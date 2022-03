Home » Eletrônicos O melhor korg: Guia de revisão e compra Eletrônicos O melhor korg: Guia de revisão e compra 4 Views Save Saved Removed 0

Korg Sintetizador analógico polifônico de 4 vozes Minilogue com predefinições R$ 6,169.90 in stock 1 new from R$ 6,169.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Flexível, poderoso sintetizador analógico de quatro vozes. Consumo de energia – 8 Watt

Totalmente programável, com 200 memórias de programa (100 sons incluídos)

O modo de voz permite que você configure de forma flexível as quatro vozes

Nota polifônica automática de 16 passos e sequenciador de movimento

Korg microKEY 25 Mini Teclado Controlador USB R$ 849.90 in stock 5 new from R$ 822.61 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MICROKEY25 Model MICROKEY25 Language Inglês

Korg MicroKORG XL+ sintetizador/vocoder de 37 teclas com PCM expandido R$ 3,819.90 in stock 1 new from R$ 3,819.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ainda mais sons vintage, incluindo o piano KORG SGproX, órgãos M1 e VOX e instrumentos de fita

Vocoder de 16 bandas com microfone XLR pescoço de ganso; recursos exclusivos Formant Hold e Formant Shift

Seletor de gênero de programa que reflete a cena musical atual. Visor - LCD personalizado

Um poderoso motor de efeitos Kaoss – o tipo de efeitos que você esperaria da Korg

Miniteclado de toque natural da Korg, projetado com ênfase na jogabilidade

KORG MONOLOGUE BK TECLADO SINTETIZADOR ANALÓGICO MONOFÔNICO R$ 3,699.90 in stock 1 new from R$ 3,699.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MONOLOGUEBK Model MONOLOGUEBK

Korg, Controle midi de 25 teclas (NANOKEY2BK), preto R$ 539.40 in stock 4 new from R$ 515.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Teclado USB-MIDI discreto de 25 teclas, ideal para uso com laptop e netbook

A chave com design avançado oferece maior precisão e teclas sensíveis à velocidade

Botão de sustentação – ideal para entrar em peças de piano!

Korg, Sintetizador de 16 teclas (VOLCABEATS), preto R$ 1,889.90 in stock 2 new from R$ 1,889.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sequenciador de 16 passos estilo elétrico com oito patches de memória

Sincronização e saída permitem a sincronização do relógio de vários instrumentos da série Volca

Gaguete para efeitos de falhas ou retardos

Entrada MIDI para entrada de notas, além de sincronização e controle externos do seu DAW

Jogue em qualquer lugar com o alto-falante embutido e a bateria opcional

Korg, Controle midi de 25 teclas (NANOKEY2WH) R$ 533.58 in stock 4 new from R$ 509.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Teclado USB-MIDI discreto de 25 teclas, ideal para uso com laptop e netbook

A chave com design avançado oferece maior precisão e teclas sensíveis à velocidade

Botão de sustentação – ideal para entrar em peças de piano!

Korg Sintetizador FM digital (VOLCAFM) R$ 2,365.00 in stock 1 new from R$ 2,365.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sintetizador FM polifônico de 3 vozes, totalmente compatível com unidade clássica

Edição de som super fácil

Efeito CORUS integrado

O sequenciador de 16 passos permite automatizar cada parâmetro

Alta jogabilidade

Korg Sintetizador FM Opsix Altered R$ 8,999.90 in stock 1 new from R$ 8,999.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sintetizador FM de 37 teclas com síntese FM de 6 operações

6 Codificadores rotativos de entrada de dados

Misturador de nível operacional com 6 faders

Mixer com proporção de 6 botões

250 predefinições de fábrica

KORG MICROKEY 2 61 MINI TECLADO CONTROLADOR MIDI-USB R$ 1,569.00 in stock 3 new from R$ 1,569.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MICROKEY261 Model MICROKEY261 Is Adult Product

Korg Controle midi (NANOKEY-ST) R$ 1,832.54 in stock 2 new from R$ 1,832.54

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Grave o passo com a digitação fácil. Um teclado com 25 teclas retroiluminadas que iluminam

Mais liberdade para produzir música, via USB ou sem fios

Design leve e compacto pode ser colocado em qualquer lugar e facilmente transportado

Uma variedade de controles que cobrem tudo, desde controle DAW até desempenho de DJ

Um conjunto luxuoso de software de música potente está incluído gratuitamente

Korg Sequenciador CV e caixa de sincronização (SQ1), preto, pequeno R$ 1,247.49 in stock 3 new from R$ 1,239.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conecte e controle o MS-20 e muitos outros tipos de equipamentos

Uma variedade de modos de sequenciador

Botões de edição de passos herdados do Volca

Corpo robusto e compacto, com funcionamento da bateria

Pode alternar entre uma variedade de modos sintetizadores

KORG AFINADOR OT-120 R$ 729.90 in stock 2 new from R$ 729.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number TUOT120 Model OT120 Is Adult Product Language Inglês

Korg SQ-64 R$ 8,199.99 in stock 1 new from R$ 8,199.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sequenciador polifônico de 64 passos

