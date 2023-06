Home » Eletrônicos O melhor Jbl Fone Bluetooth: Guia de revisão e compra Eletrônicos O melhor Jbl Fone Bluetooth: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Jbl Fone Bluetooth não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Jbl Fone Bluetooth , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Jbl Fone Bluetooth 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Jbl Fone Bluetooth.



Fone de Ouvido Jbl Tune Headphone Black - Jblt520bt R$ 244.90 in stock 31 new from R$ 244.90

Amazon.com.br Features JBL PURE BASS SOUND; BLUETOOTH 5.3; ATÉ 52H DE BATERIA; CHAMADAS DE MÃOS LIVRES COM VOICE AWARE

ACESSO AO APLICATIVO JBL HEADPHONES; CONEXÃO MULTI-PONTO; COMFORT FIT + DESIGN DOBRÁVEL

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Buds TWS - Branco R$ 299.00

R$ 280.52 in stock 19 new from R$ 248.99

1 used from R$ 250.84

Amazon.com.br Features Som JBL Depp bass/ Bateria de até 32 horas (8 horas no fone+ 24 no estojo de transporte)/ Controle Touch/IP54: Resistente à poeira e respingos de água(fones) IPX2 (estojo de carregamento)/ Viva voz / Carga rápida 10 minutos = 2 horas)/ Tecnologia Smart Ambient/ Acesso ao aplicativo JBL Headphones/Formato bud fechado.

Quantidade no pacote: 1

Garantia do produto: 1 ano com o fabricante

Cor do produto: Branco

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Buds TWS - Preto R$ 299.00

Amazon.com.br Features Som JBL Depp bass/ Bateria de até 32 horas (8 horas no fone+ 24 no estojo de transporte)/ Controle Touch/IP54: Resistente à poeira e respingos de água(fones) IPX2 (estojo de carregamento)/ Viva voz / Carga rápida 10 minutos = 2 horas)/ Tecnologia Smart Ambient/ Acesso ao aplicativo JBL Headphones/Formato bud fechado.

Quantidade no pacote: 1

Garantia do produto: 1 ano com o fabricante

Cor do produto: Preto

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 215 BT - Preto R$ 229.00

R$ 159.00 in stock 20 new from R$ 122.90

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. A JBL cria há mais de 70 anos o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais de evento do mundo todo. Esses fones de ouvido reproduzem o mesmo DNA JBL, com seus graves profundos e poderosos.

ATÉ 16 HORAS DE BATERIA. Ouça suas músicas e receba chamadas durante 16 horas. Recarregue totalmente em 2 horas ou tenha 1 hora de uso extra com uma recarga de apenas 10 minutos.

CHAMADAS VIVA-VOZ. Controle facilmente o som e atenda chamadas diretamente com os fones usando o prático controle de três botões com microfone.

AJUSTE CONFORTÁVEL. Fones de ouvidos intra auriculares com ajuste ergonômico e macio para você curtir a sua música com total conforto.

CABO QUE NÃO ENROLA. O cabo foi feito com material resistente e pensado com design flat que não permite enrolar, para que você não tenha problema nenhum na hora de ouvir suas músicas.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 230 TWS - Preto R$ 499.00 in stock 4 new from R$ 489.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Drivers de 6.0 mm com design aprimorado pelo formato Stick fechado, oferecem o som Pure Bass da JBL para que você sinta cada batida pulsante.

CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO. Com dois microfones, minimiza as distrações de áudio. Com o Ambient Aware, você pode sintonizar o ambiente a seu redor e o TalkThru permite que você pare para um bate-papo rápido sem ter que remover seus fones.

MICROFONES PARA CHAMADAS PERFEITAS. Desfrute de chamadas em estéreo e com as mãos livres. O Tune 130NC TWS é equipado com quatro microfones, para que você seja sempre ouvido com clareza perfeita. Nunca hesite em atender ou fazer uma ligação novamente.

ATÉ 40 HORAS DE BATERIA. 10 horas de músicas ininterruptas, mais 30 horas com a bateria do case. Precisando de carga? Carregando por 10 minutos, você tem mais 2 horas de música!

