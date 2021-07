Home » Brinquedo O melhor Millenium Falcon Lego: Guia de revisão e compra Brinquedo O melhor Millenium Falcon Lego: Guia de revisão e compra 6 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Millenium Falcon Lego não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Millenium Falcon Lego , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Millenium Falcon Lego 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Millenium Falcon Lego.



Lego Star Wars Millennium Falcon™ 75257 R$ 1,498.24

R$ 1,264.99 in stock 5 new from R$ 1,264.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Detalhes interiores incluem uma área de carga com 2 contêineres, computador de navegação com cadeira giratória, sofá e mesa de hologame do dejarik

Inclui 7 personagens LEGO Star Wars: minifiguras do finn, do chewbacca, do c-3po, do lando calrissian e do boolio, além de figuras dos Androides LEGO r2-d2 e do d-o

As características externas do modelo LEGO Star Wars millennium falcon incluem torres de armas giratórias superior e inferior

LEGO Star Wars Ultimate Millennium Falcon 75192 (7541 Peças) R$ 8,926.44 in stock 2 new from R$ 8,920.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Defenda a Galáxia e construa o maior LEGO Star Wars Millennium Falcon até hoje! O conjunto perfeito para fãs adultos de Star Wars e construtores especialistas, esta nave inspirará horas de jogo recriando os filmes ou pode ser exibida como um modelo de brinquedo colecionável

O Millennium Falcon é construído com 7.541 peças e inclui duas equipes de minifiguras - 4 minifiguras clássicas de tripulação: Han Solo, Chewbacca, Princesa Leia e C-3PO, além de 3 minifiguras de tripulação de Star Wars Episódio VII / VIII: Han Solo, Rey e Finn mais antigos

O porão principal apresenta uma área de estar, jogo holográfico Dejarik, capacete de treinamento remoto de combate e estação de engenharia com assento de minifigura giratória. O compartimento traseiro apresenta a sala de máquinas com hiperdrive e console e 2 escotilhas de cápsula de escape

As características externas incluem painéis de casco removíveis detalhados, rampa de embarque rebaixada, canhão blaster oculto, cabine de pilotagem de 4 minifiguras com capota removível, pratos de sensores redondos / retangulares intercambiáveis

Mede mais de 8 polegadas (21 cm) de altura, 33 polegadas (84 cm) de comprimento e 22 polegadas (56 cm) de largura Os construtores podem deslizar o painel para revelar o canhão blaster oculto e virar a cabeça clássica de Leia e Han para revelar suas decorações de máscara de respiração READ O melhor A Monster Calls: Selecionado para você

LEGO Star Wars: Millennium Falcon 75257 Kit Montagem e Minifiguras (1,351 Peças) R$ 1,805.00 in stock 3 new from R$ 1,805.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Inspire os fãs com um verdadeiro ícone do universo LEGO Star Wars - o Millennium Falcon! Este conjunto de construção de modelo de nave estelar é um complemento perfeito para qualquer coleção de Guerra nas Estrelas.

Crie um cenário para aventuras épicas com figuras de ação de 7 personagens LEGO Star Wars: minifiguras de Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO e Boolio, além de figuras LEGO D-O e BB-8 favoritas dos fãs.

Este conjunto de modelos do Millennium Falcon possui muitos detalhes para impressionar os fãs de qualquer idade, incluindo torres giratórias de cano superior e inferior, 2 atiradores com mola, uma rampa de abaixamento e um cockpit de abertura.

Este modelo de cargueiro Corellian construído em tijolos do sucesso de bilheteria Star Wars: The Rise of Skywalker também inclui a abertura dos painéis superiores para facilitar o acesso ao interior detalhado.

Com 1.351 peças, este legal brinquedo LEGO 3D para meninos e meninas com mais de 9 anos de idade oferece muitos detalhes em sua forma de nave estelar de mais de 14 cm de altura, 44 cm de comprimento e 32 cm de largura.

