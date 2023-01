Home » Top News O melhor Smart Watch Xiaomi: quais são suas opções? Top News O melhor Smart Watch Xiaomi: quais são suas opções? 39 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Smart Watch Xiaomi não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Smart Watch Xiaomi , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Smart Watch Xiaomi 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Smart Watch Xiaomi.



XIAOMI 7589 Smartwatch Amazfit Bip S Multi - Sport, Gps, Carbon Black R$ 449.00

R$ 344.90 in stock 11 new from R$ 329.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Até 40 dias de vida útil da bateria

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Xiaomi

Smartband - Xiaomi Mi Band 7 Versão Global - Lançamento - Preto R$ 242.88 in stock 21 new from R$ 220.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Display AMOLED de 1,62 polegadas, com tela de retina com 326ppi, garantindo uma resolução de alto nível com resolução 192x490p. Com uma ampla variedade de estilos de mostrador, pode ser casual, esportivo ou descontraído, qualquer que seja o estilo que você use, tenha no seu pulso.

Xiaomi Mi Band 7 está totalmente atualizado com 120 modos de esportes, cobrindo quase todos os tipos de cenários esportivos, de esportes ao ar livre para equipamentos de ginástica, e até mesmo o aumento da aeróbica.

Você pode definir o nível de atividade diária para si mesmo e pode optar por convidar seus amigos para desafiar e competir com eles por etapas diárias, consumo de calorias , tempo de atividade e tempos de pé. Espere, exercite-se juntos e mantenha-se saudável.

Certificação 5ATM podendo mergulhar em até 50 metros de profundidade, pode ser usado para nadar e mergulhar na piscina, Ele também pode identificar inteligentemente os quatro principais estilos de natação.

A Xiaomi Mi Band 7 adiciona monitoramento contínuo da saturação de oxigênio no sangue ao longo do dia e pode vibrar a tempo para lembrá-lo da baixa saturação de oxigênio no sangue para proteger continuamente sua saúde. *Versão Global..

Relógio Xiaomi Amazfit GTS 2 mini A2018, preto R$ 513.00

R$ 483.00 in stock 9 new from R$ 475.00

2 used from R$ 449.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Design Ultrafino e leve

AMOLED 1.55"

Monitor: Frequência Cardíaca (HR)

Conectividade: Bluetooth

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Black (versão global) R$ 554.99

R$ 328.00 in stock 15 new from R$ 314.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number BHR5436GL Model BHR5436GL Color Preto Language Alemão

Relógio Xiaomi Amazfit Bip A1608 Original Band R$ 369.90 in stock 2 new from R$ 359.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Funções: Chamada Bluetooth: Lembrete De Chamadas Telefônicas. Mensagens: Lembrete De Mensagens. Rastreador De Saúde: Monitor De Frequência Cardíaca, Pedômetro, Monitor De Sono . Outras Funções: Gps. Tamanho Da Tela: 1.28 Polegadas. Modo De Operação: Pressione O Botão. Tipo De Bateria: Bateria De Polímero De Lítio-Íon. Capacidade Da Bateria: 190Mah. Tempo De Carregamento: Cerca De 2.5 Horas. Sistema Operacional Compatível: Android. Compatibilidade Do Ios : Sistemas Android 4.4 / I

Peso E Tamanho: Tamanho Da Banda: 19,50 X 2,00 Cm / 7,68 X 0,79 Polegadas Tamanho Do Produto (L X L X H): 19,50 X 3,50 X 0,80 Cm / 7.68 X 1.38 X 0.31 Polegadas Tamanho Do Pacote (L X L X A): 5.00 X 5.00 X 5.00 Cm / 1,97 X 1,97 X 1,97 Polegadas Peso Do Produto: 0,0320 Kg Peso Do Pacote: 0,2070 Kg Conteúdo Do Pacote: 1X Smartwatch Xioami Amazfit 1X Cabo De Carregar 1X Manual.

