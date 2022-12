Home » Computadores pessoais O melhor watercooler: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor watercooler: quais são suas opções? 2 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo watercooler não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor watercooler , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o watercooler 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes watercooler.



WATER COOLER ANTI-LEAK GAMMAXX LE500 LUMINAÇÃO COM 6-COLOR LED R$ 600.00

R$ 495.93

Amazon.com.br Features O refrigerador de CPU líquido all-in-one DEEPCOOL LE 500 oferece refrigeração eficiente, iluminação LED brilhante, e Tecnologia anti-vazamento

Os refrigeradores da série LE fornecem uma potência de arrefecimento melhorada de 180W graças a uma chapa de cobre aumentada com micro-canais de água eficientes e emparelhados com uma nova ventoinha de alto desempenho para ótimas temperaturas..

Traz um novo estilo familiar com um design DEEPCOOL atualizado, a série LE também adota um sistema de iluminação LED estática para um aspecto subestimado. O bloco de arrefecimento com 52mm de altura permite uma melhor compatibilidade do sistema mini-ITX

Fabricante líder de produtos e acessórios de alta qualidade READ O melhor portable ssd: quais são suas opções?

Water Cooler Gamdias Chione M2-240 LITE RGB Preto 240mm R$ 405.05

Amazon.com.br Features Ventoinhas e bloco da bomba com iluminação RGB.

Ventoinhas podem ser instaladas em ambos os lados do radiador.

Tubos de teflon para maior durabilidade e baixa taxa de evaporação.

Conector RGB de 3 pinos 5V para sincronização da iluminação com softwares de placa mãe

Liquid Cooler Para Processador Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB, 360mm R$ 1,293.15
R$ 702.63

R$ 702.63

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CPU SOCKET: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

BOMBA MTTF: 70,000 Horas

RUÍDO DA BOMBA: < 15 dBA

CONECTOR DE ENERGI:A 3-Pinos

VENTOINHA LED: RGB endereçável

Watercooler Gamer Redragon Effect X 240mm CCW-3000 R$ 598.90

Amazon.com.br Features - O novo watercooler Redragon Effect X chegou para satisfazer os gamers que procuram performance e estilo misturando iluminação ARGB e um radiador de 240mm.

- O bloco da bomba é otimizado para uma operação de baixo ruído para o melhor desempenho sem distrair a gameplay.

- Compatível com os sockets mais populares do mercado, seja seu sistema tanto da Intel quanto AMD.

- Acompanha uma controladora ARGB caso sua placa mãe não tenha essa funcionalidade.

Liquid Cooler Para Processador Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 ARGB, 240mm R$ 592.90

Amazon.com.br Features CPU SOCKET: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

BOMBA MTTF: 70,000 Horas

RUIDO DA BOMBA: < 15 dBA

CONECTOR DE ENERGIA: 4-Pinos

VENTOINHA LED: RGB endereçável

Liquid Cooler Para Processador Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB, 120mm R$ 579.90
R$ 499.99

R$ 499.99

Amazon.com.br Features COMPATIBILIDADE: Intel: LGA 2066 / LGA 2011-v3 / LGA 2011 / LGA 1200 / LGA 1151 / LGA 1150 / LGA 1156 / LGA 1155 – AMD: AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1

BOMBA MTFF: 70.000 horas

NÍVEL DE RUÍDO DA BOMBA:

LED DO VENTILADOR: RGB

VELOCIDADE DO VENTILADOR: 650-1800 RPM ± 10%

Water Cooler Gamer Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX RGB - 360mm, Preto - CW-9060048-WW R$ 1,779.90
R$ 1,679.90

R$ 1,679.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bomba RGB de alto desempenho: resfriamento potente e de baixo ruído para sua CPU, iluminado por 33 LEDs CAPELLIX RGB ultrabrilhantes.

CORSAIR iCUE Commander CORE Incluído: Uma iluminação RGB inteligente e controlador de velocidade do ventilador oferece controle preciso da velocidade e da iluminação em até seis ventiladores RGB.

Ventiladores RGB de levitação magnética: Três ventiladores PWM da série CORSAIR ML RGB de 120 mm fornecem fluxo de ar poderoso para desempenho de resfriamento extremo da CPU, com oito LEDs RGB por ventilador.

Extreme CPU Cooling: Incrível desempenho do ventilador de refrigeração controlável via PWM, de 400 a 2.400 RPM durante a operação.

