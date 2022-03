Home » Computadores pessoais O melhor gaming monitor: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor gaming monitor: quais são suas opções? 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo gaming monitor não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor gaming monitor , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o gaming monitor 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes gaming monitor.



Monitor Gamer Acer Nitro VG252Q 24.5" 1920x1080 FHD IPS R$ 2,299.00

R$ 1,779.00 in stock 1 new from R$ 1,779.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela IPS Full HD, AMD Free-Sync

Taxa de atualização de 165Hz

Tempo de resposta de até 0.5ms

Speakers embutido de 2W + 2 portas HDMI 2.0 + 1 porta Display-port

Mais Conforto Visual: BluelightShield (reduz emissão de luz azul), Flicker-less (elimina tremulações da imagem), Low Dimming (reduz brilho em ambientes escuros) READ O melhor notebooks: Guia de revisão e compra

Monitor Gamer Asus Tuf 23,8'' Full Hd 1ms 144hz Ips, Vg249q R$ 3,034.09 in stock 1 new from R$ 3,034.09 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor gaming IPS Full HD de 23,8 polegadas (1920x1080) com taxa de atualização rápida de 144Hz projetada para jogadores profissionais e jogabilidade rápida

Possui a tecnologia ELUS (Extreme Low Motion Blur) da ASUS com 1ms MPRT para reduzir ainda mais os fantasmas e os desfoques de movimento

Tecnologia FreeSync para eliminar rasgos na tela e taxas de quadros irregulares

Apresenta um suporte ergonomicamente projetado para oferecer amplos ajustes de rotação, inclinação, pivô e altura

O Shadow Boost aprimora os detalhes da imagem em áreas escuras, iluminando cenas sem superexpor áreas brilhantes

SAMSUNG MONITOR GAMING QLED 49'' COM TELA ULTRA-PLANA DE 32: 9, LC49HG90DMLXZD, QLED, 49'', Preto carvão (Hair-line), 49 POLEGADAS R$ 8,599.00 in stock 5 new from R$ 8,599.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Quadro a quadro com o recurso quadro a quadro, é possível conectar e ver fontes de entrada sem perder a qualidade da imagem original

A nova tecnologia freesync 2 da amd garante jogos fluidos com pixels perfeitos em qualquer tipo de jogo – mesmo aqueles em hdr

Múltiplas tarefas perfeitamente integradas

Tela super ultra-ampla

Redefina o jogo

Monitor Gamer Asus TUF Gaming 27 FHD IPS HDMI DP 165HZ 1ms G-Sync Altura Ajustavel VG279QR R$ 3,289.00

R$ 2,899.00 in stock 2 new from R$ 2,899.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor Gamer Asus TUF Gaming 27 FHD IPS HDMI DP 165HZ 1ms FreeSync Altura Ajustavel VG279QR

ASUS Tuf Gaming 32" Monitor Curvo Hdr (Vg32Vq1B) WQHD (2560 X 1440), 165Hz (Suportes 144Hz), 1Ms, Extrema Borrão De Movimento Baixo, Alto-Falante, Prêmio De Freesync, Montável Vesa, Displayport, HDMI R$ 4,831.93 in stock 1 new from R$ 4,831.93 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor de jogos WQHD (2560x1440) 1500R de 31,5 polegadas com taxa de atualização ultrarrápida de 165 Hz (suporta 144 Hz) projetado para jogadores profissionais e jogabilidade envolvente

A tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) permite um tempo de resposta de 1 ms (MPRT) junto com a sincronização adaptativa, eliminando fantasmas e tearing para visuais nítidos de jogos com altas taxas de quadros

A tecnologia FreeSync Premium é compatível com portas DisplayPort e HDMI, fornecendo taxas de atualização variáveis ​​para baixa latência, sem gagueira e tearing durante o jogo

O Shadow Boost aprimora os detalhes da imagem em áreas escuras, iluminando as cenas sem expor demais as áreas claras

Suporta HDR-10 para melhorar a área clara e escura, oferece uma experiência de jogo realista

SAMSUNG CURVED GAMING MONITOR 23,5" R$ 1,999.00 in stock 2 new from R$ 1,999.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Eye Saver Mode, Flicker Free, Freesync

Tela 23,5"

SAMSUNG CURVED GAMING MONITOR 23,5"

Monitor Gamer LG 24" LED Full HD 144Hz, 1ms MBR, HDMI x2, DisplayPort, AMD RADEON FreeSync, LG, 24GL600F, LED, 23.6 R$ 1,599.00 in stock 8 new from R$ 1,599.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor gamer lg 24" led full hd 144hz, 1ms mbr, hdmi x2, display port, amd radeon freesync

Black stabilizer.