Monitor Cardíaco: Cuide Da Sua Saúde Em Qualquer Hora E Local, O Smart Watch Monitora Em Tempo Real Seus Batimentos Cardíacos Com Precisão

Posicionamento: Equipado Com Gps E Glonass (Sistema De Localização Global Considerado Melhor Que Gps) Você Poderá Ter Seu Posicionamento E Rotas Trilhadas Facilmente

Monitor Do Sono: Clássica Função Criada Pela Xiaomi, O Monitor Do Sono Cuida Do Seu Bem Estar, Monitorando Se As Horas Descansadas São Suficientes E Te Acordando Na Hora Exata Sem Cortar Seu Clico De Sono.

Xiaomi Mi Band 7 Smartwatch Mi Band 7 Pulseira Inteligente Esportiva, Versão Global,Preto R$ 304.75

R$ 235.50 in stock 27 new from R$ 217.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela mais ampla, melhor visualização: tela AMOLED de 1,62, área visível 24% maior que a mi smart band 6. Novo design UI/UX, exibe informações mais detalhadas em cada página. Chipset de nova geração que suporta um efeito de animação mais suave na banda.

Mais modos esportivos: 120 modos de treino, incluindo tênis, outdoor passeios de barco e modos de treino mais profissionais para registrar sua frequência cardíaca e calorias queimadas.

Análise de treino profissional: Avalie o VO2 Max, carga de treino, duração da recuperação e efeito do treino para orientá-lo cada exercício. O índice de saúde mostrado na banda pode ajudar veja claramente suas metas e conquistas de atividades todo dia.

Monitoramento de saúde durante todo o dia: Monitoramento do nível de SpO2 durante todo o dia, suporta alerta de nível baixo de SpO2. Monitoramento contínuo do sono e monitoramento da frequência cardíaca 24 horas, também suporta monitoramento da respiração do sono.

Rastreamento de estresse e rastreamento de saúde feminina: pulseiras coloridas e mostradores de relógio 6 pulseiras de TPU coloridas e 4 pulseiras de edição especial para escolher seu estilo. Mais de 100 mostradores de relógio e pode personalizar sua própria foto para mostrar na banda. READ O melhor liquidificador ninja: Selecionado para você

Xiaomi Mi Smart Band 6 R$ 215.00 in stock 7 new from R$ 215.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Xiaomi é um passo à frente: a marca número 1 wearable no mundo

Linda tela sensível ao toque AMOLED de 1,5 polegadas: gráficos nítidos brilhantes com tela 40% maior do que Mi Band 5. Medidas imperiais (pés, milhas, fahrenheit) ou métricas.

Vida útil da bateria de duas semanas: carregue facilmente com o carregador de encaixe magnético para o seu estilo de vida em movimento.

Novo sensor SpO2 + monitoramento de frequência cardíaca de 24 horas. Acompanhe 30 atividades diferentes usando o aplicativo Mi Wear. Detecta automaticamente 6 atividades de fitness.

Resistente à água até 5 ATM: nadar, passar o dia na água ou usar no banho após um treino.

Amazfit GTS 4 Mini, Modelo: W2176OV1N, Cor: Preto meia-noite R$ 619.00 in stock 3 new from R$ 619.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Posição com precisão】O relógio inteligente Amazfit GTS 4 Mini suporta 5 sistemas de posicionamento por satélite para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas viagens ao ar livre e usa tecnologia de antena polarizada circularmente para melhorar o desempenho de posicionamento e precisão.

【Alexa integrada e potente Zepp OS】 Defina facilmente um alarme, faça uma pergunta, obtenha uma tradução e muito mais, com o recurso Amazon Alexa do relógio. Embalado com o sistema operacional Zepp suave e baixo consumo de energia, que possui mais de 10 mini aplicativos, incluindo o aplicativo de terceiros Home Connect, para ajudar a melhorar sua vida diária.

【Saúde feita sem esforço】Teste facilmente sua frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue e nível de estresse simultaneamente com um único toque do smartwatch, para um resultado em até 45 segundos. Além disso, este relógio oferece monitoramento profundo da qualidade do sono para manter você no topo da sua saúde.

【 Mais de 120 modos esportivos e reconhecimento inteligente】 caminhada, corrida, ciclismo, ioga e muito mais. Seja qual for a atividade que faz você se desafiar, você provavelmente encontrará um modo esportivo no relógio rastreador de atividades. E entre em ação rapidamente com o reconhecimento inteligente de 7 esportes.

