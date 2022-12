Home » Esporte O melhor lampião: Guia de revisão e compra Esporte O melhor lampião: Guia de revisão e compra 8 Views Save Saved Removed 0

Apagando o Lampião: Vida e morte do rei do Cangaço R$ 65.00

R$ 32.49 in stock 33 new from R$ 32.49

1 used from R$ 59.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number uocl08iaab-4295 Color Silver Release Date 2018-12-08T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 384 Publication Date 2018-12-05T00:00:01Z READ O melhor shimano curado: quais são suas opções?

Lampião e Maria Bonita: Uma história de amor e balas R$ 26.91 in stock 1 new from R$ 26.91 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2018-10-18T00:00:00.000Z Edition 1 Language Português Number Of Pages 228 Publication Date 2018-10-18T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Lampião a Querosene Western R$ 121.17

R$ 73.90 in stock 5 new from R$ 59.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 4405 Color Cor Variada Size Tamanho Unico

Assim Morreu Lampiao R$ 58.00

R$ 54.08 in stock 3 new from R$ 54.08

3 used from R$ 36.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2013-01-01T00:00:01Z Edition 4ª Language Português Number Of Pages 320 Publication Date 2013T

Lampiao Lanterna Energia Solar Led Bateria Recarregavel Usb R$ 26.96 in stock 3 new from R$ 26.96 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Basta abrir para ele acender e pronto

Possui um design e sistema retrátil

Os 6 LEDs possuem baixo consumo de energia

Recarregável USB

Lampião, Lanterna, Lâmpada, Luminária a Querosene Óleo Rústico Vintage Retrô para Sítio Decoração Pesca - Vermelho. R$ 72.90 in stock 1 new from R$ 72.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Lampião, Lanterna, Lâmpada, Luminária a Querosene Óleo Rústico Vintage Retrô para Sítio Decoração Pesca;

Lanterna de lâmpada vintage Kerosene Óleo;

Item de decoração fabuloso para ambientes internos e externos;

Presente maravilhoso para amigos, familiares;

Grande capacidade, aparência requintada, boa vedação e alto brilho.

Lanterna Lampião 12 Leds com Bussola DS1610 / XY-812 PRATA R$ 44.97 in stock 1 new from R$ 44.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number DS1610 / XY-812 7891431416101

Lanterna Lampião Ajustável Portátil Recarregável LED USB Lâmpada Holofote Resistente Luminária Dourada e Azul Luz Potente Festas e Eventos PREMIUM ONYK (DOURADO) R$ 61.90 in stock 1 new from R$ 61.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features - Lanterna Lampião Ajustável - Portátil, Recarregável e Ultra Resistente.

- Botão Liga/Desliga.

- Luz Potente para o Ar-Livre.

- Saída USB.

- Carregamento Direto e Função Holofote.

Lampião & Lancelote R$ 69.90

R$ 55.92 in stock 16 new from R$ 44.00

2 used from R$ 33.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number uocl08iaab-10758 Color White Release Date 2016-08-22T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 56 Publication Date 2016-09-19T00:00:01Z

Lampião: Corpo Fechado R$ 15.00 in stock 1 new from R$ 15.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2014-11-25T13:49:24.000Z Edition 2 Language Português Number Of Pages 234 Publication Date 2014-11-25T13:49:24.000Z Format eBook Kindle

4 Latas Refil Maçarico Fogareiro Lampião Campgás 227g Ntk R$ 46.90 in stock 7 new from R$ 46.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 16678

Coleman Lanterna LED de 1000 lúmens com BatteryGuard, verde R$ 529.92

R$ 360.90 in stock 1 new from R$ 360.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O sistema de proteção de bateria impede o ralo da bateria para preservar a vida útil da bateria e reduzir a corrosão

Permite que as baterias sejam armazenadas na lanterna por anos (até sua vida útil inerente)

