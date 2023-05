Home » Computadores pessoais O melhor am4: quais são suas opções? Computadores pessoais O melhor am4: quais são suas opções? 0 Views Save Saved Removed 0

Qual é a principal coisa que mais te confunde? Bem… …..

Deixe-me adivinhar… …..É o processo de compra, certo?

Comprar um novo am4 não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor am4 , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o am4 2022 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes am4.



Placa-Mãe ASUS Prime - A520M-E, AMD AM4, mATX, DDR4 R$ 603.10 in stock 26 new from R$ 589.90

Free shipping

Amazon.com.br Features Placa Mãe Prime A520M-E AMD AM4 DDR4 MicroATX Asus

Número do modelo: 90MB1510-M0EAY0

Eletrônicos e Tecnologia (16209062011);Computadores e Informática; Categorias: Peças e Componentes/Placas-Mãe (16364815011)

Tipo de produto: MOTHERBOARD

Placa Mãe Gigabyte B550M AORUS ELITE (AM4/DDR4/HDMI/M.2(PCIe,NVMe,SATA3)/VRM Solution/USB3.2) - B550M AORUS ELITE R$ 1,044.90

R$ 881.00 in stock 20 new from R$ 881.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A placa mãe Z490 AORUS PRO AX usa um design de alimentação de CPU digital de 12 1 fases que inclui o controlador PWM digital e o DrMOS

Este controlador 100% digital e conectores de alimentação de CPU de 8 4 pinos sólidos adicionais oferecem incrível precisão no fornecimento de energia para os componentes mais consumidores de energia e sensíveis à energia da placa-mãe, permitindo que os entusiastas obtenham o desempenho máximo absoluto do novo Intel 10-core CPU

Marca Gigabyte

Explore a nossa gama de produtos

Capacidade de armazenamento de memória: 128.0 GB

Placa Mae Gaming 1.0 AMD, Gigabyte, B450M Gaming R$ 705.14

R$ 629.00 in stock 17 new from R$ 627.00

Free shipping

Amazon.com.br Features Processador: AM4: Suporta AMD Ryzen série 5000 / 3ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen / 1ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / 1ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / Athlon com Radeon Processadores Gráficos Vega Chipset: AMD B450

Portas USB: Chipset: 2 x USB 3.1 Gen 1 ports available through the internal USB header 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers) CPU: 4 x USB 3.1 Gen 1 ports on the back panel Audio: Realtek Audio CODEC Áudio de alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 canais Para configurar o áudio de 7.1 canais, você deve usar um módulo de áudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de áudio multicanal por meio do driver de áudio. Suporte para S / PDIF Out

Slots de Expansão: 1 x slot PCI Express x16, rodando a x16 (O slot PCIEX16 está em conformidade com o padrão PCI Express 3.0.) 2 slots PCI Express x1 (O slot PCI Express x1 está em conformidade com o padrão PCI Express 2.0.) Interface de Armazenamento: 1 x conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280 SATA e PCIe x4 / x2 * suporte a SSD) O suporte real pode variar de acordo com a CPU. Suporta apenas SSDs SATA M.2 ao usar um APU AMD Athlon série / 7ª Geração A ou Athlon X4. 4 conectores SATA 6 Gb / s Suporte para RAID 0, RAID 1 e RAID 10

USB: Chipset: 2 portas USB 3.1 Gen 1 disponíveis através do conector USB interno 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB internos) CPU: 4 portas USB 3.1 Gen 1 no painel traseiro Portas traseiras: 1 porta de teclado PS / 2 1 porta de mouse PS / 2 1 porta D-Sub 1 porta DVI-D 1 porta HDMI 4 portas USB 3.1 Gen 1 2 portas USB 2.0 / 1.1 1 porta RJ-45 3 x conectores de áudio

Memória: 2 x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB de memória do sistema Arquitetura de memória de canal duplo Suporte para módulos de memória DDR4 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 MHz Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 ECC sem buffer (operar em modo não ECC) Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC sem buffer Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP) READ O melhor ideapad: Guia de revisão e compra

Placa Mãe Asus TUF GAMING B550M-PLUS AMD AM4 DDR4 mATX R$ 1,109.00

R$ 1,028.00 in stock 21 new from R$ 1,028.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa-mãe gaming micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4) com PCIe 4.0, M.2 duplo, 10 fases de alimentação com DrMOS, Rede de 2,5 Gb, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C e suporte a iluminação RGB Aura Sync

