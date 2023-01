Home » Eletrônicos O melhor lumix g7: Selecionado para você Eletrônicos O melhor lumix g7: Selecionado para você 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo lumix g7 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor lumix g7 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o lumix g7 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes lumix g7.



Panasonic Câmera digital LUMIX G7 4K, com lente Lumix G VARIO 14 – 42 mm Mega O.I.S, câmera mirrorless de 16 megapixels, LCD de 3 polegadas, DMC-G7KK (preta) R$ 9,399.00 in stock 1 new from R$ 9,399.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Foto e vídeo profissionais: Desempenho: micro sensor de quatro terços de 16 megapixels sem filtro de baixa passagem para capturar imagens nítidas com confiança com um alto alcance dinâmico e desempenho livre de artefatos; Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz, 2462 MHz (1 11 ch), Wi Fi / WPA / WPA2, modo de infraestrutura

Captura de vídeo 4K: gravação de vídeo 4K QFHD (3840 x 2160) com 3 modos exclusivos de pausa de vídeo 4K ultra HD e salva modos de foto 4K extrai fotos individuais de alta resolução de vídeo 4K ultra HD filmado a 30 quadros por segundo para capturar momentos divididos de segundo

Controles intuitivos: Controle facilmente as configurações de abertura e obturador com os mostradores frontal e traseiro enquanto faz o equilíbrio de branco e ajustes ISO na mosca; atribua configurações favoritas a qualquer um dos seis botões de função (seis no corpo, cinco no menu)

Visor de alta resolução e visor LCD: Visor OLED de alta resolução (ponto de 2.360K) e visor LCD de 3 polegadas ativado por toque traseiro (1.040 pontos) são claros mesmo sob luz solar brilhante. Ângulo de visão diagonal: 75° (W)~29° (T)

Conectividade e portas: porta externa de microfone de 3,5 mm, porta remota de 2,5 mm, USB 2.0 e micro HDMI tipo D; compatível com cartões SD UHS I/UHS II SDXC/SDHC de alta resolução

Panasonic Câmera digital mirrorless Lumix G7 4K com lentes Lumix G Vario 14-42 mm e 45-150 mm, 16MP, LCD sensível ao toque de 3 polegadas, DMC-G7WK (EUA preto) R$ 6,615.34 in stock 1 new from R$ 6,615.34 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade de foto e vídeo de 16 megapixels micro quatro terços sensor captura imagens nítidas com confiança com um alto alcance dinâmico (HDR)

Gravação de vídeo 4K Ultra HD de captura 4K (3840 x 2160) e pausa com foto de 4K e salvar a moldura que extrai fotos individuais de alta resolução de vídeo 4K Ultra HD

Controles intuitivos controlam facilmente as configurações de abertura e velocidade do obturador com os mostradores frontal e traseiro enquanto faz equilíbrio de brancos e são ajustes na braguilha Atribuem configurações favoritas a qualquer uma das seis funções botões (6 no corpo 5 no menu)

Visor de alta resolução e visor LCD de alta resolução (2 360 pontos) OLED ao vivo e visor LCD de 3 polegadas com inclinação e rotação de 3 polegadas (1 040 pontos) são claros mesmo sob luz solar brilhante

Conjunto de 2 lentes Lumix g Vario 14-42 mm F3 5-5 6 II ASPH e Lumix g Vario 45-150 mm F4 0-5 6

Bateria DMW-BLC12 para Panasonic Lumix DMC-G85, DMC-FZ2500, DMC-GX8, DMC-G7, DMC-G6K R$ 164.99 in stock 1 new from R$ 164.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bateria DMW-BLC12 para Panasonic Lumix DMC-G85, DMC-FZ2500, DMC-GX8, DMC-G7, DMC-G6K

Boro Foto Kaiketu Series 059 Panasonic LUMIX G7 Impression (Japanese Edition) R$ 24.75 in stock 1 new from R$ 24.75 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2015-06-23T16:33:21.000Z Edition 001 Language Japonês Number Of Pages 133 Publication Date 2015-06-23T16:33:21.000Z Format eBook Kindle

Domary DMW-AC8 Adaptador de alimentação AC Carregador de câmera + Kit de acoplador DC DMW-DCC8 (substituição DMW-BLC12) Compatível com Pana-sonic DMC-FZ200, FZ1000, G5, G6, G7, Lumix GX8, G85 Câme R$ 132.75 in stock 1 new from R$ 132.75 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ▧* Entrada: AC 100 ~ 240 V, 1,5 A máx. 50 ~ 60 Hz, Saída: 8,4 V / 2 A, Potência nominal: 17 W. ♧

▧* Este kit é perfeitamente adequado para estúdios longos, sem a necessidade de substituir e recarregar várias baterias continuamente.

