O melhor panasonic g85: Selecionado para você

PANASONIC Câmera sem espelho Lumix G85 Body 4K, Inbody Dual I.S 2.0, 16 megapixels, LCD sensível ao toque de 3 polegadas, DMC-G85KBODY (EUA PRETO)

Amazon.com.br Features Menos volumosos do que uma DSLR, o LUMIX G85 é a câmera compacta com vídeo 4K Micro Four Thirds Mirrorless (DSLM) com qualidade real de imagem de foto

Estabilização corporal de 5 eixos líder de classe que, quando acoplada às lentes LUMIX 2 eixos opticamente estabilizadas para um efeito "Dual IS"

Gravação de vídeo 4K a 30p/24p 100 Mbps mais uma porta de 3,5 mm para microfones externos (Full HD 60p 28Mbps)

À prova de respingos e poeira, resistente o suficiente para suportar até mesmo os ambientes mais desafiadores

16 megapixels MFT elimina a necessidade de filtros de sensor de baixa passagem enquanto aumenta o sensor de energia para resolver os detalhes finos

Panasonic Câmera digital LUMIX G85 4K, 12 – 60 mm Power O.I.S. Lente, câmera mirrorless de 16 megapixels, estabilização de imagem dupla no corpo de 5 eixos, tela inclinada e sensível ao toque, DMC-G85MK (preto)

Amazon.com.br Features Desempenho de detalhes finos: sensor micro de 16 megapixels de quatro terços sem filtro passa-baixo, resultando em um aumento de quase 10% nos detalhes finos de resolução de energia sobre os sensores existentes de 16 megapixels micro quatro terços; configuração de temperatura de cor de 2500 a 10000K em 100K

Câmera de lente intercambiável sem espelho: com lente de 12 60 mm, dispare mais rápido com o moderno desempenho de fotografia híbrido de uma câmera sem espelho e quase metade do volume da maioria dos DSLRs

Estabilização de imagem dupla líder de classe: a estabilização de imagem dupla de 5 eixos funciona tanto em fotos quanto em movimento, incluindo vídeo 4K para produzir fotografias portáteis claras mesmo em condições de pouca luz. Ajuste de dioptria: -4.0 - +4.0 (dpt)

Visor ao vivo e visor LCD flip. Visor integrado OLED ao vivo (pontos 2360 K) e visor LCD de 3 polegadas (pontos 1040 K) ajustável para ângulos de visualização ideais para maximizar a visualização

Captura de vídeo 4K: gravação de vídeo 4K QFHD (3840 x 2160), além de foto exclusiva Lumix 4K e foco 4K Post Focus permite que você grave fotos até 30fps e defina os pontos de foco desejados após a foto ter sido tirada

MegaGear MG893 Ever Ready Capa de câmera de couro compatível com Panasonic Lumix DMC-G85, G8 (12-60 mm) - Preto

Amazon.com.br Features BESPOKE FIT – A capa de couro premium para câmera MegaGear com acesso à bateria é especificamente adaptada usando couro de alta qualidade para os modelos Panasonic Lumix DMC-G85, G8 (12-60 mm) para ajuste e cobertura precisos.

Proteção aprimorada – Devido à sua estrutura robusta e ajuste personalizado, esta capa oferece proteção externa máxima para sua câmera contra batidas, poeira, danos e choques. A camada interna macia de tecido acolchoado mantém seu LCD e lente seguros contra arranhões, além de proteger o corpo da sua câmera.

Acessibilidade funcional – O "Ever Ready" foi projetado para fotografia eficiente e precisão. Você pode acessar todas as portas periféricas, slots de cartão, botões e a bateria sem remover a capa e prendê-la a um tripé com a capa

Conveniente – As características convenientes permitem o uso rápido da sua câmera quando necessário, tirar aquela fotografia impulsiva é tão fácil quanto abrir a capa superior. Perfeito para viagens funcionais e uso ao ar livre.