【Nade com confiança】Um grau de resistência à água de 5 ATM significa que o relógio inteligente pode resistir ao equivalente a pressão de água de até 50 metros. E sempre que você quiser uma viagem à piscina ou à praia, os modos esportivos de natação na piscina e água aberta do relógio podem rastrear cientificamente seus dados de natação.

Relógio Smartwatch Watch LS05 Haylou Preto R$ 236.00 in stock 4 new from R$ 236.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ♥ 【Recursos inteligentes e vida útil prolongada da bateria】 Viva uma vida elegante mais forte e inteligente com o Haylou Solar LS05 em seu pulso. Descanse bem e mantenha-se ativo com rastreamento de saúde integrado e conexão Bluetooth que mantém todos os dados no seu pulso. Leva apenas 1 a 2 horas para carregar totalmente o smartwatch e 15 dias para uso regular, incluindo monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia.

♥ 【Monitor de atividades preciso】 Monitore automaticamente seus passos durante todo o dia, distância percorrida, calorias queimadas, frequência cardíaca 24 horas por dia, qualidade do sono, tempo de treino, etc. Também é integrado com 12 modos de monitoramento de atividades como corrida, ciclismo, caminhada, ioga, HIIT, etc. Grava seus exercícios e pares no GPS do seu smartphone para um ritmo e distância mais precisos em tempo real. Com o relógio inteligente Haylou Solar LS05, você pode obter informações detalhadas sobre suas atividades diárias.

♥ 【IP68 à prova d'água e tela atualizada】 O relógio inteligente Haylou Solar LS05 é resistente à água IP68, funciona bem enquanto você está malhando, chuveiro, nadando, etc. É equipado com uma tela sensível ao toque TFT-LCD HD de 1,3 polegadas, que funciona suavemente e dá a você um ótimo visual para a tela com 3 níveis de brilho ajustável. Há também 4 papéis de parede elegantes para você escolher.

♥【Smartphones compatíveis e corpo de metal】 Compatível com smartphones Android e iOS via conexão Bluetooth (iOS 8.0 e Android 4.4 ou superior). Ele pode receber chamadas, mensagens de texto, alertas de calendário e notificações de aplicativos, você também pode ligar para seu telefone quando ele estiver próximo. O relógio inteligente Haylou Solar LS05 é ergonômico com seu corpo de relógio leve de alumínio anodizado e pulseira macia e respirável. É muito confortável de usar durante atividades diárias, exercícios e sono.

♥ 【Recursos mais práticos e satisfação garantid】 Também tem modo de exercício de respiração, modo não perturbe o modo, despertadores com vibração, temporizador, cronômetro e controle de música. Você também pode encontrar outros recursos no aplicativo Haylou Fit, mais recursos serão atualizados. Com todos os recursos interessantes acima e funções de rastreamento de atividades necessárias, temos ressonância suficiente para manter um bom relógio inteligente conosco. Haylou LS05 é a opção certa.

XIAOMI 7609 Smartwatch Amazfit Gts 2, Gps, Midnight Black R$ 789.00 in stock 8 new from R$ 789.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitores de frequência cardíaca e oxigênio no sangue

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Xiaomi

Relógio Smartwatch Amazfit Bip U A2017 Cor:verde R$ 359.00 in stock 6 new from R$ 359.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela HD grande de 1,45 polegadas: o Amazfit Bip U tem uma tela quadrada de alta definição personalizada de 1,45 polegadas que oferece uma área de exibição maior do que uma face de relógio redonda da mesma largura, para que possa carregar mais informações.

Bateria de longa duração de 9 dias: este smartwatch otimiza profundamente o consumo de energia dos componentes para trazer resistência de longa duração de 7 dias enquanto mantém um corpo fino do relógio, o que permite que você evite cargas frequentes.

Mais métodos de rastreamento de saúde: o smartwatch Amazfit Bip U fitness permite que você monitore com precisão a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio no sangue, os níveis de estresse, respiração, qualidade de sono e padrões de sono.