À PROVA DE SUOR. Não deixe o mau tempo te impedir. Graças à resistência à água IPX4 e por ser à prova de suor, a chuva e o suor não vão te parar. READ O melhor Amazon Fire Stick: quais são suas opções?

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Endurance Race TWS - Preto R$ 442.84

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Com som ousado e graves aprimorados de um driver dinâmico de 6 mm, você não apenas ouvirá a música, você a sentirá.

ATÉ 30 HORAS DE BATERIA. Nunca perca uma batida com até 10 horas de duração da bateria dos fones de ouvido e até 20 horas do estojo. Precisa de um pouco mais? Apenas 10 minutos de carregamento rápido oferece até mais uma hora inteira de reprodução.

DESIGN IDEAL. O ajuste ergonômico do JBL Endurance Race utiliza tecnologia Twistlock para aliviar o desconforto do ponto de pressão, proporcionando melhor vedação e estabilidade durante o dia todo. Ideal para suas corridas

À PROVA D'ÁGUA. O design à prova d'água e poeira, com classificação IP67 dá a você a liberdade de continuar em movimento e com bateria da praia à sala de reuniões. Totalmente à prova de poeira, eles podem suportar submersão em água até 1 m.

MICROFONES DE QUALIDADE. Faça chamadas estéreo perfeitas através dos microfones com tecnologia beamforming. Ou acesse seu assistente de voz preferido diretamente dos seus fones de ouvido com controles de toque que deixam o mundo ao seu alcance.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 510BT - Branco R$ 269.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 40 HORA DE BATERIA. Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 40 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona 2 horas adicionais de música.

CONEXÃO MULTIPONTOS. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados.

JBL Wave Flex TWS - Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Preto R$ 399.00

Amazon.com.br Features Som JBL Depp bass/ Bateria de até 32 horas (8 horas no fone+ 24 no estojo de transporte)/ Controle Touch/IP54: Resistente à poeira e respingos de água(fones) IPX2 (estojo de carregamento)/ Viva voz / Carga rápida 10 minutos = 2 horas)/ Tecnologia Smart Ambient/ Acesso ao aplicativo JBL Headphones/Formato stick aberto.

Quantidade no pacote: 1

Cor do produto: Preto

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 510BT Pure Bass Preto - JBLT510BTBLK R$ 275.00 in stock 11 new from R$ 259.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Leve, confortável e com design dobrável

Reproduza som de alta qualidade sem aquela bagunça dos fios com transmissão por Bluetooth 5.0

Até 40 horas de bateria e carregamento rápido: 5 minutos = 2 horas

Conexões multipontos permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço

Controle facilmente o som, atenda suas chamadas ou ative o assistente de voz de seu dispositivo com os convenientes botões em seu fone

JBL, Headphone, Tune 710BT - Branco R$ 429.00

R$ 376.44 in stock 9 new from R$ 349.90

Amazon.com.br Features JBL PURE BASS. Há mais de 75 anos, a JBL desenvolve o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais de evento do mundo todo. Esses fones de ouvido reproduzem o inconfundível som JBL com seus graves profundos e poderosos.

TRANSMISSÃO BLUETOOTH. Reproduza som de alta qualidade dos seus dispositivos Bluetooth sem aquela bagunça dos fios.

ATÉ 50 HORAS DE BATERIA. Ouça sem fio por até 50 horas. Recarregue a bateria rapidamente em 5 minutos para ganhar mais 3 horas de diversão ou recarregue totalmente em 2 horas.

DESIGN LEVE E DOBRÁVEL. O design dobrável, leve e compacto torna esses fones de ouvido seu companheiro ideal onde quer que você, enquanto a espuma acolchoada fornece conforto e imersão no som.

CONEXÃO MULTIPONTO. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada no seu celular para nunca perder uma chamada.

JBL, Fone de Ouvido Esportivo Sem Fio, Endurance Peak lll - Preto R$ 849.00

R$ 705.95 in stock 11 new from R$ 678.00

Amazon.com.br Features Totalmente sem fios /Bluetooth/ Tempo de reprodução: até 50 horas de reprodução combinada (até 10 horas fone + 40 no estojo de carregamento)/ Resistente a poeira e a prova de água -IP68/PowerHook /Tecnologia Dual Connect/ JBL Pure Bass/ Carga rápida 10 min= 1 hora/ 4 microfones/ Aplicativo JBL My Headphone.