Design elegante – Seja você um iniciante ou um fotógrafo profissional experiente, você vai querer essas capas de couro leves ao seu lado, combinando estilo de couro requintado e atemporal com proteção robusta. READ O melhor amazfit stratos: Selecionado para você

Panasonic Lumix G85: The Essential Guide An Easy User Guide Whether You're An Expert or Beginner (English Edition)

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2023-04-05T23:59:33.493-00:00 Language Inglês Number Of Pages 56 Publication Date 2023-04-05T23:59:33.493-00:00 Format eBook Kindle

Bolsa para câmera FOSOTO à prova d'água antichoque compatível com Canon Powershot SX540 SX530 SX60 SX420 HS M5, Nikon Coolpix L340 B500 B700 L330 L840 P610, Panasonic LUMIX FZ80 GX85,Sony a6000 câmera digital

Amazon.com.br Features Tamanho externo: 200 x 150x110 mm, tamanho interno: 180x130x100 mm

Alça de ombro ajustável, fecho de proteção com zíper. Vem com uma capa de chuva extra, ótima proteção. Mas não é uma capa debaixo d'água.

Zíper selado com design especial para anti-poeira. Bolso de armazenamento extra para acessórios.

O pacote inclui: uma capa de câmera, uma alça, uma capa de chuva.

Revestimento de poliuretano super nylon material de proteção de água. Com divisor removível interno para ajustar o espaço interno para câmera, lentes e acessórios.

Camera Panasonic Lumix DC-GH5 Digital Sem Espelho Micro 4/3 (corpo)

1 used from R$ 10,127.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number DC-DC-GH5 Model DC-GH5 Color preto

Camera Digital Panasonic Lumix DC-FZ80

Amazon.com.br Features Part Number DC-FZ80K Model DC-FZ80K Color preto

Panasonic Câmera sem espelho LUMIX G100 4k, câmera leve para foto e vídeo, microfone integrado, micro quatro terços com lente de 12-32 mm, híbrido de 5 eixos I.S, vídeo 4K 24p 30p, DC-G100VK (preto)

Amazon.com.br Features Uma câmera real para a vida real: confie em suas memórias em uma câmera, não em um telefone. O desempenho excepcional e portabilidade do LUMIX G100 permite que você capture momentos passageiros em fotos e vídeos 4K nítidos

Transferir, alterar e compartilhar facilmente: a câmera intuitiva e leve se integra perfeitamente a smartphones para compartilhar fotos facilmente com a família e no Instagram e outras plataformas

Use como uma webcam: conecte facilmente o G100 ao seu computador para que suas chamadas na web, transmissões ao vivo, entrevistas e mídia pareçam nítidas, brilhantes e profissionais

Embalado com recursos para todos: marcador de quadro prático para proporções de mídia social (1: 1, 4: 5, 5: 4 e 9: 16 e mais); reconhecimento facial; estabilização de imagem e gravação V-Log L

Compacto e leve com som de 360 graus: Câmera leve para gravação com uma mão, com áudio que se ajusta automaticamente para gravar claramente dentro ou fora, em multidões, individuais, natureza e muito mais

SMALLRIG Mini Follow Focus com paradas A/B e braçadeira de haste de 15 mm e correia de anel de engrenagem de encaixe para câmeras DLSRs e sem espelho, serve para lentes de diâmetro diferente até 114 mm – 3010

Amazon.com.br Features 【Design compacto】O SmallRig Mini Follow Focus 3010 é projetado para um controle de foco fácil e rápido em sessões de vídeo. É basicamente compatível com a maioria das câmeras no mercado, como DLSRs e câmeras sem espelho. Além disso, possui um design super leve com apenas 195 g, compacto e portátil, fácil de transportar para fora.

【PARADAS A/B ajustáveis】As paradas rígidas A/B do foco a seguir são ajustáveis, você pode ajustar a distância focal A/B adequada de acordo com suas necessidades de fotografia. Além disso, ao ligar/desligar o bloqueio de paradas AB, você pode perceber a mudança fácil da distância focal entre o zoom ilimitado de 360° e a distância focal A/B.

【Design antiderrapante e anti-suor】O Mini Follow Focus 3010 imita o cubo de carro esportivo, adota design antiderrapante e anti-suor, e sua excelente sensação de amortecimento e design ergonômico ajudam a controlar a distância focal que você precisa com mais precisão e conforto, realizando assim uma melhor sessão de fotos.

【Design modular】A SmallRig Follow Focus 3010 adota design modular que permite a montagem e desmontagem nos lados esquerdo e superior da câmera de forma rápida e fácil. Além disso, a haste de 15 mm incluída 1050 e a braçadeira de haste (com trilho NATO) 3011 permite a fixação de outros acessórios SmallRig como a alça lateral NATO 2187, super braçadeira montagem 1124 para melhorar a compactação do seu equipamento.