Design superleve: o Amazfit Bip U pesa apenas cerca de 31 gramas. Um design ultraleve que você mal consegue sentir ao se esforçar para desempenho máximo.

Rastreamento da saúde feminino: com o sistema de rastreamento do período feminino, o Bip U registra e prevê o ciclo menstrual feminino e envia lembretes de notificações inteligentes.

Mi Watch Lite Global Com Gps Xiaomi, preto R$ 469.00 in stock 1 new from R$ 469.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Mi Watch Lite Global Com Gps Xiaomi

Dispositivos compativeis: smartphone

Fabricante líder de produtos e acessórios de alta qualidade

Aproveite deste produto

Xiaomi Redmi Smart Band Pro, tela AMOLED completa de 1,4 polegadas, mais de 110 modos de fitness, bateria de até 14 dias, rastreamento de frequência cardíaca, resistência à água de 5 ATM, rastreamento de qualidade do sono, monitoramento SPO2, preto R$ 397.80

R$ 309.99 in stock 6 new from R$ 283.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features AMOLED completo de 1,47 polegadas: a tela AMOLED completa de 1,47 polegadas traz cerca de uma proporção de tela para corpo super alta*, dando a você uma experiência visual incrível que você raramente teve antes. Agora pode exibir mais itens na tela e é mais fácil de navegar e controlar.

Vívido e brilhante: com uma tela 100% NTSC, a pulseira oferece uma gama completa de cores para você desfrutar. O brilho máximo de 450 nit garantirá que você veja a tela claramente mesmo sob a luz do sol

Mais de 110 modos de fitness: mais de 110 modos de fitness ajudam você a manter o controle das calorias queimadas, mudanças de frequência cardíaca e durações de treino. Encontre métricas de rastreamento mais abrangentes com 15 modos profissionais. Desfrute de estar em forma, confiante e energético com o Redmi Smart Band Pro.

Rastreamento de SpO1: a saturação de oxigênio no sangue (SpO1) é um indicador chave da saúde geral de uma pessoa, refletindo os níveis de oxigênio no sangue. A pulseira lhe dá tranquilidade testando o nível de oxigênio no sangue automaticamente durante o sono e manualmente sempre que precisar*.

Monitoramento da qualidade do sono: perguntando o que acontece com seu corpo enquanto você dorme? Redmi Smart Band Pro monitora a qualidade do seu sono e padrões com cuidado e precisão.

Original Xiaomi Mi Band 7 Pro GPS Pulseira Inteligente AMOLED Tela Sangue Oxigênio Fitness Traker Bluetooth Impermeável MiBand 7 Pro versão China (preto) R$ 432.13 in stock 4 new from R$ 419.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Versão chinesa (CN) Como usar: 1. certifique-se de que o telefone é IOS 12.0 ou Android 6.0 e acima e carregue-o completamente 2.Pesquisa por telefone Baixe a última App " Mi Fitness " 3. abra o aplicativo "Mi Fitness" e telefone bluetooth. em seguida, Login conta. Definir a região como China no aplicativo 4. no aplicativo, Escolha adicionar dispositivos, banda perto do telefone, siga as instruções (por favor, vá para um local aberto sem outros dispositivos nas proximidades, e faça boa rede e bluetooth)

Tela colorida de 1,64 ", posicionamento por satélite independente, monitoramento múltiplo da saúde

Brilho metálico, cheio de textura

6 esquemas de cores clássicos Brand new fivela de relógio, estrutura de liberação rápida é conveniente para você desmontar e substituir a qualquer momento

XIAOMI 7622 Pulseira Smart Mi Band 6 R$ 399.99

R$ 210.00 in stock 10 new from R$ 210.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1.56" amoled

Dimensões do corpo: 47.4 × 18.6 × 12.7 mm

Resistência à água: 5 ATM

Conexão: Bluetooth versão 5.0

Ajuste de comprimento: 155–219 mm

amazfit gts 3 GTS-3 gts3 smartwatch clássico coroa de navegação 1.75 amamamoled display zepp os relógio inteligente (balck) R$ 858.00 in stock 4 new from R$ 858.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number A2035-Black Model A2035-Black Color Grafite preto

