O melhor Rtx 2070 Super: Guia de revisão e compra

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo Rtx 2070 Super não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Rtx 2070 Super , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Rtx 2070 Super 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Rtx 2070 Super.



Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB GDDR6 PCI-E 3 26ISL6HP68LD Galax

R$ 2,866.74
R$ 2,409.00

Amazon.com.br Features GPU NV RTX2060 8GB SUPER 1CLICK OC TECLAB LITE GALAX 26ISL6HP68LD

Fabricado com materiais de alta qualidade

Design exclusivo

Fabricado pela marca Galax READ O melhor intel i7: Selecionado para você

Rakstore Ventilador de refrigeração de placa gráfica T129215SU para ASUS RTX 2060 Super RTX 2070/2070 Super RTX 2080/2080 Super Dual EVO Cooler Fan R$ 370.00

Amazon.com.br Features Adequado para ASUS RTX 2060 SUPER 8GB DUAL EVO / RTX 2070 8GB DUAL EVO / RTX 2070 8GB DUAL EVO Advanced / RTX 2070 SUPER 8GB DUAL EVO / RTX 2080 8GB DUAL EVO Advanced / RTX 2080 SUPER 8GB DUAL EVO

Aviso: ASUS RTX 2060 2070 2080 tem muitos tipos de ventiladores, verifique se seu ventilador é o mesmo que o nosso, qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos.

Incompatível com outras placas gráficas ASUS

Voltagem: DC 12V

GPU NV RTX3060 12GB 1-CLICK OC GDDR6 192BITS Galax 36NOL7MD1VOC R$ 3,021.85

Amazon.com.br Features Placa com selo LHR ('Lite Hash Rate')

Velocidade da memória: 15 GBps

Suporte de recursos: PCI-E 4.0 Windows 10 de 64 bits, Linux de 64 bits

Configuração de memória padrão: 12 GB

Galax GPU NV RTX2060 12GB PLUS 1CLICK OC G6 192B 26NRL7HP68NC R$ 2,693.38
R$ 2,049.00

R$ 2,049.00 in stock 13 new from R$ 2,049.00

Amazon.com.br Features Placas de Vídeo

É a opção perfeita para você.

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você.

Galax PLACA DE VIDEO GEFORCE RTX 2060 PLUS (1 CLICK - OC ) 6GB GDDR6 192BITS R$ 2,521.12
R$ 2,019.00

R$ 2,019.00 in stock 12 new from R$ 2,019.00

Amazon.com.br Features Galax PLACA DE VIDEO GEFORCE RTX 2060 PLUS (1 CLICK - OC ) 6GB GDDR6 192BITS

Marca: Galax

Cor: Preto

País de origem: unknown

PROCESSADOR GRAFICO MSI GEFORCE912-V397-484 (GPU RTX 3060 VENTUS 2X 12GB GDDR6) R$ 2,900.00

Amazon.com.br Features PROCESSADOR GRAFICO MSI GEFORCE912-V397-484 (GPU RTX 3060 VENTUS 2X 12GB GDDR6)

Placa de Vídeo ASUS Gaming - GeForce Dual RTX 3060, 12GB GDDR6, RGB, LHR, Ray Tracing, DLSS R$ 3,164.50

Amazon.com.br Features Modelo: DUAL-RTX3060-O12G Engine Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3060 Padrão de ônibus: PCI Express 4.0 OpenGL: OpenGL4.6 Memória de Vídeo: 12GB GDDR6 Clock do motor: Modo OC - 1867 MHz (Boost Clock) Modo de jogos - 1837 MHz (Boost Clock) CUDA Cores: 3584 Velocidade da Memória: 15 Gbps Interface de Memória: 192 bits

Marca ASUS

Resolução: Resolução digital máxima 7680 x 4320

Explore a nossa gama de produtos

ASUS Placa De Video Geforce Rtx 3060ti Dual Oc V2 8gb Gddr6 256-bit Dual-rtx3060ti-o8g-v2, 90YV0G1J-M0NA00 R$ 6,999.00
R$ 5,132.49

R$ 5,132.49 in stock 3 new from R$ 5,068.54

Amazon.com.br Features Placa De Video Asus Geforce Rtx 3060 V2 Oc Dual 8gb Gddr6 192-bit Dual-rtx3060-o12g-v2

Um produto de verdadeiro desempenho

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

MLLSE Placa gráfica 2060 - GDDR6 6GB 192 bits Ventiladores Duplos (RTX 2060 6GB) R$ 1,529.00
R$ 1,390.00

R$ 1,390.00 in stock 1 new from R$ 1,390.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Nova arquitetura Turing, raytracing em tempo real, DLSS com IA de aprendizado profundo.

