O melhor microsoft surface: quais são suas opções?

Microsoft Surface Pro 9 (2022), tablet e laptop 2 em 1 de 13 polegadas, fino e leve, processador Intel Fast para várias tarefas, armazenamento de 256 GB com Windows 11, Forest R$ 9,119.78 in stock 1 new from R$ 9,119.78 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Construído na plataforma Intel Evo com processadores Intel Core de 12ª geração. [2]

Até 15,5 horas de vida útil da bateria. [4]

Ajuste o ângulo com o suporte embutido.

Tela sensível ao toque PixelSense de ponta a ponta de 13 polegadas projetada para caneta [1] e Windows 11.

Thunderbolt 4 portas, perfeitas para total produtividade de desktop e jogos locais. [Para mercados com opções de cores] Escolha de novas cores vibrantes, agora em nova safira e floresta, [3] para misturar e combinar com o teclado Surface Pro Signature. [1]

Microsoft Surface Laptop Go 2-12,4" Touchscreen - Intel Core i5 8GB de memória - SSD 128 - Platinum (modelo mais recente) R$ 6,385.22 in stock 1 new from R$ 6,385.22 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Laptop leve e portátil com tela sensível ao toque de superfície com Windows 11 [2] e tela PixelSense de 12,4 polegadas. [1] A partir de apenas 1 kg.

Trabalhe, reproduza, transmita e execute aplicativos do dia a dia com o processador Intel Core i5 de 11ª geração.

Tenha a melhor aparência e som em chamadas de vídeo com câmera HD melhorada e microfones de estúdio embutidos, além de som rico para música e programas.

Bateria de longa duração 13,5. [3] Além disso, recarregue rapidamente com carregamento rápido – até 80% em pouco mais de uma hora. [7]

Segurança conveniente. Botão liga/desliga de impressão digital com Windows Hello e login One Touch em modelos selecionados. READ O melhor vintage: Selecionado para você

Microsoft Surface Go 3 - 10,5" Touchscreen - Intel Pentium Gold - Memória 8GB - SSD 128GB - Apenas dispositivo - Platina (modelo mais recente) R$ 5,050.13 in stock 1 new from R$ 5,050.13 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A tela sensível ao toque mais portátil 2 em 1. Perfeito para suas tarefas diárias, dever de casa e brincar.

Tablet para qualquer lugar com produtividade de laptop para toda a família. A partir de apenas 450 g, (4) com tela sensível ao toque de 220 ppi de alta resolução, suporte ajustável, caneta de superfície e capa tipo tipo.

Vida útil da bateria durante todo o dia. Obtenha até 11 horas (1) de energia em movimento, além de carregamento rápido para levar você de baixo para completo quando precisar conectar.

O novo e mais intuitivo Windows. Trabalhe, jogue e crie da maneira mais natural para você com o Windows 11.

Conecte os acessórios que você usa hoje com a porta USB-C incluída, entrada de fone de ouvido, Bluetooth 5.0 e leitor de cartão MicroSDXC.

Microsoft Tela sensível ao toque Surface Pro 8-13" - Memória Intel® Core™ i5-8GB - SSD de 128GB - Somente dispositivo - Platinum (modelo mais recente) R$ 7,526.33 in stock 1 new from R$ 7,526.33 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O poder de um laptop com a flexibilidade de um tablet e todos os ângulos intermediários, com tela sensível ao toque de 13 polegadas, emblemático suporte integrado e teclado destacável.

O Windows 11 aproxima você do que você ama. Família, amigos, obsessões, música, criações — o Windows 11 é o único lugar para tudo. Com uma nova sensação e ferramentas que tornam mais fácil ser eficiente, tem o que você precisa para o que quer que seja a seguir.

O primeiro Surface Pro construído na plataforma Intel Evo. Faça tudo com a plataforma Intel Evo: desempenho, gráficos e vida útil da bateria em um PC fino e leve.

A melhor experiência de caneta no Pro com caneta recarregável Surface Slim Pen 2 e Surface Pro 8, para a sensação natural da caneta no papel, (4) armazenada com segurança no teclado Surface Pro Signature.

Digite com conforto. Elegante e compacto, o teclado Surface Signature funciona como um teclado de laptop tradicional completo com uma linha de função completa e teclas retroiluminadas.

Microsoft Surface Laptop Go 2 - 12,4" Touchscreen - Memória Intel Core i5 8GB - SSD 128 - Ice Blue (modelo mais recente) R$ 6,385.22 in stock 1 new from R$ 6,385.22 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Laptop leve e portátil com tela sensível ao toque com Windows 11 [2] e tela PixelSense. [1] A partir de apenas 1 kg.