【Várias cenas de fotografia】O ângulo de instalação deste foco pode ser ajustado, suporta suporte portátil, montado em tripé e outros cenários de fotografia. Além disso, o uso da correia de encaixe incluída e engrenagens M0.8 intercambiáveis (engrenagem padrão M0.8-43T, modelo opcional: M0.8-65T engrenagem 3200, M0.8-38T 3285) permite bem compatibilidade com diferentes diâmetros de lentes e alcança disparos diversificados.

Luz de vídeo LED VL-81 com softbox, luz portátil para fotografia sapato frio luzes de vídeo na câmera CRI95+ 3200K-5600K Bi-Color 3000mAh recarregável regulável Vlog luz para câmera DSLR filmadora Gopro

R$ 305.00 in stock 2 new from R$ 305.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Luz de preenchimento de 81 contas com softbox: a luz de vídeo VL-81 LED é uma versão atualizada da luz de vídeo VL49 2000mah. Vem com 81 miçangas, CRI95 + 3200k-5600k, ângulo mais brilhante e maior. Design softbox, não deslumbrante

Luz quente e luz branca ajustável: 41 contas de luz branca + 40 contas de luz quente, temperatura de cor 3200K-5600K, pode ser ajustada rapidamente de acordo com a mudança de cenário de aplicação. Bateria de lítio integrada interface de carregamento tipo C

Luz LED de câmera recarregável: bateria de lítio integrada de 3000mAh: O tempo de carregamento é de 3 horas, saída de brilho máximo é de até 150 minutos, saída de brilho mínimo é de até 480 minutos

3 suportes para sapatos frios: a luz da câmera VL81 é projetada com 3 sapatos frios, permite conectar várias luzes para iluminação mais brilhante; e pode ser montada em microfone, funciona como luz de filmagem vlog para câmera gopro dslr iphone smartphone DJI Osmo Mobile

Luz portátil para fotografia: a luz da câmera VL81 é muito portátil, super mini apenas 7,6*8,9*2,5 cm/3*3,5*0,1 pol, ultra leve apenas 120g/4,2 oz. E tem um tênis quente, permite funcionar como luz da câmera, extremamente conveniente para fotografia

DMW-DCC12 DMW-AC8 Adaptador de alimentação CA Gonine DC Kit de carregador de acoplador compatível com bateria PANASONIC BLF-19 LUMIX DMC-GH3 DMC-GH4 DMC-GH3K DMC-GH4K DC-GH5 e câmera digital Sigma SDQ SDQH.

Amazon.com.br Features fabricante: genérico

Marca comercial do item: GENERIC

Categoria do item: adaptador de carregamento

Feelworld Monitor de campo IPS para câmera de 7 polegadas com HDMI FW759

Amazon.com.br Features Tela IPS de 7 polegadas, resolução Ultra HD1280x800, Brilho: 400cd/m2, Contraste: 800:1, Relação de aspecto: 16:10, Passo do ponto: 0,11775(H) × 0,11775(V) mm, Tempo de resposta: 25ms

Formato de suporte: 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz), 480i/576i/480p/576p, 1080i (60/59.94/50), 720p 60/666/59,94/50/30/29/25/24/23,98), 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF)

Design leve ultrafino, design fino de 17 mm, luz portátil compatível com steadycam, equipamento DSLR, kit de filmadora, estabilizador portátil, guindaste de câmera de vídeo

Recursos avançados: auxílio de pico de foco, campo de verificação (vermelho, verde, azul, mono), modo de câmera, pixel a pixel * marcador central, marcador de tela (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35:1), flip de imagem (H, V, H/V), congelamento de imagem, temperatura de cor personalizada

【O pacote inclui】 1 monitor FW759, 1 cabo mini HDMI, 1 para-sol 1 suporte de sapata, 1 placa de bateria F970, 1 trava de plugue HDMI, 1 manual de operação. Observação: bateria e cabo de alimentação não incluídos. 【Garantia de um ano】Somos a loja oficial FEELWORLD, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, faremos o nosso melhor para ajudá-lo a resolver o problema. READ O melhor Motorola G6 Play: Guia de revisão e compra

SmallRig Suporte de monitor de câmera ajustável para ARRI-Style (atualização), giratório de 360° e suporte de monitor de inclinação de 180° Suporte anti-torção 5" e 7" Monitor de campo - 2903B

Amazon.com.br Features Para monitor de 5" e 7": o suporte de monitor ajustável SmallRig foi projetado para suportar monitores de câmera de 5" e 7" por meio de montagem de parafuso para ARRI na parte superior da gaiola da câmera ou outro sistema de montagem