75295 LEGO® Star Wars™ Microfighter Millennium Falcon™; Kit de Construção (101 peças) R$ 89.99 in stock 25 new from R$ 86.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chamada a todos os heróis Rebeldes! Construa o incrível Microfighter Millennium Falcon e junte-se a Han Solo em missões ousadas. Salte para o cockpit e lance-se para o espaço. Acione os disparadores de espigas contra as naves imperiais e defenda-se dos inimigos com a pistola blaster de Han. Depois ligue o hiperpropulsor para alcançar o máximo de velocidade e escape para um local seguro!

75295 LEGO Star Wars Microfighter Millennium Falcon; Kit de Construção (101 peças)

Star Wars Millennium Falcon: A 3D Owner's Guide R$ 106.29 in stock 2 new from R$ 106.29

3 used from R$ 360.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 22 Publication Date 2018-11-27T00:00:01Z Format Ilustrado

Lego Star Wars Yoda™ 75255 R$ 732.31 in stock 9 new from R$ 699.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Colecione 2 personagens LEGO Star Wars yoda em um único conjunto

Apresenta cabeça e sobrancelhas detalhadas, dedos das mãos e dos pés móveis e sabre de luz do yoda

Este item de colecionador de Star Wars: ataque dos clones é um excelente presente de aniversário, natal ou mesmo um presente Star Wars para qualquer ocasião

LEGO Star Wars: A New Hope Imperial Star Destroyer 75252 (4,784 Peças) R$ 7,798.46 in stock 1 new from R$ 7,798.46 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Crie e exiba o Devastator, uma LEGO Star Wars Ultimate Collector Series; um modelo gigante de Guerra nas Estrelas: uma nova esperança que os colecionadores vão adorar!

O modelo Imperial Star Destroyer inclui um estande, uma placa informativa e 2 minifiguras imperiais com armas para um item de colecionador de guerra civil galáctico verdadeiramente autêntico

Este incrível conjunto também inclui um modelo em escala do Tantive IV que os fãs reconhecerão instantaneamente desde as cenas de abertura do primeiro filme de Guerra nas Estrelas!

O incrível modelo Imperial Star Destroyer da LEGO Star Wars Ultimate Collector Series é uma experiência de construção desafiadora e um ótimo presente de feriado e aniversário para fãs sérios de tijolos LEGO e Star Wars com mais de 16 anos

Este item de coleção de 4.784 peças em seu estande mede mais de 44 cm de altura, 109 cm de comprimento e 66 cm de largura; em outras palavras, é ENORME!

Lego Star Wars TIE Fighter™ do Major Vonreg 75240 R$ 549.90 in stock 4 new from R$ 549.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Construa uma nave estelar especial LEGO Star Wars TIE Fighter, complete com mísseis duplos e cockpit que abre

Este brinquedo de construção inclui 3 minifiguras LEGO Star Wars: Major Vonreg, Kaz Xiono e General Leia, além do R1-J5, conhecido como Bucket

O modelo TIE Fighter mede mais de 16 cm (6”) de altura, 23 cm (9”) de comprimento e 18 cm (7”) de largura

496 peças – Conjunto LEGO Star Wars para meninos e meninas acima de 8 anos e para fãs e crianças de todas as idades

Lego Star Wars Capacete de Boba Fett™ 75277 R$ 396.90

R$ 359.90 in stock 6 new from R$ 359.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 75277 LEGO Star Wars Capacete de Boba Fett, Kit de Construção; Fabuloso Brinquedo de Construção de Personagem Colecionável Star Wars (625 peças)

Lego Star Wars Capacete de Stormtrooper™ 75276 R$ 479.90 in stock 2 new from R$ 479.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 75276 LEGO Star Wars Capacete de Stormtrooper, Kit de Construção; Sensacional Artigo Colecionável Star Wars para Adultos (647 peças)

Star Wars: Galaxy's Edge: The Official Black Spire Outpost Cookbook R$ 175.66 in stock 5 new from R$ 175.66

3 used from R$ 221.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Edition 01 Language Inglês Number Of Pages 176 Publication Date 2019-11-05T00:00:01Z

Ringtones of the Force. Episode II in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 96 Sounds and music cuts

HD Sound

128 illustrations

Ringtone manager

A rainha do castelo de ar (Millennium Livro 3) R$ 11.40 in stock 1 new from R$ 11.40 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2009-09-09T00:00:00.000Z Edition 1 Language Português Number Of Pages 706 Publication Date 2009-09-09T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Lego Star Wars TIE Fighter™ Sith 75272 R$ 539.90

R$ 498.90 in stock 11 new from R$ 498.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Espantoso LEGO Star Wars TIE Fighter Sith para ação de batalha e para expor!