XIAOMI 7584 Amazfit Band 5 Health & Fitness - Tracker With Alexa, Midnight Black R$ 229.90

R$ 214.90 in stock 4 new from R$ 209.34 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Novo sensor de frequência cardíaca: até 50% a mais de precisão

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Xiaomi

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, tela sensível ao toque colorida de 1,5 polegadas, mais de 100 modos de fitness, resistência à água de 5 ATM, medição SPO2, rastreamento de frequência cardíaca de 24 horas, GPS independente multisistema, preto R$ 329.99 in stock READ O melhor Abridor De Vinho: quais são suas opções? 8 new from R$ 329.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alterne livremente entre mais de 100 mostradores de relógio: várias combinações de tendências para combinar com seu humor e roupa do dia.

Mais de 100 modos de treino. Acompanhe seus exercícios como um especialista: 17 modos profissionais, incluindo HIIT e Yoga para ajudar você a alcançar seu objetivo fitness que você queria. 100 modos de treino estendidos, o que oferecerá mais opções.

Chip GPS de alta precisão. Suporta os quatro principais sistemas de posicionamento global: o chipset GNSS integrado vem com melhor desempenho para rastreamento de posição mais preciso. Quatro principais sistemas globais de posicionamento – GPS, GLONASS, Galileo, BDS – são suportados.

Medida de oxigênio no sangue: O nível de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) indica a quantidade de oxigênio no sangue. Obtenha uma medida SpO a qualquer momento em qualquer lugar para tranquilidade. Suporta rastreamento contínuo SpO durante o sono.

Monitoramento do sono: Monitora seu sono 24 horas e fornece relatórios detalhados sobre sono profundo, sono leve e estágios REM* para ajudar você a descobrir o que está acontecendo durante o seu sono.

Xiaomi Mi Band 5 Global Version, preto R$ 201.40 in stock 5 new from R$ 201.40 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 11 modos esportivos: corrida, caminhada, caminhada, ciclismo, natação, pular corda, remo e ioga, entre outros.

Resistência à água: 5 ATM

Método de carregar: Carregamento magnético

Tempo de Carregamento: aproximadamente 2h

Duração da bateria: mais de 14 dias

[LANÇAMENTO] Smartband XIAOMI MI BAND 7 PRO Color: Black VERSÃO GLOBAL (português-BR) - Tela AMOLED 1.64", GPS, assistente de voz Alexa®, medição de SpO² oxigênio no sangue, 117 modos de esportes, resistente à água até 5ATM, monitoramento da frequência cardíaca e do sono, bateria 235mAh R$ 499.00

R$ 469.90 in stock 8 new from R$ 447.40 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 39500 Model 39500 Language Espanhol

Xiaomi Mi Smart Band 6 - 2021 - Versão Chinesa - Tela Amoled 1,56'' R$ 210.00 in stock 7 new from R$ 210.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chegou a nova Mi Band, agora com nome e cara nova, apresentamos a Mi Smart Band 6

Contando com uma tela maior e novos recursos, ela vai ficar perfeita ao lado do seu smartphone da linha Mi 11.

Mas e aí, o que mudou? Dessa vez a Xiaomi trouxe uma tela AMOLED de 1.56" que, diga-se de passagem, são 0,4 polegadas a mais do que a Mi Band 5 e anteriores.

A resolução de tela foi aumentada, agora conta com 152x486 Pixels.

Oferece detecção e monitoramento de 30 atividades fisicas, onde seis delas nao precisam de interação para o devido monitoramento, possibilitando a pratica de exercícios em ambientes fechados, e, por fim, a capacidade de bateria de 125mAh foi mantida, capaz de fornecer ate duas semanas de energia

Pulseira para Mi Band 7 Xiaomi kit com 8 unidades e pelicula R$ 89.90 in stock 1 new from R$ 89.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compatível com Mi Band 7

NÃo acompanha a SmartBand (relógio)

Kit com 8 unidades + Película

Cores conforme imagens

Xiaomi Watch S1 Active Space Black R$ 948.95 in stock 6 new from R$ 948.95 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number XM100024 Model XM100024 Color preto Language Inglês