Saídas CV/Portão/Mod

com matriz de 64 almofadas

4 faixas de sequenciador

E/S de sincronização de áudio

Korgi: 2 R$ 41.54 in stock 2 new from R$ 41.54 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9781603090100 Color Multicolor Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 82 Publication Date 2008-08-05T00:00:01Z Format Ilustrado

How To Program Any Synthesizer (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2018-09-01T18:06:39.659-00:00 Language Inglês Number Of Pages 251 Publication Date 2018-09-01T18:06:39.659-00:00 Format eBook Kindle

KORG MONOLOGUE SV TECLADO SINTETIZADOR ANALÓGICO MONOFÔNICO R$ 3,699.90 in stock 1 new from R$ 3,699.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MONOLOGUESV Model MONOLOGUESV

volca keys Course for Korg by Ask.Video R$ 31.32 in stock 1 new from R$ 31.32 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Featuring our industry specialist trainer, G.W. Childs !

This course on volca keys will show you everything you need to know !

With 21 videos, and 53 minutes of valuable reference material !

Including a fully interactive interface!

Korg nanoKONTROL 2 Branco R$ 545.00 in stock 2 new from R$ 545.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number NANOKON2WH Model NANOKON2WH Is Adult Product Language Inglês

Akai MPK Mini Mk2 - Controlador Midi Usb R$ 1,664.00 in stock 1 new from R$ 1,664.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MPK Mini MK2 Model MPKMINI2 Color preto Language Inglês

Korg Amplificador de teclado, 37 teclas (MICROKEY237) R$ 985.00 in stock 4 new from R$ 985.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Mini teclado compacto e tocável com toque natural

Conecte com um único cabo USB; suporta Mac, WIN, iPad e iPhone

Conecte um pedal e desfrute da funcionalidade de controle total

Ampla variedade de softwares de música poderosos sem carga

É fornecido um software editor dedicado "Kong Control editor"

Afinador Korg Cromático com Microfone de Contato Slimpitch Ouro Pérola R$ 289.90 in stock 1 new from R$ 289.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number SLM-1CM-PG Model SLM-1CM-PG

Korg Máquina de tambor (PS3) R$ 170.63 in stock 3 new from R$ 170.63 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dimensões da embalagem: 5 cm (C) x 9 cm (L) x 5 cm (A)

Tipo de produto: equipamento de gravação e som

Quantidade no pacote: 1

País de origem: China

Korg NanoPAD2 Slim-Line USB MIDI Pads - Branco R$ 626.90 in stock 4 new from R$ 599.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Controlador de almofada de baixo perfil – excelente para reproduzir ou inserir dados de bateria

Dezesseis pastilhas de gatilho sólidas, responsivas e sensíveis à velocidade

Controle vários parâmetros MIDI através do touchpad X-Y

Controladores Nanoseries2

Leve e dimensionada para funcionar bem com qualquer laptop ou computador de mesa

Afinador Korg de Contato Cromático para Guitarra e Baixo Griptune R$ 135.90 in stock 1 new from R$ 135.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number GRIPTUNE Model GRIPTUNE

Korg Monotron DELAY R$ 699.90 in stock 1 new from R$ 699.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number MONOTRONDLY Model MONOTRONDLY Language Inglês

Korg Kit de sintetizador monofônico NTS-1 da Nu:tekt R$ 1,419.90 in stock 1 new from R$ 1,419.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Kit de módulo de sintetizador DIY

Com ferramenta de montagem

Guia do usuário

Cabo USB

Korg Superfície de controle USB Slim-Line nanoKONTROL2, preta R$ 649.90 in stock 2 new from R$ 637.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Superfície de controle multifuncional discreta

Novos parâmetros de seleção de faixas e avanço do marcador

Suporta vários títulos de software, incluindo os principais programas DAW

RockJam Pedal de sustentação universal para teclados eletrônicos e pianos digitais com interruptor de polaridade, parte inferior de borracha antiderrapante e cabo de 1,8 m R$ 109.41

R$ 87.84 in stock 2 new from R$ 87.84

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Universal: o pedal RockJam Sustain inclui um interruptor de polaridade, tornando-o compatível com qualquer marca de piano eletrônico, teclado, sintetizador e piano digital com uma entrada de 0,6 cm.

Durável: o pedal RockJam Sustain é projetado para durar e possui pés de borracha para evitar escorregar, não importa o ambiente em que você toca.

Clássico: o pedal RockJam Sustain é fabricado para replicar a sensação de um pedal de sustentação de um piano acústico tradicional e é uma ótima opção para tocadores de teclado novos e experientes e músicos de piano acústico.

Flexível: o pedal RockJam Sustain apresenta mais de 1,8 m de cabo, o que significa que não importa o tamanho do seu piano digital, teclado, sintetizador ou suporte.

Qualidade: O pedal RockJam Sustain possui um acabamento cromado e é feito a partir de cordas e componentes para não apenas parecer, mas se sentir bem.

Korgi Book 1: Sprouting Wings: 01 R$ 41.19 in stock 4 new from R$ 41.19

2 used from R$ 111.98 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9781891830907 Color Grey Edition Illustrated Language Inglês Number Of Pages 84 Publication Date 2007-05-15T00:00:01Z Format Ilustrado

