O melhor cabo vga: quais são suas opções?

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo cabo vga não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor cabo vga , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o cabo vga 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes cabo vga.



Cabo VGA Info - VGA Macho + VGA Macho - com Filtro - Preto - 1.5M R$ 22.00 in stock 30 new from R$ 10.00

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Comprimento do Cabo 1,5 Metro

Com Filtro

Cabo Vga Multilaser Hd15 1.8M Preto - WI042 R$ 16.46 in stock 7 new from R$ 16.46

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Conecta monitores CRT através da entrada HD15 ao computador.

Conector: HD15 M - HD15 M

Extensão do cabo: 1.8m

Cabo VGA de 1,35 mts R$ 16.90 in stock 3 new from R$ 12.00

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Características:- Marca: MD9- Modelo: 7412 Especificações:- Comprimento: 1.5 metros- Este cabo é utilizado para transmitir imagens de equipamentos com saída 15 pinos (HDB15 ou VGA) para monitores ou televisores com entrada de 15 pinos (HDB15 ou VGA).- Cabos com esta conexão são utilizados para transferência de imagem de um equipamento para um monitor em sinal analógico (qualidade em baixa resolução).- Este cabo é utilizado apenas para transmissão de imagem.- O som não é transmitido com ele. Conteúdo da Embalagem:- 01 Cabo Monitor VGA MD9 READ O melhor Abercrombie & Fitch: Guia de revisão e compra

Cabo de Vídeo VGA PlusCable 1.8Metros PC-MON1802 - SVGA com Filtro anti interferência R$ 26.00 in stock 5 new from R$ 26.00

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Cabo para transmissão de sinal de vídeo com a máxima eficiência e integridade

Possui filtros que protegem contra interferências e não necessita de amplificador de sinal, ótima resolução de imagem e cor sem distorções

Ideal para conectar pc, monitor, smart tv, projetor entre outros equipamentos com conexão svga 15 pinos

Fabricado com muito cuidado e atenção aos detalhes

CABO DE VÍDEO VGA 15 PINOS MACHO PARA VGA 15 PINOS MACHO 28AWG PURO COBRE 3 METROS - PVM15-3 - PCYES R$ 47.27 in stock 6 new from R$ 41.77

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Os cabos da pcyes chegaram para determinar um novo patamar de qualidade para aqueles que buscam mais para seus equipamentos de nível profissional, unindo inovação a um custo acessível!

São duas linhas completamente desenvolvidas para suprir as necessidades até do consumidor mais exigente, utilizando de design, alta tecnologia e materiais de qualidade para alcançar a excelência

Projetados com foco nos entusiastas, os cabos da pcyes possuem design exclusivo e 100% brasileiro, que combina robustez com minimalismo, além de levar em si a essência da marca, garantindo maior durabilidade e desempenho

Este cabo é indicado para dispositivos que possuam conexão VGA tais como: monitores, placas de vídeo, notebook/laptop, computadores, tvs etc..

Cabo Conversor VGA para HDMI com Áudio e Vídeo 1080p Alimentação por USB Exbom CC-VHA30 R$ 48.50

R$ 46.00 in stock 3 new from R$ 44.99

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Cabo Conversor VGA para HDMI com Áudio e Vídeo 1080p Alimentação por USB Exbom CC-VHA30

Cabo Multilaser Vgam X Vgam 1.8M Azul - WI208 R$ 39.90

R$ 33.38 in stock 12 new from R$ 33.38

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Cabo VGA Macho x Macho para monitores

Extensão 1.8m

Conector Azul

CABO DVI-I 24+5 PINOS X VGA 15 PINOS 2 METROS DIVGA-2 R$ 35.29 in stock 6 new from R$ 29.91

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features 1 conector DVI-I (24+5 pinos) macho

