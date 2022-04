Home » Brinquedo O melhor power ranger: Selecionado para você Brinquedo O melhor power ranger: Selecionado para você 9 Views Save Saved Removed 0

Figura Power Rangers Megazord Básico - E7704 - Hasbro, Cores diversas R$ 74.99 in stock 16 new from R$ 69.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features MIGHTY MORPHIN MEGAZORD DINOSSAURO Esta figura de 25 cm de Megazord é inspirada na clássica série de TV Power Rangers

INSPIRADOS EM MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS Os Mighty Morphin Power Rangers formam o Dino Megazord para combater inimigos gigantescos

INCLUI ACESSÓRIO a figura Megazord vem com uma espada para que as crianças imaginem os Power Rangers invocando o poder da espada do Megazord

Power Rangers Dino Fury Sabre Ranger Vermelho Dino Fury, com Efeitos Sonoros - F2999 - Hasbro R$ 149.99 in stock 3 new from R$ 146.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SABRE RANGER VERMELHO DINO FURY: Assim como o Ranger Vermelho, a lâmina do seu sabre Dino Fury também é vermelha

SONS INSPIRADOS NA SÉRIE: Basta pertar o botão da figura para o sabre emitir sons

INSPIRADO EM POWER RANGERS DINO FURY: Os Power Rangers sabem que podem contar com seus sabres para enfrentar a ameaça dos Sporix Beasts

OUTROS BRINQUEDOS E FIGURAS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis, incluindo Power Rangers Dino Fury. (vendidos separadamente, sujeitos à disponibilidade).

Power Rangers Dino Fury Ranger Preto Figura de 30 cm com Acessórios - F2962 - Hasbro, Preto R$ 99.90 in stock 7 new from R$ 99.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 30 CM POWER RANGERS DINO FURY: Fãs e crianças podem imaginar-se morfando em ação com as figuras de 30 cm dos Power Rangers inspiradas na série de TV Power Rangers Dino Fury.

RANGER PRETO DINO FURY: O Ranger Preto usa a sua poderosa espada para enfrentar as forças do mal.

GO GO POWER RANGERS: As crianças e fãs podem imaginar toda a ação de artes marciais dos Dino Fury Power Rangers com esta figura que vem com um acessório do personagem.

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

Boneco Power Rangers Mighty Morphin, Figura Articulada de 24 cm - Ranger - E7900 - Hasbro, Rosa e branco R$ 69.90 in stock 3 new from R$ 69.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS FIGURA DA RANGER ROSA: Figura articulada de 24 cm inspirada na personagem do clássico programa de TV Power Rangers,

FIGURA RANGER ROSA: A Ranger Ranger Rosa usa o poder do pterodátilo para combater Rita Repulsa e seus monstros! As crianças podem imaginar a personagem morfando em ação com esta figura

MÚLTIPLOS PONTOS DE ARTICULAÇÃO: Imaginar muita ação e aventura com os Power Rangers da série de TV com esta figura articulada da Ranger Rosa

É HORA DE MORFAR: Outras figuras de 24 cm disponíveis (vendidas separadamente) para imaginar mais aventuras com os Power Rangers READ O melhor Terra De Histórias: quais são suas opções?

Power Rangers Dino Fury Ranger Rosa Figura de 30 cm com Acessórios - F2965 - Hasbro R$ 99.97
R$ 88.64 in stock 7 new from R$ 84.90

R$ 88.64 in stock 7 new from R$ 84.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 30 CM POWER RANGERS DINO FURY: Fãs e crianças podem imaginar-se morfando em ação com as figuras de 30 cm dos Power Rangers inspiradas na série de TV Power Rangers Dino Fury

RANGER ROSA DINO FURY: A Ranger Rosa usa a sua poderosa espada para enfrentar as forças do mal

GO GO POWER RANGERS: As crianças e fãs podem imaginar toda a ação de artes marciais dos Dino Fury Power Rangers com esta figura que vem com um acessório do personagem

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

Power Rangers Dino Fury Ranger Verde Figura de 30 cm com Acessórios - F2964 - Hasbro R$ 99.99
R$ 88.64 in stock 10 new from R$ 84.90

