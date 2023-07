Home » Computadores pessoais O melhor 1155: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor 1155: quais são suas opções? 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo 1155 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor 1155 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o 1155 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes 1155.



Placa Mãe Lga1155 Chipset Intel H61 Socket I3/i5/17 16gb Usb (H61), CPUs Intel de 2-3 gerações R$ 299.00 in stock 2 new from R$ 299.00

Amazon.com.br Features Com Intel 2-3 geração CPUs Interface LGA1155, H61 PC Motherboard Para computadores desktop, plataformas desktop com CPUs Intel de segunda e terceira gerações, chipset Intel H61 de alta velocidade e processadores Smart Intel Core de segunda geração trazem nova tecnologia e recursos inovadores a todos os consumidores. O Chipset de Alta Velocidade Intel H61 foi projetado para escalabilidade e plataformas com custo otimizado.

Seis portas USB, uma porta de monitor VGA e uma porta de monitor HD HDMI para as mais diversas necessidades de interface com o cliente.

A interface HDMI fornece vídeo de alta definição sem compressão e áudio multicanal sem compressão sobre um único cabo, suportando todos os formatos HD, incluindo 720p, 1080i e 1080p. Monitores duplos independentes ampliam o espaço de trabalho de visualização para dois monitores.

CPU: Suporta CPU série LGA1155 Soquete I3/I5/I7

Chipset: Chipset Expresso Intel H61,Suporta DDR3 1066/1333/1600 MHZ de canal duplo

Placa Mae TGT H61FHL, DDR3, Socket LGA1155, M-ATX, Chipset Intel H61, TGT-H61-01 R$ 246.94

R$ 229.90 in stock 1 new from R$ 229.90

Amazon.com.br Features CPU: Intel Socket 1155 para Intel 2ª e 3ª geração Processadores /Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Suporta CPU Intel 22 nm Suporta CPU Intel 32 nm Suporta a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 Chipset: Intel H61

Memória suportada: Máximo 16 GB

DDR3 1066/1333 SDRAM

Formato: Micro ATX, 19 x 17 cm

Painel traseiro: 1 x Porta VGA 1 x Porta HDMI 6 x Portas USB 2.0 1 x Conector LAN 3 x Conectores de áudio flexíveis Conectores internos: 1 x Conector USB 2.0 1 x Conector USB de 19 pinos 1 x Conector F_Panel 1 x Conector F_Audio 1 x Conector Auto_PWR 1 x Conector DEBUG READ O melhor processor: Guia de revisão e compra

Placa-mãe de Computador LGA 1155, Placa-mãe de Canal Duplo DDR3 10 USB 2.0 Mini ITX Com VGA, Interface Multimídia HD, Placa de Rede PCIe 16X 100M para Jogadores de Jogos R$ 187.94 in stock 1 new from R$ 187.94 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 10 Interfaces USB 2.0: Esta placa-mãe para PC possui 10 interfaces USB 2.0 (4 x USB 2.0 frontais), atendendo às suas necessidades de configuração.

Slot de CPU LGA 1155: Esta placa-mãe do computador foi projetada com o slot de CPU LGA1155, proporcionando um desempenho mais estável.

Interfaces HD: Esta placa-mãe mini ITX é equipada com VGA, Interface Multimídia HD para saída de vídeo HD digital, trazendo experiência visual HD.

Multiphase Power: Esta placa-mãe LGA 1155 também possui energia estável e precisa. O chipset multifásico e de energia melhora o desempenho da CPU.

Dual Channel DDR3: Esta placa-mãe de desktop adota slot de memória DDR3 de canal duplo, o que melhora muito o desempenho da placa-mãe.