Super Fantástico TIE Fighter Sith para crianças construirem, exibirem e recriarem cenas de elevada ação de Star Wars: A Ascensão de Skywalker!

Lego Technic Porsche 911 RSR 42096 R$ 1,999.00 in stock 4 new from R$ 1,999.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features



Lego Super Heroes 1989 Batmobile™ 76139 R$ 2,017.38 in stock 4 new from R$ 2,016.30

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Constrói e exibe um modelo grande, belo e pormenorizado LEGO do clássico Batmobile do filme Batman de 1989. Recria funcionalidades autênticas deste carro icónico do filme; inclui um cockpit de abertura deslizante com assentos para 2 minifiguras, um para-brisas a toda a volta(novidade para novembro de 2019) e ganchos de ataque decorativos de cada lado do veículo. Esconde as 2 metralhadoras debaixo da tampa do capô rodando a turbina exaustora. E coloca o carro brinquedo Batmobile LEGO no expositor rotativo para mostrares a tua criação de todos os ângulos. Este belíssimo kit de carro modelo Batman colecionável com 3.306 peças, inclui 3 minifiguras (novidade para novembro de 2019)—Batman, Joker e Vicki Vale—e um expositor para minifigura para construir com peças vai certamente fazer pasmar qualquer fã do Batman ou amante de carros sensacionais.

lego;LEGO;Blocos de Montar;Tijolos de Montar;Brinquedos de Montar;Construcao;Jogos;Brinquedo Criativo;Meninos;Meninas;Criancas; Novo;LEGO;

Lego Star Wars Y-Wing Starfighter™ da Resistência 75249 R$ 546.16 in stock 6 new from R$ 536.98

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As armas incluem a pistola detonadora do poe, 2 pistolas detonadoras do zorii e o detonador do snowtrooper de primeira ordem

Inclui 5 personagens LEGO Star Wars: minifiguras poe dameron, zorii bliss e o snowtrooper de primeira ordem e as figuras d-o e robô Androide

O starfighter y-wing da resistência de Star Wars, tem uma cabine para minifigura que abre, trem de pouso retrátil e 2 disparadores a molas

Star Wars: Ship Factory R$ 94.76 in stock 3 new from R$ 94.76

4 used from R$ 189.51

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9780794437398 Edition 01 Language Inglês Number Of Pages 24 Publication Date 2016-08-23T00:00:01Z

Lego Harry Potter O Grande Salão de Hogwarts™ 75954 R$ 1,798.46 in stock 2 new from R$ 1,798.46 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dê as boas-vindas aos novos alunos com Hagrid e professores Dumbledore e McGonagall

Inclui mini figuras: harry potter, Ron Weasley, Hermione Granger, draco Malfoy, Susan bonés, professor quirrell com o rosto de lord Voldemort e Nick quase sem cabeça

O grande salão apresenta mesas, mesa principal com assentos, lareira, 2 banners reversíveis e 4 velas flutuantes, comida, vassouras, troféu e bule

Marca: Lego

Lego Star Wars Capacete de TIE Fighter Pilot™ 75274 R$ 599.99 in stock 3 new from R$ 599.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 75274 LEGO Star Wars Capacete de TIE Fighter Pilot, Kit de Construção; Fabuloso Artigo Colecionável Star Wars para Adultos (724 peças)

The Official Force Training Manual R$ 378.20 in stock

4 used from R$ 371.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 96 Publication Date 2018-11-01T00:00:01Z