Boost clock 1750 MHz, 6GB 192-bit gddr6

Slot duplo, placa de GPU super compacta, cabe em 99% dos sistemas

4k, HDR, VR pronto, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI

2 anos de garantia.

PLACA DE VIDEO PALIT GEFORCE RTX 3060 DUAL 12GB GDDR6 192 BITS - NE63060019K9-190AD R$ 2,964.87
R$ 2,799.00

R$ 2,799.00 in stock 11 new from R$ 2,799.00

Amazon.com.br Features Placa de Vídeo Palit NVIDIA GeForce RTX 3060 Dual, 12GB, GDDR6, 192bit, LHR, NE63060019K9-190AD

Marca: palit

Produto de origem: CN

Garantia: 24 mnses

Placa de Vídeo Gigabyte - GeForce RTX 3050, 8GB GDDR6 R$ 2,150.00

Amazon.com.br Features Processamento Gráfico GeForce RTX 3050

Relógio principal 1822 MHz (Cartão de referência: 1777 MHz)

Núcleos CUDA 2560

Relógio de memória 14.000 MHz

Tamanho da memória 8 GB / Tipo de memória GDDR6

Palit Placa de vídeo dupla GeForce RTX 3050, 8GB, GDDR6, LHR, 3584 Core, 1320 MHz, 1777 MHz, arquitetura Ampere, 3 x DisplayPort, HDMI, ventiladores duplos, Preto, NE63050019P1-190AD R$ 2,896.01

Amazon.com.br Features Iluminação RGB: A iluminação colorida do LED RGB pode ser alterada de acordo com a temperatura gráfica. A temperatura pode ser facilmente identificada por cores diferentes da aparência externa da placa de vídeo. Os jogadores podem escolher entre 16,8 milhões de cores para combinar com seu próprio estilo e preferências.

Tecnologia 0-dB : Mantenha silencioso enquanto estiver experimentando o aplicativo multimídia e a carga de trabalho geral. Os ventiladores operacionais só ocorrem enquanto trabalham em um carregamento mais pesado.

Suporte de colmeia O design do suporte de colmeia aumenta o fluxo de ar em até 15%, permitindo que o calor gerado pela GPU seja esgotado por meio do suporte de design de colmeia de mel. Isso permite efeitos de resfriamento mais eficientes.

DrMOS: DrMOS, originalmente disponível apenas para CPU de servidor de última geração, agora está disponível em toda a sua glória na próxima geração de placas gráficas Palit. A DrMOS oferece circuitos de alta corrente, operação de baixo ruído e redução eficaz da geração de calor.

Todos os novos ThunderMaster: o novo ThunderMaster da Palit tem um upgrade completo da versão anterior. Tem interface mais fácil de usar, bem como configurações mais personalizadas. Com o ThunderMaster, você pode controlar sua placa de vídeo da configuração de overclock, da velocidade do ventilador ao efeito LED. Você também pode monitorar o status da GPU com o utilitário ThunderMaster.

TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING // RTX3060, HDMI * 2, DP * 3.12G, D6 R$ 3,292.34

Amazon.com.br Features Placa de Vídeo ASUS TUF RTX 3060 O12G V2 Gaming LHR, 15 Gbps, 12GB GDDR6, RGB

Marca: Asus

Ray Tracing

Dlss - 90yv0gc0-m0na10

Pasta Térmica ARCTIC MX-4 + Espátula - Pasta de composto térmico para refrigeradores | Pasta para dissipador de calor | Composto de micropartículas de carbono | Fácil de aplicar | Alta durabilidade – 4 gramas R$ 80.00

Amazon.com.br Features Com Código QR da ARCTIC para concorrer a um Sorteio

Versão 2020 + Espátula

Durabilidade de 8 anos

Composição: Micropartículas de carbono

Condutividade Térmica: 8.5 w/m-k

PLACA DE VIDEO GIGABYTE GEFORCE RTX 2060 12GB GDDR6 - GV-N2060D6-12GD, 3304807593 R$ 2,875.50
R$ 2,537.03

R$ 2,537.03 in stock 2 new from R$ 2,499.00

Amazon.com.br Features PROCESSADOR GRAFICO GIGABYTE GEFORCE GV-N2060D6-12GD (GPU RTX 12GB GDDR6)

Marca: GIGABYTE

Produto de origem: VN

Garantia: 12 meses

PC GAMER, I9-9900KF, GEFORCE RTX 2060 SUPER 6GB, 16GB DDR4, HD 1TB, 600W, RGB R$ 12,799.00

Placa de Video GTX 1660 Ti 6GB 1 Click OC G6 192B Galax - 60IRL7DSY91C, Galax, GTX 1660 Ti R$ 1,882.34
R$ 1,599.90