Kit Upgrade - Intel Core i5 + Placa Mãe Lga 1155 + 8GB Ram DDR3 + Cooler + Pasta Térmica - Nfe Inclusa R$ 437.00

R$ 390.01 in stock 26 new from R$ 390.01 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador Intel Core i5-2400 3.10GHz; 4 núcleos; Cache 6 MB; Socket LGA1155

Placa Mãe 4 USB 2.0 / 2 USB 3.0, 1x VGA / 1x HDMI; LAN 10/100Mbps;

Memória Ddr3 8Gb Pc3-12800 1.600 MHz

Pasta térmica inclusa - Já vai montado, pronto para colocar no gabinete

Nota fiscal inclusa e 03 meses de garantia.

Knup Placa Mãe Kp-h61 Socket 1155 Intel I3 I5 I I7 Hdmi/vga/ddr3, Preto R$ 247.00 in stock 5 new from R$ 247.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features PCI Express x1,PCI Express x16

Placa Mãe Lga 1155 H61 Ddr3 C/Hdmi Até 16gb R$ 295.00

R$ 261.31 in stock 8 new from R$ 250.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta até 16GB de memória

2x slots DDR3

Suporta memórias 1600/1333/1066MHz

Suporta Dual-Channel

Armazenamento: 4x Portas SATA II

Placa-mãe de jogos para Intel B75, soquete LGA 1155, DDR3 1600, 1333, 1066 MHZ, segunda e terceira geração i3, i5 e i7 para Pentium, série Celeron R$ 255.94

R$ 225.87 in stock 2 new from R$ 225.87 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa de som de 6 canais de alta qualidade Gigabit Ethernet, transmissão estável e de alta velocidade. Nota: Precisa instalar baterias para a placa-mãe funcionarPor favor, note que o novo tipo e o tipo antigo deste produto serão enviados aleatoriamente e certifique-se de que você não se importará antes de fazer o pedido.

A placa-mãe B75 M.2 suporta interface de disco rígido M.2 de alta velocidade, teclado redondo (porta PS/2)

Suporta portas USB 3.0 duplas frontais e traseiras, suporta taxa de transferência de disco rígido SATA3.0

Placa gráfica de exibição de núcleo de alto desempenho de alta definição, suporte a saída dupla VGA + HDMI + DVI Alta compatibilidade traz uma experiência mais alta

Suporte a comutação de disco rígido de modo duplo NVME + NGFF canal de alta velocidade PCIE + escolha livre de canal SATA2.0

High Performance SATA3 DD 1155?pin M?ATX Motherboard USB3.0 B75 Desktop Motherboard Motherboard Compatible with B75 with 6?Channel Sound Card R$ 166.89 in stock 5 new from R$ 162.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features









Placa mãe LGA 1155 NGFF M.2 Slot Suporte i3 i5 i7/Xeon E3 V3 DDR3 Processador RAM PRO S1 Mainboard (H61), CPUs Intel de 2-3 gerações R$ 259.00 in stock 1 new from R$ 259.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com Intel 2-3 geração CPUs Interface LGA1155, H61 PC Motherboard Para computadores desktop, plataformas desktop com CPUs Intel de segunda e terceira gerações, chipset Intel H61 de alta velocidade e processadores Smart Intel Core de segunda geração trazem nova tecnologia e recursos inovadores a todos os consumidores. O Chipset de Alta Velocidade Intel H61 foi projetado para escalabilidade e plataformas com custo otimizado.

Seis portas USB, uma porta de monitor VGA e uma porta de monitor HD HDMI para as mais diversas necessidades de interface com o cliente.

A interface HDMI fornece vídeo de alta definição sem compressão e áudio multicanal sem compressão sobre um único cabo, suportando todos os formatos HD, incluindo 720p, 1080i e 1080p. Monitores duplos independentes ampliam o espaço de trabalho de visualização para dois monitores.

A interface de armazenamento de alta velocidade suporta até quatro portas SATA2.0 para maiores exigências de armazenamento. Com portas PCI Express, podem ser fornecidas velocidades de acesso de até 5GT/seg. para periféricos e redes.

A interface de armazenamento de alta velocidade suporta até quatro portas SATA2.0 para maiores exigências de armazenamento. Com portas PCI Express, podem ser fornecidas velocidades de acesso de até 5GT/seg. para periféricos e redes.

