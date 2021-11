Home » Computadores pessoais O melhor fan 120mm: Selecionado para você Computadores pessoais O melhor fan 120mm: Selecionado para você 1 Views Save Saved Removed 0

Fan para Gabinete Cooler Master, MasterFan 120mm MF120L LED, Azul

O MasterFan MF120L, um novo membro da família masterfan, fornece uma solução de resfriamento a ar direcionada ideal para coolers de cpu e ventiladores de chassi a preços favoráveis

Projetado para construtores com pcs habilitados para rgb, você pode sentir o fluxo com cores vibrantes e combinar perfeitamente com o setup do seu pc

É um design de ventilador de 7 lâminas perfeitamente trabalhado que resfria seu sistema em silêncio

Até 52 cfm de fluxo de ar no pico de 1. 400 rpm

Quatro leds brilhantes montados no cubo iluminam seu sistema

Operação de baixo ruído, com design personalizado das pás da ventoinha

A combinação ideal de alto fluxo de ar e pressão estática, permitindo o uso como ventoinha de gabinete ou com os coolers para processadores de líquidos corsair hydro series

Disponível em pacotes individuais ou duplos

Velocidade do Ventilador: 1.200 ± 150 (RPM)

Fluxo de Ar: 32 ± 10% (CFM)

Pressão do ar: 0,7 (mmH2O)

Nível de ruído do ventilador: 25 (dBA)

MTTF: 280.000 (horas)

Velocidade do Ventilador (RPM) :1100 ± 10%

Fluxo de Ar (CFM): 53 ± 10%

MTTF (horas): 28.000

Conector: 4 pinos

LED: 4 pontos cor única

Fan airflow 36CFM

1100 + ou - 10% RPM

Melhore a refrigeração do seu computador!

O cooler F7-L120M oferece excelente fluxo de ar e baixo ruído

Além de um design moderno com anel de LED multicores, em 5 cores integrados a estrutura.

Velocidade do Ventilador (RPM) :1200 ± 10%

Fluxo de Ar (CFM): 53 ± 10%

MTTF (horas): 30.000

Conector: 4 pinos

LED: 15 pontos cor única

Fan 120

Esté procurando um cooler fan poderoso para melhorar a refrigeração do seu PC mas não abre mão de um sistema silêncioso

Cooler Storm F7-100BK é ideal para você

Minimiza o calor e proporcionando mais eficiência na circulação de ar dentro do gabinete

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes

Fan de 120 mm para ventilação de gabinetes.

Design minimalista e discreto para se encaixar em qualquer setup.

Alimentação por conector de fan 3 pinos ou então por conector Molex de 4 pinos.

Kit completo com 3 fans RGB para iluminar e ventilar seu computador.

Rolamento hidráulico fornece um fluxo de ar eficiente e silencioso.

Conector RGB 3 pinos 5V para sincronização da iluminação com softwares de placas mãe.

Iluminação RGB com 30 efeitos integrados que podem ser controlados pelo botão incluso ou opcionalmente o botão de reset do gabinete.

Ventoinha de resfriamento de alto desempenho, 120 x 120 x 25 mm, 12 V, 4 pinos PWM, máx. 1700 RPM, máx. 25,1 dB (A), > 150,000 h MTTF

Design de lâmina otimizado para pressão com excelente silêncio de operação: alta pressão estática e forte CFM para refrigeradores de CPU à base de ar, radiadores de resfriamento de água ou ventilação de chassi de baixo ruído.

Ventilador renomado NF-P12 de alta qualidade 120x25 mm 12V, mais de 100 prêmios e recomendações de sites e revistas internacionais de hardware de computador, centenas de milhares de usuários satisfeitos

Edição redutora simplificada: qualidade Noctua comprovada a um preço atraivo, ampla gama de acessórios opcionais (suportes anti-vibração, adaptadores S-ATA, divisores em Y, cabos de extensão, etc.)

