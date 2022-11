Home » CD-ROM O melhor Xbox 360 Jogos: quais são suas opções? CD-ROM O melhor Xbox 360 Jogos: quais são suas opções? 23 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Xbox 360 Jogos não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Xbox 360 Jogos , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Xbox 360 Jogos 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Xbox 360 Jogos.



Sonic - Unleashed - Xbox 360 R$ 169.99

R$ 109.38 in stock 6 new from R$ 109.38

Amazon.com.br Features Combate corpo-a-corpo é uma das atrações do novo sonic

Uma das grandes novidades em sonic unleashed é a transição entre dia e noite

Sonic team procura reinventar o famoso ouriço azul

Classificação indicativa: 10 Anos

Idioma: Inglês

Substituição da estação USB do conversor de e teclado para PS3 / PS4 / XBOX 360 / XBOX ONE R$ 126.99 in stock 1 new from R$ 126.99

Amazon.com.br Features Permite que você jogue com mais rapidez e precisão com o e o teclado no PS3, PS4, XBOX 360 e XBOX ONE;

Fácil e simples plug & play, graças à configuração padrão otimizada;

Suporta fones de ouvido para reproduzir música de fundo e bate-papo on-line no PS4

Oferece ótima reatividade ao jogar jogos de tiro ao ego;

Diferentes níveis de velocidade selecionáveis para o ; READ O melhor kindle ebooks: quais são suas opções?

Sonic Ultimate Genesis Collection - Xbox 360 R$ 138.89 in stock 4 new from R$ 138.89

1 used from R$ 110.00

Amazon.com.br Features Traz na bagagem alguns dos maiores clássicos que marcaram a história do mega drive/genesis

Como a trilogia streets of rage, os emblemáticos altered beast, rise from your grave

Vários jogos do mascote da sega, incluindo até mesmo o um tanto obscuro sonic spinball

Também estão presentes alguns jogos mais antigos, como bonanza brothers e alex kidd in the enchanted castle

Classificação indicativa: Livre

Assassin’s Creed IV - Black Flag - Xbox One R$ 83.32

R$ 79.00 in stock 9 new from R$ 78.90

3 used from R$ 59.90

Amazon.com.br Features Um assassino rebelde e extravagante

Explore um novo mundo repleto de oportunidades

Seja o pirata mais temido do caribe

As melhorias no navio são essenciais para o avanço de Edward no jogo

Classificação indicativa: 18 Anos

Prettyia Capa protetora de controle para controle Xbox Series S X, capa de controle de silicone antiderrapante macia, protege contra poeira, arranhões - azul R$ 62.80

Amazon.com.br Features . Protege seu controle de poeira, arranhões, danos e uso diário.

. O design exclusivo permite acesso fácil a todos os botões, controles e portas sem ter que remover a capa.

. Feito de material de silicone, macio, leve e durável, melhora sua experiência de jogo com esta capa.

. Especialmente projetado para o controle Xbox Series S/X.

. 2 peças de tampas de joystick protegem seu joystick, fornecem mais precisão para o movimento para melhorar a experiência de jogo.

Halo Infinite (Edição Exclusiva) - Xbox R$ 179.90

R$ 44.99 in stock 17 new from R$ 44.99

1 used from R$ 129.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Xbox Game Studios

Jogo Batman - Arkham Origins - Xbox 360 R$ 169.90 in stock 1 new from R$ 169.90

1 used from R$ 111.89

Amazon.com.br Features Plataforma: Xbox 360

Gênero: aventura

Classificação indicativa: 14 anos

Fosmon [Conjunto de 4] Aderências de polegar de desempenho para controle de joystick analógico para PS4 | PS3 | Xbox One | Xbox 360 | Wii U (preto e verde) R$ 34.90

R$ 16.90 in stock 5 new from R$ 16.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Bonés antiderrapantes para jogar] Melhore o seu jogo com as tampas de aderência de polegar de silicone da Fosmon. Você não terá mais que se preocupar com seus polegares saindo do bastão analógico dos seus controladores.

[Aderência de polegar estendida] Estas tampas de polegar aumentam o comprimento normal dos bastões analógicos do seu controle para ajudar com controles mais fáceis.

[Proteja o seu palito de analógico] As tampas de polegar da Fosmon ajudam a proteger seus palitos analógicos contra desgaste.

[Fácil de instalar] Basta virar as tampas do avesso e colocá-las sobre o seu controle analógico.