Soquete AMD AM4: pronto para processadores AMD Ryzen de 3ª geração - Solução de energia aprimorada: 8+2 fases de alimentação, conector ProCool, componentes TUF de nível militar e VRM Digi+ para máxima durabilidade

Refrigeração abrangente: dissipadores de calor no VRM, dissipador de calor sem ventoinha no PCH, dissipador de calor M.2, header de ventoinha híbridos e utilitário Fan Xpert 2+ - Conectividade de última geração: suporte para PCIe 4.0 M.2, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A e Tipo-C

Feita para jogos on-line: tecnologia de Rede de 2,5 Gb, TUF LANGuard e TurboLAN - Codec Realtek S1200A: qualidade de áudio cristalina sem precedentes, com taxa de sinal-ruído de 108 dB para saída estéreo e SNR de 103 dB para entrada

Microfone com cancelamento de ruído por AI: fornece comunicação de voz cristalina no jogo

Processador AMD Ryzen 5 5600G, 3.9GHz (4.4GHz Max Turbo), AM4, Vídeo Integrado, 6 Núcleos R$ 959.90

R$ 899.00 in stock 49 new from R$ 897.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador AMD Ryzen 5 5600G 3.9 até 4.4GHZ 19MB AM4 Wraith Stealth Radeon - PN:100-100000252BOX

Um produto de verdadeiro desempenho

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

PLACA-MÃE GIGABYTE A520M DS3H, MICRO ATX, AM4, 4XDDR4 32GB, 1X DVI-D, 1X DP, 1X HDMI, 4X USB 3.2, 2X USB 2.0 – GIGABYTE R$ 757.00

R$ 684.00 in stock 6 new from R$ 683.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Esse produto requer 1 pilhas/baterias do tipo lithium_ion, que já estão inclusas

Modelo A520M DS3H Revisão 1.0 BIOS Version A520MDS3H.F10 Codigo/Descrição que consta na NFe 010590002002 A520M DS3H AMD AM4 A520/rev.1.0 4 DDR4 2-CH/PCI-Ex16/Micro ATX USB 3.2/M.2 socket 3 HD Audio/GbE LAN PN: A520M DS3H EAN 4719331809737 NCM 8473.30.41 Peso Bruto colorbox 0,8355 Kg Peso Líquido placa 0,5280 Kg Tamanho Colorbox 265 x 265 x 55 mm Quantidade de colorbox /Master Box 10 Peso bruto Master Box 8,355 Kg Peso Líquido Masterbox 5,280 Kg Tamanho Masterbox 545 x 355 x 287mm

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

Placa Mãe Gigabyte B450M DS3H V2 (AM4/DDR4 3200MHz/HDMI/DisplayPort/M.2/USB 3.2) - 9MB45MSH2-00-10 R$ 715.00 in stock 10 new from R$ 679.00

Free shipping

Amazon.com.br Features Suporta AMD Ryzen série 5000 / 3ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen / 1ª Geração Ryzen / 2ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / 1ª Geração Ryzen com Radeon Vega Graphics / Athlon com processadores Radeon Vega Graphics

Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs, Portas HDMI, DVI-D para monitores múltiplos

Ultra-Fast PCIe Gen3 x4 M.2 com suporte ao modo PCIe NVMe e SATA

Capacitores de áudio de alta qualidade e proteção contra ruído de áudio com iluminação LED de traçado

Capacidade de armazenamento de memória: 128.0 GB

Processador AMD Ryzen 5 3600 6 Cores 3.6GHz 35MB AM4 R$ 689.00

R$ 629.00 in stock 18 new from R$ 625.00

3 used from R$ 881.10

Free shipping

Amazon.com.br Features Frequencia: 3.6ghz (4.2ghz max turbo)

Cache: 32mb

Soquete: am4

Sem vídeo integrado

Processador AMD Ryzen 9 5900X, Cache 70MB, 3.7GHz (4.8GHz Max Turbo), AM4 R$ 2,469.41

R$ 2,222.21 in stock 26 new from R$ 2,222.21

Free shipping

Amazon.com.br Features O melhor processador de desktop para jogos do mundo, com 12 núcleos e 24 fios de processamento.