Versão PWM de 4 pinos de 1700 rpm com excelente equilíbrio de desempenho e tranquilidade, suporta controle automático de velocidade da placa-mãe (fluxo de ar potente quando necessário, praticamente silencioso em ociosidade)

Nome do Produto MasterFan MF120R RGB Número de produto R4-C1DS-20PC-R1 Perfil RGB

Velocidade do Ventilador (RPM) 650 2.000 10% Fluxo de Ar (CFM) 59 10%

Pressão de Ar (mmH 2 O) 2.14 Nível de ruído do ventilador (dBA) 31

Dimensões (mm) 120 x 120 x 25 Conector 4 pinos

Ventilador silencioso premium, 120x120x25 mm, 5V, Molex de 3 pinos, 1900 RPM, 21,4 dB (A), > 150,000 h MTTF

Versão de 3 pinos de 5 V (1900 rpm) com proteção de polaridade para aplicações industriais de 5 V ou substituição de ventiladores de 5 V em vários dispositivos

O design da série A de 120 x 25 mm da próxima geração oferece um desempenho de resfriamento silencioso sem precedentes, ideal para refrigeradores de CPU e radiadores de resfriamento a água.

Inclui suportes antivibração, parafusos de ventilação, cabo de extensão e conjunto de adaptadores OmniJoin para conexão com os cabeçotes de ventilador proprietários.

O cabo adaptador de alimentação USB permite que o ventilador seja executado em dispositivos com portas USB host, bancos de alimentação ou fontes de alimentação USB, como aqueles usados por smartphones

Nível de ruído: 19 dB (A)

Lâminas de ventilador especiais de alto perfil para fluxo de ar máximo (40 CFM)

Ventoinha de 120 x 120 x 25 mm de longa duração

Design para até 100.000 horas de vida

Conector de 3 pinos/4 pinos

Esta procurando um cooler fan poderoso para melhorar a refrigeração do seu PC mas nao abre mão de um sistema silêncioso, o Cooler Storm F7 e ideal para você.

Com uma estrutura projetada para suprimir ruidos o F7 e super silencioso e muito versátil, podendo ser montado na parte traseira, superior ou nas laterais

Minimiza o calor e proporciona mais eficiencia na circulação de ar dentro do gabinete.

Rolamento magnético: aproveita a tecnologia de levitação magnética para fornecer menor ruído, maior desempenho e maior vida útil

Projeto de Rotor Personalizado: oferece o equilíbrio perfeito entre alta pressão estática e alto fluxo de ar, operando sem falhas nos ambientes mais desafiadores

Ampla faixa de controle: uma faixa de controle de 2. 000 RPM oferece controle total entre silêncio e desempenho absoluto

Personalização de cores: cantos substituíveis montados em amortecedores de borracha anti-vibração permitem que você combine suas ventoinhas com o resto do seu setup

Iluminação vívida: pás translúcidas foscas e quatro LEDs vívidos para um visual marcante

Apevia 120 mm 4 pinos Molex e 3 pinos placa mãe ultra silenciosa capa fã. Conecte à fonte de alimentação ou à placa-mãe.

120 mm x 120 mm x 25 mm. Potência do ar: 12 VCC. Fluxo de ar: 57,67 CFM.

Velocidade do ventilador: 1350 ± 10% RPM. Nível de ruído baixo: 24,7 dBA.

Expectativa de vida: 30.000 horas.

Opções de cor: preto (sem luz LED), azul, verde, vermelho, laranja, branco, multicolorido.

Potência / pico de potência: 650W / 700W

PFC Ativo

Eficiência: >82%

Todos os cabos com revestimento

20+4 Pin (500mm); 1x4+4P(CPU) (500mm); 1xPCIE [ 6+2Pin + 6+2Pin] (500+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1x[1*Molex+1*Molex+1*Molex](400+150+150mm);

Cor: Preto Fonte: Suporta fonte ATX (Fonte Padrão) (Fonte não inclusa)

Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 (Não inclusa) Traseira: 80 mm x 1 (incluso) Baias internas: 2x 3.5" + 3x 2.5" Baias externas: não disponível para esse modelo