[Garantia vitalícia limitada] Este produto Fosmon inclui uma garantia vitalícia limitada. Visite nosso site da Fosmon para obter mais detalhes

Grand Theft Auto V - Xbox 360 R$ 196.90 in stock 12 new from R$ 172.90

Amazon.com.br Features Desenvolvido pelos criadores da série Grand Theft Auto

Vida selvagem adicional e trânsito mais intenso

Novo sistema de folhagem e efeitos de dano e de clima aprimorados

Classificação indicada: 18 anos

XBOX 360

EZ Cheats Tips and Secrets For PS3, Xbox 360 & Wii 4th Edition (English Edition) R$ 9.49 in stock 1 new from R$ 9.49 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2011-06-14T00:00:00.000Z Edition 4 Language Inglês Number Of Pages 420 Publication Date 2011-06-14T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Resident Evil 5 R$ 79.90 in stock 3 new from R$ 49.90

Amazon.com.br Features Plataforma: Xbox 360

Gênero: tiro

Número de jogadores: 2

Dragon Age: Inquisition R$ 249.90 in stock 1 new from R$ 249.90

1 used from R$ 109.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 72936 Model 72936 Is Adult Product Release Date 2014-11-17T00:00:01Z Language Inglês

Precisa de velocidade: Hot Pursuit, XBOX 360 R$ 188.90 in stock 2 new from R$ 188.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Precisa de velocidade: Hot Pursuit, XBOX 360

Rayman Origins - Xbox One R$ 69.90 in stock 9 new from R$ 69.90

1 used from R$ 119.90

Amazon.com.br Features Conheça a nova maluquice: + 60 níveis de plataformas malucas

Destaques do jogo estapeie seus amigos com 4 personagens multijogador

Mergulhe na completa alta definição assuma épicos chefões e descubra segredos escondidos

Jogue seu jogo de Xbox 360 em uma plataforma de Xbox one

Classificação indicativa: Livre

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto - Xbox One R$ 149.90

R$ 93.70 in stock 18 new from R$ 93.70

1 used from R$ 99.99

Amazon.com.br Features Os jogadores ao redor do mundo vão vivenciar as avassaladoras batalhas de Naruto Uzumaki como nunca antes

Pela primeira vez, o mundo de Naruto se beneficiará de todo o poder gráfico da nova geração de consoles

Você poderá usar um amplo conjunto de “Ninja Skills” (Habilidades Ninja)

Poderosos ataques na forma forma detécnicas secretas, evoluções enérgicas com o “Awakening” (Despertar)

Classificação indicativa: 12 Anos

Game Microsoft Xbox 360 - Minecraft R$ 211.12 in stock 3 new from R$ 211.12

2 used from R$ 139.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Construa mundos limitados somente pela sua imaginação

Explore, crie e conquiste sozinho ou com seus amigos no modo de tela dividida ou pelo Xbox LIVE

Com novos recursos desenvolvidos especialmente para o Xbox 360

Experimente a novíssima batalha de final de jogo com o Dragão Ender

Opção multijogadores para até 8 participantes

Just Dance 2019 - Xbox One R$ 85.95 in stock 6 new from R$ 85.95

1 used from R$ 100.69

Amazon.com.br Features Dance mais de 40 hits, músicas e coreografias baseadas no seu gosto & estilo

Tudo o que você precisa é um celular para controlar seus movimentos

Use o aplicativo gratuito just dance controller

Com a mesma atitude inflamada, agora cheio de escamas em uma alta definição de impressionar

Skate 3 - Xbox 360 R$ 99.90

R$ 89.27 in stock 7 new from R$ 87.21

Amazon.com.br Features Reúna o seu time

Quebre todas as regras e cause acidentes em qualquer lugar a qualquer momento Jogue fora o manual do motorista e bata recordes de velocidade e destruição por toda a cidade

Crie e compartilhe conteúdos com o skate Reel

Graphics e o totalmente novo skate Park

Classificação indicativa: 14 Anos

Jogo Kinect Disneyland Adventures - Xbox 360 R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90

1 used from R$ 75.00

Amazon.com.br Features Plataforma: Xbox 360

Gênero: aventura

Classificação indicativa: livre

Grand Theft Auto: San Andreas R$ 205.00 in stock 6 new from R$ 181.79

1 used from R$ 54.51 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 49564 Model 49564 Color Incolor Is Adult Product Release Date 2016-07-11T00:00:01Z Language Inglês Format Blu-ray

Quake 4 - Xbox 360 R$ 497.00 in stock 1 new from R$ 497.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 11819 Model 11819 Is Adult Product Language Inglês

Assassin's Creed - Rogue - Xbox 360 R$ 189.90 in stock 3 new from R$ 108.90

1 used from R$ 78.29 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Destaques do jogo munda aberto vasto e diversificado para explorar

Novas habilidades de combate e armas jogabilidade naval aprimorada

Jogue seu jogo de Xbox 360 em uma plataforma de Xbox one

Classificação indicativa: 16 Anos

Idioma: Inglês

Lego Jurassic World - Xbox 360 R$ 245.80 in stock 3 new from R$ 245.80

Amazon.com.br Features Os jogos LEGO entregam consistentemente diversão e um humor marcante que todos amam