▧* Passos de uso: Remova a bateria original, substitua pela bateria virtual e feche a tampa do compartimento da bateria, conecte o adaptador, conecte a tomada. (O acoplador DC é uma nova versão que pode levar o fio de ambos os lados.)

▧* Compatível Compatível com Pana-sonic DMC-FZ200, FZ1000, G5, G6, G7, Lumix GX8, G85 e para câmeras Sigma DP0Q, DP1Q, DP2Q, DP3Q. Totalmente decodificado.

▧* Certificado de segurança: CE, certificado pela FCC. A qualidade do kit é estável e confiável.

Boro Foto Kaiketu Series 069 Panasonic LUMIX G7 A Beginner Manual (Japanese Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-01-06T04:03:43.458Z Edition 01 Language Japonês Number Of Pages 95 Publication Date 2016-01-06T04:03:43.458Z Format eBook Kindle

Movo Photo Colour/White Balance Card Set for Digital Photography (Index card sized, 5 X 4) R$ 200.00 in stock 1 new from R$ 200.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Gama de tons de manuseio: mantenha os detalhes e capture fotos de qualidade profissional com cartões de cor brancos, pretos e cinza neutro.

Versátil: pode ser usado com qualquer DSLR e câmeras digitais para uso em vídeo e fotografia.

Balança de cor perfeita: ajuste a exposição da sua câmera e ajuste de equilíbrio branco e melhore a precisão de cor das suas fotos

Bom para viagens: os cartões são compactos, resistentes e leves, perfeitos para embalar em pequenas bolsas de câmera, bolsas de acessórios e bolsas

O item essencial do fotógrafo: pode ser usado para ajustar o equilíbrio branco durante a sessão de fotos e para edição pós-produção

Câmera Digital Canon EOS REBEL T7+ S18-55 IS II BR R$ 4,299.00

R$ 3,980.00 in stock 4 new from R$ 3,579.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features - Sensor CMOS (APS-C) com 24.1 Megapixel e ISO 100-6400 (expansível para 12800)

- Técnologias Wi-Fi e NFC com possibilidade de disparo remoto via aplicatico "Canon Camera Connect" pelo celular.

- 9 pontos de AF

- Visor óptico com cobertura de aproximadamente 95%

- LCD de 3" com 920.000 pontos

UBeesize Tripé para câmera de 170 cm com bolsa de viagem, tripé de celular com controle remoto sem fio e suporte de telefone, compatível com todas as câmeras, celulares, projetor, webcam, lunetas de foco R$ 483.76 in stock 1 new from R$ 483.76 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【 Intervalo impressionante de altura】Dobrando para a altura do tabeleto 51 cm e expandindo para 170 cm em apenas alguns segundos, este tripé se adapta totalmente a uma variedade de alturas diferentes de usuários e permite que você compõe suas fotos de forma mais criativa do que nunca.

【 Vários ângulos de disparo 】 Graças ao seu mecanismo central versátil, ele se ajusta a vários ângulos de disparo em apenas alguns segundos, incluindo modo paisagem, modo retrato, fotografia de ângulo baixo, fotografia de ângulo alto, que permite que você descubra seu potencial e atire como nunca antes.

【Suporte universal para celular e controle remoto sem fio】O tripé oferece um suporte universal de telefone rotativo de 360°, estendendo-se de 58 mm a 115 mm que serve na maioria dos smartphones. Além disso, ele vem com um controle remoto sem fio, combina com o seu celular para que você possa tirar fotos/vídeos a partir de 10 m de distância.

【Design exclusivo premium】 Nosso tripé combina materiais de alta qualidade (liga de alumínio de alta qualidade com resina ABS), experiência tecnológica e inovação com design italiano superior, atendendo a todos os estilos e tipos de câmera e está pronto para apoiar fotógrafos em cada estágio do seu trabalho.

【Alta compatibilidade】Um suporte de câmera para todas as câmeras (Nikon D3500, Fujifilm X-T200, Canon EOS 250D, Olympus, Panasonic), celulares, iPad, projetor, webcam, Gopro e pontos.

