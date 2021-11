Home » Ferramentas e reformas O melhor serra esquadria: Guia de revisão e compra Ferramentas e reformas O melhor serra esquadria: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo serra esquadria não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor serra esquadria , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o serra esquadria 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes serra esquadria.



Serra de Esquadria e Bancada 8 Pol. 220V 1200W-SCHULZ-929.0100 R$ 955.44 in stock 5 new from R$ 955.44

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Serra de Esquadria e Bancada 8" garante praticidade e versatilidade na realização de trabalhos residenciais em madeira, plástico e outros materiais de dureza similar. Compacta e leve, é de fácil transporte e instalação. Esta serra possui dupla função: serra esquadria para corte preciso em vários ângulos e serra de bancada para cortes longitudinais. Produzida com estrutura reforçada em alumínio, possui protetor de lâmina e cavacos conforme NR-12, o que confere segurança no manuseio e operação do equipamento.

DEWALT Serra de Esquadria de 10 Pol. (255mm) 4.600 RPM 1650W 127V DW714 R$ 2,329.90 in stock 1 new from R$ 2,329.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Grade direita graduada de 20 a 220 mm

Possui potência de 1.600 watts

Placa de retenção de ângulo com nove paradas

Empunhadura horizontal, mais conforto durante a operação

Serra de Esquadria e Bancada 8 Pol. 110V 1200W-SCHULZ-929.0100 R$ 1,078.90 in stock 1 new from R$ 1,078.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Serra de Esquadria e Bancada 8" garante praticidade e versatilidade na realização de trabalhos residenciais em madeira, plástico e outros materiais de dureza similar. Compacta e leve, é de fácil transporte e instalação. Esta serra possui dupla função: serra esquadria para corte preciso em vários ângulos e serra de bancada para cortes longitudinais. Produzida com estrutura reforçada em alumínio, possui protetor de lâmina e cavacos conforme NR-12, o que confere segurança no manuseio e operação do equipamento.

Serra De Esquadria 10 Com Braço Telescópico 1800w Vonder (220) R$ 1,399.90 in stock 4 new from R$ 1,399.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diâmetro da serra indicada: 10" - 254 mm

Potência (W): 1.800

Frequência: 50 Hz/60 Hz

Rotação (rpm): 5.000/min

DEWALT Serra De Meia Esquadria 1675w 12" 3.800 Rpm C/Braço Telescop. DWS780 R$ 5,649.00

R$ 5,049.00 in stock 3 new from R$ 5,049.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Leve, compacta e com alça integrada facilita o transporte e a armazenagem; Trilho horizontal duplo em aço com inovador sistema de grampo.

Sistema de esquadria preciso, mesa, base e grade usinadas otimiza a durabilidade e a precisão do corte; Escala de ângulo do braço com 3 paradas;

Placa de retenção de ângulo sobreposta em aço inox com 10 paradas permite ajuste fino e ângulos precisos; Travamento da mesa para o posicionamento rápido e preciso da esquadria;

Desenho inovador da caixa de engrenagem e transmissão por correia melhora a capacidade de cortes verticais

Serra de Esquadria Bosch GCM 10 X 1700W 220V R$ 1,994.00 in stock 3 new from R$ 1,850.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Potente motor de 1700 W com design ergonômico, que oferece o máximo em qualidade e eficiência de corte

Freio do motor e forte dobradiça para excelente eficiência no trabalho

Sistema prático de troca das escovas de carvão e baixo índice de desgaste das peças

Precisão: mola de compressão, parafuso ajustável para corte de ranhuras e nove marcações de ângulos

Uso industrial

Serra De Esquadria 10 Com Braço Telescópico 1800w Vonder (127) R$ 1,819.00

R$ 1,399.90 in stock 4 new from R$ 1,399.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diâmetro da serra indicada: 10" - 254 mm

Potência (W): 1.800

Frequência: 50 Hz/60 Hz

Rotação (rpm): 5.000/min

SERRA DE ESQUADRIA COM DUPLA INCLINAÇÃO TC-SM 2534 DUAL, 127V - EINHELL R$ 1,989.00 in stock 4 new from R$ 1,945.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sistema telescópico integrado, Corte em ângulo preciso

Elétrico

Luz laser para guia de corte

Coletor de Pó

Garras auxiliares para facilitar o trabalho

Serra Esquadria 10 Makita Mls100 220V R$ 1,299.00 in stock 6 new from R$ 1,299.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diâmetro da serra indicada: 10" - 250 mm | Potência (W): 1. 500 | Tensão (V): 220 V