1 conector VGA 15 pinos macho

Pode ser usado na placa de vídeo DVI-I (24.5 pinos) para ligar monitor VGA

Condutores de cobre

Converte sinal digital para analógico

Cabo Adaptador Hdmi Para Vga Fêmea + Áudio E P2 - Cabo Conversor R$ 39.90

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Part Number 0000000001298

CABO DISPLAYPORT X VGA 15CM R$ 32.79 in stock 15 new from R$ 23.90

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Especificações: - Tipo de dispositivo: Conversor de vídeo VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos - 1x DisplayPort - DisplayPort 20 pinos-O DisplayPort oferece algumas vantagens estratégicas que podem fazer com que ele se sobressaia a longo prazo.- A diferença mais visível é que o conector é muito menor e dispensa o uso de parafusos de retenção (como no VGA e DVI), oferecendo um sistema de presilhas que é destravado por um botão.- Com relação aos aspectos técnicos, o DisplayPort oferece mais banda que o DVI, suportando a transmissão de até 8.64 gigabits (2.16 gigabits por par, com o uso de até 4 pares), o que permite o uso de resoluções de até 2560×1600 (com 60 Hz) e refresh-rates mais altos, de até 120 Hz, em resoluções mais baixas.OBS: A resolução máxima do DisplayPort é 1920 x 1080 pixels, a qual funciona perfeitamente nos cabos comuns que possuem o comprimento máximo de três metros. Quando é necessário utilizar um cabo mais longo, a resolução diminui automaticamente apara 1920 x 1080 pixels o padrão 1080p.

Cabo Conversor Adaptador HDMI Para VGA + Cabo P2 KP3468 Knup R$ 25.99 in stock 5 new from R$ 24.50

Amazon.com.br

Amazon.com.br

Cabo Adaptador Conversor Hdmi Para VGA Com Saída P2 De Áudio R$ 23.00 in stock 36 new from R$ 11.75

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Pode converte o sinal digital HDMI para sinal analógico VGA com áudio digital

Suporta Saída de alta definição: 720p, 1080p etc

Não requer alimentação externa

Comprimento do cabo com entradas P2 é de 1m

Condutor de cobre de alta dureza, com terminal, tornando-o resistente ao desgaste e evitando perda de sinal

Cabo Adaptador Conversor HDMI para VGA com Saída P2 de áudio R$ 24.60

R$ 23.35 in stock 96 new from R$ 13.30

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Conversor Adaptador de Vídeo HDMI para VGA com Áudio.Obs: APLICA-SE APENAS NA SITUAÇÃO EM QUE SEU COMPUTADOR OU NOTEBOOK É HDMI PARA UM MONITOR VGA. O RECEPTOR DE IMAGEM SEMPRE SERA VGAEste conversor não faz a função inversa.Esse produto é um conversor de sinal digital para analógico, com ele você pode converter o áudio e vídeo da sua saída HDMI para o vídeo VGA e áudio P2.Aplica-se em:Computador/ DVD/ Laptop / Camera Digit

Cabo Adaptador VGA Fêmea para Mini USB-C Macho PlusCable Preto ADP-302BK - Contém USB 3.1 Suporta Resoluções Full HD Compatível com Celular,Tablet,Computador R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cabo adaptador

Compacto para conexão

Dispositivos Type C para VGA.

Cabo HDMI X DVI-D HMD-201 1.8m, Fortrek , Preto R$ 35.00 in stock 7 new from R$ 34.02

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Modelo: HMD-201

Conector: HDMI x DVI-D

Revestimento: PVC

Comprimento: 1.8 metros

Single Link (resoluções de até 1920 x 1080)

CNmuca 1M HDMI compatível com VGA D-SUB macho Cabo de vídeo Ad Ter Cabo para TV PC Computador Durável Cabo de vídeo Ad Ter preto R$ 42.00 in stock 1 new from R$ 42.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features

2. Decodificador: O decodificador é o equipamento frontal do sistema Invigilatoring de televisão em circuito fechado. Geralmente é instalado próximo à câmera frontal equipada com um cardan e uma lente motorizada.

3. Conectar: ​​É conectado ao PTZ, lentes motorizadas e outros dispositivos externos por meio de várias linhas de controle (geralmente 6 PTZ, 4 lentes, 1 ~ 4 interruptores auxiliares).

Adaptador/Conversor HDMI para VGA com Áudio R$ 39.90

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Part Number CC-HVA60

Switcher 1920 x 1080 VGA Divisor Distribuidor VGA Fêmea para Displayport para Escritório de Informática R$ 91.29 in stock 1 new from R$ 91.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A instalação do switcher é simples e não requer operações particularmente complicadas.

O switcher VGA suporta transmissão de sinal de longa distância de 15 metros entre o laptop e o switch.

O switcher 2 em 1 é plug and play, nenhum outro software é necessário para suportar VGA, XVGA, SVGA, UXGA e monitor multi-sync. DDC, DDC2, DDC2B não são suportados, portanto, dois computadores compartilham um monitor e projetor.

