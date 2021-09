Home » Computadores pessoais O melhor ssd external: Selecionado para você Computadores pessoais O melhor ssd external: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo ssd external não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final.

Nossa equipe de especialistas extraiu o ssd external 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes ssd external.



SSD Externo Portátil Sandisk Extreme 500GB

Amazon.com.br Features Velocidade de leitura de até 550mb/s

Compatível com windows e mac

Design compact de bolso

Resistente a choque até 1500g e a vibrações

SAMSUNG T7 SSD portátil de 1 TB - até 1050 MB/s - USB 3.2 Unidade de estado sólido externo, cinza

Amazon.com.br Features Transferência em um flash: Transfere arquivos quase 9,5 vezes mais rápido do que a unidade de disco rígido externa (HDD). Lê até 1.050 MB/s / Grava até 1.000 MB/s em dispositivos compatíveis com USB 3.2 geração 2*.

*SAMSUNG recomenda que os usuários descarreguem a atualização de firmware mais recente através do software SSD portátil 1.0 incluído para garantir o desempenho ideal

A velocidade de transferência de dados pode variar dependendo do ambiente do computador do usuário e dos tipos de dados que estão sendo transferidos. O suporte USB 3.2 Gen2 e UASP são necessários para a velocidade máxima de transferência (1.050 MB/s)**

**A Samsung recomenda o uso dos cabos USB Tipo-C para C e USB Tipo-C para A. Cabos não originais podem causar degradação do desempenho devido à variação da resistência interna e à moeda máxima permitida

Construído forte e seguro: resistente a impactos e resiste a quedas de 1,82 m.

Seagate Game Drive para Xbox, 2TB Halo Wars 2 Edition, SSD, 500GB

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com 500 GB de espaço nesta unidade externa de estado sólido, armazene mais de 15 títulos e inicie jogos mais rápido com as velocidades de aceleração total de um SSD externo portátil construído exclusivamente para Xbox

Ganhe acesso gratuito a mais de 100 jogos excelentes com uma assinatura por tempo limitado ao Xbox Game Pass

Mergulhe na ação com uma rápida configuração passo a passo e cabo de alimentação de conectividade USB 3.0 necessário ligar e usar

Esta unidade de estado sólido externa possui um design leve e resistente a choques com um acabamento preto elegante para complementar o Xbox One x

Desfrute de paz de espírito a longo prazo com a garantia limitada de três anos incluída e serviço de resgate de um ano READ O melhor Notebook Lenovo Ideapad S145: quais são suas opções?

SanDisk 2TB Extreme Portable External SSD - USB-C, USB 3.1

Amazon.com.br Features Part Number SDSSDE60-2T00-G25 Model SDSSDE60-2T00-G25 Is Adult Product Language Turco

SSD externo de ultra velocidade, portátil e de grande capacidade, unidade de armazenamento compatível com laptops e desktops

Amazon.com.br Features Plug & Play: Esta caixa de unidade externa está pronta para usar sem necessidade de fonte de alimentação externa ou instalação de software. Um armazenamento extra perfeito para o seu computador e console de jogos. A porta tipo C permite a inserção de persiana em ambos os lados.

Superrápido: caixa de disco rígido externo de alta velocidade permite que você mova fotos e vídeos de alta resolução rapidamente (velocidade real dependendo da capacidade da unidade, dispositivo host, SO e aplicativo).

Grande capacidade: com grande capacidade de armazenamento de alta velocidade para fotos de alta resolução, vídeo 3D, música sem perdas e muito mais, backup de quantidades enormes de dados, é perfeito para todas as suas atividades criativas e sua solução de backup real.

Desempenho confiável: revestimento de metal sólido, à prova de choque e resistente a vibrações para durabilidade e segurança, este SSD externo apresenta dissipador de calor eficiente para ficar frio com baixo consumo de energia para transferências de dados confiáveis.

Portátil com corpo fino: corpo ultra fino e leve, portátil o suficiente para carregar em bolsas ou bolsos. Adequado para viagens, viagens de negócios, etc. Encontre suas fotos, vídeos, música ou qualquer coisa que esteja sempre lá para você!

