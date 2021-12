Home » Produtos de escritório O melhor zebra sarasa: Selecionado para você Produtos de escritório O melhor zebra sarasa: Selecionado para você 0 Views Save Saved Removed 0

Sarasa, Caneta Esferográfica Gel Zebra Sarasa, Cores Clássicas, 10 cores - 0.5mm R$ 159.90 in stock 1 new from R$ 159.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 10

Caneta Zebra 46820 Zebra Sarasa tinta de gel retrátil (VAR), Ponto Médio, Azul, 12 Pack R$ 280.37 in stock 1 new from R$ 280.37 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 46820 Model 46820 Color Azul Release Date 2012-12-04T00:00:01Z Size 12 Pack Publication Date 2008-07-01T00:00:01Z READ O melhor cross: quais são suas opções?

Zebra Pen Caneta de gel retrátil Sarasa Grand (45211) R$ 174.19 in stock 1 new from R$ 174.19 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A tinta de secagem rápida seca instantaneamente para evitar manchas ou manchas

Corpo ponderado oferece mais controle para escrita legível

O clipe de fácil pressão se prende a vários locais para ficar em alcance rápido

Perfeito para escritores ávidos, usuários canhotos e mais

Zebra Sarasa Clip caneta esferográfica de tinta gel 0,5 mm, aderência de borracha, cores vintage, conjunto de 5 cores 2 (JJ15-5C-VI2) R$ 119.90 in stock 1 new from R$ 119.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conjunto de 5 cores: Preto sépia, cinza escuro, roxo bordeaux, preto cassi, amarelo camelo

Diâmetro da esfera: 0,5 mm

Caneta esferográfica de tinta gel

tinta: Pigmento aquoso

Tipo de batida

Sarasa, Caneta Esferográfica Gel Zebra Sarasa, Coleção Vintage, 5 cores - 0.5mm R$ 119.90 in stock 1 new from R$ 119.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 5

Caneta Zebra Sarasa Dry Gel Ink preta (JJ31-BK), 0,5 mm fina, 5 canetas por pacote (importação japonesa) R$ 182.24 in stock 1 new from R$ 182.24 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ele não ficará sujo mesmo que você toque imediatamente após escrever.

Tinta de gel de baixa viscosidade. Sensação suave de escrita.

Diâmetro da ponta da caneta: 0,5 mm. Ótimo.

5 canetas.

Linha preta densa e transparente.

Zebra Pen Conjunto de diário, inclui 7 marca-texto Mildliner e 7 canetas de tinta gel retráteis Sarasa, cores sortidas, pacote com 14 R$ 209.90 in stock 1 new from R$ 209.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Possui uma variedade de seis marcadores Mildliner e seis canetas de tinta de gel retráteis Sarasa Clip em cores coordenadas que permitirão que você expresse artisticamente seu eu criativo interior

Os marca-texto Mildliner de ponta dupla apresentam uma ponta ampla e fina ideal para todas as letras manuais, e cores suaves exclusivas que aparecem suavemente no papel e são excelentes para camadas

As canetas de tinta de gel retrátil Sarasa Clip apresentam uma ponta fina de 0,5 mm para escrita precisa e tinta de pigmento suave e sem manchas em cores vibrantes para uma impressão duradoura

Todas as canetas e marcadores apresentam um clipe de bolso conveniente que indica sua cor e facilita fixá-las aos seus cadernos ou armazená-las na capa reutilizável incluída

Este lindo conjunto de canetas e marcadores é ideal para escrever, esboçar, desenhar, colorir adultos, diários e projetos artísticos em praticamente qualquer superfície de papel

Zebra Sarasa Clip caneta esferográfica 0,5 mm, conjunto de 5 cores de mármore (JJ75-5C-MB) R$ 182.81 in stock 1 new from R$ 182.81 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Zebra Caneta esferográfica de gel Knock

Pigmento à base de água

Tamanho da esfera: 0. 5 mm

Conjunto de 5 cores: Smoothie Blueberry, algodão doce, abacaxi havaiano, chá de menta, manga tropical

Clipe durável

Caneta retrátil Zebra Sarasa Rapid Dry Ink Gel, Azul marinho, 12 Pack R$ 291.82 in stock 1 new from R$ 291.82 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponta média de 0,7 mm, tinta gel de cor marinha. A tecnologia de secagem rápida comprovada permite que a tinta seque em segundos na maioria das superfícies. Elimina manchas e manchas.

A camada de tinta de gel suave, combinada com a construção de caneta sólida, cria o equilíbrio perfeito entre a tinta vibrante e a durabilidade

Macio, aderência emborrachada sem látex permite uma experiência de escrita confortável

Caneta de gel retrátil, com clipe de bolso conveniente permite acesso rápido e fácil

Ideal para usar em um caderno, diário, agenda, almofada legal, em cartões de convite e praticamente qualquer superfície de papel.

Zebra Clipe Sarasa 1,0 mm preto P-JJE15-BK5 (pacote com 5 canetas) R$ 152.56 in stock 1 new from R$ 152.56 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Caneta esferográfica de tinta gelink preta lisa da Zebra

Aderência de borracha e bom clipe de encadernação

Recarga: JF-1.0 Preto

Caneta de tinta gel Zebra Sarasa Push Clip - 0,5 mm - conjunto de 10 cores R$ 211.82 in stock 1 new from R$ 211.82 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number P-JJ15-10C Model P-JJ15-10C

Caneta de tinta gel Zebra Sarasa Push Clip - 0,3 mm - preta R$ 193.00 in stock 1 new from R$ 193.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diâmetro da esfera: 0,3 mm

Tipo de tinta: pigmento à base de água.

Comprimento: 141 mm

ZEBRA é uma empresa japonesa que desenvolve e fabrica instrumentos de escrita. A ZEBRA tem bases de vendas em vários países em todo o mundo e oferece instrumentos de escrita de alta qualidade para clientes em todo o mundo.

Material: material reciclado.

1 caneta de tinta gel Zebra Sarasa Push Clip – 0,5 mm – preta R$ 22.90 in stock 1 new from R$ 22.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number FBA_P-JJ15-BK Model P-JJ15-BK Color Preto Is Adult Product Size 1 Count (Pack of 1)

Zebra Pen Canetas de tinta gel retrátil Sarasa Clip, ponta fina, 0,5 mm, cores sortidas, tinta à base de água, 20 unidades R$ 228.50 in stock 1 new from R$ 228.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Caneta esferográfica de gel de ponta fina de 0,5 mm com tinta de pigmento à base de água que é livre de ácidos, de qualidade de arquivo e resistente à água para uma impressão duradoura

A tinta de gel de secagem rápida suave e sem manchas vem em uma ampla variedade de cores vibrantes e oferece velocidades de escrita mais rápidas e uma experiência de escrita sem esforço

Possui um barril elegante que combina com a cor da tinta e um clipe jacaré que facilita fixar sua caneta em obras de arte, cadernos e pranchetas

O cabo emborrachado macio e sem látex combinado com a tinta de secagem rápida proporciona uma experiência de escrita confortável, ideal para escritores ávidos e canhotos

Uma ótima opção para escrever sob medida, diários, anotações, estudar, esboçar, desenhar, artesanato e projetos artísticos em praticamente qualquer superfície de papel

Zebra Pen Sarasa Clip Caneta de gel retrátil, ponta fina, 0,5 mm, cores sortidas, pacote com 12 (44100) R$ 169.90 in stock 1 new from R$ 169.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponta fina de 0,5 mm, caneta de tinta de gel de secagem rápida em diversas cores seca rapidamente, eliminando manchas e manchas

A tinta de pigmento à base de água é livre de ácido, de qualidade de arquivo e resistente à água para uma impressão duradoura, seja você escrevendo para um amigo ou criando obras de arte com técnica mista

O tubo transparente mostra quando é hora de substituir e a aderência macia ajuda você a guiar o fluxo de tinta para uma expressão criativa bonita

O exclusivo clipe jacaré torna esta caneta uma fantástica opção de pegar e sair, anexando ao seu bolso, notebook, fólio e mais

Este pacote de 12 peças de instrumentos Sarasa Clip traz uma expressão adorável para o seu diário, anotações, estudos e escrita diária READ O melhor samsung celular: Selecionado para você

Canetas retrátil de tinta de gel Zebra Sarasa, ponta fina, 0,5 mm, vermelha, tinta de secagem rápida, 12 unidades R$ 233.59 in stock 1 new from R$ 233.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 46710 Model 46710 Color Black Is Adult Product Release Date 2012-12-04T00:00:01Z Size Fine Point Publication Date 2008-04-23

10 peças de caneta de tinta gel Zebra Sarasa JJS15 com clipe de pressão - 0,4 mm - preta R$ 219.90 in stock 1 new from R$ 219.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tipo de tinta: pigmento à base de água

Refil : JF-0.4

[Especificação] Cano: resina. Com aderência de borracha/ponta da caneta: sistema hermético/clipe: clipe de fichário

ZEBRA é uma empresa japonesa que desenvolve e fabrica instrumentos de escrita. A ZEBRA tem bases de vendas em vários países em todo o mundo e oferece instrumentos de escrita de alta qualidade para clientes em todo o mundo.

Japan Import

Caneta Gel, Pentel, Energel Retrátil, Preta, 0.7mm - SM/BL77-A R$ 17.90 in stock 2 new from R$ 12.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Possui design futurista, grip emborrachado e clip de metal para prender no bolso

Estas canetas são ideais para executivos e estudantes que precisam escrever rapidamente, com muito conforto e ainda, sem borrões

A tinta Energel Ink Inside é a evolução da tinta gel, com baixa viscosidade e secagem mais rápida que as canetas gel convencionais

as BLN75 e BL77 possuem grip emborrachado e clip de metal

Caneta esferográfica Zebra Sarasa com clipe de tinta gel, 0,7 mm, conjunto de 10 cores (JJB15-10CA) R$ 221.71 in stock 1 new from R$ 221.71 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponta de 0,7 mm.

Conjunto de 10 cores: preto, vermelho, azul preto, azul cobalto, azul claro, verde, verde claro, amarelo, laranja, rosa

Knock caneta esferográfica de gel

Clipe de fichário móvel anexado

Aderência de borracha adotada para escrita confortável

Refil Zebra Sarasa RDI LV, ponta média, 0,7 mm, tinta preta, 2 unidades (87012) R$ 122.42 in stock 1 new from R$ 122.42 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponta média de 0,7 mm, tinta de gel preta de baixa viscosidade para velocidades de escrita mais rápidas e maior conforto

Tecnologia Rapid Dry Ink elimina manchas e manchas

Cor ousada, altamente pigmentada, perfeita para escrita diária e expressão criativa

Os testes de garantia de qualidade rigorosos garantem um desempenho durável para todos os produtos Zebra

Projetada para complementar a caneta de gel Sarasa de 0,7 mm da Zebra

Zebra Clipe Sarasa 0,5 preto P-JJ15-BK5 (pacote com 5 canetas) R$ 109.90 in stock 1 new from R$ 109.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features caneta esferográfica

Canetas de tinta gel retrátil Zebra Sarasa, ponta média 0,7 mm, cor cobalto, tinta de secagem rápida, 12 unidades R$ 303.55 in stock 1 new from R$ 303.55 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponta média de 0,7 mm, tinta de gel de cor cobalto. A tecnologia de tinta rápida de secagem comprovada permite que a tinta seque em segundos na maioria das superfícies. Elimina manchas e manchas

Layout de tinta gel suave, combinado com a estrutura sólida da caneta cria o equilíbrio perfeito entre a tinta vibrante e a durabilidade

A aderência emborrachada macia e sem látex permite uma experiência de escrita confortável

Caneta de gel retrátil, com clipe de bolso prático permite acesso rápido e fácil

Ideal para usar em um caderno, diário, agenda, bloco ofício, cartões de convite e praticamente qualquer superfície de papel

Impressora de Código de Barras Zebra ZD220 Nova GC420t R$ 1,759.00 in stock 10 new from R$ 1,695.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 203 DPI USB

Zebra Pen Canetas de tinta gel retráteis Sarasa X20, ponta grossa de 1,0 mm, preta, tinta de secagem rápida, pacote com 12 (a embalagem pode variar) (46610) R$ 215.28 in stock 3 new from R$ 165.08 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tinta de gel preta de ponta grossa de 1,0 mm, com tecnologia de tinta rápida comprovada permite que a tinta seque em segundos na maioria das superfícies. Elimina manchas e manchas

Layout de tinta gel suave, combinado com a estrutura sólida da caneta cria equilíbrio perfeito entre a tinta vibrante e a durabilidade

A aderência emborrachada macia e sem látex permite uma experiência de escrita confortável

Caneta de gel retrátil, com clipe de bolso conveniente permite acesso rápido e fácil

Ideal para usar em um caderno, diário, agenda, bloco legal, em cartões de convite e praticamente qualquer superfície de papel

Conjunto de 20 cores de caneta esferográfica de gel Zebra com clipe Sarasa 0,5 Jj15-20ca R$ 969.63 in stock 1 new from R$ 969.63 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Item de quantidade limitada

Produto online apenas

1 x 5 canetas Zebra Sarasa clipe caneta esferográfica gelink 0,7 mm P-JJB15-BK5 preta R$ 133.83 in stock 2 new from R$ 133.83 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1 x 5 canetas Zebra Sarasa clipe caneta esferográfica de gelink 0,7 mm P-JJB15-BK5 preta

Canetas de tinta de gel retrátil Zebra Sarasa Dry X1, ponta média 0,7 mm, tinta vermelha rápida para secar, Preto R$ 272.46 in stock 1 new from R$ 272.46 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ponto médio de 0,7 mm com tinta gel preta que tem secagem mais rápida comprovada A tecnologia de tinta rápida permite que a tinta seque em segundos na maioria das superfícies, eliminando manchas e manchas

E durabilidade

A empunhadura emborrachada macia e o corpo largo permitem uma experiência de escrita confortáveláá

Caneta de gel retrátil, com prendedor de bolso conveniente para acesso rápido e fácil

Ideal para usar em um caderno, diário, planejador, bloco de notas, em cartões de convite e quase qualquer superfície de papel; recarregáveláá com recarga de LV da Zebra

Sarasa Gel Retractable Gel Pens, Assorted 14-Pack R$ 485.00 in stock 1 new from R$ 485.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vendido em 14/pacote.

Tecnologia de tinta seca rápida.

Sem manchas, sem manchas.

Zebra Sarasa Clip 1.0, conjunto de 9 cores brilhantes/metálicas (JJE15-9CA) R$ 247.02 in stock 1 new from R$ 247.02 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Zebra Caneta esferográfica de gel Knock

Clipe durável

9 cores sortidas

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.