Quantidade no pacote: 1

Garantia do produto: 1 ano com o fabricante

Cor do produto: Preto

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Flex TWS - Branco R$ 399.00

R$ 366.69 in stock 13 new from R$ 350.00

Amazon.com.br Features Som JBL Depp bass/ Bateria de até 32 horas (8 horas no fone+ 24 no estojo de transporte)/ Controle Touch/IP54: Resistente à poeira e respingos de água(fones) IPX2 (estojo de carregamento)/ Viva voz / Carga rápida 10 minutos = 2 horas)/ Tecnologia Smart Ambient/ Acesso ao aplicativo JBL Headphones/Formato stick aberto.

Quantidade no pacote: 1

Garantia do produto: 1 ano com o fabricante

Cor do produto: Branco

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 510BT - Azul R$ 295.00 in stock 14 new from R$ 262.06

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 40 HORA DE BATERIA. Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 40 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona 2 horas adicionais de música.

CONEXÃO MULTIPONTOS. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 760NC - Preto R$ 628.70

R$ 474.00 in stock 9 new from R$ 474.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bluetooth / Som JBL Pure Bass / Tempo de reprodução de até 50 horas / Cancelamento de ruídos ativo / Chamadas viva voz / Acesso ao assistente de voz do seu dispositivo / Fast Pair / Conexão multiponto / Design confortável, leve e dobrável / Cabo removível

Marca: JBL

Produto de origem: CN

Garantia: 12 meses

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 125BT - Branco R$ 179.00

R$ 169.00 in stock 7 new from R$ 169.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Há aproximadamente 60 anos, a JBL o som preciso e impressionante encontrado nos grandes locais ao redor do mundo. Esses fones de ouvido reproduzem o mesmo som JBL, com seus graves profundos e poderosos.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

16 HORAS DE BATERIA. A bateria integrada permite 16 horas de reprodução e pode ser recarregada com o cabo Tipo C em apenas 2 horas. Tenha 1 hora de reprodução recarregando somente 15 minutos.

PONTAS MAGNÉTICAS. Mantém os fones de ouvido juntos e não os deixa enrolar quando não estiverem em uso.

COMPATÍVEL COM ASSISTENTE DE VOZ. Acesse com facilidade o assistente de voz do seu telefone diretamente dos fones de ouvido.

JBL, Fone de Ouvido Esportivo Bluetooth, Endurance Run BT - Amarelo R$ 269.00

R$ 194.51 in stock 8 new from R$ 169.00

1 used from R$ 139.90

Amazon.com.br Features USE COMO ACHAR MAIS CONFORTÁVEL. Graças ao Fliphook, mecanismo flexível bidirecional, você pode usar os fones de ouvido dentro do ouvido ou atrás da orelha.

NÃO MACHUCAM. NUNCA CAEM. Graças às tecnologias TwistLock e FlexSoft, esses fones de ouvido são leves e ergonômicos, construídos para garantir firmeza e estabilidade, não importa o exercício.

À PROVA DE SUOR. Desenhados para durar e aguentar suas sessões de exercícios de alta intensidade em ambientes internos e externos, em qualquer condição climática.

ATÉ 6 HORAS DE BATERIA. Nunca perca uma batida com até 6 horas de duração da bateria dos fones de ouvido. A conexão bluetooth ainda te permite fazer exercícios sem problemas com fios.

PONTAS MAGNÉTICAS. Quando não estiverem em uso, os ímãs nas pontas ajudam no manuseio e armazenamento dos seus fones

JBL Tune 710BT - Fone de Ouvido Bluetooth, Preto R$ 469.00 in stock 3 new from R$ 469.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

CONEXÃO BLUETOOTH. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 50 HORA DE BATERIA. Para diversão de longa duração, ouça sem fio por 40 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas adicionais de música.