Lego Star Wars Kylo Ren's Shuttle™ 75256 R$ 1,062.99

R$ 1,011.08 in stock 2 new from R$ 1,011.08

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As armas incluem o sabre de luz do kylo ren, a pistola detonadora do general pryde e o rifle detonador do soldado sith

Inclui 6 minifiguras LEGO Star Wars líder supremo kylo ren, general pryde, um soldado sith, um stormtrooper da primeira ordem e 2 cavaleiros de ren

A nave de comando do kylo ren apresenta motor rotativo direito para dobrar as asas durante o pouso

A garota na teia de aranha (Millennium Livro 4) R$ 13.93 in stock 1 new from R$ 13.93 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2015-08-27T00:00:00.000Z Edition 1 Language Português Number Of Pages 488 Publication Date 2015-08-27T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Star Wars: Millennium Falcon: A 3-D Owner's Guide: A 3-D Owner's Guide R$ 108.76 in stock 2 new from R$ 108.76

1 used from R$ 286.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9780545210386 Release Date 2010-08-31T00:00:01Z Edition Brdbk Language Inglês Number Of Pages 22 Publication Date 2010-09-01T00:00:01Z

LEGO Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van 10220 (1334 Peças) R$ 1,798.46

R$ 1,699.49 in stock 2 new from R$ 1,699.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Clássica van de campista de 1962

Repleta de peças e recursos autênticos

LEGO Creator Expert são compatíveis com todos os conjuntos de construção

Lego Star Wars AT-AT™ 75288 R$ 1,599.99 in stock 1 new from R$ 1,599.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Junta-te a Luke Skywalker no campo de batalha de Hoth e desafia o General Veers no poderoso AT-AT. Afasta-te das pernas deste enorme walker de combate. Evita os disparadores de mola! E tem cuidado com os snowtroopers que atacam na sua speeder bike com a sua arma de tripé. Usa o sabre de luz de Luke para combater outros soldados imperiais. Depois atira o detonador termal contra o AT-AT para o tentar derrubar.

lego;LEGO;Blocos de Montar;Tijolos de Montar;Brinquedos de Montar;Construcao;Jogos;Brinquedo Criativo;Meninos;Meninas;Criancas; Novo;LEGO;

Star Wars: Labyrinth of Evil R$ 157.00 in stock 2 new from R$ 157.00

2 used from R$ 650.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Inglês Number Of Pages 384 Publication Date 2005-11-03T00:00:01Z

Elgin CR2032, Bateria de Litio 3V, Blister com 5 Baterias R$ 10.90 in stock 19 new from R$ 8.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível CR2032

Cartela com 5 unidades

Tensão padrão 3v

LEGO Star Wars Microfighters AT-AT vs. Tauntaun R$ 198.48

R$ 165.99 in stock 9 new from R$ 165.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Prepara-te para a ação no planeta gelado de Hoth com estes incríveis Microfighters AT-AT e Tauntaun. Salta para a sela do Tauntaun com o Luke Skywalker e procura pelo inimigo com os seus eletrobinóculos. Ataca com o sabre de luz e o disparador de espigas do Luke – mas tem cuidado com o disparador de espigas do Condutor do AT-AT. Quem irá vencer a batalha? O Império Galáctico ou a Aliança Rebelde? Depende de ti!

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Millenium Falcon Lego estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Millenium Falcon Lego e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Millenium Falcon Lego final. Nem cada um dos Millenium Falcon Lego está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Millenium Falcon Lego disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Millenium Falcon Lego no futuro. Então, o Millenium Falcon Lego que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Millenium Falcon Lego disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Millenium Falcon Lego importa muito. No entanto, o Millenium Falcon Lego proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Millenium Falcon Lego e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Millenium Falcon Lego específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Millenium Falcon Lego por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Millenium Falcon Lego preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Millenium Falcon Lego para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Millenium Falcon Lego sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Lego Star Wars Millennium Falcon™ 75257,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium LEGO Star Wars Ultimate Millennium Falcon 75192 (7541 Peças) será a melhor opção para você.

LEGO Star Wars Microfighters AT-AT vs. Tauntaun é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Millenium Falcon Lego você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.