USB: 1 x 3.0 USB + 1 x 2.0 USB Dimensões: Interna: 175 x 350 x 325 mm (L x A x P) Geral: 175 x 381 x 360 mm (L x A x D)

Cooler: Para processador de até 147mm

Suporta refrigeração na parte frontal e traseira; - Suporta placas de vídeo de até 300 mm; - Suporta coolers para processador de até 147mm

PROJETO DE ILUMINAÇÃO ATUALIZADO: Apresentando iluminação em modo eclipse e efeitos de iluminação aprimorados

NOVO SELANTE DE ROLAMENTO: Melhora as propriedades à prova de poeira e evita o vazamento do lubrificante da luva

PERFIL DO FAN: Branco

VELOCIDADE DO VENTILADOR: 650-1800

FAN MTTF: 160.000 horas

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2014-09-29T00:00:01Z Edition 1ª Language Espanhol Number Of Pages 144 Publication Date 2014-09-30T00:00:01Z

Amazon.com.br Features Oito LEDs RGB individualmente configuráveis ao longo de cada hub da ventoinha criam uma iluminação RGB incrível.

Use o compacto Lighting Node CORE incluído para controlar facilmente a iluminação RGB por meio do software iCUE da CORSAIR, acabando com a desordem de cabos com simples conexões USB 2.0 e SATA.

Crie surpreendentes padrões e efeitos de iluminação com o potente software iCUE da CORSAIR, que dá vida ao seu sistema com uma iluminação RGB dinâmica sincronizada em todos os seus produtos compatíveis com o iCUE.

Mantenha seu sistema resfriado com a potente ventoinha que apresenta velocidade de até 1.400 RPM e movimenta até 52 CFM de ar.

A lâmina translúcida de 120mm da ventoinha proporciona grande fluxo de ar e pressão estática, ao mesmo tempo em que permite que sua iluminação RGB brilhe.

Amazon.com.br Features Tamanho: 120mm

Velocidade: 1400 RPM

Fluxo de Ar: 66,4 CFM

Nível de ruído: 25,5 dBa

LED: Branco

Amazon.com.br Features Dimensões: 120×120×60mm

Material: Alumínio

Peso: 360g

Dimensões do Fan: 120x120x25mm

Velocidade do Fan: 500~1800±10%RPM(PWM)

Amazon.com.br Features - Marca: T-Dagger - Modelo: T-TGF300-B Especificações: - Dimensões: 120 x 120 x 25 mm - Conectores: 3 pin e molex - Fluxo de ar: 38.5 CFM - Pressão do ar: 1.1 mmH2O Max - Nível de ruído: 23 dBA Max - Velocidade: 1200 ±10% RPM - Uso de energia: 0.16A Conteúdo da Embalagem: - Cooler FAN T-Dagger Garantia: 12 meses Peso: 135

Amazon.com.br Features 【Novo material de design de luz transparente】Novo material preto cósmico estrelas design de moldura de transmissão de luz, luz no novo material através da transmissão de luz, mostrando o efeito de luz Aurora das estrelas, permite que você tenha um senso de ficção científica.

【Design de lâmina dupla de borda redonda】A borda do ventilador é conectada a um círculo, o que pode melhorar o volume e a convergência do efeito de luz. O design das lâminas grandes e pequenas aumenta a entrada de ar durante o corte, o que pode efetivamente melhorar o efeito de dissipação de calor.

【Design gigante para pés e almofadas】O design do pé e da almofada de pé grande para área tornam a instalação mais firme, efetivamente corta o ruído de ressonância gerado pelo ventilador e chassi durante a operação

【Controle remoto sem fio RF com hub】Inclui um controle sem fio para conveniência e operação mais fácil. Com apenas uma tecla, você pode ajustar facilmente a velocidade do ventilador (P/M/H)/efeitos de iluminação/brilho/velocidade do LED sem abrir a capa.

【Placa-mãe sincronizável ARGB】Permite que você controle a iluminação do ventilador com placas-mãe RGB de 5 V, compatível com software de placa mãe.

Amazon.com.br Features Model TGT-MRG120-BLUE

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.