Placa-mãe para computador desktop LGA 1155 USB 3.0 DDR3 memória Nuclear HDMI HD Graphics SATA placa principal para Intel B75 Series R$ 190.93 in stock 2 new from R$ 190.93 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Interface de alta velocidade USB 3.0】 Frente e traseira de posição dupla, interface USB 3.0 dupla, alta taxa de transmissão.

【Memória DDR3】Totalmente compatível com memória de desktop DDR3 1066/1333/1600/1866.

【SATA3.0】SATA3.0 interface de disco rígido de alta velocidade: suporta transmissão de alta velocidade da unidade de estado sólido SSD.

【Gráficos HDMI HD nucleares】 Placa gráfica HD de alto desempenho, suporta saída dupla VGA + HDMI.

【LGA 1155】Design profissional, sua melhor escolha.

B75-S Motherboard DDR3 Pci-E 16x, Pci-E 1x LGA1155 +VGA+ Desktop PC Motherboard R$ 320.69

R$ 274.89 in stock 1 new from R$ 274.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Interface HDMI+VGA+DVI】: suporta saída digital de alta definição. Os recursos de processamento gráfico eliminam a suavização e manchas no vídeo componente para uma experiência de visualização de alta definição.

【Placa de rede adaptável Gigabit】: suporta Gigabit Ethernet, uma rede de alto desempenho especialmente projetada para gamers, permitindo que você jogue sem preocupações.

【DDR3 Dual Channel】: slot de memória, melhorando muito o desempenho da placa-mãe.

【Todos os capacitores de estado sólido】: Todo o desempenho de estado sólido é estável, aumentando consideravelmente a vida útil da placa-mãe.

【Interface USB 3.0 frontal】: plug and play, instantaneamente melhor que USB 2.0, velocidade de transmissão de dados 10 vezes mais rápida.

Placa Mãe H61 AFOX H61 IH61-MA5 Micro-ATX LGA1155 2ª e 3ª Ger R$ 320.00

R$ 275.00 in stock 3 new from R$ 275.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Mãe Micro

ATX Afox IH61-MA5

Intel H61 DDR3 Até 16GB

Suporta processadores Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron 2ª Geração

Placa Mãe Duex DX H61Z DDR3 Socket LGA1155 Chipset Intel H61- DX H61Z R$ 269.00

R$ 249.99 in stock 5 new from R$ 249.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features MODELO: DX H61Z

CHIPSET Intel H61

Intel Socket 1155 para 2ª/3ª geração Core i7/Core i5/Core i3

Placa Mãe 1155 DDR3 H61 Box com HDMI Goldentec R$ 319.99 in stock 6 new from R$ 319.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta os processadores Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 no soquete LGA1155, com memória e controladores PCI Express integrados, suportando memória DDR3 de 2 canais (2 DIMMs) e PCI Express 2.0 x16;

Chipset: Intel H61; Memória: 2x Slots DIMMs (240 pinos / 1.5V) / Suporta até 16GB / Suporte Dual Channel DDR3 1066/1333/1600MHz; Bios: EFI BIOS;

Conectores traseiros: 1 x USB keyboard; 1 x USB mouse; 1 x VGA; 1 x HDMI; 4 x USB 2.0; 1 x LAN(RJ45); 3 x Áudio jack; Conectores Internos: 1 x Conetor de energia ATX de 24 pinos;

1 x Conetor de energia ATX 12V de 4 pinos; 2 x Conector USB (suporta 2 portas USB 2.0 adicionais); 2 x Conectores FAN (SYSFAN + CPUFAN); 1 x Conector de áudio do painel frontal; 1 x Conector do painel do sistema; 1 x Conector Speaker;

Slot de expansão: 1 x Slot PCI Express 2.0 x16; 1x Slot PCI Express 2.0 x1; Dimensões: micro ATX; 17 x 19cm

Processador Intel Core I5 2400 3.1GHz 6MB Cache LGA 1155 Oem s/Cooler R$ 110.49 in stock 1 new from R$ 110.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 3332