Amazon.com.br Features A geforce gtx 1660 ti foi desenvolvida com o desempenho gráfico inovador da premiada arquitetura nvidia turing

Com potencia que rivaliza com a geforce gtx 1070, ela tem uma desempenho arrasador nos jogos atuais mais populares, e é ainda mais rápida com títulos mais modernos

Até 3x mais rápida que a geração passada de placas de vídeo nos games e aplicações vr

Logitech G Mouse para jogos com fio de alto desempenho 502 HERO, sensor HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, pesos ajustáveis, 11 botões programáveis, memória integrada, PC/Mac R$ 326.00

Amazon.com.br Features Sensor Hero 25K através de uma atualização de software do G HUB, esta atualização é gratuita para todos os jogadores: nosso rastreamento 1:1, 400 Plus iPs e sensibilidade máxima de 100 a 25.600 dpi mais zero suavidade, filtragem ou aceleração

11 botões personalizáveis e memória integrada: atribua comandos personalizados aos botões e salve até cinco perfis prontos para reproduzir diretamente no mouse

Sistema de peso ajustável: organize até cinco pesos removíveis de 3,6 gramas dentro do mouse para ajuste de peso personalizado e equilíbrio

Iluminação RGB programável e tecnologia Lightsync: personalize a iluminação de quase 16,8 milhões de cores para combinar com as cores do seu time, use suas próprias cores ou sincronize com outros equipamentos Logitech G

Tensionamento mecânico do botão do interruptor: sistema de tensão de mola de metal e dobradiças de pivô são embutidos nos botões esquerdo e direito do mouse para uma sensação de clique nítida e limpa com feedback rápido de clique

Placa de Vídeo GALAX - GeForce RTX 3060 Ti, 1-Click OC, 8GB GDDR6 LHR R$ 3,986.00
R$ 3,469.00

R$ 3,469.00 in stock 7 new from R$ 3,469.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa com selo LHR ('Lite Hash Rate')

Marca: GALAXY MICROSYSTEMS LTD.

Produto de origem: CN

Garantia: garantia limitada de 12 meses (3 meses legal + 9 meses contratual) em todas as placas de video adquiridas através dos canais oficiais em território brasileiro.

Gainward GPU NV RTX2060 8GB SUPER GHOST G6 256B NE6206S018P2-1160X-1, 471056224-2577 R$ 2,284.53

Amazon.com.br Features Placas de Vídeo

Consulte a garantia

Nome da marca do produto: GAINWARD

País de origem do produto: CN

Placa de Vídeo GALAX - GeForce RTX 3070, 1-Click OC, 8GB GDDR6, DLSS, LHR, Ray Tracing R$ 5,699.00
R$ 4,250.00

R$ 4,250.00 in stock 12 new from R$ 4,250.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placas de Vídeo

Fabricante líder de produtos e acessórios de alta qualidade

Descubra produtos úteis para você

Os produtos foram projetados com o usuário em mente querendo cumprir os desejos

FIXCOR Novo 65MM FD6525H12D Cooler Fan Compatível com Evga Geforce RTX 2070 Super 2080 Ti Placas de Vídeo Gráficas Ventilador de Resfriamento catholic R$ 224.57

Amazon.com.br Features Modelo: FD6525H12D

Rolamento: 2 rolamentos de esferas

Voltagem: DC 12V

Corrente: 1.3AMP

Dimensão do ventilador (C x L x A): aprox.66 * 66 * 23 mm

Placa de Vídeo ASUS TUF Gaming - GeForce GTX 1660 Super, 6GB GDDR6, OC edition R$ 1,799.90

Amazon.com.br Features Motor gráfico NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

Padrão de ônibus PCI Express 3.0

OpenGL OpenGL 4.6

Memória de vídeo GDDR6 6 GB

Velocidade da memória 14002MHz

Rakstore Ventilador de refrigeração de placa gráfica FDC10H12S9-C de 87 mm para ASUS GTX 1660 1660SUPER GTX 1660 Ti RTX 2060 2060SUPER RTX 2070 Dual EVO Cooler Fan R$ 370.00

Amazon.com.br Features Adequado para ASUS GTX 1660 6GB DUAL EVO / GTX 1660 SUPER 6GB DUAL EVO / GTX 1660 Ti 6GB DUAL EVO / RTX 2060 6GB DUAL EVO / RTX 2060 SUPER 8GB DUAL EVO / RTX 2070 8GB DUAL EVO V2

Incompatível com outras versões ASUS GTX1660 GTX1660 Ti RTX2060 RTX2070

Aviso: ASUS GTX1660 GTX1660 Ti RTX2060 RTX2070 tem muitos tipos de ventiladores, verifique se seu ventilador é o mesmo que o nosso, qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos.