XIAOMI 7596 Smartwatch Amazfit Gtr 2, Clássico, Preto de Obsidiana R$ 959.00 in stock 3 new from R$ 959.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Display amoled de 1.39" com vidro 3d

País de origem do produto: Brasil

Nome da marca do produto: Xiaomi

Xiaomi Relogio Amazfit GTS 2 Mini A2018 - Rosa R$ 559.00 in stock 3 new from R$ 559.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features DESIGN MODERNO E O DESEMPENHO COMBINADOS PARA UMA ÓTIMA EXPERIÊNCIA. A TELA SE DESTACA NA FRENTE DE OUTROS RELÓGIOS PELA SUA QUALIDADE E A BOA EXIBIÇÃO, MESMO ASSIM A PLENA LUZ DO DIA. ALÉM DISSO, ELES TEM MODALIDADES ESPORTIVAS MUITO ÚTEIS PARA TODOS OS TIPOS DE EXERCÍCIOS.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS smartwatch relógio inteligente Wear OS Qualcomm SDW4100 Monitor de saúde e de atividades físicas 3-45 Dias Duração da bateria GPS NFC Ritmo Cardíaco Sleep Tracking IP68 R$ 1,665.00

R$ 1,202.14 in stock 2 new from R$ 1,202.14 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Bateria de longa vida útil】 A tecnologia de display 2.0 de duas camadas mantém o smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra GPS funcionando por até 72 horas no modo Smart e 45 dias no modo Essential. A nova luz de fundo personalizável oferece melhor aproveitamento visual e torna a tela confortável para ler em qualquer condição, especialmente no escuro.

【Chipset atualizado, melhor experiência】Através do processador Qualcomm Snapdragon Wear 4100 combinado com o sistema de processamento duplo Mobvoi, 1G de RAM e 8GB de memória interna (memória ROM), o Ticwatch Pro 3 Ultra GPS utiliza o sistema operacional "Wear OS 3.0 by Google" de forma a oferecer desempenho e conectividade mais rápidos e suaves. Além disso, possui a função de pagamento via NFC que é compatível com o Google Pay.

【Monitoramento avançado de saúde e condicionamento físico】 O TicWatch Pro 3 Ultra GPS possui certificação IP68 que faz dele ser à prova d'água e adequado para a prática de natação, inclusive em piscina. O TicWatch Pro 3 Ultra GPS possui também mais de 20 modos de esportes profissionais atualizados, assim como GPS, alto-falante, microfone, barômetro, monitoramento de sono, saturação de oxigênio no sangue, monitoramento de estresse e de frequência cardíaca.

【Nova detecção de IHB / AFib e avaliação de fadiga】 Capture e identifique cada batimento cardíaco, monitore seu ritmo cardíaco e alerte-o sobre batimentos cardíacos irregulares que podem indicar fibrilação atrial subjacente (AFib). Avalie a fadiga mental e acompanhe seus níveis de energia diários. Nota: Este recurso não se destina a diagnosticar ou tratar qualquer condição médica ou para qualquer outra finalidade médica.

【Design Premium atualizado, modelo principal】 Design elegante e funcional com estrutura serrilhada de aço inoxidável, tela AMOLED de 1,4 polegadas com brilho autoajustável, vidro de cobertura anti-impressão digital Corning Gorilla. Visor duplo com luz de fundo colorida personalizada. Durabilidade certificada pelo US Military Standard 810G. Em relação ao custo do frete de retorno, se o custo real do frete de retorno for superior a 110 reais, poderíamos pagar no máximo 110 reais.

HAYLOU GST Smartwatch, 1,69" tela sensível ao toque para homens e mulheres, SpO2, fmonitor de frequência cardíaca, monitor de sono,mostrador de relógio personalizado, IP68 Relógio esportivo, Relógio inteligente para Android iOS R$ 179.99 in stock 4 new from R$ 179.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor de SpO2 e Frequência Cardíaca e Sono: Sensor de RH avançado integrado, você pode medir sua frequência cardíaca em tempo real e verificar a quantidade de oxigênio no sangue. Sensores de movimento de alto desempenho monitoram a qualidade do sono em tempo real, o que ajuda você a conhecer os dados de sono profundo, sono leve e tempo de despertar. O smartwatch pode ajudá-lo a entender sua saúde e fazer ajustes razoáveis em seu estilo de vida.

