O melhor msata ssd: quais são suas opções?

Comprar um novo msata ssd não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor msata ssd , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o msata ssd 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes msata ssd.



Suv500Ms120G - SSD De 120GB Formato Msata Série Uv500 Para Desktop e notebook R$ 562.00 in stock 1 new from R$ 562.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interfaces: SATA III

Fator de forma: mSATA

Aplicações: Notebook / PC

Tecnologia de armazenamento: SSD

SKC600MS/256G - SSD de 256GB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits R$ 549.99 in stock 2 new from R$ 544.75

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SSD de 256GB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits

Transcend 128 GB SATA III 6 GB/S MSA230S mSATA SSD 230S unidade de estado sólido TS128GMSA230S R$ 402.18 in stock READ O melhor trezor: Guia de revisão e compra 1 new from R$ 402.18 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Formato Msata e interface SATA III de 6 GB/s

Até 550 MB/s de leitura; gravação de 400 MB/s

Memória Flash NAND 3D

Projetado com um motor RAID e codificação LDPC para garantir a integridade dos dados e tecnologia de cache SLC integrada para velocidades de transferência excepcionais

Suporta DevSleep Ultra Low Power State, s.M.A.R.To., trim, e comandos NCQ

Dogfish Msata 16GB 32GB 60GB 64GB 120GB128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Disco interno de estado sólido Mini Sata SSD, Msata, 240GB R$ 347.00 in stock 1 new from R$ 347.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number T6 Model dogfish ssd Color Msata Is Adult Product Size 240GB

SSD HD Disco Rígido 128gb Msata Mt-128 Kingspec R$ 130.90 in stock 3 new from R$ 130.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Adquira já seu SSD original da marca Kingspec, de alto desempenho

Estamos trazendo para o Brasil uma possibilidade a mais de comprar um SSD novo com preço justo!

Resistência de escrita: 8 anos a 100Gb de gravação e apagamento por dia 32Gb

COMPRAS NO ATACADO BUSQUE A LEFAL COLD

Baixo consumo de energia

Dogfish Msata 16GB 32GB 60GB 64GB 120GB128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Disco interno de estado sólido Mini Sata SSD, 64GB R$ 118.31 in stock 2 new from R$ 118.31 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number T6 Model t6 Is Adult Product Size 64GB

SKC600MS/512G - SSD de 512GB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits R$ 1,108.87 in stock 2 new from R$ 997.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SSD de 512GB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits

SSD mSATA 64GB Dogfish Unidade de estado sólido interna Disco rígido de alto desempenho para laptop de mesa SATAIII 6 GB/s Inclui SSD 32GB 60GB 64GB 120GB 128GB 240GB 250GB 480GB 500GB 1TB (64GB Msata) R$ 175.00 in stock 1 new from R$ 175.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Desempenho excelente】 O disco rígido SSD obtém bom desempenho em velocidade rápida de leitura e gravação, e sua velocidade contínua de leitura e gravação é muito melhorada. Com um disco de estado sólido excelente, a transferência de arquivos e a inicialização do software serão mais rápidas.

【Alta Estabilidade】 O SSD interno multifuncional oferece suporte a gerenciamento de blocos defeituosos, comando TRIM, tecnologia de coleta de lixo, sistema de monitor S.M.A.R.T e tecnologia ECC (verificação e correção de erros), o que melhora muito a estabilidade de leitura-gravação e transmissão de dados.

【Segurança de dados】 O produto sata ssd adota o chip de memória flash original e passou em diversos testes de compatibilidade e confiabilidade. Com 1.91M MTTF (Mean Time To Failure) líder da indústria e várias tecnologias de correção de erros, o ssd portátil pode proteger bem a segurança de seus dados.

【Garantia de três anos】 Comparada com a garantia de 1-2 anos de outros produtos ssd, fornecemos garantia de 19 anos porque estamos confiantes no produto ssd de alta qualidade. Se houver algum problema com o ssd, entre em contato conosco livremente e lhe enviaremos um novo produto gratuitamente.

【Escolha econômica】 Nossa empresa possui mais de dez anos de experiência em fabricação e boa reputação neste ramo de produtos SSD, o que garante a qualidade do produto. Além disso, a venda direta da fábrica garante um preço mais barato. É uma escolha econômica para os clientes escolherem nossos produtos com qualidade premium e melhor preço.