Rotação (rpm): 4. 200 | Para lâminas com furo de: 25. 4 mm

Capacidade de corte com a base em 0° - e com a cabeça de corte em 90º: L 130 mm x a 75 mm

Capacidade de corte com a base em 0° - e com a cabeça de corte em 45º: L 90 mm x a 75 mm

Capacidade de corte com a base em 45º - e com a cabeça de corte em 45º: L 90 mm x a 48 mm

Serra De Esquadria Vonder 127 V R$ 1,352.28 in stock 4 new from R$ 1,286.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Indicada para cortar madeiras e derivados

Contém: 01 serra de esquadria, 01 coletor de pó, 01 chave allen e 01 lâmina de serra para madeira

Potência (W): 1. 80

Para lâminas com furo de: 20 mm e 30 m

Capacidade de corte com a base em 0° - e com a cabeça de corte em 90º: L 140 mm x a 72 m

Serra De Esquadria 10", Com Braço Telescópico, Sed 1810t 127 V Dwt Dwt R$ 1,519.97 in stock 1 new from R$ 1,519.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Diâmetro da serra indicada: 10" - 250 mm

Potência (w): 1.800

Rotação (rpm): 5.000/min

Para lâminas com furo de: 30 mm

Capacidade de corte com a base em 0° - e com a cabeça de corte em 90º: l 300 mm x a 72 mm

DEWALT Serra Esquadria de 12 Pol. (305mm) 127V DWS715 R$ 3,929.20 in stock 1 new from R$ 3,929.20

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Potência 1. 600w

Diâmetro do disco 12 pol.

Furo do disco 1 pol.

Rotações por minuto: 4.000 rpm

Serra de Mesa Skil 3610 1600w 127v com estrutura e disco R$ 1,455.44 in stock 5 new from R$ 1,455.44

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Motor de 1600 Watts de potência, Qualidade e Eficiencia de corte.

Mesa em aluminio

Estrutura em metal / mesa para sustentação

2 Anos de Garantia

Indicada para o Profissional autônomo

BOSCH Serra Meia Esquadria, 127V, Skil F0123311AB-000, Preto R$ 1,942.50 in stock 2 new from R$ 1,899.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Serra de Meia Esquadria Telescópica 10" SKIL modelo 3311 - 1.800 W

Cortes em madeira e alumínio (em ângulos, para soleiras, batentes, molduras, painéis de madeira, puxadores, cabideiros, ajustes para instaladores de móveis, pisos laminados)

Velocidade de corte 4.800 rpm; Tamanho do eixo 1" (25.4 mm); Inclinação da base 45° (ambos os lados); Inclinação do motor 45° (ambos os lados); Expansão da mesa de corte para até 115 cm READ O melhor Casais Inteligentes Enriquecem Juntos: Guia de revisão e compra

STANLEY Serra Meia Esquadria de 22 Pol. (560mm) 20-800 R$ 437.90 in stock 1 new from R$ 437.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Ajuste rápido de ângulo

Travas plásticas auxiliam no ato do corte

Ajuste rápido para cortes repetitivos

Base mais ampla para aumento da capacidade de corte

Ângulos pré-definidos otimizam trabalho

STANLEY Serra de Esquadria de 10 Pol. (254mm) 1650W SM16 R$ 1,339.00 in stock 2 new from R$ 1,339.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Velocidade 4.800 rpm

Diamêtro do disco 10 pol. (254mm)

Capacidade a = 75mm x l = 140mm

Capacidade máxima de corte 45° x 0° a = 75mm x l = 95mm

Serra de Esquadria Bosch GCM 12 GDL 1800W 220V R$ 8,667.23 in stock 1 new from R$ 8,667.23 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Robusto braço axial de alumínio patenteado (cortes suaves e precisão em qualquer ângulo)

Rolamentos blindados e base resistente com apoios de borracha

Potente motor e sistema Soft Start (só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada)

Dupla linha de laser com sistema de ajuste

Uso industrial

SERRA DE ESQUADRIA A BATERIA TE-MS 18/210 LI SOLO - EINHELL R$ 1,078.78 in stock 3 new from R$ 1,078.78

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Pés emborrachados para melhor estabilidade

Extensor de mesa para peças maiores

Punho para transporte

Base giratória com ângulos predefinidos

SERRA DE ESQUADRIA TC-MS 2513 L, 127V R$ 1,467.07 in stock 4 new from R$ 1,467.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Corte em ângulo preciso, coletor de pó;Rotação 4000 rpm; Disco de serra 250 mm X Ø 30 - 48 dentes ;Corte em ângulo 0º a + 45º à esquerda ; Ajuste do ângulo da base - 45º a + 45º