Dynamic action sync

Bivolt

Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34" Ultra WQHD, 165Hz, 1ms, HDMI, Display Port, FreeSync Premium, preto, série G5 R$ 4,204.51 in stock 3 new from R$ 4,189.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 34"

Ultra WQHD

165Hz

1ms

FreeSync Premium, preto, série G5

Monitor Gamer AOC Hero 27" 144Hz IPS 1ms G-Sync Compatible 27G2, Preto, Grande R$ 1,749.90 in stock 12 new from R$ 1,749.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tamanho da tela: 27 polegadas

Tela ou mostrador: led

Best Gaming Monitors Helper in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ps4 pro monitor

best gaming monitor

Homyl USB Monitor de Tela de Laptop Barra de Luz LED Pode Ser Escurecido Lâmpada de Leitura Proteção para Os Olhos Night Light para Home Office R$ 110.99 in stock 1 new from R$ 110.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Mudança de cor: Ajustar a temperatura de cor para criar uma atmosfera diferente iluminação (branco morno, natural branco e luz fria) Para você. a cor branca morna você relaxa e também é adequado para assistir a vídeos ou jogar jogos. a cor branca natural pode iluminar a sua área de trabalho bem e não vai fazer seus olhos cansados. legal luz permite que você se concentre e melhorar a eficiência do trabalho.

Multi-finalidade: Pode ser usado para o armário de iluminação, laptop de trabalho ou leitura de cabeceira em estudo, quarto, etc.

Tamanho: Approx.260x20x20mm/10.24x0.79x0.79inch.

Escurecimento: 3 escurecimento iluminação modos e níveis de brilho ajustáveis 9 para atender todas as suas necessidades. monitorização de computador luzes fornecer 9 diferentes opções de brilho (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%), você pode de acordo com suas necessidades diferentes, pressione O botão "+" ou "-" Botão é facilmente desactivados.

Fácil e conveniente de instalar e usar.

How To Become A Yu-Gi-Oh! Content Creator, How To Be Highly Successful As A Yu-Gi-Oh! Content Creator, How To Earn Revenue As A Yu-Gi-Oh! Content Creator, ... Revenues Streams (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2022-03-13T12:44:35.001-00:00 Language Inglês Number Of Pages 96 Publication Date 2022-03-13T12:44:35.001-00:00 Format eBook Kindle

The Gaming Industry Today: Learn How To Monitor And Secure Your Gaming Funds (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2019-09-01T00:21:28.003-00:00 Language Inglês Number Of Pages 34 Publication Date 2019-09-01T00:21:28.003-00:00 Format eBook Kindle

FONTE ATX 550W REAL ELECTRO V2 SERIES 80 PLUS BRONZE 3 ANOS - ELECV2PTO550W, PCYES, 28742 R$ 349.74 in stock 10 new from R$ 300.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Potência/ pico de potência: 550W/ 600W Voltagem/ Corrente de entrada: 115V 230V PFC: Ativo

Eficiência: > 82%

PFC Ativo

Todos os cabos com revestimento

20+4 Pin (500mm); 1x4+4P(CPU) (500mm); 1xPCIE [ 6+2Pin + 6+2Pin] (500+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1X[1*SATA +1*SATA+1*SATA](400+150+150mm); 1x[1*Molex+1*Molex+1*Molex](400+150+150mm).

