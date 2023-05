Home » Computadores pessoais O melhor roteador: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor roteador: quais são suas opções? 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo roteador não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor roteador , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o roteador 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes roteador.



Roteador Wireless Dual Band RF 1200 Preto Intelbras R$ 199.90

R$ 185.00 in stock 32 new from R$ 179.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alto desempenho para você assistir filmes e séries em 4K, compartilhar conteúdos em redes sociais, jogar online e muito mais

Muito mais velocidade e estabilidade para compartilhar, baixar, assistir e jogar online

Configuração e gerenciamento completo de sua rede na palma da mão, de forma simples e prática via app.

Controle o acesso a sites, veja quem está conectado em sua rede e quanto de sua internet está em uso, crie rede para visitantes e muito mais.

Descomplique sua rotina customizando as configurações-padrão do firmware através do Portal Customize.

Roteador TP Link Mesh Gigabit Wi-Fi 5GHz Archer C6 R$ 339.90

R$ 310.41 in stock 15 new from R$ 293.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features a finalidade deste equipamento é receber o sinal de internet do provedor via cabo ethernet(RJ45)

Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 867Mbps para um total de 1.2Gbps de largura de banda disponível

Tecnologia MU-MIMO – Transferência Simultânea de dados para múltiplos dispositivos com performance 2× mais rápida

4 antenas externas equipadas com tecnologia Beamforming amplia e concentra o sinal de Wi-Fi. Multi-Modo 2 em 1 - Roteador e Access Point

Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C6 é ideal

Roteador Fast Wi-Fi TP-Link Archer C60, Wireless Dual Band 2.4/5 GHz AC1350, MU-MIMO, Beamforming, Controle dos Pais, Rede de Convidados, App Tether, Branco R$ 364.43

R$ 270.00 in stock 15 new from R$ 244.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Conexões simultâneas de 2.4GHz 450Mbps e 5GHz 867Mbps.

MU-MIMO atinge 2 × eficiência ao se comunicar com até 2 dispositivos simultaneamente

Três antenas de 2.4GHz e duas de 5GHz estabelecem cobertura Wi-Fi superior

Possui Beamforming, Controle dos pais, rede para convidados, App Tether Modos de operação: Roteador e Access Point Se você tem uma velocidade de até 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer C60 é ideal

Bivolt automático Garantia de 5 anos com o fabricante (mediante apresentção de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) READ O melhor Por Isso A Gente Acabou: Selecionado para você

Roteador Mercusys 300Mbps - MW301R R$ 98.26

R$ 82.00 in stock 46 new from R$ 75.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Duas antenas de 5dbi fornecem ampla cobertura wireless

Página web intuitiva que orienta durante o processo de instalação em minutos

TP-Link Archer C80 AC1900 - Roteador Gigabit Wireless MU-MIMO R$ 499.90

R$ 376.31 in stock 20 new from R$ 349.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 802.11ac Wave2 Wi-Fi - 1300 Mbps na banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2.4 GHz

Tecnologia MIMO 3 × 3 – Transmissão e recebimento de dados em três fluxos para parear com seus dispositivos

A tecnologia Beamforming oferece uma conexão sem fio altamente eficiente

Possui: Controle dos pais, Rede de convidados e Controle de acesso, Smart Connect e Agile Config

Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer Archer C80 é ideal

ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 2 ANTENAS TL-WR840N-W R$ 121.00 in stock 26 new from R$ 92.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Antenas: 2 Antenas externa

Portas: 1 WAN, 4 LAN

Branco

TP-Link Archer C50 V3, Roteador Wireless AC1200 Dual Band com 4 Antenas R$ 265.26

R$ 176.76 in stock 26 new from R$ 176.76 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Antenas: 4 Antenas externa

Portas: 1 WAN, 4 LAN

O Archer C50 é a melhor escolha para obter streaming em HD, jogos online e outras tarefas intensas de banda larga

Não tem porta gigabit

Roteador Wireless Intelbras Wi-force W5-1200F Preto R$ 195.03 in stock 32 new from R$ 189.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Wi-Fi com muito mais desempenho para você estudar, trabalhar e se divertir com seus filmes e séries online.

Gerencie facilmente sua rede, mesmo remotamente. Veja quem está conectado, quanto de sua internet está em uso, crie filtros de acesso e muito mais.

Priorize facilmente o uso da sua banda de internet, direcionando ou limitando velocidade para os dispositivos que desejar.

O W5-1200F tem funções que auxiliam na gestão da rede, como site survey, ping, visualização dos dispositivos conectados, velocidade em tempo real do tráfego para a internet, dentre outras.

Seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet, de maneira prática e fácil.