Adaptador mSATA, adaptador ELUTENG mSATA para USB 3.0, leitor USB mSATA SSD, conversor Mini SATA de 50 mm como disco rígido externo portátil Flash Drive (sem necessidade de cabo) R$ 69.90 in stock 1 new from R$ 69.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Este adaptador mSATA para USB 3.0 é adequado para os SSDs mSATA que foram eliminados após a atualização. Pode ser usado como um pen drive USB para expandir seu espaço de armazenamento externo para seus laptops ou computadores de mesa.

Adota chip ASM1153E, ótima compatibilidade, suporta SSD de 512 GB e todas as principais plataformas com ótimo sinal estável e fonte de alimentação potente.

Observação: Este adaptador de cartão suporta apenas SSD mSATA (3 cm x 5 cm), e não suporta SATA Mini PCIE/PATA mini PCIE/RAID MINI PCIE SSD. Serve apenas para SSDs com corrente inferior a 1,5 A. Se for um novo disco rígido, formate antes de usar, caso contrário, pode não ser reconhecido pelo computador.

Ligado diretamente à porta USB do PC, não é necessário cabo USB, a perda é reduzida, o sinal torna-se mais estável e a fonte de alimentação é mais potente.

As velocidades de leitura e gravação do USB 3.0 até 200 Mb/s +; velocidade de leitura e gravação com UASP pode até 400 Mb/s +. Observação: Para alcançar a aceleração UASP, certifique-se de que o seu computador suporta UASP. Atualmente, os sistemas habilitados para UASP incluem Windows 8 e Mac OS 8 e 9 (a velocidade real depende da velocidade SSD).

Cartão KingSpec (MT-256) mSATA MINI PCI-e MLC Solid State Drive 256gb mSATA R$ 220.90

R$ 183.60 in stock 4 new from R$ 183.60 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interface: mSATAIII 6GB/s

Capacidade: 256 GB NAND Tipo: MLC

Velocidade máxima de leitura: velocidade máxima de gravação de 500 MB/s: 400 MB/s

Garantia gratuita de 3 anos

Suporta gerenciamento dinâmico de energia e SMART (tecnologia de automanipulação, análise e relatório)

CASE EXTERNO PARA SSD MSATA CONEXÃO USB TIPO C/TYPE C 3.1 PARA USB - CS25-A31 - VINIK R$ 107.90 in stock 8 new from R$ 107.42

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interface: mSATA

Conexão de saída: USB 3.1 Type C / Tipo C

Taxa de transferência: 10 Gpbs

Armazenamento suportado: ilimitado

Compatibilidade de sistemas: Windows SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/10 ou superior

HD SSD 128GB N930E Pro M.2 PCIe NVMe Netac R$ 158.90

R$ 150.13 in stock 8 new from R$ 150.13 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Crucial BX500 240 GB 3D NAND SATA SSD interno de 2,5 polegadas, até 540 MB/s - CT240BX500SSD1 preto/azul R$ 249.00 in stock 29 new from R$ 235.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Inicie mais rápido; carregue arquivos mais rápido; melhore a responsividade geral do sistema

300% mais rápido do que um disco rígido típico

Melhora a vida útil da bateria porque é 45 vezes mais eficiente do que um disco rígido típico

Micron 3D NAND: avançando a memória e a tecnologia de armazenamento do mundo por 40 anos

Kingston A400 SSD Interno SA400S37/120GB - Para Desktop/Notebooks R$ 188.00 in stock 31 new from R$ 188.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resistente a impactos e vibrações

Confiabilidade reforçada em notebooks e outros dispositivos móveis

Disponível na cor grafite

Peso de 40,8 g

Capacidade de 120 GB

Disco de Estado Sólido, Romacci Dispositivos de armazenamento de unidade de estado sólido Bull Shark mSATA SSD 1.8in para computador, PC, desktop, laptop, 32 GB R$ 151.37 in stock 1 new from R$ 151.37 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Sistema de início rápido, carregue aplicativos rapidamente e conclua as transferências de arquivos.

Máquina integrada ampla e compatível, adequada para laptop, desktop, IPC, máquina POS, etc.

Baixo consumo de energia de alta eficiência; Anti-choque, ruído zero.

Fino e leve, coloque no bolso ou na pasta e leve com você para qualquer lugar.