Motorola MO-SKN6473AIBI - Cabo de Dados USB/USB-C, 1 Metro, Preto - Embalagem Econômica R$ 50.00

R$ 44.90 in stock 3 new from R$ 44.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Robusto e Resistente

Conexão em alta velocidade

A combinação perfeita com o seu dispositivo

1 Metro de extensão

DJI Pocket 2 - estabilizador gimbal de 3 eixos portátil com câmera 4K, CMOS de 1/1,7", foto de 64 MP, tamanho de bolso, ActiveTrack 3.0, Efeitos Glamour, vlog de vídeo YouTube, TikTok, para Android e iPhone, preto R$ 2,299.00 in stock 8 new from R$ 2,299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tamanho de bolso: o DJI O Pocket 2 pesa apenas 116 g e sua bateria oferece até 140 minutos de vida útil. Ele se encaixa perfeitamente na palma da sua mão para você levá-lo para qualquer lugar. O DJI O Pocket 2 liga em um segundo para você capturar fotos e vídeos em um instante.

Estabilização motorizada: Um gimbal de 3 eixos estabiliza a câmera para um vídeo estável em movimento. Essa tecnologia também é ótima para uma foto nítida a qualquer hora. O gimbal mantém a câmera estável, mesmo para fotos de longa exposição e em ambientes com pouca luz.

Alta qualidade de imagem: um sensor atualizado de 1/1,7" captura imagens com foto de 64MP e vídeo em 4K. Uma lente de grande alcance de 20 mm f/1.8 oferece um visual cinemático amplo e vívido.

Áudio aprimorado: composto por quatro microfones, o DJI Matrix Stereo oferece gravação de som em diferentes direções, bem como Zoom de Áudio e SoundTrack, que melhora o áudio com base na direção e foco da câmera.

Efeitos Glamour: sempre compartilhe sua melhor selfie com Efeitos Glamour. Com uma visão de ângulo de 93°, o Pocket 2 permite uma captura mais flexível e fotos com composições perfeitas para redes sociais.

NIKON 7571 Câmera Digital Z 50 sem Espelho com Lentes de 16-50 Mm E 50-250 Mm R$ 10,689.30 in stock 1 new from R$ 10,689.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor cmos de formato dx de 20.9 mp

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Nikon

ULANZI VL200 Luz de vídeo LED bicolor | Luzes de vídeo na câmera, Luz de câmera recarregável tipo C 5000mAh Mini LED, Iluminação de foto e vídeo ultra brilhante 2500-9000K, Luz de preenchimento de LED| Iluminação de fotografia R$ 399.00 in stock READ O melhor caneta branca: Guia de revisão e compra 1 new from R$ 399.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【200 contas de LED】A luz do painel de LED adota 200 peças de miçangas, branco quente 100 peças, branco frio 100 peças. 2500-9000k, iluminação de 0,5 m 550-750lux, para combinar com iluminação ambiente e obter a iluminação de fotografia LED perfeita para suas fotos.

【Bateria de grande capacidade】A luz da câmera tem uma bateria integrada de 5000 mAh, e o tempo de trabalho contínuo é de 2h a 15h, use para sua câmera de vídeo o tempo que você quiser para projetos mais longos. Ótimo para vlogging de viagem ou trabalhar em movimento.

【Brilho ajustável】 O brilho ajusta-se de 1% a 100% de brilho para maior controle. Ótimo para chamadas de vídeo, fotografia, fotos, vídeos e seu kit de vlogging. Funciona bem como luz de câmera de vídeo para YouTube ou Tiktok.

【Cabeça de esfera simples e difusor】 A cabeça da bola para inclinar sua luz de LED portátil e o difusor tornam a luz da lâmpada mais suave.

【Display LCD inteligente】A tela de LCD na parte de trás informa tudo o que você precisa saber, incluindo configurações, tempo de funcionamento e duração da bateria!

Kit adaptador de energia CA DMW-DCC8 DC Acoplador DMW-BLC12 DMW AC8 AC10 para Panasonic Lumix DMC G7 G85 FZ300 FZ2500 FZ1000 FZ200 GX8 G6 G5 GH2 DC-G90 G90 G90 5 câmeras. R$ 421.00 in stock 1 new from R$ 421.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Compatível com: ] para câmeras digitais Panasonic Lumix DMC-G7, DMC-GX8, DMC-G85, DMC-FZ300, DMC-FZ2500, DMC-FZ200, DMC-FZ1000, DMC-GH2, DMC-G5, DMC-G6, DC-G90, DC-G95, DC-G99. NOTA: NÃO serve para Lumix DC-G9.