Roteador Três Antenas Branco Ipv6 300 Mbps - Multilaser - RE163V, Multilaser, Roteadores, Branco R$ 145.34 in stock 17 new from R$ 139.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 300 Mbps

3 antenas externas

3 portas LAN 10/10Mbps

Bivolt

Botão WPS

Kit Roteador TP-Link Wi-Fi Mesh Gigabit 5GHz Deco M4 R$ 749.90

R$ 680.50 in stock 24 new from R$ 659.98

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O Deco utiliza um sistema de unidades para obter uma cobertura Wi-Fi perfeita para toda a casa - elimina áreas de sinal fraco de uma vez por todas!

Um pacote com duas unidades Deco M4 oferece Wi-Fi para uma área de até 350 metros quadrados. E se isso não for suficiente, basta adicionar mais unidades Deco à rede a qualquer momento para aumentar a cobertura.

O Controle dos Pais permite limitar o tempo online e bloquear sites inapropriados de acordo com perfis exclusivos criados para cada membro da família.

Roteador Wireless TP-Link Archer C21 AC750 Dualband Branco R$ 179.90 in stock 28 new from R$ 159.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Dualband

Portas Ethernet: 1 Porta WAN 10/100 Mbps / 4 Portas LAN 10/100 Mbps

Velocidade de internet máxima suportada: 100Mbps

Protocolos: IPv4, IPv6

Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Roteador Wi-Fi N300 2 Antenas Multilaser - RE707 R$ 99.90

R$ 92.06 in stock 7 new from R$ 78.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features roteador

roteador multilaser

roteador bom

roteador potente

roteador ipv6

Roteador TP-Link Wireless AC1300 CX 3 UN – Deco M5 R$ 1,334.70

R$ 1,186.22 in stock 26 new from R$ 1,160.56

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cobre até 500m²

Fácil de ser configurado

Características em delicada arte

Segurança Wi-Fi mais abrangente do mercado

Vem com o sistema Deco, que cuida automaticamente da configuração

Smart Roteador Mesh Fast Ethernet Positivo Casa Inteligente, Cobertura de até 200m², Beamforming, Suporta Até 64 Dispositivos, Sem Pontos Cegos - Bivolt R$ 299.00

R$ 157.46 in stock 1 new from R$ 157.46

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Smart Roteador Mesh Fast Ethernet Positivo Casa Inteligente Wi-Fi Fast, cobertura de até 200 m²*, beamforming que direciona a cobertura de forma inteligente, na direção dos aparelhos. Suporta até 64 dispositivos, sem pontos cegos.

Fácil instalação, basta escolher o melhor local para colocar seu roteador e criar uma rede de longo alcance, baixar o app da Positivo Casa Inteligente na Google Play ou App Store.

Mega poder de conexão com o Smart Roteador, ele possui três portas físicas LAN, ideal para internet com velocidade de até 100 Mega.

Controle da sua rede nas suas mãos, defina qual dispositivo terá melhor qualidade de sinal, dedicando mais velocidade para você realizar as suas tarefas ou terminar a sua série favorita sem travar.

O Controle Parental é perfeito para monitorar, liberar ou bloquear conteúdos, acesso à sites e horários de uso dos aparelhos.

Roteador Wireless Intelbras Dual Band RG 1200 Preto R$ 368.41 in stock 14 new from R$ 329.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Alto desempenho para você assistir filmes e séries em 8K, compartilhar conteúdos em redes sociais, jogar online e muito mais

Muito mais velocidade e estabilidade nas frequências 2,4 GHz (até 300 Mbps) e 5 GHz (até 867 Mbps) para compartilhar, baixar, assistir e jogar online.

Além disso, baixando o aplicativo é possível gerenciar a rede remotamente e ter o controle total do Wi-Fi na palma da mão.

Com ela é possível controlar o conteúdo acessado por crianças, bloqueando sites indesejados e/ou em horários pré-determinados.

Descomplique sua rotina customizando as configurações padrão do firmware através do Portal Customize e gerencie os roteadores através do protocolo TR-069.

Roteador Residencial Wireless Wi-Force W4-300F Preto Intelbras R$ 141.68 in stock 25 new from R$ 129.44

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O W4-300F é o roteador ideal para quem precisa de Wi-Fi para as diversas atividades do dia a dia, com qualidade e praticidade.

Gerencie facilmente sua rede, mesmo remotamente. Veja quem está conectado, quanto de sua internet está em uso, crie filtros de acesso e muito mais. O W4-300F possui 4 portas Fast, sendo 1 Internet e 3 LAN para conectar dispositivos via cabo, como smart TV, computador e videogame.