Nessa aventura, os personagens vão encontrar diversos tipos de dinossauros: grandes, pequenos, nervosos, bebês, atrapalhados, voadores e muitos outros

Além disso, dessa vez os jogadores também terão a opção de jogar como as criaturas, causando o caos e a destruição por onde passam

Classificação indicativa: Livre

Idioma: Inglês

Red Dead Redemption - Game of The Year - Xbox 360 R$ 179.90

Amazon.com.br Features Estamos no ano de 1911 e velho oeste está morrendo nos EUA

O antigo fora da lei John Marston é forçado a pegar suas armas uma vez mais e caçar a gangue de criminosos que uma vez chamou de amigos

Vivencie uma luta épica pela sobrevivência nas vastas planícies do oeste dos Estados Unidos e do México

John Marston fará de tudo para enterrar seu passado sangrento

Classificação indicativa: 18 anos

Lego Jurassic World - Xbox One R$ 149.90

R$ 71.00 in stock 8 new from R$ 71.00

1 used from R$ 89.00

Amazon.com.br Features Seguindo a história épica de Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros, O Mundo Perdido: Jurassic Park, Jurassic Park 3 e do tão esperado Jurassic World

Aventura emocionante recria as cenas e sequências de ação inesquecíveis dos filmes, permitindo aos fãs jogar por momentos cruciais

Relembre momentos cruciais dos quatro filmes da série jurassic: uma aventura que está sendo montada há 65 milhões de anos

Agora com os blocos lego clássicos e divertidos, crie o caos como um dinossauro lego

Classificação indicativa: Livre

Need For Speed Hot Pursuit - Xbox 360 R$ 173.80 in stock 3 new from R$ 173.80

Amazon.com.br Features Gênero: Jogo eletrônico de corrida

"Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows"

"Modos: Single-player, multiplayer"

Fifa 22 - Xbox One R$ 299.90

R$ 249.99 in stock 4 new from R$ 249.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features JOGABILIDADE a jogabilidade reimaginada cria avanços fundamentais que você vai sentir em todos os modos do FIFA 22

A recriação de goleiros e goleiras leva mais compostura e consistência à posição mais importante do campo

Uma nova física da bola reimagina cada passe, finalização e gol e corridas explosivas fazem você sentir a aceleração dos jogadores e jogadoras de futebol com mais velocidade no jogo

Recriação de goleiros e goleiras: Um novo sistema para goleiros e goleiras oferece um novo nível de inteligência para a última linha de defesa

Possibilitando tomadas de decisões mais inteligentes e defesas mais confiáveis entre as traves; no FIFA 22, a personalidade de posicionamento de goleiros

Detonado Especial: Red Dead Redemption 2 R$ 19.90

R$ 12.04 in stock 1 new from R$ 12.04

Amazon.com.br Features Part Number 7898958326715 Color Silver Release Date 2019-01-22T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 50 Publication Date 2019-01-01T00:00:01Z

Controlador para Xbox 360, WeiCheng gamepads USB jogo joysticks com fio controlador de jogos para PC laptop/Windows 7 8 10/Xbox 360/Xbox 360 Slim R$ 75.34 in stock 5 new from R$ 63.69 Verifique o preço na Amazon

Controlador para Xbox 360, WeiCheng gamepads USB jogo joysticks com fio controlador de jogos para PC laptop/Windows 7 8 10/Xbox 360/Xbox 360 Slim R$ 75.34 in stock 5 new from R$ 63.69

3. Duplo vibrador e botões sensíveis: o controle Xbox 360 com fio tem gamepads. Dois pontos de pressão acionadores, dois motores de feedback de vibração e uma tecla de seta de 8 vias ajudam você a ficar no controle e o jogador sente que está no campo de batalha. O botão de guia Xbox iluminado centralmente no meio do gamepad com fio dá a você acesso rápido aos seus filmes digitais, músicas e bibliotecas de jogos.

2. Ergonomia e resposta rápida: design perfeito do joystick para Xbox 360, o design de aderência e contorno se ajusta às suas mãos. O controle com fio xbox 360 proporciona alta sensibilidade e desempenho geral de resposta rápida, todos os botões são fáceis de pressionar e responder imediatamente, com bom feedback tátil para o máximo de conforto e experiência de jogo sem fim.

5. Excelente suporte para atendimento ao cliente: oferecemos um atendimento ao cliente amigável para este Joystick de jogo Xbox 360. Se você tiver alguma dúvida sobre o controle de jogos com fio para XBOX 360, não hesite em entrar em contato conosco e faremos o nosso melhor para lhe dar resolução satisfatória.

4.Ambientalmente estável: os gamepads Xbox 360 têm 7,2 pés USB com fio. Uma conexão alimentada e confiável será mais estável, sem trocar as pilhas.