4 modos: alta, média, baixa, piscando; dura até 14 horas em alta e usa 4 pilhas D (vendidas separadamente)

Brilho: até 1000 lúmens; distância do feixe: até 16 metros

Design resistente à água IPX4; resistente a impactos de até 2 metros (na sujeira)

Os últimos dias de Lampião e Maria Bonita R$ 20.61 in stock 1 new from R$ 20.61 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2018-07-25T00:00:00.000Z Edition 1 Language Português Number Of Pages 250 Publication Date 2018-07-25T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Mini Lanterna Tática Alumínio 3 Modos Recarregável Camping R$ 27.99

R$ 18.30 in stock 33 new from R$ 18.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Lampião na trilha do cangaço R$ 39.90

R$ 27.34 in stock 25 new from R$ 27.34

2 used from R$ 32.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Livro

GUEPARDO LAMPADA INTELIGENTE TENT MEGALITE R$ 85.91 in stock 7 new from R$ 79.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Tent Megalite da Guepardo é uma lâmpada inteligente para barracas de camping!

Esse modelo de LED tem o poder de iluminação de até 80 lúmens, alcance de iluminação de até 80 metros e tempo de iluminação que pode alcançar até 10 horas.

Possui 2 modos de iluminação: alta e SOS, conta com lente de policarbonato inquebrável, além de ser resistente a chuva. É a lâmpada ideal para iluminar suas noites de camping com muito conforto e tranquilidade, ideal para utilizar dentro de barracas, já que conta com mosquetão incluso.

Informações gerais: Material: ABS e policarbonato Medidas: 6 x 12,2cm Peso: 59g Potência: 80 lúmens Iluminação: LED branco 3535 Alcance focal: 80 metros Tempo de iluminação: 10 horas Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa) Marca: Guepardo

Eu matei Lampião: A verdadeira história do homem que realmente eliminou o temido cangaceiro R$ 5.50 in stock 1 new from R$ 5.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-10-08T00:15:14.970-00:00 Edition 1 Language Português Number Of Pages 85 Publication Date 2020-10-08T00:15:14.970-00:00 Format eBook Kindle

Lâmpadas de óleo vintage, 1 lâmpada de óleo e 1 rolo de pavio, lanterna rústica de furacão de querosene para decoração de mesa suspensa interna e externa (24 cm de altura) R$ 72.90 in stock 1 new from R$ 72.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 【Estilo retrô】Esta luminária de piso antiga, luminária de fazenda adota estilo nostálgico retrô, a iluminação pode deixar sua casa de fazenda, sala, casa brilhante, quente e romântica. É um ornamento decorativo muito bom.

【Especificações e materiais】 24 × 15 × 11 cm (altura × largura × diâmetro inferior); peso líquido é de cerca de 400 g. A lâmpada antiga da fazenda é feita de ferro e vidro. Um rolo de pavios de 99 cm.

【Fácil de usar】A lâmpada portátil de querosene na mesa e pendurar pode ajustar o brilho e substituir o pavio, o que é fácil de adicionar combustível. É recomendado o uso de querosene, diesel, óleo de parafina, óleo de água, óleo vegetal, ghee, manteiga e outros combustíveis para acender.

【Cenários aplicáveis】Usado para decoração de sala de estar, quarto, sala de jantar, mesa de cabeceira, mesa, casamento, teatro, igreja, acessórios para fotografia, Natal e dias festivos. Também pode ser usada como luz noturna para falhas de energia de emergência em casa ou para acampamento ao ar livre.