O W4-300F possui funções que auxiliam na gestão da rede, como site survey, ping, visualização dos dispositivos conectados à rede, velocidade em tempo real do tráfego pra internet, entre outras.

O roteador Wi-Force W4-300F foi desenvolvido para quem deseja conexão à internet com mais qualidade e estabilidade.

Seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet, de maneira prática e fácil.

Roteador HUAWEI AX3 Pro Preto, WS7206, até 3000mbps de velocidade, WiFi 6, função mesh, toque para conectar e controle parentalal R$ 449.00 in stock 6 new from R$ 449.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Embarque na era do Wi-Fi 6 Ficar preparado para o futuro significa adotar o Wi-Fi 6 (802.11ax) no seu presente. Diferente do Wi-Fi 5, que é o padrão utilizado hoje pela maioria dos dispositivos, o Wi-Fi 6 já está sendo oferecido em dispositivos inteligentes. Isso porque ele possui várias melhorias em relação ao antecessor, sendo o ideal para quem procura uma conexão wireless ainda mais rápida, estável e eficiente.

Velocidade rápida que acompanha sua imaginação Com o Huawei WiFi AX3, sua casa ficará com conexão wireless incrivelmente rápida. Por sua largura de banda de frequência de 160 MHz e 1024-AQM, sua velocidade pode chegar a 3000 MBPs (574 MBPs em uma faixa de 2,4GHz e 2402 MBPs em uma faixa de 5GHz). Com essa alta velocidade, atrasos, carregamentos e lags em sua conexão serão coisas do passado. Agora é hora de aproveitar a fluidez de seus streamings e jogos como nunca antes.

Um roteador, múltiplas conexões Ao contrário dos roteadores tradicionais, com o HUAWEI WiFi AX3 você pode conectar uma infinidade de dispositivos com maior velocidade, estabilidade e eficiência. Com a tecnologia multiusuário OFDMA e CPU Gigahome quad-core de alta potência, ele é capaz de enviar dados para vários aparelhos simultaneamente (máx. 4 em 2.4 GHz e máx.16 em 5 GHz), além de conseguir conectar até 128 dispositivos em bandas duplas5. Por isso, não importa o quão cheio está o espaço: o AX3 conseguirá atender rapidamente a todos.

Maior largura de banda de 160 MHz Como o AX3 suporta 160 MHz, ao conectar o AX3 a dispositivos compatíveis com 160 MHz, como smartphones, tablets e laptops HUAWEI topos de linha, habilitados para WI-Fi 5 , a velocidade da Internet aumentará 60% ou mais.6 Isto proporcionará uma experiência de máxima velocidade e performance nos aparelhos compatíveis. READ O melhor Limpeza De Pele: Selecionado para você

ROTEADOR WIRELESS MULTIMODO 300 MBPS TL-WR829N TP-LINK R$ 115.00 in stock 24 new from R$ 89.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

2*10/100Mbps Portas LAN, 1*10/100Mbps Porta WAN/LAN

Duas antenas de 5 dBi e 2 × 2 MIMO

ROTEADOR TP-LINK DECO M4 MESH GIGABIT DUAL-BAND AC1200 R$ 379.90

R$ 352.24 in stock 1 new from R$ 352.24

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Deco usa um sistema de unidades para obter cobertura Wi-Fi perfeita para toda a casa — elimine áreas de sinal fraco de uma vez por todas!

Com a avançada tecnologia Deco Mesh, as unidades trabalham juntas para formar uma rede unificada com um único nome de rede. Os dispositivos alternam automaticamente entre Decos conforme você se move pela casa para obter as velocidades mais rápidas possíveis.

O Deco M4 1-pack entrega Wi-Fi a uma área de até 185m². E se não for suficiente, é só adicionar mais Decos à rede para aumentar a cobertura.

O Deco M4 fornece conexões rápidas e estáveis com velocidades até 1167 Mbps e trabalha com os principais provedores de Internet (ISP) e modem.

Deco pode lidar com o tráfego até mesmo das redes mais movimentadas, fornecendo conexões sem atrasos para até 100 dispositivos.

Roteador Wireless Mercusys MR50G, Dual Band R$ 399.90

R$ 279.90 in stock 24 new from R$ 249.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cobertura de longo alcance – 6 antenas de alto ganho com Beamforming oferecem conexões estáveis em toda a sua casa com sinal WiFi forte em todos os cantos

Portas Full Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso à Internet e transfira dados em velocidades vertiginosas para obter o máximo de desempenho

Maior eficiência da rede – Tecnologia MU-MIMO permite que o MR50G se comunique com vários dispositivos ao mesmo tempo, aumentando o rendimento geral da rede

Smart Connect – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

Roteador Mercusys Wi-Fi 6 Gigabit AX1800 MR70X R$ 558.22

R$ 278.26 in stock 23 new from R$ 245.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 4× Mais Capacidade – OFDMA e MU-MIMO permitem a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, melhorando a eficiência geral da rede.