HD SSD Externo Portátil 2TB Samsung T5 usb3.1

Amazon.com.br Features Velocidades de leitura e gravação superrápidas de até 540 MB/s

Design de metal de cima a baixo que cabe na palma da sua mão

Proteção opcional por senha e encriptação de hardware AES de 256 bits

Inclui cabos USB tipo C para C e USB tipo C para A. Resistência a impactos

Garantia de 3 anos

Beginners to Expert Guide On How to Transfer OS to SSD in Windows 2021 And Step By Step Guide on How to Transfer Your Windows Installation to A SSD 2021 (English Edition)

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-07-12T11:44:51.031-00:00 Language Inglês Publication Date 2021-07-12T11:44:51.031-00:00 Format eBook Kindle

External Hard Drive: Old School Phone/Computer Storage Device

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 102 Publication Date 2018-07-01T00:00:01Z

WD 2TB Gaming Drive funciona com PlayStation 4 Disco rígido externo portátil

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Expanda a sua experiência de jogo do PS4

Jogue em qualquer lugar

Configuração rápida e fácil

Design elegante com alta capacidade

Garantia limitada do fabricante de 3 anos

SSD A400, Kingston, SA400S37/240G, Cinza

R$ 224.99 in stock 78 new from R$ 219.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 240 GB

Interface: SATA 6.0 Gb/s

Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas

Formato: 7 mm

Case para Hd transparente Usb 3.0 original transmissão 6gbps Sata 2.5" Hhd ou Ssd

R$ 33.10 in stock 37 new from R$ 28.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Para HD de 2,5 polegadas

Fabricada em alumínio

Capacidade: 3 TB

Velocidade da transmissão de data: 6Gbps

HD SSD Kingston SA400S37 480GB

Amazon.com.br Features Desempenho até 10x mais rápido que um HD convencional, uma vez que não possui disco

Pode ser transportado para qualquer lugar sem risco de perder seus arquivos e informações

Além de ter uma durabilidade maior ele exige menos energia para operar, aumentando a vida útil da bateria do seu notebook

Capacidade 480GB

Expectativa de vida útil 1 milhão de horas

HD Externo Portátil Toshiba Canvio Basics 1TB Preto USB 3.0

R$ 323.10 in stock 18 new from R$ 319.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 1TB

Interface: USB 3.0

Cor: Preto USB 2.0 ou USB 3.0

Formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Requer reformatação para Mac OS v10.12/ OS X v10.11/ v10.10 Porta

HD SSD 480GB Sata3 WD Western Digital 2, 5

Amazon.com.br Features Inicialização e desligamento mais rápidos bem como carregamento e resposta de aplicativos

Velocidade de leitura de até 545 MB/s

Muito leve e compacto

Dashboard gratuita da WD

Consumo menor de energia

SSD Portátil 256GB USB 3.0 430MB/s Goldentec GT256

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 256GB

Rápido, Ultra portátil e Seguro

Taxa de Transferência: 430MB/s

Interface: USB 3.1 Gen1 / Type-C com Adaptador Type-C

Plug & Play | Compatível com: Windows, MacOS e Linux

Samsung T7 Touch Portátil SSD – 1 TB – USB 3.2 Gen.2 Externo SSD Metálico Preto

Amazon.com.br Features Armazenamento externo de alta velocidade com criptografia de impressões digitais em tamanho e capacidade compactos de bolso de até 2 TB

Segurança e conveniência: o T7 Touch usa encriptação AES 256 bits e pode ser protegido com impressões digitais ou senha.

Até 9 vezes mais rápido do que discos rígidos externos com velocidades de leitura/gravação de até 1050 MB/s e 1000 MB/s.

Design robusto: resiste a quedas de até dois metros de altura graças ao invólucro de alumínio resistente a choque com estrutura interna reforçada.

