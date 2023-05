Home » Computadores pessoais O melhor lg ultrawide: Selecionado para você Computadores pessoais O melhor lg ultrawide: Selecionado para você 2 Views Save Saved Removed 0

Monitor LG Ultrawide 29WL500-29", 21:9 IPS, HDMI, HDR10, Screen Split 2.0, Preto R$ 1,158.00

R$ 1,099.00 in stock 21 new from R$ 1,099.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resolução Full HD 21:9 (2560x1080), oferecendo 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Aproveite a tela para ver mais relatórios de uma vez durante a video-chamada.

Trabalhe em mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez.

Equipado com OnScreen Control que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, e com o Screen Split 2.0 para visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

Incrível qualidade de imagem com o HDR10, deixando as imagens com maior qualidade em situações mais brilhantes ou de maior contraste.

O monitor IPS da LG exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS ostenta 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.

LG 29UM69G Ultrawide - Monitorar jogador, Full HD IPS, Redução de desfoque de movimento de 1 ms, NVIDIA FreeSync, 29'' R$ 1,249.00

R$ 1,169.32 in stock 10 new from R$ 1,169.32

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O LG UltraWide Pro Gamer oferece 30% mais tela para uma incrível imersão visual, dando a vantagem que você precisa para ganhar de seus adversários.

1ms Motion Blur Reduction permite que você tenha movimentos instantâneos e com a melhor precisão através do tempo de resposta de 1ms.

Com o AMD FreeSync elimine falhas de imagem, que surgem da diferença entre a taxa de quadro da placa de vídeo e a taxa de atualização do monitor.

Black Stabilizer oferece aos jogadores visibilidade total, até mesmo em cenas muito escuras, ajustando o brilho automaticamente.

Dynamic Action Sync para acompanhar a velocidade de suas habilidades.

Monitor LG UltraWide 34WP550 IPS Full HD, 2560x1080, sRGB 99%, HDR10, FreeSync, Ajuste de Inclinação, Preto R$ 3,419.28

R$ 2,194.06 in stock 9 new from R$ 2,190.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Resolução Full HD 21:9 (2560x1080), oferecendo 33% mais espaço de tela comparado a monitores convencionais. Aproveite a tela para ver mais relatórios de uma vez durante a video-chamada.

Trabalhe em mais de um relatório de uma vez só, sem precisar alternar de janelas toda vez.

Equipado com OnScreen Control que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, e com o Screen Split 2.0 para visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

Incrível qualidade de imagem com o HDR10, deixando as imagens com maior qualidade em situações mais brilhantes ou de maior contraste.

O monitor IPS da LG exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS ostenta 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.

MONITOR LG ULTRAWIDE 26" IPS FULL HD 21:9 (2560 X 1080) HDR10 AMD FREESYNC 1MS (MBR) 75HZ – 26WQ500-B.AWZM - LG R$ 1,199.00

R$ 1,036.90 in stock 3 new from R$ 1,036.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O monitor LG UltraWide 26” tem resolução Full HD (2560x1080) e 33% mais espaço de tela se comparado a outros monitores comuns.

Painel IPS com sRGB 99% E HDR 10 proporciona uma incrível qualidade de imagem com cores impecáveis

Melhore sua expriência de jogo com uma velocidade incrível de resposta de 1ms MBR, que reduz o desfoque e ghosting. Conta com a tecnologia AMD FreeSync, que deixa os movimentos mais fluidos e contínuos em jogos de alte resolução

Você consegue reagir mais rápido com o Dynamic Action Sync e Black Stabilizer que ajuda os jogadroes a evitar snipers escondidos nos lugares mais escuros

Proteja seus olhos com os recursos de Luz Azul Baixa, Modo Leitor e Flicker Safe

Monitor LG Ultrawide 32UL750-32" LED Widescreen UHD 4K, HDR 600, HDMI, Display Port, USB-C, FreeSync, Som Integrado, Ajuste de Altura R$ 5,099.00

R$ 3,299.00 in stock 5 new from R$ 3,199.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Incrível desempenho Ultra HD 4K, oferecendo mais de 1 bilhão de cores com detalhes precisos que permanecem consistentes em resolução quatro vezes maior que Full HD.