A caixa de comutação VGA permite que você compartilhe um monitor entre dois laptops pressionando manualmente a parte inferior da parte superior do switch e, quando você precisar de dois laptops para compartilhar um monitor, não há necessidade de afrouxar e reapertar o cabo VGA. Uma coisa simples faz

Enquanto isso, essa chave pode conectar facilmente a tela LED para exterior ao laptop, o que pode ser concluído de maneira fácil. READ O melhor As Aguas Vivas Nao Sabem De Si: Guia de revisão e compra

Adaptador HDMI, Adp-002, Plus Cable, Preto R$ 38.20

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Conector VGA fêmea p/HDMI macho

Suporta resolução até 1080p, sem áudio

Instalação plug and play - Não possui função áudio, converte apenas vídeo

Para Vga - Para Tv, Ps3, Pc, Xbox360, Notebook

PREMIUM HDMI CABLE 12FT For BLURAY 3D DVD PS4 HDTV XBOX LCD HD TV 1080P USA 4K R$ 45.75 in stock 1 new from R$ 45.75 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features

O cabo permite que você compartilhe uma conexão de internet entre vários dispositivos sem a necessidade de um cabo Ethernet separado.

Atende aos mais recentes padrões HDMI (vídeo 4K a 120 Hz, 2160p, 48 bit/px profundidade de cor) que suporta largura de banda de até 18 Gbps.

Compatível com todos os dispositivos equipados com HDMI, incluindo dispositivos HDMI 2.0. Além disso, este cabo é retrocompatível com todos os padrões HDMI anteriores.

Yellow & Pink R$ 53.28 in stock 6 new from R$ 30.95

3 used from R$ 39.70

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Language Inglês Number Of Pages 32 Publication Date 1988-04-01T00:00:01Z Format Livro de fotos

Cabo DVI + HDMI 2 Metros DVI 24+1 R$ 30.90 in stock 12 new from R$ 25.86

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features 2 Metros

MD9 Adaptador e Conversor de Sinal DVI-D (Só Sinal Digital) para Hdmi Femea R$ 18.99 in stock 5 new from R$ 13.90

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Especificações:- Esse adaptador é utilizado para converter a interface DVI para HDMI- Converte uma saída DVI-D dual-link de um Notebook, PC ou UltraBook em uma entrada HDMI de uma TV, monitor ou projetor. - Sendo dual-Link possui 24+1 pinos, ou seja ele é apenas digital, não funcionando em conexões analógicas.- Equipamentos com componentes DVI: DVD player, Placa de Vídeo, sintonizador HDTV, Notebook, Computadores e Ultrabooks com saida DVI-D.- Equipamentos com componentes compatíveis com HDMI: Monitores, Projetores e Tvs

Marca: MD9

Tipo de conector : HDMI

Aparelhos compatíveis : TV, PC, Monitor, Projetor

Cabo Y Vga Macho X 2 Vga Fêmea 15 Pinos Avy-1M/2F, Vinik, 23544 R$ 22.47 in stock 17 new from R$ 14.99

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Possibilita conexão em projetores

Resolução: 480p

Conexão de dois monitores com saída VGA em uma única placa de vídeo

Permite operar em modo espelho

Cabo Adaptador Conversor Displayport Para VGA CB- DVGA R$ 39.62 in stock 7 new from R$ 29.90

Amazon.com.br

Amazon.com.br

Hub Usb 3.0 XINKEJI, Docking Station 10 em 1 com 4K HDMI, 100W PD, 3 portas USB 3.0, porta Ethernet 1000Mbps and VGA, leitor de cartão SD e TF, Adaptador hub USB C para MacBook/iPad/Chromebook R$ 198.85

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Compatibilidade ampla- Plug & Play - nenhum driver adicional necessário; Hub Usb C XINKEJI suporta quase todos os dispositivos do tipo C e Thunderbolt 3, como MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Chromebook, etc. Com sua forte compatibilidade, você não precisa se preocupar se ele pode não funcionar bem em seu computador.

Transferência rápida de dados- Todas as portas USB suportam taxas de transferência de dados em alta velocidade de até 5 Gbps, o que possibilita a transferência de um filme HD em segundos. A porta Gigabit Ethernet suporta velocidades de rede de 10/100/1000 Mbps, agora você pode desfrutar de uma experiência de Internet tranquila. As portas SD e TF suportam velocidades de transferência de dados de até 150 Mbps; Os cartões SD e TF podem ser lidos simultaneamente.

Extensão Incrível - Você ainda está assistindo a um filme no seu telefone ou laptop com aquela tela pequena? Agora você pode desfrutar de vídeo 4K a 30 Hz ou 1080p com a ajuda do Adaptador Hub Usb C XINKEJI. Equipado com saída HDMI e VGA, que é capaz de espelhar ou estender sua tela para TV, monitor ou projetor, agora você pode sentar no sofá para assistir ao filme em vez de se restringir à mesa onde está o laptop.

⚡Carregamento rápido- A porta de carregamento de 60 W permite que você carregue seu computador, MacBook Pro ou outros dispositivos Tipo C durante a transferência de dados. Construído em chips avançados de núcleo duplo, oferece excelente dissipação de calor e operação eficiente, o que oferece proteção dupla para você e para o dispositivo.

10 em 1 Hub USB-C-versão atualizada do adaptador Hub Usb 3.0 XINKEJI, que combina 10 portas de funções diferentes em um pequeno adaptador magicamente. Você pode desfrutar de transferência rápida de dados, função de espelhamento incrível, etc. Várias necessidades agora são resolvidas por apenas um hub USB C.

Cabo VGA 20 Metros FNew R$ 96.30 in stock 4 new from R$ 96.30

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features CABO SINAL VGA MONITOR 20 METROS

Cabo Adaptador VGA Fêmea para Mini DP Macho PlusCable Preto ADP-203BK - Suporta Resoluções Full HD Sem Áudio Integrado R$ 49.90 in stock 8 new from R$ 30.71

Amazon.com.br Features

Amazon.com.br Features Cabo adaptador

Compacto para conexão

Dispositivos Mini Displayport para VGA

Marca:PlusCable

CNmuca Tipo-c para HDMI-compatível Vga fêmea cabo adaptador quatro-em-um Cabo de conversão de alta definição tipo-c para 4K30hz cinza + preto R$ 117.00 in stock 1 new from R$ 117.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Uma variedade de opções: Este produto tem uma variedade de opções para atender às suas necessidades, notebook facilmente conectado à tela grande, mouse e teclado. Carregando.

2. Conveniência: Este produto oferece suporte para plug and play e pode ser usado com hot plug, sem instalar o driver, e é fácil de operar.

3. Multi-função: Compatível com HDMI e saída VGA, suporta VIDEO para monitoramento / HDTV, compatível com HDMI também suporta saída de ÁUDIO, mas VGA não tem esta função.

4. Alta definição: Para experimentar imagens 4K, use o cabo de extensão compatível com HDMI versão 1.4 ou superior e o cabo de extensão 3 + 9VGA. Recomenda-se usar o cabo de extensão compatível com HDMI dentro de 1,8 metros para conectar ao monitoramento para obter uma saída estável.

5. Nota: Este produto não oferece suporte a dispositivos de porta não Tipo C, como portas de iluminação ou miniportas.

Adaptador HDMI para VGA, Dell, Outros Acessórios para Notebooks, Preto R$ 149.00

Amazon.com.br Features

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatibilidade Todos Notebooks, Desktops ou Tablets com porta HMDI

Conector: 1 x HDMI de 19 pinos do Tipo A - Macho

Conector: 1 x D-Sub (DB-15) de 15 pinos VGA - Fêmea

Taxa de Transferência Até 1080p @ 60 Hz READ Restrições isoladas de hotéis contra Portugal são injustas e desproporcionais

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos cabo vga estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu cabo vga e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto cabo vga final. Nem cada um dos cabo vga está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de cabo vga disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar cabo vga no futuro. Então, o cabo vga que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o cabo vga disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do cabo vga importa muito. No entanto, o cabo vga proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu cabo vga e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um cabo vga específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para cabo vga por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu cabo vga preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor cabo vga para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção cabo vga sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Cabo VGA Info – VGA Macho + VGA Macho – com Filtro – Preto – 1.5M,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Cabo Vga Multilaser Hd15 1.8M Preto – WI042 será a melhor opção para você.

Adaptador HDMI para VGA, Dell, Outros Acessórios para Notebooks, Preto é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual cabo vga você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.