Os dois cabos USB incluídos Tipo-C para C e Tipo-C para A permitem a conexão com computadores, Macs, dispositivos Android, Smart TVs e consoles de jogos

HD externo Seagate Expansion 2TB portátil Preto USB 3.0

Amazon.com.br Features HD externo Seagate Expansion 2TB portátil Preto USB 3.0

Cabo adaptador UGREEN SATA para USB C para SSD de 2,5" e disco rígido HDD 5Gbps SATA III UASP Thunderbolt 3

R$ 149.90 in stock 2 new from R$ 149.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Simplifique a transmissão de dados: o adaptador Ugreen SATA para USB C pode facilmente conectar um SSD SATA de 2,5" ou HDD com o seu computador equipado com USB-C para expandir o armazenamento, sistema de atualização, arquivos de backup, recuperar e recuperar dados e transferir dados. É incrível para arrancar discos rígidos de reserva antigos e recuperar arquivos importantes de PC quebrado.

Velocidade super rápida: com conectores USB C 3.1 Geração 1 e SATA III padrão, suporta super velocidade de transferência de dados de 5 Gbps. Além de protocolos de transmissão acelerados -- UASP e TRIM, ele funciona 70% mais rápido na leitura e 40% mais rápido na escrita do que o USB 3.0 convencional quando conectado a um computador que também suporta UASP. O chipset ASM1153E avançado melhora muito o desempenho da transferência de dados.

Conveniente de usar: não é necessário instalar o driver ou instalar o SSD/HDD dentro de um compartimento, basta ligar e usar. Suporta laptops Windows/Mac OS/Linux/Chrome OS. Suporte para troca quente. Sem solicitação de fonte de alimentação extra.

Design fácil de usar: o indicador LED permite que você saiba o status de funcionamento facilmente. O modo de hibernação automática ajuda a prolongar a vida útil dos seus discos rígidos. A função S.M.A.R.T permite que você verifique o status do seu HDD ou SSD no computador facilmente. O cabo USB-C integrado permite que ele funcione fora da caixa. O design leve e fino o torna uma solução portátil enquanto estiver em movimento.

Adaptado para SSD SATA HDD de 2,5" SATA III / II / I HDD (disco rígido) e SSD (unidade de estado sólido) até 5 TB, compatível com WD Blue SATA PC HDD 2.5, WD verde 2.5 SATA SSD, Seagate Barracuda 2.5, Seagate FireCuda, Samsung 860 EVO/850 EVO SATA III SanDisk SSD PLUS, Crucial BX500/MX500, Kingston A400 SATA SSD, Toshiba TR200, PNY CS900, DREVO X1, Integral, HITACHI. O que você recebe: 1 adaptador UGREEN SATA para USB 3.0 com 24 meses de garantia sem preocupações. READ O melhor Meu Plano Perfeito: Selecionado para você

HOW TO TRANSFER YOUR WINDOWS INSTALLATION TO A SOLID STATE DRIVE (SSD) (English Edition)

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-07-12T11:15:14.968-00:00 Language Inglês Number Of Pages 19 Publication Date 2021-07-12T11:15:14.968-00:00 Format eBook Kindle

StarTech.com SATA para cabo USB – USB 3.0 para adaptador de disco rígido SATA III de 2,5 polegadas

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Acesso rápido a um SSD ou disco rígido SATA: adicione espaço de unidade ao seu laptop conectando-se a um SSD SATA de 2,5" ou HDD usando este cabo SATA para USB -- você pode conectar a uma unidade externa para adicionar armazenamento, executar backups, criar imagens de disco, implementar recuperações de dados e transferir conteúdo para o seu laptop

Velocidades de transferência rápidas com UASP: o adaptador SATA para USB suporta velocidades de transferência de dados USB 3.0 de 5 Gbps, além disso, você pode experimentar velocidades de transferência até 70% mais rápido do que o USB 3.0 convencional quando conectado a um computador que também suporta UASP

Conecte de qualquer lugar: o adaptador USB de disco rígido é uma solução portátil que se esconde bem em uma bolsa de laptop sem necessidade de alimentação externa.

Poupe tempo: o cabo de transferência do disco rígido permite que você troque facilmente entre unidades sem a necessidade de instalar a unidade dentro de um compartimento -- basta ligar e usar.