CONEXÃO MULTIPONTOS. Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma haste acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados. READ O melhor adaptador bluetooth: Selecionado para você

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 130 TWS - Preto R$ 599.00

R$ 409.90 in stock 12 new from R$ 376.80

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Drivers de 10 mm com design aprimorado pelo de formato bud, oferecem o som Pure Bass da JBL para que você sinta cada batida pulsante.

CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO. Com dois microfones, minimiza as distrações de áudio. Com o Ambient Aware, você pode sintonizar o ambiente a seu redor e o TalkThru permite que você pare para um bate-papo rápido sem ter que remover seus fones.

MICROFONES PARA CHAMADAS PERFEITAS. Desfrute de chamadas em estéreo e com as mãos livres. O Tune 130NC TWS é equipado com quatro microfones, para que você seja sempre ouvido com clareza perfeita. Nunca hesite em atender ou fazer uma ligação novamente.

ATÉ 40 HORAS DE BATERIA. 10 horas de músicas ininterruptas, mais 30 horas com a bateria do case. Precisando de carga? Carregando por 10 minutos, você tem mais 2 horas de música!

À PROVA DE SUOR. Não deixe o mau tempo te impedir. Graças à resistência à água IPX4 e por ser à prova de suor, a chuva e o suor não vão te parar.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 230 TWS - Branco R$ 452.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Drivers de 6.0 mm com design aprimorado pelo formato Stick fechado, oferecem o som Pure Bass da JBL para que você sinta cada batida pulsante.

CANCELAMENTO ATIVO DE RUÍDO. Com dois microfones, minimiza as distrações de áudio. Com o Ambient Aware, você pode sintonizar o ambiente a seu redor e o TalkThru permite que você pare para um bate-papo rápido sem ter que remover seus fones.

MICROFONES PARA CHAMADAS PERFEITAS. Desfrute de chamadas em estéreo e com as mãos livres. O Tune 130NC TWS é equipado com quatro microfones, para que você seja sempre ouvido com clareza perfeita. Nunca hesite em atender ou fazer uma ligação novamente.

ATÉ 40 HORAS DE BATERIA. 10 horas de músicas ininterruptas, mais 30 horas com a bateria do case. Precisando de carga? Carregando por 10 minutos, você tem mais 2 horas de música!

À PROVA DE SUOR. Não deixe o mau tempo te impedir. Graças à resistência à água IPX4 e por ser à prova de suor, a chuva e o suor não vão te parar.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 125 BT - Preto R$ 195.00 in stock 8 new from R$ 195.00

1 used from R$ 170.15

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. A JBL cria há mais de 70 anos o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais de evento do mundo todo. Esses fones de ouvido reproduzem o inconfundível som JBL com seus graves profundos e poderosos.

BLUETOOTH SUPERIOR. Ouça as suas músicas favoritas por streaming e em alta qualidade com o Bluetooth 5.0.

ATÉ 16 HORAS DE BATERIA. A bateria integrada permite 16 horas de reprodução e pode ser recarregada com o cabo Tipo C em apenas 2 horas. Tenha 1 hora de reprodução recarregando somente 15 minutos.

COMPATÍVEL COM ASSISTENTE DE VOZ. Acesse com facilidade o assistente de voz do seu telefone diretamente dos fones de ouvido.

CONEXÃO MULTIPONTO. Você pode mudar diretamente de um vídeo no tablet para uma chamada telefônica sem perder nenhuma chamada.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 200 Wave TWS - Azul R$ 499.00

R$ 399.00 in stock 2 new from R$ 399.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. A música fica melhor com JBL. E o seu dia também. Sinta o som grave profundo ampliado pelos drivers de 8 mm e adicione diversão à sua rotina.

20 HORAS DE BATERIA. Com reserva de até 5 horas nos fones de ouvido e até 15 horas no estojo, o JBL dura tanto quanto você. Você pode utilizar o carregamento rápido para até mais uma hora de bateria em apenas 15 minutos e 2 horas para a carga completa.

UM OU DOIS FONES. Ouvido esquerdo, direito ou os dois? Com o Dual Connect, é você quem escolhe. Ouça suas músicas e chamadas telefônicas usando um ou os dois fones. E a bateria acompanha seu ritmo, já que você pode recarregar um fone enquanto usa o outro.