Elétrico

Luz laser para guia de corte

Serra Meia Esquadria Radial 250mm 10 1800w Sm18 Stanley 110V R$ 2,310.00 in stock 2 new from R$ 2,310.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Serra Meia Esquadria Radial 250mm 10 1800w Sm18 Stanley 110V Descrição: Linha de corte com sombra LED para corte 100% precisos e uma melhor iluminação. O mecanismo deslizante oferece uma capacidade de corte de até 310 mm para cumprir com os requisitos de todas as aplicações. Cabeça com chanfro duplo para versatilidade grande de cortes. Projetada para cortar madeira, alumínio e plásticos. Executa as operações de serragem de corte transversal

IRWIN lâmina de serra de esquadria de 25 cm, série clássica, mesa de aço (11870) R$ 138.45 in stock 1 new from R$ 138.45

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dentes de serra circular com precisão para cortes suaves e precisos

A placa de lâmina de serra circular totalmente endurecida dura dura mais tempo

A estrutura de aço de alto carbono oferece vida útil prolongada da lâmina de serra circular

Contagem de 180 dentes com moagem superior/facial

Comprimento da lâmina de 25,4 cm com mandril de 1,5 cm e corte de 0,2 cm

Serra Meia Esquadria 18V SEM Bateria 190mm DLS713Z Makita R$ 3,311.59 in stock 1 new from R$ 3,311.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number DLS713Z Model DLS713Z

Serra Meia Esquadria Manual De Precisao, 550 Mm Mtx R$ 225.19 in stock 3 new from R$ 225.19

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Permite inclinação da lâmina

14 dentes por polegada

Corte preciso em planos horizontais e verticais

Serra De Meia-esquadria Manual Nove54 Nove 54 R$ 412.40

R$ 369.00 in stock 2 new from R$ 369.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tamanho da mesa da serra de meia-esquadria: 450, 0 mm

Comprimento da lâmina da serra de meia-esquadria: 550, 0 mm

Largura da lâmina da serra de meia-esquadria: 45, 0 mm

Altura máxima de corte da serra de meia esquadria: 120, 0 mm

Largura máxima de corte da serra de meia esquadria: 45°=110 mm/ 90°=170 mm

DEWALT Lâmina Serra Esquadria de 10 Pol. (255mm) DWA03220 R$ 331.00 in stock 1 new from R$ 331.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alta performance

Corte alumínio

100 dentes

Diâmetro: 10 pol.

22mmx250mmx300mm

Lâmina serra tico tico Bosch T344D Speed for wood R$ 37.42 in stock 1 new from R$ 37.42

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Para uso em serras tico tico compatíveis com encaixe T

Possibilita cortes em materiais como madeira macia e materiais de madeira não abrasivos com espessura de 5 a 100 mm

Realiza cortes retos

Os dentes laterais afiados efetuam cortes rápidos

Serrote De Costa Para Madeira, 12 300 Mm, Para Serra Meia Esquadria Mtx R$ 43.90

R$ 40.37 in stock 4 new from R$ 40.37

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cabo ergonômico

Lâmina de aço temperado

Indicado para cortes precisos de madeiras

DEWALT Serra de Mesa de 10 Pol. (255mm) 4.000 RPM 1800W 220V DWE7470 R$ 2,709.00 in stock 2 new from R$ 2,709.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Velocidade sem carga: 5.000 rpm

Lâmina ø 10 pol. x ⅝ pol (254 x 16mm)

Eixo ø ⅝ pol. (16mm)

Largura máxima à esquerda

Lâmina De Serra Em Aço Carbono Para Meia-esquadria Nove54 Nove 54 R$ 51.72

R$ 44.98 in stock 2 new from R$ 44.94

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Comprimento da lâmina de serra para meia-esquadria: 550, 0 mm

Largura da lâmina de serra para meia-esquadria: 45, 0 mm

Material da lâmina de serra para meia-esquadria: aço carbono

Número de dentes por polegada: 14 dentes

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos serra esquadria estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu serra esquadria e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto serra esquadria final. Nem cada um dos serra esquadria está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de serra esquadria disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar serra esquadria no futuro. Então, o serra esquadria que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o serra esquadria disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do serra esquadria importa muito. No entanto, o serra esquadria proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu serra esquadria e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um serra esquadria específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para serra esquadria por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu serra esquadria preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor serra esquadria para 2021. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção serra esquadria sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Serra De Esquadria Vonder 7.1/4″,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Serra de Esquadria e Bancada 8 Pol. 220V 1200W-SCHULZ-929.0100 será a melhor opção para você.

Lâmina De Serra Em Aço Carbono Para Meia-esquadria Nove54 Nove 54 é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual serra esquadria você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.