Trabalhe, jogue, transmita e execute aplicativos diários com o processador Intel Core i5 de 11ª geração.

Tenha uma aparência e toque melhor em chamadas de vídeo com câmera HD melhorada e microfone de estúdio integrados, além de som rico para músicas e programas.

Longa duração da bateria 13,5. [3] Além disso, recarregue rapidamente com carregamento rápido - até 80% em pouco mais de uma hora. [7]

Segurança conveniente. Botão liga/desliga de impressão digital com Windows Hello e login One Touch em alguns modelos.

Microsoft Surface Laptop Studio - tela sensível ao toque de 14,6 polegadas - Intel Core i7 - 32 GB de memória - SSD de 1 TB - Platinum R$ 26,411.60 in stock 2 new from R$ 26,411.60 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O laptop Surface mais potente. Processador Intel Core H de 11ª geração alimentado por quatro núcleos lidam com suas cargas de trabalho mais complexas.

Desenhe, anime e renderize em alta velocidade. Vá até o premiado Ampere — a arquitetura RTX de 2ª geração da NVIDIA, permitindo gráficos traçados por raios e recursos de inteligência artificial de ponta da NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

O design de apertar limites com elegante tela sensível ao toque de 14,5 polegadas faz transições perfeitas do laptop para o palco pronto para entretenimento para a tela criativa portátil.

Combine com Surface Slim Pen 2* para a melhor experiência de caneta digital, com a sensação de caneta no papel (7). Fixe, armazene e carregue magneticamente sob a parte frontal do teclado.

Desfrute de cores e contraste uniformes e realistas na linda tela sensível ao toque PixelSense Flow de 14,5 polegadas (5). Experimente uma rolagem mais suave com uma taxa de atualização de até 120 Hz.

Microsoft Surface Laptop Go 12,4 polegadas com tela sensível ao toque, Intel Quad-Core i5-1035G1, 4GB RAM, 64GB eMMC, webcam, Win 10, Bluetooth, Online Class Ready - Platinum R$ 4,956.00 in stock 1 new from R$ 4,956.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Intel Core i5 10ª geração 1035G1 (1.00GHz) 4 GB memória LPDDR4X 64 GB eMMC

Windows 10 Home no modo S para trazer a você os poderosos recursos do Windows que você usa mais a um valor excepcional.

Aproveite ao máximo todos os dias com o estilo elegante, desempenho e vida útil da bateria durante todo o dia. 2 que você precisa em nosso laptop Surface mais leve, tudo por um valor excepcional.

Tela sensível ao toque PixelSense de 12,5 polegadas

Ultraleve e portátil, os aplicativos que você usa todos os dias, materiais premium e uma escolha de cores indispensáveis farão deste seu laptop preferido.

Microsoft Surface Go Intel 4415y 4gb ram 64gb SSD Wi-Fi R$ 5,880.00 in stock 1 new from R$ 5,880.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MHN-00001 Model MHN-00001 Color dourado

Microsoft Surface Pro X - Tela sensível ao toque de 13" - Microsoft SQ® 2 - Memória de 16GB - SSD de 256GB - WiFi - Platina (modelo mais recente) R$ 7,957.39 in stock 1 new from R$ 7,957.39 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Platina Size 16GB Memory - 256GB SSD

Microsoft Surface Laptop 4 tela sensível ao toque de 13,5 polegadas – Intel Core i7 – 32 GB – Unidade de estado sólido de 1 TB (modelo mais recente) – Preto fosco R$ 22,638.52 in stock 2 new from R$ 22,638.52 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Poder fazer o que você quiser com até 70% mais velocidade do que antes e um processador Intel Core de 11ª geração.

Design fino, leve e elegante na escolha de dois tamanhos: leve, portátil de 34,3 cm ou maior de 38,1 cm, perfeito para multitarefas em tela dividida.

Mostre o seu melhor lado em chamadas de vídeo com qualidade nítida de vídeo e imagem, mesmo em condições de pouca luz, graças a uma câmera frontal HD 720p.

Desfrute de som semelhante ao cinema para filmes e séries com alto-falantes Omnisonic apoiados por Dolby Atmos6 imersivos.

Seja ouvido alto e claro em chamadas com dois microfones de estúdio de campo distante que capturam sua voz e reduzem o ruído de fundo.