[Parâmetro e garantia de segurança:] Entrada: 100~240Vac, 1,5A Max 50/60Hz, Saída: DC 8,4V/2A 16,8W; ETL CE FCC ROHS certificação de segurança aprovada. Anel magnético antiinterferência para evitar EMI (interferência eletromagnética) / curto-circuito e sobretensão e proteção de corrente/baixa febre / sem ruído.

[Característica do produto:] Este acoplador CC DMW-DCC8 substituição para bateria de câmera original PANASONIC DMW-BLC12 DMW-BLC12E DMW-BLC12PP, conexão DMW-AC8/DMW-AC10 alimentação do adaptador de energia CA carrega continuamente a sua câmera. Implemente para longas sessões de estúdio sem necessidade de substituir e recarregar continuamente várias baterias.

[Dicas quentes: ] Este kit fornecerá energia constante para a sua câmera, mas não carregará baterias; a bateria dummy DCC8 não pode ser usada sozinha; DEVE certificar-se de que a tampa da porta da bateria esteja completamente fechada para que este dispositivo funcione. ADICIONAR: Se você quiser adaptador USB-C DMW-DCC8, procure ASIN: B08RXWGBFJ.

Lista de embalagem: Adaptador de alimentação CA DMW AC8/DMW AC10 *1, conector DMW DCC8 CC (acoplador)*1, cabo de alimentação CA EUA *1, bolsa de armazenamento *1, pano de limpeza *1, manual de instruções *1, suporte de garantia de 24 meses.

Cabo de Dados Micro-USB, Preto, Motorola R$ 45.90

R$ 39.90 in stock 4 new from R$ 39.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sincronize seus dispositivos com USB de forma rápida e segura

Pode ser conectado com carregadores para carga do aparelho

A combinação perfeita com o seu dispositivo

Foton Photo collection samples 097 Koyama Soji Capture Panasonic LUMIX GF9 (Japanese Edition) R$ 9.33 in stock 1 new from R$ 9.33 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2017-03-31T22:51:19.685Z Edition 1 Language Japonês Number Of Pages 16 Publication Date 2017-03-31T22:51:19.685Z Format eBook Kindle

Camera Digital Panasonic Lumix DC-FZ80 R$ 3,899.00 in stock 1 new from R$ 3,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number DC-FZ80K Model DC-FZ80K Color preto

Foton Photo collection samples 072 Koyama Soji Capture Panasonic LUMIX G8 (Japanese Edition) R$ 10.17 in stock 1 new from R$ 10.17 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-11-20T00:18:19.230Z Edition 001 Language Japonês Number Of Pages 21 Publication Date 2016-11-20T00:18:19.230Z Format eBook Kindle

Foton Photo collection samples 012 Panasonic LUMIX GX7 Mark II Akiyama Kaoru recent works (Japanese Edition) R$ 9.58 in stock 1 new from R$ 9.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-08-22T07:48:18.000Z Edition 001 Language Japonês Number Of Pages 55 Publication Date 2016-08-22T07:48:18.000Z Format eBook Kindle

Câmera Digital Canon PowerShot G7 X Mark II R$ 5,259.63 in stock 7 new from R$ 4,946.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Wi-Fi e NFC, ISO 25600

Sensor CMOS de 20 Megapixels, Processador de Imagem Digic 7

Objetiva 24-100mm F1.8-2.8 (equivalente em 35mm)

Full HD 1080p Video Recording @ 60 fps

Estabilizador de Imagem Inteligente

Boro Foto Kaiketu Series 092 Panasonic LUMIX GF9 Beginner Bible: LUMIX G VARIO 12-32mm / F35-56 ASPH / MEGA OIS / LUMIX G 14mm / F25 II ASPH / LUMIX G 25mm / F17 ASPH (Japanese Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2017-05-23T02:21:12.632Z Edition 1 Language Japonês Number Of Pages 182 Publication Date 2017-05-23T02:21:12.632Z Format eBook Kindle

Boro Foto Kaiketu Series 093 Panasonic LUMIX GX7 Mark II A Beginner Manual (Japanese Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2016-07-26T13:33:28.722Z Edition 001 Language Japonês Number Of Pages 188 Publication Date 2016-07-26T13:33:28.722Z Format eBook Kindle

Câmera Canon EOS Rebel T7+ EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II BR R$ 3,855.00 in stock 9 new from R$ 3,699.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 11 funções personalizadas com 33 definições ajustáveis com a câmera;Filtros Criativos

Gravação simultânea em RAW + JPEG;Redimensionamento de imagens JPEG na própria câmera

Basic+;Live View Mode;Correção da iluminação periférica;Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4:3, 1:1 16:9 ou 3:2.

Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge;

Compatível com USB 2.0 Hi-Speed;Cena Automática Inteligente e Estilo de Imagem Automático;Compatível com a linha completa de lentes EF/EF-S e flashes Speedlite da Canon

Boro Foto Kaiketu Series 102 Panasonic LUMIX G8 A Beginner Manual (Japanese Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2017-01-29T10:21:33.125Z Edition 001 Language Japonês Number Of Pages 192 Publication Date 2017-01-29T10:21:33.125Z Format eBook Kindle

Henniu DMW-AC8 Adaptador de alimentação AC Câmera r + DMW-DCC8 DC Coupler Kit (Substituição DMW-BLC12) para DMC-FZ200, FZ1000, G5, G6, G7, Lumix GX8, G85 Câmera Digital R$ 122.59 in stock 1 new from R$ 122.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Entrada: AC 100~240V, 1,5A máx. 50~60Hz, Saída: 8,4V/2A, Potência nominal: 17W.

Compatível com câmeras DMC-FZ200, FZ1000, G5, G6, G7, Lumix GX8, G85 e Sigma DP0Q, DP1Q, DP2Q, DP3Q. Totalmente decodificado.

Etapas de uso: Remova a bateria, substitua por bateria virtual e feche a tampa do compartimento da bateria, conecte o adaptador, conecte a tomada. (O Acoplador DC é uma nova versão que pode levar fios de ambos os lados.)

Este kit implementa exatamente para longos estúdios sem necessidade de substituir continuamente e recarregar várias baterias.

Certificado de segurança: certificado CE, FCC. A qualidade do kit é estável e confiável.

CANON 7541 Câmera Digital Eos R6 sem Espelho, Somente Corpo R$ 17,900.00

R$ 17,090.00 in stock 4 new from R$ 17,090.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sensor cmos de quadro inteiro de 20 mp

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Canon

Acoplador Dmw-Dcc8 Dc,Sailsbury Cabo USB tipo C PD para DMW-DCC8 Bateria fictícia DC Acoplador DMW-BLC12 Substituição para câmeras LUMIX DMC-FZ2500 FZ1000 FZ300 FZ200 G85 GX8 G7 G6 G5 GH2 DC-G90 G95 G R$ 105.99 in stock 1 new from R$ 105.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com o protocolo de carregamento rápido PD, o modo de energia PD obterá mais energia, pode estSailsbury muito o tempo de gravação, perfeito para fotogra de longa data.

Substituição de bateria fictícia DMW-DCC8 especialmente projetada para baterias LUMIX DMC-FZ2500, FZ1000, FZ300, FZ200, G85, GX8, G7, G6, G5, GH2, DC-G90, G95, G99 DMW-BLC12 das câmeras.

O cabo tipo C permite conectar ao adaptador de energia PD 9V/12V e QC ou banco de potência (não incluído).

Chips de alta qualidade, alta eficiência de conversão, saída de corrente 8.4V/2A estável e confiável, seguro de usar.

Com luz indicadora, que acSailsburyá quando ligar depois de conectar à fonte de alimentação correta. READ O melhor Hd Para Notebook: quais são suas opções?

Sony Câmera sem espelho Alpha A6100 com lente de zoom de 16 a 50 mm, preta (ILCE6100L/B) R$ 6,590.00 in stock 4 new from R$ 6,590.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features AF mais rápido do mundo em 0 02 segundos com AF e rastreamento de objetos em tempo real

Tipo de visor: visor eletrônico

Ampla detecção de 425 fases/425 pontos AF mais de 84% do sensor

Sensor Exmor APS-C de 24 MP com LSI frontal e ISO até 51 200

Até 11 fps disparo contínuo a 24 2 MP RAW com rastreamento AF/AE

Câmera Digital Canon EOS M50 Mirrorless com Lente 15-45mm (Preto) R$ 5,499.00 in stock 3 new from R$ 5,499.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 2680C011 Model 2680C011 Color preto Language Árabe