Confiabilidade garantida: a StarTech.com oferece uma garantia competitiva de 2 anos mais suporte vitalício neste conversor SATA para USB. A potência máxima da unidade anexada é de 900 mA.

SSD - Scrum Scaled Down: ...or how to improve your happiness as an engineer would do (English Edition)

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2019-07-02T22:06:39.570-00:00 Language Inglês Number Of Pages 152 Publication Date 2019-07-02T22:06:39.570-00:00 Format eBook Kindle

HD seagate externo portátil game drive para xbox USB 3.0 2tb

Amazon.com.br Features Em um HD fino que cabe no seu bolso, você pode armazenar a sua coleção de jogos atuais e o conteúdo para download, com espaço de sobra para aqueles jogos que você mal pode esperar para ter em mãos.

Com 2 TB de armazenamento adicional para o seu Xbox One ou Xbox 360, você pode salvar o mundo, ou até mesmo a galáxia, e todos os jogos que valem a pena guardar.

A funcionalidade plug-and-play fornece ativação instantânea. O Xbox detecta o disco automaticamente e ajuda você durante um processo de configuração sem complicação que coloca o disco em jogo em minutos.

Desconecte o Seagate Game Drive e leve a sua biblioteca de jogos inteira para a casa de um amigo. Ele é pequeno o bastante para caber na sua mochila e não precisa de um cabo de alimentação separado.

O Game Drive para Xbox é compatível com o Xbox One, Xbox One S ou o Xbox 360 e se conecta diretamente a qualquer porta USB no seu console.

Crucial BX500 240 GB 3D NAND SATA SSD interno de 2,5 polegadas, até 540 MB/s

Amazon.com.br Features Inicie mais rápido; carregue arquivos mais rápido; melhore a responsividade geral do sistema

300% mais rápido do que um disco rígido típico

Melhora a vida útil da bateria porque é 45 vezes mais eficiente do que um disco rígido típico

Micron 3D NAND: avançando a memória e a tecnologia de armazenamento do mundo por 40 anos

SA400S37120G - SSD de 120GB Série A400 2,5" Sata III para desktopnotebooks.

Amazon.com.br Features Resistente a impactos e vibrações

Confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos móveis

Disponível na cor grafite

Peso de 40,8 g

Capacidade de 120 GB

SSD Samsung 870 QVO SATA III 2,5 polegadas 4TB

Amazon.com.br Features Vá grande, faça mais: o 870 QVO é o SSD QLC de 2ª geração da Samsung com capacidade de armazenamento de até 8 TB

Melhorado de todas as maneiras: com um limite de interface SATA expandido de 560/530 MB/s, o 870 QVO melhora a velocidade de acesso aleatório e o desempenho sustentado

Capacidade de impulso: o 870 QVO está disponível em 1, 2, 4 e 8TB

Confiável e sustentável: a capacidade do 8TB 870 QVO aumenta a confiabilidade até 2.880 TBW usando um algoritmo ECC refinado para desempenho estável

Atualização com facilidade: Atualizar para 870 QVO agora é mais fácil do que nunca para qualquer pessoa com um PC desktop ou laptop que suporta um fator de forma SATA padrão de 2,5 polegadas

HD SSD Externo 250GB Z SLIM USB TipoC Netac

Amazon.com.br Features Desempenho incrível: velocidades de leitura de até 500 MB/s. Velocidade de leitura e transferência de dados superrápida. Com o protocolo de interface USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps, interface física tipo C, o SSD Netac Portbale ZSlim oferece um desempenho magnífico. Ideal para transferir dados de tamanho grande, incluindo vídeos 4K, fotografias de alta resolução, jogos e muito mais. Atende às necessidades de escritório de alta eficiência, encurta o tempo de transferência de arquivos e melhora a eficiência do trabalho.

Acelere o jogo, reduz a latência: o SSD portátil Netac ZSlim oferece excelente experiência de jogo. Com Netac ZSlim, você não precisa se preocupar com o carregamento de mapa longo e qualquer outra latência. O SSD externo Netac ZSlim aumenta o carregamento de jogos, especialmente para PC, PS4, XBOX etc., oferece aceleração quando você gosta de jogar. E é compatível com Windows/Mac/Linux/Android/PS4/XBOX.