Processador intel Core I7 3770 3.4ghz 1155 OEM S/Cooler R$ 562.49 in stock 1 new from R$ 562.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 57511

Placa Mãe Afox,Chipset H61,Intel LGA 1155, mATX,IH61-MA2-V3 R$ 407.00

R$ 318.00 in stock READ O melhor carteira: Selecionado para você 1 new from R$ 318.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Memória Dual Channel DDR3 1066/1333/1600MHz Escurecer 2 x slots de memória (capacidade máxima de memória do sistema 16 GB)

Gráficos integrados Processador gráfico integrado Ranhuras PCI/PCI-E 1 x slot PCI Express x16 1 x slot PCI Express x1 SATA 4 x SATA2, 1 x M.2 (PCIe NVMe Gen3 x4)

Áudio Realtek 662 a bordo, suporta saída de áudio de 6 canais

Placa-mãe LGA 1155, NVME WiFi M.2 DDR3 Mini ITX Motherboard, USB 2.0 SATA 2.0 Desktop Computer Motherboard Com VGA, HDMI R$ 190.16 in stock 1 new from R$ 190.16 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interfaces HD: Esta placa-mãe mini ITX é equipada com VGA, Interface Multimídia HD para saída de vídeo HD digital, trazendo experiência visual HD.

Slot de CPU LGA 1155: Esta placa-mãe do computador foi projetada com o slot de CPU LGA1155, proporcionando um desempenho mais estável.

10 Interfaces USB 2.0: Esta placa-mãe para PC possui 10 interfaces USB 2.0 (4 x USB 2.0 frontais), atendendo às suas necessidades de configuração.

Dual Channel DDR3: Esta placa-mãe de desktop adota slot de memória DDR3 de canal duplo, o que melhora muito o desempenho da placa-mãe.

Multiphase Power: Esta placa-mãe LGA 1155 também possui energia estável e precisa. O chipset multifásico e de energia melhora o desempenho da CPU.

Placa-mãe de computador desktop LGA 1155 USB3.0 SATA Mainboard para Intel B75 Series, compatível com memória de desktop DDR3 1066/1333/1600/1866 R$ 210.39 in stock 1 new from R$ 210.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interface USB 3.0: frente e traseira de duas posições, interface USB 3.0 dupla, alta taxa de transmissão.

Memória DDR3: Totalmente compatível com memória de desktop DDR3 1066/1333/1600/1866.

Interface de disco rígido de alta velocidade SATA3.0: suporta transmissão de disco de estado sólido SSD de alta velocidade.

Interface multimídia de alta definição nuclear: placa de vídeo HD de alto desempenho, suporte VGA + saída dupla de interface multimídia de alta definição.

PLACA DE DESKTOP PARA INTEL: Design profissional, sua melhor escolha.

Placa-mãe, placa mãe de mesa de 1155 pinos, placa de som de 6 canais para computador desktop R$ 162.29 in stock 1 new from R$ 162.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa de som Gigabit Ethernet de alta qualidade, transmissão estável e de alta velocidade

A placa mãe B75 M.2 suporta interface de disco rígido de alta velocidade M.2, teclado redondo (porta PS/2)

Suporta duas portas USB 3.0 frontal e traseira, suporta taxa de transferência de disco rígido SATA3.0

Placa gráfica de alto desempenho de alta definição, suporta saída dupla VGA+HDMI+DVI. A alta compatibilidade traz uma experiência maior

Suporta NVME+NGFF dual-mode disco rígido com comutação PCIE canal de alta velocidade + canal SATA2.0 livre de canal

PLACA MAE INTEL 1155 IH61-MA2 HDMI VALIANTY/AFOX, H61-MA2, Preto R$ 654.00 in stock 2 new from R$ 654.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa mae intel 1155 ih61-ma2 HDMI valianty/afox

H61-MA2

Preto

Produto de alta qualidade

Placa-mãe de computador desktop, M-ATX USB3.0 DDR3 SATA3 LGA 1155, M.2 NVME + NGFF Placa principal para jogos de disco rígido de alta velocidade de modo duplo, chip de áudio de 6 canais, para Intel B7 R$ 249.39 in stock 1 new from R$ 249.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa mãe M-ATX: a placa-mãe B75 M.2 suporta interface de disco rígido de alta velocidade M.2, teclado redondo (porta PS/2). Placa de som Gigabit Ethernet de alta qualidade de 6 canais, alta velocidade e transmissão estável.