ENCAIXE CONFORTÁVEL. Com formato ergonômico, ele se encaixa suavemente nos seus ouvidos mesmo após horas de uso. As pontas auriculares em três tamanhos garantem uma vedação perfeita para conforto extra e clareza sonora.

100% SEM FIO. Embolados na mochila, presos na jaqueta ou agarrados no cabelo, fios podem atrapalhar sua vida. Tenha liberdade com os fones de ouvido totalmente sem fios da linha TWS.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Wave 100TWS - Preto R$ 490.00 in stock 2 new from R$ 490.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. O som do seu último concerto, apenas para seus ouvidos. Desfrute de graves profundos alimentados pelos drivers de 8 mm.

20 HORAS DE BATERIA. Aparelho bivolt. Com 5 horas de músicas ininterruptas e 15 horas no estojo, o JBL Wave 100TWS pode acompanhar seu ritmo o dia todo.

UM OU DOIS FONES. Ouvido esquerdo, direito ou os dois? Com o Dual Connect, é você quem escolhe. Ouça suas músicas e chamadas telefônicas usando um ou os dois fones. E a bateria acompanha seu ritmo, já que você pode recarregar um fone enquanto usa o outro.

ENCAIXE CONFORTÁVEL. Com formato ergonômico, ele se encaixa suavemente nos seus ouvidos mesmo após horas de uso. As pontas auriculares em três tamanhos garantem uma vedação perfeita para conforto extra e clareza sonora.

CHAMADA EM VIVA-VOZ. As chamadas e o som são facilmente controladas a partir dos fones de ouvido, assim como o acesso ao assistente de voz do seu dispositivo.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Wave 200 TWS - Preto R$ 410.00

R$ 390.00 in stock 3 new from R$ 390.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bluetooth / True Wireless / Tempo de reprodução: até 5 horas (fone) + 15 horas (backup no estojo de carregamento) / Viva voz / JBL Deep Bass Sound / Dual Connect - conexão independente direito-esquerdo / Ajuste confortável / Controle de músicas e chamadas

Marca: JBL

Produto de origem: CN

Garantia: 12 meses

Fone de Ouvido on-ear JBL Tune 520BT Pure Bass APP Comando de Voz Bluetooth - Azul R$ 269.99 in stock 13 new from R$ 262.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features JBL PURE BASS SOUND

BLUETOOTH 5.3

ACESSO AO APLICATIVO JBL HEADPHONES

ATÉ 52H DE BATERIA | RECARGA RAPIDA

CHAMADAS DE MÃOS LIVRES COM VOICE AWARE

JBL, Fone de Ouvido, Headset Tune 510BT - Preto R$ 275.00 in stock 2 new from R$ 275.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Os fones de ouvido sem fio Tune 510BT apresentam o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nos locais mais famosos do mundo.

Com transmissão Bluetooth 5.0 sem fio, você pode transmitir sem fio a partir do seu dispositivo e até mesmo alternar entre dois dispositivos para que você não perca uma chamada. Faixa de resposta de frequência dinâmica (Hz) 20 Hz – 20 kHz

Para diversão duradoura, ouça sem fio por até 40 horas e recarregue a bateria em menos de 2 horas com o conveniente cabo USB tipo C. Uma recarga rápida de 5 minutos dá a você 2 horas adicionais de música.

Controle facilmente seu som e gerencie suas chamadas de seus fones de ouvido com os botões convenientes no fone de ouvido. Observação: se você tiver problemas na conectividade Bluetooth, desligue a função Bluetooth por alguns minutos e ligue-a novamente

Siri ou Hey Google está a apenas um botão de distância: ative o assistente de voz do seu dispositivo pressionando o botão multifuncional.

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 500 On Ear Preto - JBLT500BTBLK R$ 299.00

R$ 275.00 in stock 5 new from R$ 275.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Transmissão sem fio via Bluetooth: Reproduza som de alta qualidade sem fio do seu smartphone sem aquela bagunça dos fios.

Som JBL Pure Bass: Possuem o renomado som JBL Pure Bass, que pode ser encontrado nas mais famosas casas de show ao redor do mundo.

Chamadas de viva-voz: Controle facilmente o som e atenda a chamadas a partir de seus fones com o prático controle remoto de um botão com microfone.