Design anti-torção duplo: O suporte do monitor da câmera tem pinos de localização saltitantes na parte superior para proteger Ninja V/ V+ e almofada de silicone para evitar que o monitor arranhe e torça

Apertado rapidamente: a montagem pode inclinar 180 graus e girar 360 graus, diferente do modo antigo (2903) usando chave Allen, este monitor de atualização (2903B) é rapidamente apertado através de um botão para se adequar a diferentes ângulos

Vários furos rosqueados: Possui parafuso de localização para ARRI na parte inferior para conectar a gaiola da câmera e furos rosqueados de 1/4"-20 para braço mágico ou estabilizador. Parafuso de 1/4"-20 no monitor de suporte superior, microfone, luz, etc

Alta qualidade: Feito de liga de alumínio usinada CNC e aço inoxidável, resistente o suficiente para suportar e proteger o monitor arquivado de 1,5 m e 1,7 m, ângulo de inclinação diferente tem capacidade de carga diferente, 90 graus

Sacos para câmera eCostConnection, a)Medium, a)Medium

Amazon.com.br Features Estojo de transporte médio com uma ala de transporte confortvel

Estrutura resistente

2 bolsos laterais

Ala de ombro removível

Dimensµes: Interior: 17,78 cm (C) X 12,7 cm (P) X 14 cm (A) | Exterior: 19 cm (C) X 14 cm (P) X 15 cm (A)

Kit adaptador USB 5V + carregador 5V3A + acopladores DMW DCC8 BLC12 BLC12E para Lumix DMC DMC-FZ1000 FZ2000 FZ2500 FZ300 G7 G6 G5 GH2 FZH1 GH2S GX8 G80 G81 G85

Amazon.com.br Features Categoria do item: adaptador de carregamento

Item da marca: Raeisusp

fabricante: genérico

Panasonic Câmera digital LUMIX G9 4K, câmera sem espelho 20,3 Megapixel Plus 80 Megapixels modo de alta resolução, 5 eixos Dual I.S. 2.0, LCD de 3 polegadas, DC-G9 (preto)

Amazon.com.br Features Desempenho profissional de foto e vídeo 20 3 Megapixels (mais 80 megapixels Jpeg de alta resolução ou imagem bruta na câmera) micro sensor Quatro Terços sem filtro de passa-baixa para capturar imagens nítidas com confiança com um alto alcance dinâmico e desempenho livre de artefatos

Design robusto à prova de respingos ou congelamento corpo de liga de magnésio durável resiste ao uso pesado no campo e é à prova de congelamento até -10 graus de respingos ou construção à prova de poeira com vedação contra intempéries em cada mostrador e botão de junção

Estabilização de imagem dupla líder de classe de 5 eixos A estabilização de imagem dupla corrige todas as lentes, incluindo lentes clássicas não equipadas com O I S para eliminar o borrão e quase eliminar a vibração do corpo e das lentes em gravação de vídeo e em 4K

Vídeo 4K 60P 4:2:2 10 bits e efeitos de câmera lenta gravação 4K 60P (QFHD 4K 3840 x 2160/MP4) em 4:2: 2 gravação de vídeo de alta velocidade de 10 bits rende um efeito dramático de câmera lenta em 4K (60 fps máx. 2x mais lento [reprodução 30P] ) ou Full HD (Qualidade máxima de 180 fps 6x mais lento [reprodução de 30P])

Conectividade e portas ouvem fones de ouvido com uma porta de áudio de 3,5 mm conecta-se a dispositivos com USB 3.0 e conecte-se a um monitor externo ou gravador externo com uma porta HDMI de tamanho completo disponível slots para cartão Twin SD (compatível com UHS-II U3)

Cabo de carregamento USB de substituição para transferência de dados e sincronização de dados para câmera Panasonic Lumix DMC-G7 DMC-S5 DMC-ZS25 DMC-TZ35 ZS40 TS30 SZ3 TZ8 TZ11 TZ15 TZ24 F2 FH25 GF3 GF5 GX1 FH4 e mais (Preto)

Amazon.com.br Features 1. Compatível com Lumix DMC-F2, DMC-FH25, DMC-FH4, DMC-FH5, DMC-FH6, DMC-FH7, DMC-FH8, DMC-FP5, DMC-FP7, DMC-FP8, DMC-FS12, DMC-FS14, DMC-FS16, DMC-FS18. , DMC-FS, DMC20, DMC-FS22, DMC-FS25, DMC-FS28. Panasonic Lumix DMC-FS3, DMC-FS30, DMC-FS33, DMC-FS35, DMC-FS37, DMC-FS40, DMC-FS41, DMC-FS45, DMC-FS5, DMC-FS62, DMC-FS7, DMC-FT20, DMC-FT25, DMC-FS40, DMC-FS40, DMC-FT25, DMC-FT25, DMC-FS40, DMC-FS40, DMC-FST3, DMCT3, -FT5, (Isso não é compatível com todas as câmeras modelo Lumix. Antes de comprar, verifique a lista de compatibilidade abaixo.)