【Serviço pós-venda】 Este produto não contém óleo, você precisa comprar você mesmo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail o mais rápido possível e resolveremos para sua satisfação. READ O melhor Black Clover 1: Selecionado para você

Candide Patrulha Canina Camping Kit Com Lampiao E Cantil, Multicor R$ 99.99

R$ 65.97 in stock 6 new from R$ 65.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Kit com lampião e cantil

Lampião e Maria Bonita R$ 69.00

R$ 41.92 in stock 24 new from R$ 25.00

13 used from R$ 18.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Grey Release Date 2004-01-01T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 64 Publication Date 2019-12-03T00:00:01Z

A Luneta do Tempo out of stock Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Português

O Altar de Lampião R$ 6.66 in stock 1 new from R$ 6.66 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2022-11-05T03:14:30.605-00:00 Language Português Number Of Pages 342 Publication Date 2022-11-05T03:14:30.605-00:00 Format eBook Kindle

LAMPIAO BRITE AZTEQ R$ 157.77

R$ 113.90 in stock 4 new from R$ 113.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LAMPIAO BRITE AZTEQ

Marca: Azteq

Produto de origem: CN

Composição: plástico

Lampiao, As Mulheres E O Cangaco R$ 48.00

R$ 34.08 in stock 7 new from R$ 34.08

1 used from R$ 73.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2012-01-01T00:00:01Z Edition 2ª Language Italiano Number Of Pages 400 Publication Date 2012T

Lampião / A beata Maria do Egito R$ 54.90

R$ 32.85 in stock 14 new from R$ 32.85

2 used from R$ 14.25

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2005-12-20T00:00:01Z Edition 6ª Language Português Number Of Pages 202 Publication Date 2005-12-20T00:00:01Z

Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço R$ 54.90

R$ 33.99 in stock 35 new from R$ 25.00

10 used from R$ 21.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A mulher mais importante do cangaco brasileiro, que inspirou geracoes de mulheres, ganha agora sua biografia mais completa e com uma perspectiva feminista. Embora a mitificacao da imagem de Maria Bonita tenha escondido situacoes de constante violencia, ela em nada diminui o carater transgressor da Rainha do Sertao. Desde os anos 1990, quando Vera Ferreira, filha do casal de cangaceiros mais famoso do Brasil, cravou como data de nascimento de sua mae o 8 de marco, Maria Bonita e celebrada no Dia

Lampião, Senhor do Sertão. Vidas e Mortes de Um Cangaceiro R$ 66.00

R$ 49.48 in stock 11 new from R$ 48.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2006-01-01T00:00:01Z Edition 1ª Language Português Number Of Pages 390 Publication Date 2006-01-01T00:00:01Z

Pj Masks Camping - Lampiao R$ 49.99

R$ 29.99 in stock 4 new from R$ 29.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Lampião e Cantil

Um repórter do futuro no bando de Lampião R$ 22.74 in stock 1 new from R$ 22.74 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2018-08-28T11:36:44.691-00:00 Edition 1 Language Português Number Of Pages 265 Publication Date 2018-08-28T11:36:44.691-00:00 Format eBook Kindle

Luminária Lampião LED, Luz amarela 3000K, Dimerizável, Recarregável, Bivolt, Avant R$ 64.59 in stock 2 new from R$ 45.50

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A luninária led Lampião é uma fonte de luz portátil para iluminação decorativa em ambientes internos, é Indicada para diversos tipos de aplicação como salas, quartos, mesa

Por ser dimerizável, é possível controlar sua intensidade luminosa, proporcionando conforto ao ambiente. É ideal para situações com falta de energia elétrica, corpo e difusor em policarbonato. Led integrago, Bateria Recarregável Interna de 400mAH. Tensão: 5VDC (carregamento via Micro USB), Autonomia de 4 horas com dimmer no máximo, e 8 horas com dimmer no mínimo. Corrente máxima de carga: 500mA

Potência máxima: 1,5W, Luz Amarela 3000k

ATENÇÃO: A cada três meses, faça uma carga completa. Este procedimento prolongará a vida útil da sua bateria. › Não utilize e não abra a lente da luminária enquanto a mesma estiver carregando. › Não respeitar as informações acima, ocasionará a perda da garantia.

Temperatura ambiente: -5°C a 40°C. Tensão de entrada: 100V a 240V.