Microsoft Surface Duo Desbloqueado de Fábrica GSM 6 GB + 256 GB TGM-00001 (ATT e Tmobile) - Geleira (Versão dos EUA) (Envio após 09/10) R$ 7,738.35 in stock 2 new from R$ 7,738.35 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Fechado

Microsoft Surface Laptop Go - tela sensível ao toque de 12,4 polegadas - Intel Core i5-4GB de memória - 64GB eMMC - Platinum R$ 5,882.40 in stock 1 new from R$ 5,882.40 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela LCD sensível ao toque de 12,4 polegadas (1536 x 7024)

Processador Intel Core i5-1035G1 (Quad-Core, 1.0GHz, 6MB Cache)

Memória do sistema DDR4 de 4 GB

64 GB eMMC

Gráficos Intel UHD integrados

Srfc Proj AI - 3 SC EN/XD/ES EUA/Canadá Hdwr Maya R$ 9,287.60 in stock 1 new from R$ 9,287.60 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features TBD

Microsoft New Surface Go 2-10,5" Touch-Screen - Intel Pentium - 8GB de memória - 128GB SSD - WiFi - Platinum (modelo mais recente) R$ 7,015.20 in stock 1 new from R$ 7,015.20 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A partir de apenas 450 g (não incluindo a capa do tipo), com a nova tela sensível ao toque de 10,5 polegadas.

Vida útil da bateria de até 10 horas. Perfeito para navegar, fazer compras, e-mails e deveres de casa

Portabilidade para tablet, desempenho e versatilidade de laptop com suporte ajustável e capa tipo assinatura.

Mantenha-se conectado com a porta USB-C e entrada de fone de ouvido. Câmeras frontais e traseiras Full HD permitem que você faça chamadas nítidas e claras para amigos e familiares ou tire e compartilhe ótimas fotos.

A tela sensível ao toque de alta resolução é perfeita para navegar, jogar e assistir à faça.

Microsoft Surface Laptop Go 12,4 polegadas Touchscreen Notebook - 1536 x 1024 - Intel Core i5 (10ª geração) i5-1035G1 Quad-core (4 Core) 1 GHz - 16 GB RAM - 256 GB SSD - Platinum - Windows 10 Pro - Intel UHD Grap R$ 8,332.80 in stock 1 new from R$ 8,332.80 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 21O-00001 Model 21O-00001 READ O melhor Intel I7 8700K: Guia de revisão e compra

Srfc Proj AI - 7 SC EN/XD/ES EUA/Canadá Hdwr Platinum R$ 15,382.58 in stock 1 new from R$ 15,382.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features TBD

Microsoft Laptop De Superfície Go - 12,4" Touchscreen - Intel Core I5 ​​- 8Gb Memória - 128Gb SSD - Arenito R$ 6,671.34 in stock 1 new from R$ 6,671.34 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Design elegante e valor de destaque. Com apenas 2,44 libras, é leve, portátil e fácil de manter ao seu lado ao longo do dia.

Seja produtivo, navegue e assista à compulsão na tela sensível ao toque PixelSense de 12,4 ".

Segurança conveniente com o login do Windows Hello, além do botão liga / desliga com impressão digital do Windows Hello e login do One Touch em modelos selecionados.

Execute seus aplicativos favoritos e mantenha-se atualizado nas redes sociais com um processador Intel Core de 10ª geração.

Mostre o seu melhor lado em videochamadas, reuniões e encontros virtuais com a câmera HD 720p integrada.

Microsoft Surface Go 2 Tablet 2 em 1 de 10,5 polegadas com 4G LTE Advanced, Intel Core m3 8100Y 1,1 GHz, 8 GB de RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Pro, prata R$ 7,579.20 in stock 1 new from R$ 7,579.20 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tablet Surface Go 2 de 10,5 polegadas 2 em 1 com LTE Advanced - Adaptador de energia - Guia de início rápido - (Teclado e caneta não incluídos) - Garantia limitada de 1 ano da Microsoft

tela sensível ao toque de 10,5 polegadas

Seu companheiro rápido e diário

Mantenha-se atualizado de qualquer lugar

Conecte-se de mais maneiras

Microsoft Surface Go 3-10,5" Touchscreen - Intel® Pentium® Gold - Memória 4GB - 64GB eMMC - Apenas dispositivo - Platina (modelo mais recente) R$ 8,699.99 in stock 3 new from R$ 8,699.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A tela sensível ao toque mais portátil 2 em 1. Perfeito para suas tarefas diárias, dever de casa e brincar.