Cobertura Ampla e Forte – 4× antenas multidirecionais de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de WiFi forte em toda a casa.

Proteção de Segurança – O WPA3 oferece segurança WiFi apromorada.

Conexões Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso a internet e transfira dados em velocidades rápidas para obter o máximo de desempenho.

Roteador Gigabit Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX10 Dual Band 2.4/5 GHz AX1500, MU-MIMO, 4 antenas fixas, Beamforming, Portas Gigabit, App Tether, Preto R$ 539.90

R$ 489.50 in stock 21 new from R$ 443.11

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tecnologia Wi-Fi 6—O Archer AX10 vem equipado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 6, para velocidades mais rápidas, maior capacidade e menor congestionamento da rede.

Fácil Configuração—Conclua a configuração em minutos com o aplicativo Tether.

Ampla cobertura—Com 4 Antenas e a tecnologia Beamforming que concentra o sinal individualmente em cada cliente para uma melhor cobertura.

Velocidades de próxima geração de 1.5 Gbps - O roteador dual band Archer AX10 atinge velocidades ainda mais rápidas de até 1.5 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz)

Modos de operação: Roteador e Access Point. Se você tem uma velocidade acima de 100mega contratada com o seu provedor de internet, o Archer AX10 é ideal. Bivolt automático

Roteador AX2s, HUAWEI, WS7000, c/função mesh, Wifi 6, e controle parental R$ 319.90

R$ 199.00 in stock 9 new from R$ 199.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporte ao Wi-Fi 6 em 5 GHz: Com uma taxa de transmissão sem fio de até 1500 Mbps, banda de 5 GHz que suporta Wi-Fi 6 e taxa de transmissão máxima de 1201 Mbps, jogos, streaming e downloads nunca funcionaram tão bem. O Roteador AX2s alterna automaticamente os dispositivos entre essas bandas para garantir que você desfrute da melhor conexão em todos os momentos. A banda de 5 GHz é ideal para jogos e streaming de alta velocidade, enquanto 2,4 GHz oferece uma cobertura mais ampla.

Design de antena anti-interferência, para conexões aceleradas: Um conjunto de antenas de alto desempenho foi meticulosamente projetado para reduzir ao mínimo possível as interferências dentro da mesma frequência, gerando conexões melhores e mais práticas. O HUAWEI WiFi AX2S vem com três entradas Gigabit Ethernet que conseguem diferenciar e conectar automaticamente os cabos WAN/LAN4, evitando que você tenha que distingui-las e facilitando a instalação de banda larga.

Visualização da Área de Cobertura do Wi-Fi, Solução de Problemas com um Clique: Gerencie todo o seu Wi-Fi e detecte e resolva problemas de rede, tudo com apenas alguns toques no HUAWEI AI Life APP. No APP, você consegue ver um mapa do seu WiFi, exibindo a cobertura de sinal de forma precisa e clara. Você também pode ver o status de rede para cada um dos dispositivos conectados. É possível conectar vários roteadores HUAWEI em uma única rede ao vincular o HUAWEI WiFi AX2S com os outros roteadores da marca ao redor de sua casa, realizando a conversão automática conforme a pessoa se movimenta.

Controle Parental Completo: Graças aos controles parentais, você pode ficar tranquilo sabendo que seus filhos navegarão com segurança e proteção o tempo todo. Basta alguns toques em seu telefone para bloquear o acesso à sites inadequados e limitar o acesso à apenas dispositivos selecionados. O Roteador HUAWEI WiFi AX2s pode cobrir uma área de até 90m², se você criar uma rede Mesh com outro AX2s, sua cobertura pode chegar a 160m².

TP-Link Archer AX53 Next-Gen WiFi 6 Gigabit Dual Band Wireless Cable Router, Velocidade WiFi até 2402Mbps/5GHz+574Mbps/2.4GHz, 4 Gigabit LAN Ports, Ideal para jogos Xbox/PS4/Steam & 4K/8K R$ 705.25

R$ 635.40 in stock 6 new from R$ 619.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Wi-Fi 6 AX3000, Portas Gigabit, MU-MIMO, OFDMA,HE160 TP-Link Homeshield

Conecte mais dispositivos: A tecnologia OFDMA aumenta a capacidade em 4 vezes para permitir a transmissão simultânea para mais dispositivos.