R$ 88.64 in stock 10 new from R$ 84.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 30 CM POWER RANGERS DINO FURY: Fãs e crianças podem imaginar-se morfando em ação com as figuras de 30 cm dos Power Rangers inspiradas na série de TV Power Rangers Dino Fury

RANGER VERDE DINO FURY: O Ranger Verde usa a sua poderosa espada para enfrentar as forças do mal

GO GO POWER RANGERS: As crianças e fãs podem imaginar toda a ação de artes marciais dos Dino Fury Power Rangers com esta figura que vem com um acessório do personagem

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

Power Rangers Dino Fury Ranger Vermelho Figura de 30 cm com Acessórios - F2961 - Hasbro R$ 99.90 in stock 6 new from R$ 99.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 30 CM POWER RANGERS DINO FURY: Fãs e crianças podem imaginar-se morfando em ação com as figuras de 30 cm dos Power Rangers inspiradas na série de TV Power Rangers Dino Fury

RANGER VERMELHO DINO FURY: O Ranger Vermelho usa a sua poderosa espada para enfrentar as forças do mal

GO GO POWER RANGERS: As crianças e fãs podem imaginar toda a ação de artes marciais dos Dino Fury Power Rangers com esta figura que vem com um acessório do personagem

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

Boneco Power Rangers Mighty Morphin, Figura Articulada 24 cm - Ranger E7897 - Hasbro, Vermelho e branco R$ 69.99
R$ 62.87 in stock 5 new from R$ 59.90

R$ 62.87 in stock 5 new from R$ 59.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS FIGURA DO RANGER VERMELHO: Inspirada no personagem do clássico programa de TV Power Rangers, figura articulada de 24 cm

FIGURA POWER RANGERS VERMELHO: O Ranger Vermelho usa o poder do tiranossauro para combater Rita Repulsa e seus monstros! As crianças podem imaginar o líder dos Power Rangers morfando em ação com esta figura

MÚLTIPLOS PONTOS DE ARTICULAÇÃO: Imaginar muita ação e aventura com os Power Rangers da série de TV com esta figura articulada do Ranger Vermelho

É HORA DE MORFAR: Outras figuras de 24 cm disponíveis (vendidas separadamente) para imaginar mais aventuras com os Power Rangers

Power Rangers Dino Fury Ranger Azul, Figura de 30 cm com Acessórios - F2963 - Hasbro R$ 99.90 in stock 8 new from R$ 99.87

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 30 CM POWER RANGERS DINO FURY: Fãs e crianças podem imaginar-se morfando em ação com as figuras de 30 cm dos Power Rangers inspiradas na série de TV Power Rangers Dino Fury

RANGER AZUL DINO FURY: O Ranger Azul usa a sua poderosa espada para enfrentar as forças do mal

GO GO POWER RANGERS: As crianças e fãs podem imaginar toda a ação de artes marciais dos Dino Fury Power Rangers com esta figura que vem com um acessório do personagem

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade.

Boneco Power Rangers Mighty Morphin, Figura Articulada de 24 cm - Ranger - E7899 - Hasbro, Azul e branco R$ 69.99
R$ 62.87 in stock 4 new from R$ 59.90

R$ 62.87 in stock 4 new from R$ 59.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS FIGURA DO RANGER AZUL: Inspirada no personagem do clássico programa de TV Power Rangers, figura articulada de 24 cm

FIGURA POWER RANGERS AZUL: O Ranger Azul usa o poder do triceratopes para combater Rita Repulsa e seus monstros! As crianças podem imaginar o líder dos Power Rangers morfando em ação com esta figura

MÚLTIPLOS PONTOS DE ARTICULAÇÃO: Imaginar muita ação e aventura com os Power Rangers da série de TV com esta figura articulada do Ranger Azul

É HORA DE MORFAR: Outras figuras de 24 cm disponíveis (vendidas separadamente) para imaginar mais aventuras com os Power Rangers

Boneco Power Rangers Retrô-Morphin com Cabeça Giratória - Ranger Tommy - F0546 - Hasbro, Branco R$ 149.99 in stock 2 new from R$ 149.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA COM CABEÇA QUE GIRA: Esta figura Power Rangers Retro-Morphin as crianças e aos fãs imaginarem o Power Ranger morfando para entrar em ação