À prova de choque e resistente a quedas: com corpo de liga de alumínio robusto, solução de embalagem integrada de armazenamento de estado sólido e sem peças mecânicas dentro, o SSD portátil Netac ZSlim suporta núcleo de estado sólido resistente a choques e vibrações. Seus dados digitais estarão bem protegidos, seja no escritório ou ao ar livre.

Portátil e conveniente: com o tamanho de 100 mm x 29,4 mm x 9 mm, fino como 9 mm e peso de 30 g, tamanho 1/3 do telefone, o Netac Protable SSD ZSlim não apenas ajuda a manter seus arquivos digitais no tamanho mini, mas também a manter com eles em seus bolsos. Quanto ao tamanho de bolso, é fácil e conveniente de carregar. A unidade de estado sólido Netac atende às suas exigências portáteis a qualquer hora em qualquer lugar se qualquer dispositivo com compartimentos USB puder ser acessado. Netac ZSlim suporta computador Mac para mudar o sistema Windows e Windows para sair.

Compatibilidade: Para substituição de unidade de disco rígido e pen drive USB no Mac, sistema PC Windows e Android, a unidade de estado sólido externa Netac é a sua solução ideal e apropriada. Com o desempenho Netac SSD portátil em seu dispositivo, você pode atualizar o laptop, computador desktop, Android, PS4, Xbox diretamente para desfrutar de inicialização super rápida, cargas de aplicativos, armazenamento em nível de terabyte e afins. Com o PSSD da Netac, continue fazendo seus dispositivos pessoais parecerem novos.

SSD Interno GREEN 1TB, Western Digital, Armazenamento Interno SSD

R$ 747.35 in stock 10 new from R$ 747.05 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Leitura sequencial até: 545Mb/s

Gravações: 430MB/s

Interface: SATA III 6Gb s

Lacie 4Tb Mobile Drive Moon Silver Usb 3.1-C

Amazon.com.br Features Desfrute de 4 TB de capacidade para fotos, listas de reprodução, documentos e muito mais

Use perfeitamente com Mac, Windows, USB C e USB 3.0

Faça backup de arquivos com um único clique ou agende backups automáticos

Transforme as filmagens em produções perfeitas com 1 mês grátis do Plano de todos os aplicativos da Adobe Creative Cloud

Desfrute de paz de espírito a longo prazo com a garantia limitada de 2 anos incluída

Western Digital, Preto, 1TB

Amazon.com.br Features Vem em até 1 TB de capacidade para suportar até 25 jogos. | Como usado para capacidade de armazenamento, um Gigabyte (GB) = um bilhão de bytes e um terabyte (TB) = um trillion bytes. A capacidade total acessível varia dependendo do ambiente operacional. Número de jogos baseados em uma média de 36 GB por jogo Xbox. O número de jogos irá variar com base no tamanho do arquivo, formatação, outros programas e fatores.

Carregue jogos até 50% mais rápido. | Com base no teste de tempo de carga do jogo interno. O desempenho pode variar com base no hardware e software do usuário.

Vem com um cabo integrado para acesso rápido plug-and-play.

Tamanho de bolso para que você possa levar seus jogos com você, onde quer que você vá.

Garantia limitada do fabricante de 3 anos READ O melhor after 5: quais são suas opções?

EXPLORE Apple iMac (24-inch) 2021: The Ultimate User Guide with Complete Step By Step Instruction for Activation and Usage, Tips and Tricks For Mastering ... with M1 chip, 2021 (English Edition)

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-08-07T11:44:43.729-00:00 Language Inglês Number Of Pages 135 Publication Date 2021-08-07T11:44:43.729-00:00 Format eBook Kindle

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos ssd external estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu ssd external e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto ssd external final. Nem cada um dos ssd external está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de ssd external disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar ssd external no futuro. Então, o ssd external que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o ssd external disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do ssd external importa muito. No entanto, o ssd external proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu ssd external e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um ssd external específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para ssd external por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu ssd external preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