Imagem realista com a classificação VESA DisplayHDR 600. Com maior contraste e gama de cores, o Monitor LG UHD 4K te proporciona ainda mais qualidade de imagem em até 600 nits de brilho.

Conectividade total com a porta USB Type-C, que permite a exibição de vídeo em 4K, transferência de dados e carregamento, tudo ao mesmo tempo por um único cabo conectado ao notebook ou computador.

Mais de 1 bilhão de cores com o padrão DCI-P3, utilizado na indústria cinematográfica, com 95% de fidelidade.

Equipado com OnScreen Control que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, e com o Screen Split 2.0 para visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

LG 34WP65C-B 34 polegadas 21: 9 VA Ultrawide Curved QHD (3440x1440) VA Display com SRGB 99% Color Gamut e HDR 10 e 3 lados praticamente sem fronteira com inclinação com inclinação/altura Stand-preto R$ 8,999.00 in stock 1 new from R$ 8,999.00

Amazon.com.br Features Part Number 34WP65C-B Model 34WP65C-B

Monitor LG Ultrawide 34WK650 - 34", Full HD IPS, HDR10, HDMI/Display Port, FreeSync, Som Integrado, Altura Ajustável R$ 3,999.00 in stock 1 new from R$ 3,999.00

Amazon.com.br Features Modelo: 34WK650-W

UltraWide 21:9

Tela IPS Full HD (2560 x 1080)

Scren Split 2.0

HDR10

Monitor LG LED 29´ Ultrawide, IPS, HDMI/DisplayPort, HDR10 R$ 1,369.00

R$ 1,199.00 in stock 1 new from R$ 1,199.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LED

29" UltraWide

IPS

HDMI/DisplayPort

HDR10

Monitor Gamer LG 29 Full HD IPS LED 1ms UltraWide 21:9 HDMI Preto 29UM69G R$ 1,349.90 in stock 2 new from R$ 1,349.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 29UM69G-B

Monitor Gamer AOC Hero 27" 144Hz IPS 1ms G-Sync Compatible 27G2, Preto, Grande R$ 1,679.00

R$ 1,499.00 in stock 2 new from R$ 1,499.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Tamanho da tela: 27 polegadas
Tela ou mostrador: led

Tela ou mostrador: led

Monitor LG Widescreen 24MK430H - 23.8" LED, Full HD IPS, HDMI R$ 959.43

R$ 761.44 in stock 18 new from R$ 759.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O 24MK430H conta com tecnologia IPS para melhor reprodução de cores e maior ângulo de visão, combinada com resolução Full HD (1920x1080) para melhor definição.

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0.

Instale de acordo com a sua necessidade, na mesa com ajuste de inclinação para melhor visão ou na parede para melhor uso do seu espaço de trabalho.

Equipado com Dynamic Action Sync, um recurso avançado para jogos de estratégia, onde torna o tempo de resposta mais responsivo.

Preparado para Parede (VESA)

Monitor LG 19.5'' LED HD - HDMI, 2ms, Ajuste de Inclinação, Reader Mode, 4-Screen Split, - 20MK400H-B R$ 515.00

R$ 439.00 in stock 42 new from R$ 439.00

Amazon.com.br Features Tela de 19,5" HD

Resolução máxima e recomendada: 1366 x 768 a 60 Hz com gama de cores NTSC 72%

Porta HDMI e VGA

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor e customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0. (Necessário download de software para habilitar)

Preparado para Parede (VESA)

Monitor AOC 23,8" R$ 765.56

R$ 722.21 in stock 1 new from R$ 722.21

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Bordas Ultrafinas

Anti-reflexivo

Adaptive-Sync

Low Blue Mode

O monitor possui saída de áudio P2 para fone de ouvido (não possui caixas de som)

Monitor LG Widescreen 22MK400H - 21, 5" LED TN Full HD, HDMI, Ajuste de Inclinação, Flicker Safe R$ 763.73

R$ 599.90 in stock 15 new from R$ 599.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O 22MK400H conta com tecnologia IPS para melhor reprodução de cores e maior ângulo de visão, combinada com resolução Full HD (1920x1080) para melhor definição.