FIGURA RETRÔ COMO NOS ANOS 90: Reviver, relembrar ou se imaginar na década que trouxe os Mighty Morphin Power Rangers com esta figura inspirada nos clássicos

É HORA DE MORFAR: Basta apertar o botão no cinto da figura para que a cabeça do Power Ranger gire, “morfando” e revelando a cabeça com capacete do Ranger

INCLUI ESPADA ACESSÓRIO: A Adaga do Dragão de Tommy vem incluída como acessório para ainda mais ação

OUTROS BRINQUEDOS E FIGURAS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Incluindo outras figuras Retro-Morphin, figuras Lightning Collection e mais. Vendidas separadamente, sujeitas à disponibilidade.

Boneco Power Rangers Retro-Morphin com Cabeça Giratória - Ranger Branco Tommy - F0547 - Hasbro R$ 159.99 in stock 3 new from R$ 149.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA COM CABEÇA QUE GIRA: Esta figura Power Rangers Retro-Morphin as crianças e aos fãs imaginarem o Power Ranger morfando para entrar em ação

FIGURA RETRÔ COMO NOS ANOS 90: Reviver, relembrar ou se imaginar na década que trouxe os Mighty Morphin Power Rangers com esta figura inspirada nos clássicos

É HORA DE MORFAR: Basta apertar o botão no cinto da figura para que a cabeça do Power Ranger gire, “morfando” e revelando a cabeça com capacete do Ranger

INCLUI ESPADA ACESSÓRIO: A espada Saba de Tommy vem incluída como acessório para ainda mais ação

OUTROS BRINQUEDOS E FIGURAS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Incluindo outras figuras Retro-Morphin, figuras Lightning Collection e mais. Vendidas separadamente, sujeitas à disponibilidade.

INTIMO Conjunto de pijama de Power Rangers Hero para meninos, Vermelho, 10-12 R$ 90.67 in stock 1 new from R$ 90.67

Amazon.com.br Features Do fabricante: nossos pijamas são feitos com fios de alta qualidade que manterão seu filho aquecido, aconchegante e relaxado quando for dormir. Somos especializados em pijamas de personagens para crianças, crianças e bebês para todas as idades! Nossas calças de puxar incluem cintura elástica que não aperta e nossas blusas apresentam etiquetas seladas a quente.

SOBRE A MARCA: O Saban Mighty Morphin Go Power Rangers vai se transformar em um super-herói com poderes para salvar o mundo! Compre todos os pijamas ranger para que você e seus amigos possam combinar o poder dos seis Zords e criar um Megazord épico, assim como o programa de TV!

Perfeito para um presente de Natal ou de feriado! Faça de todas as noites antes de dormir uma festa do pijama de Halloween! Assista a filmes e séries de TV Power Ranger em seu pijama!

Instruções de cuidado e ajuste: Lavagem à máquina Nossos pijamas estão em conformidade com as diretrizes legais e de segurança da CPSC. Os pijamas infantis de algodão devem ter um ajuste justo, e seu tamanho verdadeiro terá um ajuste perfeito. Se você precisar de um ajuste espaçoso, peça um tamanho acima. Dúvidas? Entre em contato conosco e ajudaremos você a selecionar o tamanho certo para o seu filho. Os pijamas resistentes a chamas (FR) são fabricados com fios resistentes a chamas. Elas têm ajuste normal e não têm ajuste perfeito. Consulte a tabela de tamanhos antes de fazer o pedido

Produto oficialmente licenciado: Todos os pijamas Saban Power Ranger são oficialmente licenciados e aprovados com o consentimento e permissão de Saban/Hasbro.

Boneco Power Rangers Retrô-Morphin, Figura com Cabeça Giratória - Ranger Amarela Trini - F2036 - Hasbro, Amarelo R$ 116.29 in stock 5 new from R$ 116.29

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA COM CABEÇA QUE GIRA: Esta figura Power Rangers Retro-Morphin as crianças e aos fãs imaginarem o Power Ranger morfando para entrar em ação

FIGURA RETRÔ COMO NOS ANOS 90: Reviver, relembrar ou se imaginar na década que trouxe os Mighty Morphin Power Rangers com esta figura inspirada nos clássicos

É HORA DE MORFAR: Basta apertar o botão no cinto da figura para que a cabeça do Power Ranger gire, “morfando” e revelando a cabeça com capacete do Ranger

INCLUI ESPADA ACESSÓRIO: As adagas do poder de Trini vêm incluídas como acessório para ainda mais açã

OUTROS BRINQUEDOS E FIGURAS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Incluindo outras figuras Retro-Morphin, figuras Lightning Collection e mais. Vendidas separadamente, sujeitas à disponibilidade. READ O melhor slime kit: Selecionado para você

Power Rangers: Legacy Wars in stock 1 new

Amazon.com.br Features BATALHA DE JOGADORES EM TEMPO REAL

GRÁFICOS DE QUALIDADE INCRÍVEL PARA O CONSOLE

REUNA NOVOS E LENDÁRIOS POWER RANGERS

EQUIPES PERSONALIZÁVEIS

FORTALESÇA-SE

Mighty Morphin Power Rangers - Ano Um R$ 44.90 in stock 3 new from R$ 44.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2017-03-27T00:00:01Z Language Português Number Of Pages 128 Publication Date 2017-03-28T00:00:01Z

Boneco Power Rangers Lightning Collection in Space, Figura 15 cm - Ranger Azul e Galaxy Glider - F5398 - Hasbro R$ 359.99 in stock 1 new from R$ 359.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 15 CM : Power Rangers da linha Lightning Collection de 15 cm com detalhes premium e design especial Power Rangers In Space

INCLUI ACESSÓRIOS INSPIRADOS NO PERSONAGEM: Com inspiração no personagem, este brinquedo vem com vários acessórios, mãos e cabeças alternativas (uma do ranger com o capacete e outra sem o capacete)

INCLUI FIGURA E GLIDER: Este kit inclui o Ranger Azul In Space T.J. e também seu Galaxy Glider inspirado na clássica temporada Power Rangers In Space

INSPIRADO NA SÉRIE POWER RANGERS IN SPACE: T.J. começou sua história como Turbo Ranger Vermelho, e tornou-se o Ranger Azul In Space e o segundo em comando quando os Power Rangers partiram rumo ao distante planeta de KO-35

PARTE DA LINHA POWER RANGERS LIGHTNING: Outras figuras da linha Lightning disponíveis (vendidas separadamente e sujeitas à disponibilidade).

Espada Beast Morphers Guepardo, Power Rangers, E5897, Azul/Vermelho R$ 132.58 in stock 2 new from R$ 112.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features As crianças podem imaginar derrotar os inimigos com seus rangers favoritos com a espada power rangers beast morphers guepardo

Com design e detalhes inspirados na nova série

Detalhes especiais

Boneco Power Rangers Lightning Collection, Figura de 15 cm - Dino Fury Ranger Vermelho - F4503 - Hasbro R$ 239.99 in stock 3 new from R$ 239.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA DE 15 CM: Este Power Ranger da linha Lightning de 15 cm apresenta detalhes premium e design inspirado na série Dino Fury

EMBALAGEM ESPECIAL: A embalagem apresenta design especial no estilo “Power Pop”

INCLUI ACESSÓRIOS INSPIRADOS NO PERSONAGEM: Com inspiração no personagem, este brinquedo vem com vários acessórios e cabeças alternativas (uma do ranger com o capacete e outra sem o capacete)

INSPIRADO EM POWER RANGERS DINO FURY: Zayto, um cavaleiro alienígena do planeta Rafkon, retorna após 65 milhões de anos em estado de êxtase para impedir que as forças do mal destruam a Terra

PARTE DA LINHA POWER RANGERS LIGHTNING: Outras figuras da linha Lightning disponíveis (vendidas separadamente e sujeitas à disponibilidade)

Acessório Power Rangers Morfador Beast-X King - E7538 - Hasbro R$ 375.18 in stock 2 new from R$ 375.18

Amazon.com.br Features POWER RANGERS BEAST-X KING MORPHER: O Power Rangers Beast Morphers Beast-X King Morpher emite luzes e mais de 20 sons e frases! AÇÃO SONORA: Inspirado no programa Power Rangers Beast Morphers, as crianças podem imaginar os Beast Morphers usando o Beast-X King Morpher para chamar o Beast-X King Zord! DIVERSÃO ATIVADA POR MOVIMENTOS: As crianças podem encaixar o brinquedo Beast-X King Morpher no pulso para ativar sons de ação CHAVE MORPH-X KEY INCLUÍDA: Ativar outros sons e frases com a chave Beast-X King Morph-X. Também disponíveis outras figuras Power Rangers com chave Morph-X para destravar outros sons e frases. (Figuras vendidas separadamente. Sujeito à disponibilidade.) OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis, incluindo Power Rangers Beast Morphers. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade

Power Rangers Green Ranger vestido regata feminino, Verde, XL R$ 171.41 in stock 1 new from R$ 171.41

Amazon.com.br Features Mercadoria oficialmente licenciada dos Power Rangers

Perfeito para uma fantasia ou uma roupa casual todos os dias

Apresenta o símbolo e design do Ranger Verde clássico

Design impresso em tela vibrante

Vestido regata feminino justo

Power Rangers: Sins of the Future (Saban's Power Rangers) (English Edition) R$ 41.11 in stock 1 new from R$ 41.11

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-10-28 Language Inglês Number Of Pages 114 Publication Date 2020-10-28 Format eBook Kindle

Boneco Power Rangers Lightning Collection, Figura de 15 cm Wild Force Lunar Wolf Ranger F4506 Hasbro, Branco e azul R$ 239.99 in stock 1 new from R$ 239.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA DE 15 CM TIME FORCE RANGER VERMELHO: Este Power Ranger da linha Lightning de 15 cm apresenta detalhes premium e design inspirado na série Wild Force

EMBALAGEM ESPECIAL: A embalagem apresenta design especial no estilo “Power Pop”

INCLUI ACESSÓRIOS INSPIRADOS NO PERSONAGEM: Com inspiração no personagem, este brinquedo vem com vários acessórios e cabeças alternativas (uma do ranger com o capacete e outra sem o capacete)

INSPIRADO EM POWER RANGERS WILD FORCE: Merrick é um guerreiro habilidoso e solitário que tenta ficar em paz com seu passado e encontrar seu lugar no mundo moderno

PARTE DA LINHA POWER RANGERS LIGHTNING: Outras figuras da linha Lightning disponíveis (vendidas separadamente e sujeitas à disponibilidade).

Power Rangers: Mystic Force: The Complete Series R$ 178.52 in stock 2 new from R$ 152.43

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number DSF17561D Is Adult Product Language Inglês

Figuras Power Rangers Lightning Collection, 2 Figuras de 15 cm - Ranger x Psycho Ranger - F2047 - Hasbro, Azul, branco, preto e dourado R$ 469.99 in stock 1 new from R$ 469.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURAS DE 15 CM: Power Rangers da linha Lightning Collection de 15 cm com detalhes premium e design especial Power Rangers In Space;

INCLUI ACESSÓRIOS INSPIRADOS EM PERSONAGENS: Com inspiração nos personagens, este kit de figuras vem com vários acessórios e cabeças alternativas para o Power Ranger (uma com o capacete e outra sem o capacete);

INSPIRADO NA SÉRIE POWER RANGERS IN SPACE: No clássico episódio "Cinco de uma Espécie", TJ tem o plano dos Rangers se disfarçarem de Ranger Azul enquanto Zhane se disfarça de Psycho Ranger Prateado;

PARTE DA LINHA POWER RANGERS LIGHTNING: Outras figuras da linha Lightning disponíveis (vendidas separadamente e sujeitas à disponibilidade);

Surside Rangers R$ 315.17 in stock 1 new from R$ 315.17

Amazon.com.br Features Language Inglês Publication Date 2009-10-27T00:00:01Z

Power Ranger Lightning Collection Zeo Megazord, Figura Multiarticulada - E8164 - Hasbro R$ 499.99 in stock 2 new from R$ 499.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ZEO MEGAZORD FIGURA MULTIARTICULADA: Com múltiplos ponto de articulação, e acabamento inspirado em Zeo, esta figura Zeo Megazord é perfeita para exibir;

5 CAPACETES INTERCAMBIÁVEIS: O que é melhor do que um capacete? Cinco! Cada capacete representa o poder de um Zeo Power Ranger diferente, e como visto na série de TV, dá ao Megazord diferentes habilidades

INSPIRADO EM POWER RANGERS ZEO: A segunda mais importante versão dos Power Rangers, os eventos de Power Rangers Zeo acontecem logo após Mighty Morphin Power Rangers

EMBALAGEM INSPIRADA NOS ANOS 90: Este Zeo Megazord não vem em uma simples embalagem. Ele merece mais! a arte desta embalagem tem o visual inspirado nos anos 90

OUTROS BRINQUEDOS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Outras figuras e brinquedos Power Rangers disponíveis para expandir a ação morfinominal. Outros produtos vendidos separadamente. Sujeitos à disponibilidade

Power Rangers out of stock

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês

Boneco Power Rangers Retrô-Morphin, Figura com Cabeça Giratória - Ranger Slayer Kimberly - F2072 - Hasbro, Rosa R$ 121.55 in stock 5 new from R$ 119.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features FIGURA COM CABEÇA QUE GIRA: Esta figura Power Rangers Retro-Morphin as crianças e aos fãs imaginarem o Power Ranger morfando para entrar em ação

FIGURA RETRÔ COMO NOS ANOS 90: Reviver, relembrar ou se imaginar na década que trouxe os Mighty Morphin Power Rangers com esta figura inspirada nos clássicos

É HORA DE MORFAR: Basta apertar o botão no cinto da figura para que a cabeça do Power Ranger gire, “morfando” e revelando a cabeça com capacete do Ranger

INCLUI ACESSÓRIO: O Arco da Escuridão de Kimberly vem incluído como acessório para ainda mais ação

OUTROS BRINQUEDOS E FIGURAS POWER RANGERS DISPONÍVEIS: Incluindo outras figuras Retro-Morphin, figuras Lightning Collection e mais. Vendidas separadamente, sujeitas à disponibilidade. READ O melhor mistério: Guia de revisão e compra

Power Ranger Roupa íntima para meninos Little Red Ranger Pacote com 2, Multi, 6 R$ 128.61 in stock 1 new from R$ 128.61

Amazon.com.br Features Do fabricante: nossos pijamas e roupas íntimas são feitos com fios de alta qualidade que manterão seu filho aquecido, confortável e relaxado quando for dormir. Somos especializados em pijamas de personagens para crianças, crianças e bebês para todas as idades! Nossas calças de puxar incluem cintura elástica que não aperta e nossas blusas apresentam etiquetas seladas a quente.

SOBRE A MARCA: O Saban Mighty Morphin Go Power Rangers vai se transformar em um super-herói com poderes para salvar o mundo! Compre todos os pijamas ranger para que você e seus amigos possam combinar o poder dos seis Zords e criar um Megazord épico, assim como o programa de TV!

Perfeito para um presente de Natal ou de feriado! Faça de todas as noites antes de dormir uma festa do pijama de Halloween! Assista a filmes e séries de TV Power Ranger em seu pijama!

Instruções de cuidado e ajuste: Lavagem à máquina Nossos pijamas estão em conformidade com as diretrizes legais e de segurança da CPSC. Os pijamas infantis de algodão devem ter um ajuste justo, e seu tamanho verdadeiro terá um ajuste perfeito. Se você precisar de um ajuste espaçoso, peça um tamanho acima. Dúvidas? Entre em contato conosco e ajudaremos você a selecionar o tamanho certo para o seu filho. Os pijamas resistentes a chamas (FR) são fabricados com fios resistentes a chamas. Elas têm ajuste normal e não têm ajuste perfeito. Consulte a tabela de tamanhos antes de fazer o pedido

Produto oficialmente licenciado: Todos os pijamas Saban Power Ranger são oficialmente licenciados e aprovados com o consentimento e permissão de Saban/Hasbro.

