W

Suporta vídeo HDMI 4K com resoluções de até 3840 x 2160 a 60 Hz

Compatível com laptops Mac e Windows e outros dispositivos USB-C

Cabo USB C Para HDMI 4K 60hz Para Macbook Pro 1,8m CableTime R$ 212.90 in stock 3 new from R$ 212.90

Free shipping

Amazon.com.br Features ✅ Marca: CABLETIME

✅ Tamanho: 1,8 m

Cabo USB C em L 90° x HDMI 4K 60Hz Premium

✅ Produto Original

✅ Cabo USB C x HDMI 4K 60Hz

AISONK Adaptador USB-C para HDMI, USB 3.1 tipo C para HDMI 4K multiportas conversor AV com porta USB 3.0 Mac HDMI, adaptador USB-C Digital AV multiportas para MacBook Pro/S8+/S9+/Projetor/monitor (cinza) R$ 49.60

R$ 44.50 in stock 16 new from R$ 39.90

Amazon.com.br Features Adaptador USB-C para HDMI 3 em 1: USB tipo C para HDMI / USB-C/USB 3.0 adaptador multiportas com tamanho pequeno, fácil de transportar no bolso. Conveniente para entretenimento em casa, escritório, apresentação, exposição, ensino etc. Leve, plug and play, não é necessário driver extra

Adaptador de hub USB C 4K HD: adaptador USB C para HDMI suporta resolução de vídeo até 4K (3840X2160P/30HZ) e compatível com a maioria das HDTV, monitores, projetores e outros dispositivos com porta HDMI que fornece vídeo vívido, imagem ultra HD, imagem mais clara e melhor visualização sem qualquer agitação. Plug and Play, sem necessidade de driver extra.

Rápida conversão e carregamento: o hub USB tipo C 3.1 suporta transferência de dados de alta velocidade de até 5 Gbps (5120 Mbps), 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0 (480 Mbps). Funciona com disco U, disco rígido, mouse, teclado e outros dispositivos USB. A porta de carregamento USB oferece carregamento rápido e conveniente para telefone/laptop ao mesmo tempo.

Plug and Play, fornece carregamento: usar adaptador não requer nenhum software, drivers ou processo de instalação complicado.

O que você recebe: 1 adaptador de iPhone para HDMI, 1 manual do usuário. Nós nos esforçamos para o atendimento ao cliente e a qualidade dos nossos produtos. Se houver alguma dúvida ou preocupação, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento