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0.

Instale de acordo com a sua necessidade, na mesa com ajuste de inclinação para melhor visão ou na parede para melhor uso do seu espaço de trabalho.

Equipado com Dynamic Action Sync, um recurso avançado para jogos de estratégia, onde torna o tempo de resposta mais responsivo.

Preparado para Parede (VESA)

Monitor LG Widescreen 24MP400-23.8', Preto R$ 1,299.00

R$ 869.90 in stock 10 new from R$ 869.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A consistência de características do Monitor LG IPS e a diminuição nas mudanças de temperatura da cor, traz uma impressão de cor idêntica a imagem real.

Equipado com Flicker Safe, função que elimina o efeito Flicker (rápidas variações de brilho). Tenha mais tempo de uso sem nenhum tipo de incômodo ou cansaço visual.

Maior conforto visual com o monitor LG IPS, que proporciona imagens nítidas com alterações de cores suaves e livres do efeito fantasma. Ele permite que você desfrute de qualquer conteúdo, como filmes de ação, navegar na web e jogos de RPG por um longo tempo com conforto.

O OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos.

Com o FreeSync, os jogadores podem experimentar movimentos perfeitos e fluidos durante suas funções de altas configurações visuais. READ O melhor marina colasanti: Guia de revisão e compra

Monitor LG 27" LED IPS UltraHD 4K 27UL500, LG, 27UL500-W, LED, 27 R$ 1,979.90 in stock 3 new from R$ 1,979.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Monitor lg 27" led ips ultrahd 4k, hdr10, mais de 1, 07 bilhão de cores, hdmi x2, displayport, headphone out, ajuste de inclinação.
Resolução 4k
Cores vibrantes e reais

Resolução 4k

Cores vibrantes e reais

MONITOR LG GAMER 21.5' 22MP410-B.AWZM FULL HD 75HZ AMD FREESYNC R$ 589.00

R$ 552.99 in stock 21 new from R$ 552.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela 21,5” VA Full HD

Resolução Full HD (1920 x 1080)

3 lados sem borda

AMD FreeSync

16,7 milhões de cores (NTSC 72%)

Monitor LG 31,5" LED 32UL750-W UHD 4K (HDMI, Display Port, VESA, USB, Alto Falantes, Ajuste de Inclinação e Altura, FreeSync, 60hz, 3840x2160) R$ 4,899.00

R$ 2,752.08 in stock 2 new from R$ 2,752.08

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela - Tamanho da tela: 31,5” - Tipo de tela: VA - Ângulo de visão: 178°/178° - Resolução máxima: UHD 4K (3840 x 2160) - Brilho: 400cd/m² - Contraste: 3000:1 (típ.) - Tempo de reposta: 4ms (GtG) - Taxa de atualização: 60Hz - Gama de cores (típ.): DCI-P3 95% - Profundidade de cores (n° de cores): 1,07 bilhão - Distância entre pixels: 0,181 x 0,181mm - Tratamento de tela: Antirreflexo

Entradas/Saídas - 2x HDMI - 1x DisplayPort - USB Type-C: Sim (PD 60W, vídeo e áudio, USB up) - 2x USB 3.0 down - Saída de Fone de Ouvido

Recursos - Alto-falantes: Sim (5W x2 estéreo) - HDR: DisplayHDR 600 - AMD FreeSync: Sim - Dynamic Action Sync: Sim - Black Stabilizer: Sim - Plug & Play: Sim - Modo leitura: Sim - Super Resolution+: Sim - Smart Energy Saving: Sim - OnScreen Control: Sim - Dual Controller: Sim - Color Weakness: Sim

Energia - Consumo de energia: 70W (típ.) - Fonte: Adaptador externo

Acessórios - Fonte de alimentação: Sim - Organizador de cabos: Sim - Cabo HDMI: Sim - Cabo Display Port: Sim - Cabo USB Type-C: Sim

Monitor 23.8” Dell S2421HN R$ 1,199.00

R$ 1,004.00 in stock 1 new from R$ 1,004.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela de 23.8" LED Anti-reflexo

Serie S - Consumer

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 1.000:1

Distância entre Pixels: 0,2745 mm x 0,2745 mm

Monitor Samsung LED 23.5" Widescreen Curvo, Full HD, HDMI/VGA, FreeSync - LC24F390FHLMZD R$ 869.90

R$ 799.90 in stock 23 new from R$ 799.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região

Montagem de parede: 75.0 x 75.0 mm Alimentação Alimentação de Energia: AC 100240V Consumo de Energia: 25 W Consumo de Energia (DPMS): Menor que 0.3 W

Consumo de energia (modo desligado): Menor que 0.3 W Tipo: Adaptador externo Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP): 547.8 x 418.2 x 206.5 mm

Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP): 547.8 x 326.3 x 87.6 mm Dimensão com Embalagem: 618.0 x 166.0 x 394.0 mm Peso Peso do conjunto com suporte: 3.3 kg

Peso do conjunto sem suporte: 2.8 kg Peso com embalagem: 4.7 kg Acessórios Cabo de força: Sim Comprimento do cabo de força: 1.5 m Cabo HDMI: Sim Guia de configuração rápida: Sim

SAMSUNG LC24F390FHNXZA 24 polegadas curvo LED Gaming Monitor (Super Slim Desenho), 60Hz Refresh Rate w / AMD FreeSync Modo de Jogo R$ 869.90 in stock 2 new from R$ 869.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number LC24F390FHNXZA Model LC24F390FHNXZA Is Adult Product

MONITOR GAMER LG 27" IPS FULL HD 75HZ AJUSTE DE INCLINAÇĂO AMD FREESYNC ONSCREEN CONTROL BORDAS FINAS – 27MP400-B.AWZM - LG R$ 1,624.50

R$ 1,089.00 in stock 10 new from R$ 1,079.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O monitor Gamer LG 27" IPS com resolução Full HD, possui uma imagem incrível, com cores mais precisas e vibrantes em qualquer ângulo de visão, pode ser usado para jogar, trabalhar ou nas tarefas do dia-a-dia

A Tecnologia AMD FreeSync deixa as imagens fluidas e mais rápidas

Possui os recursos Modo de Leitura e Flicker Safe que protege os seus olhos do cansaço visual

Com designer 3 Side-Borderless, o monitor possui 3 bordas finas, que combina perfeitamente em qualquer ambiente e garante um incrível experiência visual

Monitor LG Ultra HD 4K 27UL650 - 27" IPS com VESA DisplayHDR 400, HDR10, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Inclinação R$ 2,799.90 in stock 1 new from R$ 2,799.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Incrível desempenho Ultra HD 4K, oferecendo mais de 1 bilhão de cores com detalhes precisos que permanecem consistentes em resolução quatro vezes maior que Full HD.

Imagem realista com a classificação VESA DisplayHDR 400. Com maior contraste e gama de cores, o Monitor LG UHD 4K te proporciona ainda mais qualidade de imagem em até 400 nits de brilho.

Precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS ostenta 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.

A base curvada dá mais estabilidade e pode ser ajustada para ajustar a altura, a rotação e a inclinação do monitor para que você possa usá-lo da forma que desejar.

OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0, e visualizar duas janelas ao mesmo tempo através do PIP.

Anvazise Monitor Portátil,14.1 ''FHD IPS Laptop Screen Extender Travel Gaming Monitor Externo para Laptop PC Phone R$ 873.00 in stock 2 new from R$ 873.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela portátil: tela ultraportátil de 14, 1 pol, suporte removível e tela dobrável. Trabalhe de forma independente e plug - and - play com uma tela de 360 graus.

Rotação de tela de 360 graus: o expansor de tela do notebook tem um suporte de rotação auto - adesivo de 360 graus e o suporte é removível. Mesmo que esteja ligado a um computador, pode desligar o ecrã, colocá - lo na mesa ou onde quiser.

Plug and play: o pacote inclui três cabos, Type-C 3.1- 3.1, Type-C -USB2.0, MINI HDMI- HDMI, para suportar uma variedade de dispositivos, economizando tempo e aumentando a eficiência SEM precisar de drivers.