Modo Zero RPM: perfis de resfriamento Zero RPM no software CORSAIR iCUE permitem que os ventiladores parem totalmente em baixas temperaturas, eliminando o ruído do ventilador

WATER COOLER ANTI-LEAK GAMMAXX L120T AZUL | MICROVENTILADOR A AGUA PARA PROCESSADORES INTEL E AMD GAMMAXX L120T BLUE DP-H12RF- GL120TB R$ 349.90
R$ 268.90

R$ 268.90

Amazon.com.br Features Water Cooler DeepCool com radiador de 120mm

Marca: DeepCool

Produto de origem: CN

Garantia: 12 meses

WATER COOLER KRAKEN X53-240MM - RGB - RL-KRX53-01, Nzxt R$ 1,334.80

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Um anel LED 10% maior permite RGB mais vívido. Uma parte superior rotativa acomoda a reorientação do logotipo, independentemente da direção em que o refrigerador estiver instalado.

Quantidade de LEDs de saída de 2 canais HUE: Até quatro faixas de LED - 10 LEDs por faixa, até cinco ventiladores Aer RGB, até seis acessórios HUE 2

Fans: 2 Aer P120

Conector: PWM de 4 pinos

Vida útil : 60.000 horas / 6 anos

Water Cooler Deepcool Gammaxx L120T RED R$ 349.90
R$ 309.99

R$ 309.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Water Cooler DeepCool com radiador de 120mm

Marca: Gammaxx

Produto de origem: CN

Garantia: 12 meses

WATER COOLER SANGUE FRIO 2 120MM (INTEL/AMD) - MANGUEIRAS DE NYLON - TDP 200W - PSF2120H33PTSL - PCYES R$ 290.44
R$ 254.15

R$ 254.15

Amazon.com.br Features Intel: LGA 2066/2011/1700/1200/1150/1151/1155/1156

AMD: TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

TDP 200W

Dimensões do Radiador: 154×120×27mm

Velocidade da bomba: 2100±10%RPM

Watercooler Lian Li Galahad 240 Branco RGB 240mm GA-240A WHITE R$ 841.16

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Water Cooler de Alto nível com boa performance sem sacrificar estilo e estéticas.

Bloco da bomba feito em alumínio usinado de alta qualidade para um acabamento metálico exótico.

Topo do bloco da bomba rotacionável para ajustar a orientação da logo.

Tampa magnética para o topo do bloco do processador caso o usuário prefira esconder a logo.

Tubos de 400mm reforçados flexíveis para uma instalação fácil.

DEEPCOOL Water Cooler Anti-leak Gammaxx L120T Bco R$ 349.90
R$ 314.99

R$ 314.99

Amazon.com.br Features Water Cooler DeepCool com radiador de 120mm

Marca:DEEPCOOL

Anti-leak

Com radiador de 120mm

WATER COOLER GALAHAD 240 RGB Lian Li PRETO R$ 799.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Water Cooler RGB NZXT de 240mm

Marca: Lian Li

Produto de origem: JP

Composição: alumínio

WATER COOLER GAMDIAS CHIONE E2-120 LITE R$ 439.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Water Cooler RGB Gamdias de 120mm

Ventoinha e bloco de bomba com iluminação RGB.

Tubos em teflon resultando em uma baixa taxa de evaporação dando mais durabilidade ao water cooler.

Conector RGB de 3 Pinos 5V para sincronização de iluminação com softwares de placas mãe.

Base do bloco da CPU em cobre dando o máximo de transferência térmica.

WATER COOLER - HYDRO SERIES - H100X C/LED BRANCO - 240MM - CW-9060040-WW - CORSAIR R$ 784.08
R$ 685.09

R$ 685.09

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Experimente temperaturas mais baixas da CPU com um radiador de alta densidade de 240 mm para máxima área de superfície de resfriamento e desempenho.

Duas ventoínhas PWM de 120 mm da série CORSAIR SP fornecem refrigeração potente com velocidades que variam de 600 a 1700 RPM, facilitando minimizar o ruído ou maximizar o fluxo de ar.

Cabeça de bomba branca com LED da um toque de brilho a qualquer sistema

Placa fria otimizada termicamente e projeto de bomba de baixo ruído para um resfriamento mais eficiente e silencioso.