Tablet para qualquer lugar com produtividade de laptop para toda a família. A partir de apenas 450 g, (4) com tela sensível ao toque de 220 ppi de alta resolução, suporte ajustável, caneta de superfície e capa tipo tipo.

Vida útil da bateria durante todo o dia. Obtenha até 11 horas (1) de energia em movimento, além de carregamento rápido para levar você de baixo para completo quando precisar conectar.

O novo e mais intuitivo Windows. Trabalhe, jogue e crie da maneira mais natural para você com o Windows 11.

Conecte os acessórios que você usa hoje com a porta USB-C incluída, entrada de fone de ouvido, Bluetooth 5.0 e leitor de cartão MicroSDXC.

CHUWI UBook X 12" Touchscreen Tablet PC com teclado e caneta Stylus, 8GB RAM 256GB SSD, 2160x1440 Pixels Display, Intel N4120 Quad Core, Type-C Dual Wi-Fi, Windows 10 - Cinza R$ 3,360.00 in stock 1 new from R$ 3,360.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Aumente suas ideias pelo processador Next-Gen 】Processador Intel Gemini Lake n4120, 4 núcleos e 4 fios, 1,1-2,6 ghz, placa gráfica UHD 600 integrada. Em comparação com o processador n3350 da geração anterior, o desempenho de núcleo único foi melhorado em 45% e o desempenho multicore foi melhorado em 90%.

【Com HiPen H6 e Teclado】A caneta suporta 4096 níveis de sensibilidade à pressão. O teclado magnético e o suporte do UBook X ajudarão você a encontrar seus ângulos visuais confortáveis (0-145°), ajudá-lo a transformar o dispositivo em um notebook. Seja em um escritório, aeroporto, parque ou sua própria casa - o UBook X pode ser usado de forma rápida e fácil para aumentar a produtividade.

【Resolução 2K com proporções de proporção 3:2】A resolução de 2160 x 1440 torna qualquer coisa clara e comparada a outras telas 16:9, mais conteúdos serão mostrados na tela grande de 12" devido às proporções de aspecto da tela 3:2.

【Combinações de armazenamento em massa】8 gb ddr4 ram e 256 gb ajudarão você a armazenar esses arquivos importantes à vontade. Incluindo toneladas de músicas, filmes, e-books. Softwares em execução rápida, jogos casuais suavemente.

【Design para portátil e tudo-em-um】Ultra fino e leve, apenas 0,8 kg e 0,6 cm de espessura. Duração da bateria durante todo o dia até 5 horas. Embutido 1 x USB Tipo-C, 1 x USB Tipo A, 1 x Micro HD1.4, 1 x Fone de ouvido/microfone de 0,5 mm, Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth 5.0

Laptop de 15,6 polegadas 1920x1080 IPS Display Micro Edge Laptop, Para Intel J4125 Para Intel UHD Graphics 8GB RAM 128GB SSD Notebook, Touchpad, Leitor de Impressão Digital, Luz de Fundo,(US) R$ 1,340.42 in stock 1 new from R$ 1,340.42 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alta velocidade: o laptop micro edge apresenta o mais recente design de CPU da Intel J4125 com 8 GB de RAM para excelente desempenho. O computador portátil está equipado com SSD de 128 GB para acesso rápido aos dados.

Tela IPS HD: O laptop HD adota tela ips 1920 x 1080 HD de 14 polegadas, tela clara, com 2 molduras estreitas laterais, oferecendo uma área de visualização maior e menos molduras.

Touchpad: o laptop ultrafino de 14 polegadas está equipado com um touchpad, este design útil e exclusivo é perfeito para sua aula de matemática ou outro trabalho de contabilidade.

Leve Portátil: estojo de plástico para laptop de 8 GB de RAM, leve e moldura estreita de 4 mm e tela de 92% para o corpo, ideal para uso em casa ou em movimento, com alto-falantes estéreo duplos.

Ampla compatibilidade: o laptop IPS é compatível com vários softwares de escritório e software de aprendizado, adequado para assistir a vídeos e ouvir música e pode fornecer um som claro.