Modo de monitor: você pode transformar seu notebook em duas telas. Cada tela pode funcionar independentemente. Aumente a produtividade em até 50% criando rapidamente um estúdio móvel para as suas tarefas diárias.

Modo móvel: quando estiver ligado a um telemóvel, pode escolher entre o modo de computador ou o modo de projecção, em que o seu telemóvel se transforma num teclado e rato e o monitor tem um modo de computador que permite um dispositivo de computador simples para as suas tarefas diárias e entretenimento.

Monitor Gamer AOC HERO Z 240Hz 0, 5ms IPS G-Sync Compatible - 24G2Z, Preta/Vermelho R$ 1,799.00 in stock 3 new from R$ 1,799.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Com Design de Bordas Ultrafinas, o monitor traz mais elegância ao ambiente e maior área de exibição do conteúdo.

Tecnologia Flicker-Free que além de regular o brilho, ela também reduz a trepidação para uma visualização mais confortável.

Melhore a precisão e a velocidade das suas jogadas com o recurso Modo Mira.

O modo Low Input Lag acelera a transmissão de comandos, teclado e gamepad, o que tem como consequência ações mais imediatas.

Monitor 27" Led Samsung - Full Hd - Hdmi - Curvo - Super Slim - Lc27F390Fhlmzd, Samsung, LC27F390FHLMZD, LED, 27 R$ 1,235.18 in stock 6 new from R$ 1,235.18

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Entrada usb: não condições operacionais temperatura: 1040? umidade: 1080 % design cor: preto brilhante tipo de suporte: simples inclinação ajustável: -2.0° (2.0°) 22.0° (2.0°)

Montagem de parede: 75.0 x 75.0 mm alimentação alimentação de energia: ac 100240v consumo de energia: 25 w consumo de energia (dpms): menos que 0.3 w

Consumo de energia (modo desligado): menos que 0.3 w dimensões (larg. X alt. X prof.) dimensão do conjunto com suporte (lxaxp): 622.9 x 462.5 x 247.7 mm

Dimensão do conjunto sem suporte (lxaxp): 622.9 x 367.6 x 94.4 mm dimensão com embalagem: 681.0 x 179.0 x 452.0 mm

Peso peso do conjunto com suporte: 4.4 kg peso do conjunto sem suporte: 3.6 kg peso com embalagem: 6.1 kg acessórios cabo de força: sim

PHILIPS Smart TV 32" HD Android 32PHG6917/78, Google Assistant, Comando de Voz, HDR, 3 HDMI, Wifi 5G, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos R$ 1,619.90

R$ 1,217.00 in stock 13 new from R$ 1,217.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Android TV: Acesso à milhares de apps na Google Playstore, como Globoplay, HBO Max, Star+, Spotify, etc. Os apps Netflix, Youtube, Prime Video e Disney+ já vem pre-instalados. HDR: Alto padrão de imagem com máxima nitidez, cores e contrastes profundos. Comando de Voz: Com o Google Assistente no controle remoto, basta falar pra transmitir um comando à sua TV. Bluetooth 5.0 e Chromecast integrado: transmita seu conteúdo favorito do celular para a TV com um simples toque. Conecte seus dispositivos favoritos com uma conexão bluetooth rápida. Dolby Atmos: Experiência de som única. Sinta o som vindo de diversas direções. Wi-Fi 5G: Aproveite a máxima velocidade da conexão Wi-Fi 5G

Voltagem: 110.0 volts

Tipo de alto-falante: Embutido

nannot_water_resistant READ O melhor odyssey: Guia de revisão e compra

Monitor LG UltraGear 27GN750-27" IPS Full HD, 240Hz, 1ms (GtG), NVIDIA G-Sync, HDMI, USB 3.0 e Ajustes de Inclinação, Preto R$ 2,499.00

R$ 2,064.90 in stock 5 new from R$ 2,064.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela 27" IPS Full HD

240Hz

1ms real GtG

NVIDIA G-Sync

Monitor Extream 19", Led, Hd, 5ms, Hdmi, Vga, Vesa, Ajuste de Angulo R$ 398.00

R$ 348.90 in stock 1 new from R$ 348.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Model MOEXKN01

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.