Multifuncional e notificação inteligente: este relógio inteligente inclui funções mais práticas, rastreadores de fitness (pedômetro, calorias, distância), monitor de freqüência cardíaca, 12 modos esportivos, monitor de sono, monitor de oxigênio no sangue, notificações de chamadas, mensagens SMS e APP, controle de música, ajuste de brilho, Exibição do tempo, lembrete sedentário, Gmail, despertador, cronômetro, encontrar relógio.

Tela HD de 1,69" e mostradores personalizados: Haylou Smartwatch está equipado com uma tela sensível ao toque de 1,69" com resolução de 240 * 280. Traga-lhe um melhor efeito visual. Nosso relógio inteligente para homens tem 32 mostradores de relógio diferentes para sua escolha. Você também pode usar suas fotos favoritas para personalizar a imagem da tela do relógio através do APP “Haylou Fun”, mostrando seu estilo pessoal.

12 modos esportivos e atividades durante todo o dia: o smartwatch possui 12 modos esportivos (caminhada, corrida, ciclismo, ioga, basquete, futebol, canoagem, etc). Nosso relógio esportivo Haylou pode ajudá-lo a rastrear várias atividades e fornecer dados esportivos de análise de saúde para sua vida diária. Você pode conhecer bem sua atividade em tempo real que o relógio esportivo torna seu treino mais cientificamente.

IP68 à prova d'água e vida útil da bateria: o design à prova d'água IP68 faz com que você use o relógio Android em qualquer ambiente sem se preocupar, como quando você lava as mãos, toma banho, nada ou corre. O relógio inteligente para homem leva apenas 2 horas para carregar e pode ser usado por até 7 dias.

Ticwatch E3 Smartwatch Wear OS do Google for Men Women Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform Health Monitor Fitness Tracker GPS NFC Mic Speaker IP68 À prova d'água iOS Android Compatível R$ 1,098.00 in stock 1 new from R$ 1,098.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Chipset atualizado, melhor experiência】 Use o smartwatch Google com a plataforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e o sistema de processador duplo Mobvoi. 1G de RAM e 8G de ROM permitem um desempenho mais suave e interações mais precisas. O pagamento NFC suporta Google Pay.

【Novo modelo-cuidado com a família】Permite que você monitore dados de saúde de vários membros da família no aplicativo Mobvoi e ajuda você a monitorar a saúde dos outros que você se importa.

【Mais de 100 modos de treino profissional】O TicWatch E3 mantém o controle dos seus dados de saúde e fitness em tempo real. Mais de 20 modos de treino profissionais, desde atividades como escalada de montanhas, natação e patinação no gelo, até ciclismo interno, pilates e treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT).

【Monitoramento avançado de saúde e fitness】Com GPS, alto-falante e microfone integrados, barômetro e monitoramento de frequência cardíaca de 24 horas (capacitado por um sensor mais preciso). Incluindo rastreamento do sono, monitoramento de estresse, detecção de saturação de oxigênio no sangue etc.

【Modo essencial e tela de economia de bateria】O modo essencial entra automaticamente quando a porcentagem de energia cai abaixo de 5%. Claro que você também pode definir este modo. Em relação ao custo do frete de retorno, se o custo real do frete de retorno for superior a 110 reais, poderíamos pagar no máximo 110 reais.

Amazfit GTR 3 Pro Smart Watch for Android iPhone with Bluetooth Call Alexa GPS WiFi, Men's Fitness Tracker 150 Sports Modes, 1.45”AMOLED Display, Blood Oxygen Heart Rate Tracking, Waterproof_black (Black) R$ 1,109.00 in stock 4 new from R$ 1,109.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features CHAMADAS TELEFÔNICAS AMAZON ALEXA BUILT-IN E BLUETOOTH: Fale com o Amazon Alexa no seu Amazfit GTS 2. Faça perguntas, obtenha traduções, verifique o clima, controle seus dispositivos domésticos inteligentes e muito mais. Além disso, você pode atender chamadas em seu relógio inteligente por meio do microfone e alto-falante integrados ao conectar-se ao telefone via Bluetooth.