Suporte modular de montagem sem ferramentas para instalação rápida e fácil em todas as atuais CPUs soquete AM4, LGA 1151 e LGA 2066. READ O melhor Caderno 10 Materias: Selecionado para você

WATER COOLER KRAKEN X73 360MM RGB - RL-KRX73-01, Nzxt R$ 1,729.00
R$ 1,434.22

R$ 1,434.22

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Um anel LED 10% maior permite RGB mais vívido. Uma parte superior rotativa acomoda a reorientação do logotipo, independentemente da direção em que o refrigerador estiver instalado.

Os ventiladores do radiador Aer P são projetados para a perfeição de refrigeração líquida. Possui uma entrada chanfrada e mancal dinâmico de fluido que fornece operações silenciosas, durabilidade e poderoso desempenho de resfriamento.

FANS: 3 fans Aer P120

Conector: PWM de 4 pinos

Vida útil : 60.000 horas / 6 anos

WATER COOLER SANGUE FRIO 2 WHITE 240MM (INTEL/AMD) - MANGUEIRAS DE NYLON - TDP 250W - PSF2240H40WHSL - PCYES R$ 589.00

Amazon.com.br Features Intel: LGA 2066/2011/1700/1200/1150/1151/1155/1156

AMD: TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

TDP 250W

Dimensões do Radiador: 274×120×27mm

Velocidade da bomba: 2100±10%RPM

Water Cooler Aigo Darkflash T120 ARGB Para CPU 120mm R$ 656.34

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tdp: suporte 350 w

Tensão nominal: 12v dc

Conector do ventilador: 4 pinos

Dimensões do ventilador: 120x120x25mm/4.72x4.72x0.98in

Velocidade do ventilador: 800~2000 rpm (pwm) ± 10%

Watercooler Hydro Series H80I V2, Corsair, H80I V2 R$ 864.50

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Radiador de 120 mm com espessura extra: uma profundidade de 49 mm fornece mais superfície para resfriamento rápido.

Melhor design da bom e placa fria: melhor eficiência proporciona temperaturas mais baixas com menos ruído

Design avançado das ventoínhas SP120L PWM: melhor fornecimento de ar de alta pressão estática e velocidade personalizável

Corsair Link integrado: monitora a temperatura da CPU e do liquido refrigerante, ajusta a velocidade da ventoinha e personaliza a iluminação diretamente da sua área de trabalho

Water Cooler Rise Mode Frost 120mm - Rgb - Branco - Rm-wcz-01-rgb R$ 426.99

Amazon.com.br Features - TDP: 200W

- Tamanho do Fan: 120x120x25mm

- Velocidade do Fan: 1200-2000RPM

- Tipo de rolamento: Rolamento hidráulico

- RGB: 12v motherboard

Watercooler Lian Li Galahad 360 Preto RGB 360mm GA-360A BLACK R$ 1,299.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Water Cooler de Alto nível com boa performance sem sacrificar estilo e estéticas.

Bloco da bomba feito em alumínio usinado de alta qualidade para um acabamento metálico exótico.

Topo do bloco da bomba rotacionável para ajustar a orientação da logo

Tampa magnética para o topo do bloco do processador caso o usuário prefira esconder a logo.

Tubos de 400mm reforçados flexíveis para uma instalação fácil.

Water Cooler NZXT Kraken X73, Branco, 360mm, fans RGB - RL-KRX73-RW R$ 1,509.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SET-UP BRANCO: mais uma opção para você personalizar a sua build. O conhecido Kraken da NZXT, agora na cor Branca.

MAIS RGB: o seu Kraken ainda mais completo com a adição de fans Aer RGB 2.

MANTENHA O CONTROLE: controle intuitivo via software NZXT CAM. Você pode gerenciar o desempenho e a aparência do seu Kraken com facilidade

DESEMPENHO INCRÍVEL: oferece operação silenciosa, confiabilidade a longo prazo e desempenho de refrigeração poderoso.

INSTALAÇÃO SIMPLES: uma solução All in One de fácil instalação, compatível com todos os Sockets AMD e Intel.

Water Cooler Rise Mode Frost 360mm - Rgb - Branco - Rm-wcf-04-rgb R$ 729.99

Amazon.com.br Features Part Number 635681 Model RM-WCF-04-RGB

Watercooler Hydro Series, Corsair, H100I Platinum R$ 1,665.95

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Duas ventoínhas PWM de levitação magnética RGB da série ML PRO de 120 mm proporcionam uma explosão de cor e melhor fluxo de ar para um desempenho extremo de resfriamento da CPU

16 LEDs RGB controlados individualmente iluminam a cabeça da bomba para produzir efeitos de iluminação impressionantes e personalizáveis ​​para combinar com sua construção

Experimente o melhor desempenho de refrigeração da Série CORSAIR Hydro, com cada ventoinha funcionando entre 400 a 2.400 RPM.