Kit Mouse e Teclado, Maxprint, Acessórios para Computador R$ 188.55 in stock 2 new from R$ 169.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Teclado possui 104 teclas; fácil instalação e operação; informações técnicas teclado padrão abnt2; c

Conexão via nano receptor porta USB; frequência de operação 2.4Ghz; alcance 10 metros

Compatível com windows xp/vista/7/8

Mouse design ergonômico; fácil utilização para destros e canhotos; tecnologia ótica que garante a precisão dos movimentos; fácil instalação e operação

Informações técnicas conexão via porta USB; resolução de até 1000 dpi

The Friendly Monitor Laying Open the Crying Sins of Cursing, Swearing, Drinking, Gaming, Detraction, and Luxury or Immodesty ...: In Five Short Discourses ... (1692) R$ 137.93 in stock 1 new from R$ 137.93 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number black & white illustrations Language Inglês Number Of Pages 96 Publication Date 2011-01-02T00:00:01Z

PC Gamer Completo AMD 6-Core CPU 3.8Ghz 8GB (Placa de vídeo Radeon R5 2GB) SSD 120GB Kit Gamer Skill Monitor HDMI LED 19.5 Casual R$ 2,499.99 in stock 2 new from R$ 2,499.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Compre direto com o fabricante. Certificação ISO9001

Game Booster Pro – Advanced FPS Monitor, Crosshair & Auto Booster in stock 1 new Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features - Boost device with just one click!

Auto Game Booster : Boost games automatically when launched.

Crosshair

FPS Monitor

Phone Booster

Monitor 23,8´Gaming Asus (HDMI/DP/VGA/144Hz/1ms/Vesa/Full HD) - PN # VP249QGR R$ 2,163.90 in stock 2 new from R$ 2,163.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features 23,8 polegadas, Full HD, IPS, Sem moldura, 1ms MPRT, 144Hz, Sincronização adaptativa (FreeSync ), ELMB, Shadow Boost, Luz azul baixa, Flicker Free, Montável na parede

FONE DE OUVIDO AUDIO-TECHNICA GAMER SEM FIO PREMIUM - ATH-G1WL R$ 2,299.00

R$ 2,025.00 in stock 2 new from R$ 1,999.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Operação sem fio sem atraso na faixa de 2,4 GHz garante uma comunicação confiável e em tempo real, sem interferência Drivers de diâmetro grande de 45 mm especialmente ajustados para trazer a qualidade de estúdio Audio-Technica ao mundo dos jogos

Modo de som surround 7.1 selecionável oferece som deslumbrante no ambiente do jogo Microfone de haste flexível (e desconectável) de última geração com captação altamente direcional fornece comunicação nítida de voz no ambiente do jogo

Os controles de mudo, volume e som surround estão convenientemente localizados no fone para fácil acesso Função de monitor de microfone permite monitorar sua própria fala para melhorar o comando da situação do jogo

A bateria interna proporciona cerca de 15 horas de uso contínuo com uma carga completa, e os fones de ouvido podem ser usados ao carregar Construção resistente e leve e o suporte de tiara e os suportes de orelhas respiráveis proporcionam conforto superior até mesmo nas mais longas sessões de jogo

Os suportes de orelhas e a tiara são removíveis para fácil substituição Inclui cabo de carga USB, transceptor sem fio USB, suportes de orelhas sobressalentes e espuma

How To Build A Gaming Pc: A Step By Step Guide in Building Your Own Gaming PC (English Edition) R$ 15.14 in stock 1 new from R$ 15.14 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2022-03-08T14:29:34.163-00:00 Language Inglês Publication Date 2022-03-08T14:29:34.163-00:00 Format eBook Kindle

Monitor Gamer LG Ultragear 27GL650F - 27'' IPS Full HD, 144Hz, 1ms MBR, HDR10, HDMI/DisplayPort, Ajuste de Inclinação R$ 2,399.00 in stock 2 new from R$ 2,399.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A performance desejável com a taxa de frequência de 144Hz, que permite ter ações antes que seus rivais.

Com 1ms MBR, você poderá ver até os menores movimentos com clareza.

Tela IPS Full HD com HDR10 e sRGB 99%, para cores maís realistas e imagens fluídas enquanto joga.

Oficialmente compatível com G-SYNC, eliminando cortes e minimizando as repetições de imagem para uma experiência mais fluida nos seus jogos.

Com a tecnologia FreeSync, os jogadores podem experimentar movimentos perfeitos e fluidos durante os jogo de altas configurações visuais.