Placa gráfica: placa de vídeo HD de alto desempenho, suporte VGA+HDMI+DVI saída dupla Alta compatibilidade traz uma experiência maior

SLOTE DE EXPANSÃO: Suportado: 1 x slot gráfico PCI-EX16, 1 x slot PCI-EX1, 1 x interface M. 2 com jumper de conversão modo NVME/SATA, 2 x pinos USB2.0, 1 x USB 3.0 pin, 3 x interface SATA2.0, interface 1xSATA3.0.

CARACTERÍSTICAS: Suporta portas USB 3.0 duplas frontais e traseiras, suporta taxa de transferência de disco rígido SATA3.0. Suporta NVME+NGFF dual mode comutação de disco rígido PCIE canal de alta velocidade + opção livre de canais SATA2.0. Interface de disco rígido de alta velocidade M.2, suporte máximo de memória 8G×2, interface de CPU de 1155 pinos USB3.0 SATA3 suporta DDR3.

Serviço perfeito após a venda: se você tiver dúvidas sobre o produto ou não estiver satisfeito com ele, entre em contato conosco a qualquer momento, forneceremos a você a melhor solução. Sua satisfação é nossa principal preocupação.

Placa Mãe H61 Lga1155- I3-I5-I7-2° E 3° Ger R$ 295.00

R$ 269.00 in stock 2 new from R$ 269.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Placa mãe Zer One LGA 1155 Socket Intel DDR3 I5 I7 CPU USB3.0 SATA PC para computador Intel B75 R$ 251.14

R$ 208.55 in stock 1 new from R$ 208.55 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Memória DDR3: Totalmente compatível com memória DDR3 desktop 1066/1333/1600/1866.

Interface USB 3.0 de alta velocidade: dupla posição frontal e traseira, interface USB 3.0 dupla, alta taxa de transmissão.

Gráficos HDMI HD Nuclear: placa gráfica HD de alto desempenho, suporte para VGA + saída dupla HDMI. (Precisa de suporte de CPU)

Interface de disco rígido de alta velocidade SATA3.0: velocidade de transporte máxima de 600 Mb/s, suporte SSD sólido estado unidade de transmissão de alta velocidade. Inicie seu computador rapidamente.

O pacote inclui 1 x placa mãe, 1 x cabo SATA, 1 × defletor.

Placa-mãe LGA 1155, Placa-mãe DDR3 Mini ITX Com Suporte para NVME M.2 WiFi, Com Canal Duplo DDR3, 10 USB 2.0, Interface de Rede de 100M, Placa-mãe para Jogos R$ 172.79 in stock 1 new from R$ 172.79 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interfaces HD: Esta placa-mãe mini ITX é equipada com VGA, Interface Multimídia HD para saída de vídeo HD digital, trazendo experiência visual HD.

Dual Channel DDR3: Esta placa-mãe de desktop adota slot de memória DDR3 de canal duplo, o que melhora muito o desempenho da placa-mãe.

Potência Multifásica: Esta placa-mãe LGA 1155 também possui potência estável e precisa. O chipset multifásico e de energia melhora o desempenho da CPU.

Slot de CPU LGA 1155: Esta placa-mãe do computador foi projetada com o slot de CPU LGA1155, proporcionando um desempenho mais estável.

10 Interfaces USB 2.0: Esta placa-mãe para PC possui 10 interfaces USB 2.0 (4 x USB 2.0 frontais), atendendo às suas necessidades de configuração.