Simplifique o escritório móvel, proporcionando uma vida profissional mais confortável.

CNmuca S101 Caixa de transferência de unidade de estado sólido mSATA para SATA III caixa de disco rígido de alumínio SSD de 2,5 polegadas Placa adaptadora SSD preta R$ 54.00 in stock READ O melhor Em Busca De Nos Mesmos: Selecionado para você 1 new from R$ 54.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 1. Material principal: todo material de liga de alumínio de alta dissipação de calor

2. Tecnologia de superfície: coloração de jateamento oxidado, durável

3. Material de alta dissipação de calor, estável, leve, durável, elegante, alto

4. Sistema operacional compatível: Windows98 / SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Linux / Mac OS 8.6 ou superior

5. Fácil de instalar, plug and play com o máximo em velocidade.

SSD, Kingston, SA400S37/480G R$ 369.98 in stock 49 new from R$ 369.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 480 GB

Interface: SATA 6.0 GB/s

Velocidade de leitura: 500 MB/s

Resistente a impactos e vibrações

SSD A400, Kingston, SA400S37/240G, Cinza R$ 237.90 in stock 76 new from R$ 215.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Capacidade: 240 GB

Interface: SATA 6.0 Gb/s

Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas

Formato: 7 mm

128 GB mSATA SSD MLC unidade interna de estado sólido para PC de mesa R$ 128.85 in stock 3 new from R$ 128.85 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interface: mSATAIII 6GB/s

Velocidade máxima de leitura: 490 MB/s Velocidade máxima de gravação: 295 MB/s

Capacidade: 128 GB NAND Tipo: MLC

Garantia: 3 anos, podemos trocar uma nova por qualquer pessoa danificada durante 3 anos de tempo de garantia.

Suporta gestão dinâmica de energia e Smart (tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório)

SSD Crucial BX500-480GB 3D NAND SATA 2.5", Micron, CT480BX500SSD1 I R$ 369.00 in stock 24 new from R$ 369.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SSD crucial bx500- 480gb 3d nand sata 2, 5" inch micron

Ele armazena todos os seus arquivos mais importantes

Carrega e salva tudo o que o sistema faz

SKC600MS/1024G - SSD de 1TB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits R$ 1,693.86 in stock 1 new from R$ 1,693.86 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features SSD de 1TB formato mSATA SATA III com criptografia XTS-AEX de 256 bits

SSD interno PNY CS900 240 GB 3D NAND 2,5" SATA III (SSD7CS900-240-RB) R$ 242.20 in stock 11 new from R$ 239.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Atualize seu laptop ou computador desktop e sinta a diferença com os tempos de inicialização super-rápidos e cargas de aplicativos

Desempenho excepcional oferecendo até 535 MB/s seg. Leitura e 500 MB/s seg. Velocidades de gravação

Desempenho superior em comparação com discos rígidos tradicionais (HDD)

Consumo de energia ultrabaixo

Inicialização mais rápida e lançamento de aplicativos mais rápido

Dogfish Msata 16GB 32GB 60GB 64GB 120GB128GB 240GB 250GB 480GB 500GB Disco interno de estado sólido Mini Sata SSD, 500GB R$ 600.00 in stock 1 new from R$ 600.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number Dogfish Msata Model Dogfish Msata Is Adult Product Size 500GB

Disco de Estado Sólido, Romacci Dispositivos de armazenamento de unidade de estado sólido MSATA MINI PCI-E 64G MLC Digital Flash SSD para computador PC desktop laptop R$ 191.57 in stock 1 new from R$ 191.57 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Mais rápido, mais fino, mais silencioso e mais ambiental do que o disco rígido tradicional.

Permite inicialização, arquivos e tempos de carregamento de aplicativos significativamente mais rápidos em comparação com os discos rígidos tradicionais.

Construção de estado sólido, altamente confiável, permitindo que você aproveite os benefícios de um desempenho sustentado sem manutenção sem medo de falhas mecânicas.

Design resistente a choques, mais durável.

Desempenho mais rápido e alta aceleração.