Srfc Proj AI - 6 SC EN/XD/ES EUA/Canadá Hdwr Platinum R$ 13,641.16 in stock 1 new from R$ 13,641.16 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features TBD

Microsoft Superfície Duo Factory GSM desbloqueado 6GB + 128GB TGL-0001 (ATT & Tmobile) - Glacier (Versão dos EUA) R$ 7,331.07 in stock 1 new from R$ 7,331.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 0889842624854

CHIWEI FreeBook 13.5'', Notebook e tablet computador portátil RAM 12GB 512GB SSD, Ultra Slim Tela cheia ao toque, WiFi, BT4.2, Windows 11 R$ 3,099.00 in stock 1 new from R$ 3,099.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [mini notebook] Ultra-mini laptop de 13.5 polegadas com tela sensível ao toque e modo tablet, laptop de escritório feito profissionalmente, pesando apenas 1340g, você pode levá-lo a qualquer lugar

[Laptop e tablet 2 em 1] modo YOGA 360 ​​fold, dobradiça 360 * inteligente, realiza a função de notebook e tablet 2 em 1, alterna livremente de acordo com diferentes requisitos de uso, fácil aplicação multiform, tablet modo de visualização modo de notebook

[Excelente configuração] O mini notebook CHUWI está equipado com memória de 12GB, unidade de estado sólido de 512GB, usando processador Intel Celeron N5100 quad-core, 1,1 GHz, até 2,8 GHz

[Longa duração da bateria] Bateria de grande capacidade de 3800mAh, design de baixa potência, pode durar 8 horas. Sistema operacional suportado: Windows 11

[Tela HD] A tela do laptop adota tecnologia de borda ultrafina para maximizar a área da tela. Resolução 2560*1600, Gráficos Intel UHD, 350MHz-800MHz, proporcionando efeitos visuais impressionantes

Notebook M11W Prime 2 em 1, com Windows 11 Home, Processador Intel Celeron, Tela 11,6 Pol + Microsoft 365 Personal e 1TB na Nuvem - PC280 R$ 1,749.00

R$ 1,399.00 in stock 5 new from R$ 1,348.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Maximize a sua produtividade e tenha em sua máquina o Word, Power Point, Excel e Outlook, além de 1TB de armazenamento na nuvem com o One Drive.

4GB de Memória RAM

Armazenamento 64GB e MMC

Processador Intel Celeron N4020

Tela Touch HD de 11,6"

Notebook ASUS X515JA-BR2750W INTEL CORE I3 1005G1 / 4 GB / 256 GB/Windows 11 Home/Cinza R$ 3,210.00

R$ 2,329.00 in stock 3 new from R$ 2,329.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Tela NanoEdge com molduras superfinas; 2. Estrutura interna reforçada em metal; 3. Compacto, fino e leve; 4. Bateria com carregamento rápido (60% em 49min.).

Garantia: 12 meses com o fabricante

Marca do produto: ASUS

País de origem do produto: BR

Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3 Ryzen 5 5500U 8GB 256GB SSD Prata 15.6" Linux R$ 3,999.00

R$ 2,799.00 in stock 9 new from R$ 2,798.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features IdeaPad 3 possui design leve e compacto

armazenamento SSD 256GB

Privacidade de webcam com câmera HD - 720p

Wi-Fi AC ultrarrápido

teclado numérico para trabalhar com mais agilidade nas suas planilhas. Conectividade: Bluetooth 5.0

DELL Notebook Inspiron i15-i1100-A20PF 15.6" Full HD 11ª Geração Intel Core i3 4GB 128GB SSD+1TB na nuvem Windows 11 Microsoft Office 365 Preto R$ 3,499.00 in stock 2 new from R$ 3,499.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 11ª geração de Intel Core i3-1115G4 2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz

Memória de 4GB 1x4GB, DDR4, 2666MHz; Expansível até 16GB 2 slots soDIMM

SSD de 128GB PCIe NVMe M.2

Full HD de 15.6" 1920 x 1080 WVA READ O melhor All In One Computer: Guia de revisão e compra

Grafite Srfc Proj AI - 6 SC EN/XD/ES US/Canada Hdwr R$ 13,641.16 in stock 1 new from R$ 13,641.16 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features TBD

Tablet Lenovo Tab P11 Plus Octa-Core 4GB 64GB Wi-Fi Android™ 11 11" IPS 2K ZA940394BR Grafite acompanha Capa Protetora R$ 2,063.92 in stock 2 new from R$ 2,063.92 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela 11" multitouch IPS com experiência superior de streaming de 2K e brilho de 400nits. Possui certificação TÜV Rheinland Low Blue Light que reduz o impacto da luz da tela prejudicial aos ollhos.

Login facial: Acesso rápido e seguro com reconhecimento da face

Design premium em alumínio

Qualidade de câmera: frontal 8MP e traseira 13MP com foco automático

Capa protetora acompanha o tablet: Possui dobra e fechamento magnético que garantem a proteção do tablet