KIT Processador i3 Placa mãe e Cooler R$ 364.99

R$ 310.00 in stock 13 new from R$ 310.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

PLACA MAE AFOX IH61-MA5-V3 R$ 379.50 in stock 2 new from R$ 349.90

Amazon.com.br Features Soquete LGA 1155: Este soquete é projetado para acomodar processadores Intel Core de 2ª e 3ª geração, como os modelos da série Core i3, i5 e i7, bem como alguns processadores Pentium e Celeron.

Suporte a memórias DDR3 de 1600MHz: A placa-mãe é compatível com módulos de memória RAM DDR3 que operam na velocidade de 1600MHz. É importante verificar a capacidade máxima de memória suportada pela placa-mãe, bem como a quantidade de slots de memória disponíveis.

Chipset Intel H61: O chipset H61 é o responsável pela comunicação entre o processador, a memória, o armazenamento e outros componentes conectados à placa-mãe. Embora seja uma opção mais antiga, ainda oferece suporte a funcionalidades essenciais para a maioria das necessidades de uso.

kit Upgrade Intel i5-3470+ Coole+ B75 + 16GB DDR3 R$ 628.00

R$ 576.78 in stock 4 new from R$ 550.00

Amazon.com.br Features Garantia de 12 meses

Intel i5-3470

Placa mãe Socket LGA 1155

16GB de ram DRR3

Emitimos nota fiscal

Placa-mãe de desktop B75, placa-mãe 2 * DDR3 3 * 2.0 16 GB de substituição profissional de alta velocidade Placa-mãe de PC de mesa LGA 1155 R$ 218.99 in stock 1 new from R$ 218.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Recursos especiais】 Placa-mãe LGA 1155, todos os capacitores sólidos, fino acabamento, dissipação de calor eficiente, profissional e estável

【Capacidade de memória】 Placas-mãe de computador, suporte para 2 canais duplos de memória de PC DDR3 de até 16 GB, slot de CPU: LGA 1155, o soquete de alimentação possui uma conexão de alimentação de 4 pinos pinos.

【Placa Gráfica】Placa-mãe de desktop, placa gráfica de exibição de núcleo de alta definição e alto desempenho, suporte a saída VGA, alta compatibilidade

【Slot de expansão】Placa-mãe de computador desktop, compatível: slot gráfico PCI-E 16X, VGA; M.2; Versão WIFI M.2: ITX, SATA3.0. 3XSATA 2.0, 6 USB2.0; 4 USB3.0 (frente 2 USB3.0; 2 USB2.0), uma experiência superior

é uma experiência superior.

Placa-mãe de computador de mesa, placa mãe DDR3 suporta 1155 pinos processador I3 I5 I7 2 DDR3 100M interface de rede estável Power Gaming placa-mãe R$ 178.19 in stock READ O melhor Memoria Ram 8Gb: Guia de revisão e compra 1 new from R$ 178.19 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Design de slot DDR3】A placa-mãe de computador de mesa oferece 2 slots de memória DDR3, suportando processadores core Corei7, i5, i3 (LGA1155). Prático e confiável, você pode ter certeza de comprar e usar.

【Rede eficiente】A placa-mãe de computador B75M suporta 1 interface Ethernet de 100 m, o que garante velocidade de rede rápida. Traz a você uma experiência de uso confortável e conveniente.

【Design profissional】A placa-mãe DDR3 tem VGA e interface multimídia de alta definição suporta saída de vídeo digital de alta definição, trazendo experiência visual de alta definição.

【Desempenho superior】A fonte de alimentação da placa-mãe de mesa é estável e precisa, distribuída uniformemente, e a carga térmica de vários chipsets de fonte de alimentação melhora o desempenho da CPU. Fonte de alimentação multifase, mais estável e durável.

【Material premium】Esta placa-mãe de PC de mesa é feita de material PCB, com alta estabilidade, uso conveniente e rápido e desempenho estável. Excelente estrutura, durável e confiável, você pode usá-lo por um longo tempo.