Latência Ultra Baixa: Permite jogos e vídeochamadas mais responsivos.

Cobertura Wi-Fi expandida: Quatro antenas externas de alto desempenho e a tecnologia Beamforming se combinam para proporcionar um Wi-Fi forte e estável em toda a sua casa.

TP-Link HomeShield: A ferramenta proporciona segurança aprimorada e protege sua rede e dispositivos contra as ameaças cibernéticas mais recentes.

Roteador Wi-Fi Mercusys AC10 Wireless AC1200 Dual Band 2,4/5 GHz, 4 antenas de alto ganho, Controle dos Pais, IPTV, IPv6, Agile Config, 4 antenas, Branco R$ 209.90

R$ 166.50 in stock 11 new from R$ 144.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Velocidade wireless de até 1167 Mbps (300 Mbps na banda de 2.4GHz e 867 Mbps na banda de 5GHz)

5 Antenas Externas de Alto Ganho - Receba sinais fortes de Wi-Fi em todos os cantos. Bivolt automático

Fácil instalação - Configuração em minutos guiada por uma interface web intuitiva. Controle dos Pais - Proteja sua família definindo políticas de acesso apropriadas para uso responsável e seguro da Internet

Compatível com IPTV e IPv6. Agile Config - Para provedores, permite configuração em massa dos roteadores Mercusys

Garantia de 3 anos com o fabricante (mediante apresentação de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal)

Roteador TP-Link TL-WR941HP 450Mbps 3 Antenas de 8 Dbi Alta Potência 1000mW R$ 375.18

R$ 335.52 in stock 19 new from R$ 335.52

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Criptografia: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Antenas Externas de Alto Ganho

Portas: 1 WAN e 4 LAN

Modos de Operação: Roteador, Ponto de Acesso (AP) e Extensor de Alcance* . *O funcionamento pleno, pode depender da compatibilidade com o roteador principal.

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND GIGABIT AC1200 MR30G (BR) – MERCUSYS, Preto R$ 306.64

R$ 199.99 in stock 21 new from R$ 199.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features WIRELESS PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Taxa de Sinal: 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz), compativel com 11ac/a/b/g/n Wi-Fi padrão

SEGURANÇA WIRELESS: WPA-PSK / WPA2-PSK

SOFTWAREOPERATION MODES: Modo de roteador, modo de ponto de acesso

TIPO DE WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP READ O melhor netbooks: Selecionado para você

Google Wi-Fi Roteador Mesh AC1200 - 1 unidade R$ 479.00

R$ 455.70 in stock 2 new from R$ 455.70

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Cobertura total¹.

Conexão rápida e estável.

Atualizações de segurança automáticas.

Configuração simples em poucas etapas.

Um app para sua casa conectada.

TP-Link TL-WR940N Roteador Wireless N, 450Mbps, Preto R$ 173.32

R$ 150.00 in stock 15 new from R$ 150.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Antenas: 3 Antenas externa

Portas: 1 WAN, 4 LAN

Projetado especificamente para requisitos da rede doméstrica

Kit Roteador Mesh Wi-Fi 6 Gigabit AX3000 - Deco X50(2-pack)(US) R$ 1,275.83 in stock 1 new from R$ 1,275.83

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features AX3000 Dual Band Wi-Fi: Wi-Fi 6 super-rápido com velocidades de até 3,0 Gbps

4 streams, menos atraso: 2×2/HE160 2402 Mbps + 2×2 574 Mbps. Velocidade com fio Gigabit: 3× portas Gigabit

Cobertura perfeita aprimorada: Cobertura Wi-Fi Mesh até 418m2 (pacote com 2)

Malha orientada por IA: Aprende de forma inteligente o ambiente de rede para fornecer o Wi-Fi ideal exclusivo para sua casa

TP-Link HomeShield: Fornece proteção de rede abrangente, controles parentais robustos e proteção IoT em tempo real. Configuração mais fácil do que nunca: O aplicativo Deco orienta você na configuração passo a passo

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos roteador estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu roteador e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto roteador final. Nem cada um dos roteador está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de roteador disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar roteador no futuro. Então, o roteador que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o roteador disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do roteador importa muito. No entanto, o roteador proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu roteador e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um roteador específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para roteador por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu roteador preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor roteador para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção roteador sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Roteador Wireless Dual Band RF 1200 Preto Intelbras,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Roteador TP Link Mesh Gigabit Wi-Fi 5GHz Archer C6 será a melhor opção para você.

Kit Roteador Mesh Wi-Fi 6 Gigabit AX3000 – Deco X50(2-pack)(US) é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual roteador você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.