SSD xpg 512gb m.2 pcie sx6000np lite, adata. R$ 482.90

R$ 439.90 in stock 9 new from R$ 437.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suportando NVMe 1.3, equipado com 3D NAND Flash, e com capacidade de 1TB, o SX6000 Lite é uma ótima opção de atualização

Adaptador de disco rígido Almencla 6,35 cm M.2 NGFF/MSATA SSD para placa conversora SATA3.0 R$ 71.99 in stock 1 new from R$ 71.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporte NGFF M.2 SATA SSD com chave B

Placa riser SATA SSD de 2,5 polegadas

Suporta 4 tamanhos NGFF M.2 soquete SSD: Tipo 2230, Tipo 2242, Tipo 2260, Tipo 22x80

Placa adaptador NGFF M.2 B Key ou mSATA SSD para SATA III 3

Suporta meio tamanho 26,8 mm e tamanho completo 50,95 mm mSATA SSD

Domary M.2 SSD NGFF para placa adaptadora SSD mSATA Suporte ao conversor SSD 2230 e 2242 SSD R$ 58.15 in stock 1 new from R$ 58.15 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta apenas a interface B-KEY.

Existem 2 orifícios fixos que suportam separadamente 2230 e 2242 SSD.

2 orifícios fixos que suportam separadamente 2230 e 2242 SSD.

M.2 SSD NGFF para placa adaptadora SSD mSATA. Ele converte M.2 NGFF SSD em MSATA SSD.

Ele converte M.2 NGFF SSD em MSATA SSD.

balikha Mini PCI-e MSATA SSD HDD para Placa Adaptadora de Conversor de 44 Pinos IDE 2.5 C/Caixa R$ 91.99 in stock 1 new from R$ 91.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O produto só suporta 3x5 cm ou 3x7 cm tamanho msata ssd para 2.5 "pata/ide.

Msata ssd convertido para 2.5 "pata/ide Interface

Programa de condução não é necessário, desempenho É estável.

Tamanho (l * w * h): 10x7x0.90 cm/3.94x2.76x0.35 polegadas

100% novo e de alta qualidade

Disco SSD Kingshark Msata 64 GB Sata3 SataIII interno de estado sólido Mini Sata SSD incluindo 16 GB 32 GB 60 GB 64 GB 120 GB 128 GB 240 GB 480 GB 500 GB (64 GB, MSATA) R$ 162.05 in stock 1 new from R$ 162.05 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Segurança de dados: o SSD KingShark suporta gerenciamento de blocos defeituosos, comando TRIM, tecnologia de coleta de lixo e S.M.A.R.T. O sistema de monitoramento e a tecnologia ECC (verificação e correção de erros) podem proporcionar desempenho otimizado e maior segurança na transmissão de dados.

Rápido: inicie o seu computador em apenas alguns segundos. Até 6x mais rápido do que um disco rígido padrão, inicialização mais rápida, desligamento, carga e resposta do aplicativo.

Economia de energia: consumo de energia muito baixo para que você possa usar o seu laptop por longos períodos de tempo

Garantia de três anos: se houver algum problema, com o problema dentro de três anos após a data de compra, substituiremos um novo gratuitamente.

Estável: você não precisa se preocupar com seus dados. Nosso produto ssd adota chip de memória flash original e passou nos testes de compatibilidade e confiabilidade. Nosso produto SSD possui 1,75 m de tempo médio industrial para falhas (MTTF) e várias tecnologias de correção de erros, que podem alcançar confiabilidade de longa duração

Gabinete SSD, Romacci Gabinete USB3.0 para mSATA SSD Adaptador de unidade de estado sólido mSATA portátil de alta velocidade USB3.0 SSD cinza prateado R$ 108.17 in stock 1 new from R$ 108.17 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Adote interface de transmissão de alta velocidade USB3.0, a taxa de transferência de dados de até 6 Gbps para atender às necessidades de uso diário.

Fabricado em liga de alumínio de alta qualidade, oferece proteção de 360 ​​° ao disco rígido, garante sua estabilidade, durabilidade, boa dissipação de calor e longa vida útil, sendo resistente a quedas, anticorrosão, antiextrusão e arranhões.

Suporte hot plug, plug and play, sem necessidade de driver.

Equipado com luz indicadora LED, display em tempo real do status de leitura e gravação do disco rígido.

Equipado com luz indicadora LED, display em tempo real do status de leitura e gravação do disco rígido. Pequeno e portátil, fácil de carregar, fácil instalação, rápido e fácil de usar. READ O melhor Meu Plano Perfeito: Selecionado para você

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.