BATERIA ULTRA-LONGA DE 14 DIAS E ARMAZENAMENTO DE MÚSICA DE 3 GB: O GTR 2 está equipado com uma poderosa bateria de 471 mAh que pode durar 14 dias com uso típico e está sempre pronta para acompanhá-lo onde quer que seu exercício o leve. Controle a reprodução de música móvel através do GTR 2 e transfira sua música favorita

90 MODOS ESPORTIVOS E 5 ATM RESISTENTE À ÁGUA: O Amazfit GTR 2 inclui 90 modos esportivos integrados e é à prova d'água a uma profundidade de até 50 metros. O reconhecimento inteligente de 6 modos esportivos também elimina a necessidade de selecionar manualmente os modos esportivos, para que o relógio de fitness esteja sempre pronto para a ação.

RASTREAMENTO DE SAÚDE TOTAL: Equipado com o sensor óptico de rastreamento biológico PPG de segunda geração desenvolvido pela Huami, este smartwatch pode fornecer monitoramento de frequência cardíaca de alta precisão 24 horas e avisos em tempo real para riscos potenciais de problemas cardíacos. As métricas de rastreamento de saúde também incluem medição de saturação de oxigênio no sangue, monitoramento da qualidade do sono e monitoramento do nível de estresse.

DESIGN CURVADO 3D E TELA HD AMOLED: O conceito de design integrado do Amazfit GTR 2, com vidro 3D que transita naturalmente para o corpo do relógio de aço inoxidável, resulta em uma melhor estética visual e um campo de visão mais amplo. Impulsionando uma grande tela AMOLED de alta definição com densidade de pixels de 326ppi que rivaliza com a melhor tela do setor. READ O melhor Abercrombie & Fitch: Guia de revisão e compra

A-TGTGA Relógio inteligente para mulheres (discagem/receber chamadas, mais de 150 rostos) smartwatch para telefones Android e iPhone, rastreador de atividades com monitoramento de ritmo sono, lembrete de SMS, IP67 à prova d'água R$ 179.00 in stock 1 new from R$ 179.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Relógio inteligente com chamada de voz telefônica】Compatível com telefones Android iOS (Android 5.1 +, iOS 8.0+), funções principais: chamada voica Bluetooth, frequência cardíaca 24 x 7, monitor de pressão sanguínea, passos, calorias, monitor de sono, cronômetro, contagem regressiva, respiração, lembrete de mensagem, lembrete de despertador, lembrete de sedentarismo, encontrar telefone, controle de música, tirar fotos, levantar o pulso para iluminar a tela, etc.

【Rastreador de atividades inteligente/mais de 150 rostos】28 tipos de rastreadores de modo esportivo, mantém a atividade em tempo real. 4 porcas de rostos podem ser trocados à vontade no relógio e muito mais em nosso aplicativo. Você também pode personalizar o mostrador com sua imagem favorita.

【Lembrete de mensagem e aplicativo】Depois que o relógio inteligente estiver conectado ao celular via Bluetooth, você pode ligar ou desligar a função de lembrete no aplicativo "Da Fit", e seu aplicativo pode ser exibido de forma sincronizada no relógio inteligente, como chamada recebida, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, Skype, instagram, linha, Gmail, outros aplicativos etc.

【Vida útil da bateria de longa duração– 235 mAh】O relógio inteligente Y22 adotou Realtek de potência ultra baixa, equipado com uma bateria de longa duração de 235 mAh, carregamento rápido por 1,5 horas, que pode ficar em espera por mais de 15 dias, suporta atividades diárias por até 3 a 5 dias. Um verdadeiro smartwatch de alto desempenho e baixa potência que resolve o constrangimento de precisar carregar todas as noites

【Serviço pós-venda de alta qualidade】Nossa loja oferece o melhor serviço pós-venda. Entre em contato conosco se houver algum problema, responderemos dentro de 24 horas e forneceremos soluções satisfatórias. Lembrete: todos os dados de medição são apenas para referência e não podem substituir o tratamento médico.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.