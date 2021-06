Home » Capa flexível O melhor Assassins Creed Odyssey: Selecionado para você Capa flexível O melhor Assassins Creed Odyssey: Selecionado para você 6 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo Assassins Creed Odyssey não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor Assassins Creed Odyssey , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o Assassins Creed Odyssey 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes Assassins Creed Odyssey.



Assassin’s Creed: Odyssey R$ 54.90

R$ 40.00 in stock 13 new from R$ 40.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Teal/Turquoise green Edition 1ª Language Português Number Of Pages 308 Publication Date 2021-06-07T00:00:01Z

Assassin's Creed Odyssey - Edição Limitada - Xbox One R$ 229.89 in stock 4 new from R$ 229.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Edição Day One inclui novas missões e armas para complementar ainda mais a história

Coloca as escolhas do jogador em primeiro plano com várias inovações

À medida que você escolhe o herói que quer se tornar e muda o mundo à sua volta.

Experimente um mundo vivo e dinâmico que evolui constantemente e reage a cada decisão sua

Classificação indicativa: 18 Anos

Assassin's Creed Odyssey: Official Collector's Edition Guide R$ 154.40 in stock 3 new from R$ 154.40

4 used from R$ 392.74

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Edition Collectors Language Inglês Number Of Pages 352 Publication Date 2018-10-05T00:00:01Z

Assassin’s Creed Odyssey: The official novel of the highly anticipated new game (Assassin's Creed) (English Edition) R$ 53.79 in stock 1 new from R$ 53.79 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2018-10-05T00:00:00.000Z Edition Media tie-in Language Inglês Number Of Pages 356 Publication Date 2018-10-05T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Assassins Creed Odyssey R$ 239.90 in stock 1 new from R$ 239.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number UBP30512175 Model UBP30512175 Is Adult Product Language Inglês

Assassin's Creed Odyssey - Edição Limitada - PlayStation 4 R$ 249.90

R$ 119.99 in stock

1 used from R$ 119.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A Edição Day One inclui novas missões e armas para complementar ainda mais a história

Coloca as escolhas do jogador em primeiro plano com várias inovações

À medida que você escolhe o herói que quer se tornar e muda o mundo à sua volta

Habilidades e história de vida do seu vilão podem ser personalizados

Classificação indicativa: 18 Anos

ASSASSINS CREED ODYSSEY - PS4 R$ 214.90 in stock 1 new from R$ 214.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Escreva sua própria odisseia épica para se tornar um herói lendário de Esparta. Lute pelo seu destino num mundo prestes a ruir. Influencie como a história se desenrola num mundo em constante mudança, moldado por suas escolhas. HERÓI LENDÁRIO DE ESPARTAEmbarque na sua jornada desde pária até herói lendário de Esparta. A GRÉCIA ANTIGA ESPERA POR VOCÊExplore um país inteiro repleto de encontros inesperados em ambientes selvagens e cidades antiga

Caneca de Porcelana Presente Assassin's Creed Odyssey mod.54 R$ 33.50 in stock 1 new from R$ 33.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Jaqueta Bomber Assassin'S Creed Odyssey Logo, Assassin´S Creed, Masculino, Preto, 3G R$ 484.50 in stock 1 new from R$ 484.50

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Criado em parceria com a Ubisoft

92% poliester, 8% algodao

Bolso lateral

Assassin's Creed Origins: Odyssey - Roman zum Game: Der offizielle Roman zum Game (German Edition) R$ 59.90 in stock 1 new from R$ 59.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2018-11-10T00:00:00.000Z Edition 1 Language Alemão Number Of Pages 297 Publication Date 2018-11-10T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Assassin's Creed Odyssey: LATEST GUIDE: The Complete Guide, Walkthrough, Tips and Hints to Become a Pro Player R$ 71.56 in stock 1 new from R$ 71.56

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 110 Publication Date 2020-07-16T00:00:01Z

Assassin’s Creed Odyssey - Odisseia R$ 547.00 in stock 1 new from R$ 547.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Português Publication Date 2000T

Assassin's Creed Origins - PlayStation 4 R$ 99.80 in stock 14 new from R$ 89.90

1 used from R$ 89.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Descubra tumbas perdidas, explore as Grandes Pirâmides, e descubra os segredos das múmias, dos deuses, e dos últimos faraós

Inicie aqui, no começo de tudo, com a história de origem de Assassin's Creed que nunca foi contada antes

Experimente uma maneira completamente nova de lutar, enquanto você saqueia e usa uma variedade de armas com características e raridades diferentes

Desfrute de mecânicas profundas de progressão de RPG, escolha suas habilidades preferidas, e desafie suas habilidades contra chefões únicos e poderosos

Classificação indicativa: 16 Anos

Assassin's Creed Valhalla - Edição Limitada - PlayStation 4 R$ 299.90

R$ 189.00 in stock 7 new from R$ 189.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features LIDERE INVASÕES ÉPICAS – Inicie ataques em larga escala contra fortalezas e tropas saxônicas por toda a Inglaterra.

ESCREVA A SUA SAGA VIKING – Mecânicas avançadas de RPG possibilitam a você desenvolver seu personagem e influenciar o mundo à sua volta.

SISTEMA DE COMBATE VISCERAL – Use nas duas mãos armas poderosas.

UM MUNDO ABERTO NA IDADE DAS TREVAS – Veleje pelos mares misteriosos da Noruega até os reinos belos e hostis da Inglaterra e além.