2. (Isso não é compatível com todas as câmeras Panasonic Lumix. Antes de comprar, consulte a figura 2/figura 3, verifique a lista de compatibilidade abaixo). Compatível com Lumix DMC-FX01, DMC-FX07, DMC-FX10, DMC-FX100, DMC-FX12, DMC-FX150, DMC-FX2, DMC-FX3, DMC-FX30, DMC-FX33, DMC-FX35, DMC-FX37, DMC-FX40, DMC, DMCFX48, DMC-FX50, DMC-FX500, DMC-FX55, DMC-FX550, DMC-FX580, DMC-FX60, DMC-FX65, DMC-FX66, DMC-FX7, DMC-FX700, DMC-FX77, DMC-FX78.

3. Função: este cabo conecta sua câmera digital a um computador compatível com USB, hub USB ou impressora de fotos para transferência de fotos. Também compatível com: Lumix DMC-FX8, DMC-FX80, DMC-FX9, DMC-FX90, DMC-FZ1, DMC-FZ10, DMC-FZ15, DMC-FZ150, DMC-FZ18, DMC-FZ2, DMC-FZ20, DMC-FZ200, DMC-FZ28, DMC-FZ33. , DMC-FZ4, DMC-FZ47, DMC-FZ48, DMC-FZ5, DMC-FZ50, DMC-FZ60, DMC-FZ62, DMC-FZ7, DMC-FZ70, DMC-FZ72, DMC-G1, DMC-G10, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-GF1, DMC-GF3, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-GM1, DMC-GX1, DMC-GX7.

4. Cabo de transferência de dados para câmera USB 2.0 de alta qualidade. A taxa de transmissão é de até 480 Mbps e a velocidade de transmissão é 10%-50% mais rápida do que a maioria dos produtos alternativos padrão. Compatível com: Câmera Panasonic Lumix DMC-L10, DMC-LS1, DMC-LS2, DMC-LS3, DMC-LS6, DMC-LS70... séries, DMC-LX1, DMC-LX2, DMC-LX3, DMC-LX5, DMC-LX7... séries, DMC-LZ2, DMC-LZ3, DMC-LZ-LZ3, DMC-LZ3, DMC-LZ-LZ3, DMC-LZ3, DMC-LZ3, DMC-LZ3, DMC-LZ3, DMC30, DMC30, -LZ4, DMC-LZ40, DMC-LZ5, DMC-LZ6... séries, DMC-S1, DMC-S2, DMC-S3, DMC-S5, DMC-TZ2, DMC-TZ3, DMC-TZ4, DMC-TZ5

5. Comprimento do cabo: 100 cm/3,3 pés, o pacote inclui: 1 * cabo USB de transmissão de dados. Política pós-venda: o cabo é vendido sob rigoroso controle de qualidade. Tenha a certeza de comprar. Se houver algum problema de qualidade, entre em contato conosco e reembolsaremos para você.

Panasonic Lente LUMIX G, 25 mm, F1.7 ASPH, Micro Quatro Terços Mirrorless, H-H025K (Preto)

Amazon.com.br Features Micro quatro terços, uma lente versátil MFT de 25 mm com um ângulo de visualização natural. Adequado para uma ampla variedade de ocasiões (equivalente a câmera de 35 milímetros: 50 milímetros)

F1.7 brilho lindo efeito bokeh de fundo de sua abertura F1.7 de diâmetro grande

Super leve e compacto com apenas 125 g/5 cm de comprimento, construção da lente 8 elementos em 7 grupos (2 lentes asféricas e 1 lente UH)

Fotografia híbrida de foto e vídeo habilitada para gravação de fotos e vídeo HD com foco do motor de passo de ação rápida silenciosa e suave

Ângulo de visão: 47° READ O melhor meizu ep51: Selecionado para você