Monitor 23.8” Dell S2421HN R$ 1,289.00 in stock 2 new from R$ 1,289.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Tela de 23.8" LED Anti-reflexo

Serie S - Consumer

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 1.000:1

Distância entre Pixels: 0,2745 mm x 0,2745 mm

Monitor Dell de 27" P2722H, Preto R$ 1,939.00 in stock 4 new from R$ 1,939.00

1 used from R$ 2,699.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor LCD com retroiluminação LED - 27"

DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4); VGA; HDMI (HDCP 1.4); USB 3.2 Gen 1 a montante; 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante

Serie P - Professional

Produto de qualidade

Suporte Articulado de Mesa com Pistão a Gás Para Monitores de 17" a 27" - F80N ELG R$ 234.90 in stock 23 new from R$ 212.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Indicado para TVs com peso, sem a base original, entre 2 e 6. 5 kg função estender, girar e inclinar! Suporte full motion com giro horizontal até 90° para a direita e esquerda

Regulagem de altura vertical de 16 a 41 cm, rotação da tela até 360° (posição retrato/ paisagem) e inclinação TILT da TV de +90° a -45°

VESA é a distância entre as 4 furações localizadas atrás da TV

Conteúdo da embalagem: 1 Suporte para TV ELG F80N; kit de acessórios; manual de instalação

VESA: 75X75 ou 100X100mm

Mouse Pad Desk Pad Max em Couro Ecologico 90x40cm - WORKPAD (Preto) R$ 56.90

R$ 44.90 in stock 7 new from R$ 44.59 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Transforme sua mesa de trabalho em um local mais sofisticado e prazeroso!

Material antiderrapante

Costura artesanal!

Produzido em couro ecológico!

Fabricação Nacional!

Monito Acer Gaming, Full HD (1920 x 1080), 144 Hz, Preto, 27-inch R$ 3,269.00 in stock 2 new from R$ 3,269.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number UM.HE3AA.A01 Model ED273 Abidpx Color Preto Is Adult Product Size 27-inch

Asus Monitor TUF Gaming VG249Q 23" 144Hz Full HD (1920 x 1080) 1ms IPS Elmb FreeSync Eye Care DisplayPort HDMI D-Sub, preto R$ 3,049.67 in stock 1 new from R$ 3,049.67 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor de jogos IPS Full HD de 23,8 polegadas (1920 x 1080) com taxa de atualização rápida de 144 Hz projetada para jogadores profissionais e jogos de ritmo rápido

Tecnologia Asus de desfoque de movimento extremo baixo (elmb) com 1ms MPRT para reduzir ainda mais o fantasma e o desfoque de movimento

Tecnologia de sincronização gratuita para eliminar rasgos na tela e taxas de quadros picantes

Suporte ergonomicamente projetado para oferecer extensos ajustes de rotação, inclinação, pivô e altura

Tecnologia Shadow Boost para melhorar os detalhes da imagem em áreas escuras, iluminar cenas sem expor demais áreas brilhantes

Monitor Gamer HQ Led Curvo 24" 1Ms 165Hz Hq 24Ghq-Black Rgb R3000 Bordas Ultra Finas Freesync Hdmi Display Port Preto R$ 1,519.99 in stock 1 new from R$ 1,519.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Monitor led com imagens nítidas e vivas

Conexão HDMI e VGA

taxa de contraste de 50000:1

Ângulo de visão de 176 graus x 176 graus

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos gaming monitor estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu gaming monitor e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto gaming monitor final. Nem cada um dos gaming monitor está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de gaming monitor disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar gaming monitor no futuro. Então, o gaming monitor que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o gaming monitor disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do gaming monitor importa muito. No entanto, o gaming monitor proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu gaming monitor e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um gaming monitor específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para gaming monitor por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu gaming monitor preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor gaming monitor para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção gaming monitor sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Monitor Gamer Acer Nitro VG252Q 24.5″ 1920×1080 FHD IPS,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Monitor Gamer Asus Tuf 23,8” Full Hd 1ms 144hz Ips, Vg249q será a melhor opção para você.

Monitor Gamer HQ Led Curvo 24″ 1Ms 165Hz Hq 24Ghq-Black Rgb R3000 Bordas Ultra Finas Freesync Hdmi Display Port Preto é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual gaming monitor você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.