DESENVOLVA SEU ASSENTAMENTO – Crie e aprimore construções que possibilitem maior personalização, incluindo quartel, ferreiro, casa de tatuagem e mais.

Caneca de Porcelana Presente Assassin's Creed Odyssey mod.64 R$ 33.50 in stock 1 new from R$ 33.50 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Caneca Assassin's Creed Odyssey Alexios R$ 39.90 in stock 1 new from R$ 39.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Criado em parceria com a capcom

Produto 100% oficial e licenciado

Produto exclusivo gamer gear

The Art of Assassin's Creed Odyssey R$ 212.26 in stock 8 new from R$ 212.26

6 used from R$ 315.97

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 28222463 Color Multicolor Language Inglês Number Of Pages 208 Publication Date 2018-10-09T00:00:01Z

Assassin's creed odyssey strategy guide: Tips To help you avoid the same issue, here's eight general that I wish I'd known from the beginning of my Odyssey. (English Edition) R$ 11.70 in stock 1 new from R$ 11.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2018-12-19T02:51:33.228-00:00 Language Inglês Number Of Pages 79 Publication Date 2018-12-19T02:51:33.228-00:00 Format eBook Kindle

Assassin's Creed Odyssey: Official Platinum Edition Guide R$ 505.79 in stock 2 new from R$ 505.79

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 28365127 Color Multicolor Edition Collectors Language Inglês Number Of Pages 352 Publication Date 2018-11-02T00:00:01Z

Assassin's Creed: Renascença R$ 54.90

R$ 28.00 in stock 26 new from R$ 20.00

226 used from R$ 5.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Part Number 9788501091338 Is Adult Product Release Date 2011-06-29T00:00:01Z Edition 50 Language Português Number Of Pages 378 Publication Date 2011-06-29T00:00:01Z

Assassin's Creed out of stock Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Alemão

Caneca de Porcelana com Caixinha Presente Assassin's Creed Odyssey mod.19 R$ 38.99 in stock 1 new from R$ 38.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Tips for Assassin’s Creed Odyssey: Ultimate of Walkthrough, Tips and Guide (English Edition) R$ 15.02 in stock 1 new from R$ 15.02 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2018-11-08T03:36:23.263-00:00 Language Inglês Number Of Pages 54 Publication Date 2018-11-08T03:36:23.263-00:00 Format eBook Kindle

Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4 R$ 249.90

R$ 145.90 in stock 30 new from R$ 145.00

1 used from R$ 169.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Os que não se rendem, nem sucumbem, são mortos

Com agentes federais e os melhores caçadores de recompensas no seu encalço, a gangue precisa roubar, assaltar e lutar para sobreviver no impiedoso coração dos estados unidos

Dos criadores de grand theft auto v e red dead redemption, red dead redemption 2 é uma história épica sobre a vida nos estados unidos no alvorecer dos tempos modernos

Classificação indicativa: 18 anos

Idioma: Inglês

Assassin's Creed Origins - Xbox One R$ 99.90

R$ 87.89 in stock 15 new from R$ 87.89

1 used from R$ 111.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Vivencie os mistérios do Egito antigo – descubra tumbas perdidas, explore as grandes pirâmides, e descubra os segredos das múmias, dos deuses, e dos últimos faraós

Inicie aqui, no começo de tudo, com a história de origem de Assassin's Creed que nunca foi contada antes

Experimente uma maneira completamente nova de lutar, enquanto você saqueia e usa uma variedade de armas com características e raridades diferentes

Desfrute de mecânicas profundas de progressão de RPG, escolha suas habilidades preferidas, e desafie suas habilidades contra chefões únicos e poderosos

Classificação indicativa: 16 Anos

Assassin's Creed Unity-playstation 4 R$ 79.90

R$ 59.90 in stock 19 new from R$ 59.89

3 used from R$ 49.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Um experiência única em modo cooperativoque você deverá jogar para acreditar

Um novo e implacável herói em um mundo brutal

Novas habilidades de parkour, combate e modo de jogo stealth

Especial Super Detonado PlayStation - Assassin’s Creed Valhalla R$ 45.00

R$ 37.65 in stock 1 new from R$ 37.65

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Color Yellow Edition 1ª Language Português Number Of Pages 52 Publication Date 2021-04-13T00:00:01Z

Caneca de Porcelana com Caixinha Presente Assassin's Creed Odyssey mod.37 R$ 38.99 in stock 1 new from R$ 38.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br

Assassin’s Creed Odyssey’s Unofficial Player’s Guide: An Authentic Spartan Guide (English Edition) R$ 18.60 in stock 1 new from R$ 18.60 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2018-12-28T19:06:39.716-00:00 Language Inglês Publication Date 2018-12-28T19:06:39.716-00:00 Format eBook Kindle

Assassin’s Creed – The Ezio Collection - PlayStation 4 R$ 114.89 in stock 8 new from R$ 114.89

1 used from R$ 99.99

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Jogue no papel de ezio, o assassino mais icônico da série e acompanhe a sua jornada de um jovem aprendiz do caminho dos assassinos na itália da

Renascença do século 15, até roma, onde ele assume a liderança de toda a irmandade de assassinos

Depois embarque na última aventura de ezio na constantinopla do século 16, onde ele seguirá os passos do seu grande mentor, altaïr, em uma jornada de descobertas e revelações