Corsair Link integrado: monitora a temperatura da CPU e do liquido refrigerante, ajusta a velocidade da ventoinha e personaliza a iluminação diretamente da sua área de trabalho

O novo perfil de resfriamento Zero RPM permite que as ventoínhas parem totalmente a baixas temperaturas, eliminando completamente o ruído

Water cooler p/ processador cooler master masterliquid ml360l v2 argb white edition, radiador 360mm R$ 899.00

Amazon.com.br Features Part Number MLW-D36M-A18PW-RW Model MLW-D36M-A18PW-RW

WATER Cooler Master LIQUID ML240 MIRROR - AMAZON - MLX-D24M-A18PK-R1 R$ 799.99

Amazon.com.br Features Socket: Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 /1200 – AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

Material do Radiador: Alumínio

MTTF (Horas) - 70,000 horas

Conector - 3 pinos

Pressão de Ar - 62 CFM

Nzxt Water Cooler Kraken Z73 360mm Branco RGB com Display Integrado RL-KRZ73-RW R$ 2,989.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela LCD colorida de 2.36” integrada ao bloco da bomba customizável para exibir GIFs ou monitorar as temperaturas dos componentes internos.

Integração com o software CAM para ajustes rápidos e práticos.

Conector RGB NZXT para outros acessórios da marca.

Acompanha 3 fans Aer RGB 2 de 120mm com corpo chanfrado e rolamentos fluído dinâmico.

Malha fina de nylon em volta dos tubos oferecendo resistência contra vazamentos.

Nzxt Water Cooler Kraken Z63 280mm Branco RGB com Display Integrado RL-KRZ63-RW R$ 2,260.30

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela LCD colorida de 2.36” integrada ao bloco da bomba customizável para exibir GIFs ou monitorar as temperaturas dos componentes internos.

Integração com o software CAM para ajustes rápidos e práticos.

Conector RGB NZXT para outros acessórios da marca.

Acompanha 2 fans Aer RGB 2 de 140mm com corpo chanfrado, rolamentos fluído dinâmico e LEDs brilhantes.

Malha fina de nylon em volta dos tubos oferecendo resistência contra vazamentos.

Water Cooler Gamer Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX RGB - 280mm, Preto - CW-9060047-WW R$ 1,314.40
R$ 1,210.59

R$ 1,210.59

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bomba RGB de alto desempenho: resfriamento potente e de baixo ruído para sua CPU, iluminado por 33 LEDs CAPELLIX RGB ultrabrilhantes.

CORSAIR iCUE Commander CORE Incluído: Uma iluminação RGB inteligente e controlador de velocidade do ventilador oferece controle preciso da velocidade e da iluminação em até seis ventiladores RGB.

Ventiladores RGB de levitação magnética: Dois ventiladores PWM da série CORSAIR ML RGB de 140 mm fornecem fluxo de ar poderoso para desempenho de resfriamento extremo da CPU, com oito LEDs RGB por ventilador.

Extreme CPU Cooling: Incrível desempenho do ventilador de refrigeração controlável via PWM, de 400 a 2.000 RPM durante a operação.

Modo Zero RPM: perfis de resfriamento Zero RPM no software CORSAIR iCUE permitem que os ventiladores parem totalmente em baixas temperaturas, eliminando o ruído do ventilador READ O melhor robo: quais são suas opções?

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos watercooler estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu watercooler e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto watercooler final. Nem cada um dos watercooler está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de watercooler disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar watercooler no futuro. Então, o watercooler que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o watercooler disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do watercooler importa muito. No entanto, o watercooler proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu watercooler e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um watercooler específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para watercooler por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu watercooler preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor watercooler para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção watercooler sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira WATER COOLER ANTI-LEAK GAMMAXX LE500 LUMINAÇÃO COM 6-COLOR LED,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Water Cooler Gamdias Chione M2-240 LITE RGB Preto 240mm será a melhor opção para você.

Water Cooler Gamer Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX RGB – 280mm, Preto – CW-9060047-WW é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual watercooler você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.