Diâmetro do ventilador: 87 mm

Voltagem: DC 12V

Galax Placa de Vídeo - GeForce RTX 3070 Ti, 1-Click OC, 8GB GDDR6X, 37ISM6MD4COC R$ 4,923.47

Amazon.com.br Features Temperaturas até superiores a 81C são normais e os sistemas de refrigeração são realmente robustos para controlar e não deixar as placas passarem de temperaturas muito maiores do que esta.

Garantia: garantia limitada de 12 meses (3 meses legal + 9 meses contratual) em todas as placas de video adquiridas através dos canais oficiais em território brasileiro.

Placa de Vídeo Galax GeForce GTX 1660 Super Dual 1-Click OC, 6GB GDDR6 192Bit-60SRL7DSY91S R$ 2,572.00
R$ 1,701.24

R$ 1,701.24 in stock 18 new from R$ 1,699.90

Amazon.com.br Features Interface: PCI Express 3.0 16X

Processador de Vídeo (GPU): TU116

Memória: 6GB GDDR6

Conectores: 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI-D HDCP 2.2

Processador AMD Ryzen 7 5800X, Cache 36MB, 3.8GHz (4.7GHz Max Turbo), AM4 R$ 2,159.08
R$ 1,999.00

R$ 1,999.00 in stock 28 new from R$ 1,999.00

1 used from R$ 1,599.00

Amazon.com.br Features 5000 séries

8 núcleos otimizados para plataformas de jogos de alto FPS.

Placa de Vídeo Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC LHR 8GB 128Bit GDDR6 R$ 2,643.56

Amazon.com.br Features Placa de Vídeo Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC LHR 8GB 128Bit GDDR6

VAHOOO 8. 7mm pla09215s12h 0.55A RTX 2070 2080 Super 2080 Ti compatível para gigabyte RTX 2070SUPER RTX2080 RTX2080 TI Graphics Card Fans glorious (Color : A 1pcs) R$ 178.99

Amazon.com.br Features Voltagem: DC 12V.

Atual: 0.5. 5AMP.

Dimensão do ventilador (l x w x h): aprox. 87mm * 87mm * 15mm

Furos de montagem Distância: aprox. 42mm * 42mm * 42mm (centro para central)

Conector de alimentação: cabeçalho de 4 pinos

PNY Placa gráfica GeForce RTX™ 3050 8GB Verto Dual Fan R$ 2,399.99

Amazon.com.br Features Arquitetura NVIDIA Ampere, com relógio de núcleo de 1552 MHz e velocidades de relógio boost de 1777 MHz para ajudar a atender às necessidades de jogos exigentes.

Memória de 8 GB GDDR6 (128 bits), mais 2560 núcleos de processamento CUDA e até 224 GB/s de largura de banda de memória fornecem a memória necessária para criar um realismo visual impressionante.

Interface PCI Express 4.0 - Oferece compatibilidade com uma variedade de sistemas. Também inclui saídas DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1 para conectividade expandida.

Experiência GeForce NVIDIA – Capture e compartilhe vídeos, capturas de tela e transmissões ao vivo com amigos. Mantenha seus drivers atualizados e otimize suas configurações de jogo. É o companheiro essencial para sua placa de vídeo GeForce.

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos Rtx 2070 Super estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu Rtx 2070 Super e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto Rtx 2070 Super final. Nem cada um dos Rtx 2070 Super está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de Rtx 2070 Super disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar Rtx 2070 Super no futuro. Então, o Rtx 2070 Super que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o Rtx 2070 Super disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do Rtx 2070 Super importa muito. No entanto, o Rtx 2070 Super proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu Rtx 2070 Super e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um Rtx 2070 Super específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para Rtx 2070 Super por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu Rtx 2070 Super preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor Rtx 2070 Super para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção Rtx 2070 Super sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB GDDR6 PCI-E 3 26ISL6HP68LD Galax,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Rakstore Ventilador de refrigeração de placa gráfica T129215SU para ASUS RTX 2060 Super RTX 2070/2070 Super RTX 2080/2080 Super Dual EVO Cooler Fan será a melhor opção para você.

PNY Placa gráfica GeForce RTX™ 3050 8GB Verto Dual Fan é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual Rtx 2070 Super você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.