16 horas de bateria 2 horas para carregar e carga rápida (5 min = 1h)

Leve, confortável e com design dobrável: Os materiais leves e almofadas de ouvido macias com uma tiara acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados. O design dobrável torna seus fones de ouvido convenientes para carregar para qualquer lugar, a qualquer hora em que você quiser música.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 660NC - Branco R$ 324.99 in stock 12 new from R$ 319.00

Amazon.com.br Features CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO. Mantenha o ruído do lado de fora e curta sua música.

SOM INCONFUNDÍVEL. A JBL cria há mais de 70 anos o som preciso e impressionante encontrado em grandes locais de evento do mundo todo. Esses fones de ouvido reproduzem o inconfundível som JBL com seus graves profundos e poderosos.

ATÉ 44 HORAS DE BATERIA. Tenha 44 horas de reprodução sem fio com cancelamento ativo de ruído para mais tempo de diversão. Ou até 55 horas ligando somente o Bluetooth. Tenha 2 horas extras com uma recarga de apenas 5 minutos.

DESIGN IDEAL. Os materiais leves e o design dobrável tornam conveniente carregar seus fones de ouvido para qualquer lugar e a qualquer hora que quiser ouvir música.

VIVA-VOZ INTEGRADO. Controle facilmente o som e atenda suas chamadas com os botões convenientes e o microfone em seu fone de ouvido. Ou use o botão no fone para acessar rapidamente o assistente de voz do dispositivo. READ O melhor caterpillar s61: Guia de revisão e compra

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Wave 300TWS - Preto R$ 499.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. Um driver robusto de 12 mm oferece som JBL Deep Bass para que você não apenas ouça a música, você a sinta.

ATÉ 26 HORAS DE REPRODUÇÃO. Nunca perca o ritmo com até 26 horas de reprodução combinada (e 6 horas nos fones de ouvido). Você pode utilizar o carregamento rápido para até mais uma hora de bateria em apenas 10 minutos e 1 hora para a carga completa.

CONTROLE POR VOZ E POR TOQUE. Conveniência na palma das mãos. Ative toas as funções de áudio do seu JBL com a facilidade de controle por toque e acesse o assistente de voz do seu dispositivo diretamente dos seus fones de ouvido.

CHAMADAS SEM USO DAS MÃOS. Os fones eliminam os ruídos de fundo para que você possa desfrutar de chamadas de qualidade estéreo em qualquer lugar.

TECNOLOGIA DUAL CONECT. Alterne facilmente entre mono e estéreo a qualquer momento nos seus fones de ouvido esquerdo, direito ou ambos enquanto faz chamadas, escuta música ou ativa seu assistente de voz.

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth, Tune 125 TWS - Preto R$ 418.90 in stock 5 new from R$ 407.00

Amazon.com.br Features SOM INCONFUNDÍVEL. A JBL está presente no som dos melhores festivais e shows do mundo todo há décadas. Deixe a JBL dar vida ao seu próprio mundo com o incrível som Pure Bass.

100% SEM FIO. Embolados na mochila, presos na jaqueta ou agarrados no cabelo, fios podem atrapalhar sua vida. Tenha liberdade com os fones de ouvido totalmente sem fios da linha TWS.

32 HORAS DE BATERIA. Com até 32 horas de duração de bateria, sua música continua tocando durante o dia todo. Ouça seu próprio show particular pelo tempo que você quiser.

UM OU DOIS FONES. Ouvido esquerdo, direito ou os dois? Com o Dual Connect, é você quem escolhe. Ouça suas músicas e chamadas telefônicas usando um ou os dois fones. E a bateria acompanha seu ritmo, já que você pode recarregar um fone enquanto usa o outro.

EMPARELHAMENTO RÁPIDO. Assim que retira seus fones do estojo, eles são emparelhados ao seu dispositivo Android com um único toque. Depois do emparelhamento, qualquer outro dispositivo pode ser detectado mesmo se não estiver emparelhado.

Headphone Philips Wireless BT Preto TAH1205BK/00 R$ 179.00

R$ 135.00 in stock 14 new from R$ 110.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features plástico

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.