Pode proporcionar desempenho de elite acima de 100 FPS nos jogos mais populares do mundo

Cooler não incluído, recomendado resfriador de alto desempenho.

Max Boost de 4,8 GHz, desbloqueado para overclocking, 70 MB de cache, suporte DDR-3200.

Para a plataforma avançada de soquete AM4, pode suportar PCIe 4.0 nas placas-mãe X570 e B550.

Aircooler Redragon Thor Preto Iluminação Rainbow com Fan de 120mm CC-9103 R$ 171.44

R$ 118.90 in stock 12 new from R$ 118.90

Free shipping

Amazon.com.br Features Aircooler de alto desempenho compatível com sockets AMD e Intel

Acompanha fan de 120mm que equilibra um bom fluxo de ar sem causar muito ruído

Iluminação LED Rainbow integrada na capa superior e na fan para trazer mais brilho ao seu setup

4 heatpipes de contato direto para maior transferência de calor

Processador AMD Ryzen 7 5700G, 3.8GHz (4.6GHz Max Turbo), AM4, Vídeo Integrado, 8 Núcleos R$ 1,494.00

R$ 1,356.22 in stock 34 new from R$ 1,356.22 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador AMD Ryzen 7 5700G 3.8 até 4.6GHZ 20MB AM4 Wraith Stealth Radeon - PN:100-100000263BOX

Um produto de verdadeiro desempenho

Produtos com garantia de qualidade

Descubra produtos úteis para você

Placa Mãe Gigabyte A320M-S2H - AM4 R$ 559.00 in stock 9 new from R$ 559.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporte para RAID 0, RAID 1 e RAID 10 * Consulte "1-7 Conectores internos", para os avisos de instalação para o conector M.2. USB Chipset: - 2 portas USB 3.1 Gen 1 disponíveis através do cabeçalho USB interno - 6 portas USB 2.0/ 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos cabeçalhos USB internos) CPU: - 4 portas USB 3.1 Gen 1 no painel traseiro Conectores internos de E/ S - Conector de alimentação principal ATX de 1 x 24 pinos - Conector de alimentação de 1 x 8 pinos ATX 12V - 1 x cabeçalho de ventilador da CPU - 1 x cabeçalho de ventilador do sistema - 1 x conector M.2 Socket 3

1 cabeçalho S/ PDIF Out - 1 x cabeçalho USB 3.1 Gen 1 - 2 x cabeçalhos USB 2.0/ 1.1 - 1 x cabeçalho do Módulo de Plataforma Confiável (TPM) (2x10 pinos, apenas para o módulo GC-TPM2.0) - 1 x cabeçalho de alto-falante - 1 x jumper Clear CMOS - 1 x cabeçalho de intrusão do chassi Conectores do painel traseiro - 1 porta de teclado x PS/ 2 - 1 x porta do mouse PS/ 2 - 1 porta D-Sub - 1 porta DVI-D - 1 porta HDMI - 4 portas USB 3.1 Gen 1 - 2 portas USB 2.0/ 1.1 - 1 porta x RJ-45 - 3 x tomadas de áudio (Line In, Line Out, Mic In) Controlador de E/ S - chip iTE I/ O Controller Monitoramento H/ W

Detecção de tensão - Detecção de temperatura - Detecção de velocidade do ventilador - Aviso de sobreaquecimento - Aviso de falta de ventilador - Controle da velocidade do ventilador * Se a função de controle da velocidade do ventilador é suportada dependerá do refrigerador que você instala. BIOS - 1 x 128 Mbit flash - Uso de AMI UEFI BIOS licenciado - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Características únicas - Suporte para o APP Center * Os aplicativos disponíveis no APP Center podem variar de acordo com o modelo da placa-mãe. As funções suportadas de cada aplicativo também podem variar de acordo com as especificações da placa-mãe. @BIOS 3D OSD AutoGreen Configuração do BIOS Cloud Station Temperatura de cores EasyTune Fast Boot Game Boost ON/ OFF

Carregar Smart Backup Teclado inteligente Smart TimeLock System Information Viewer USB Blocker V-Tuner - Suporte para Q-Flash - Suporte para instalação Xpress Software Bundle - Norton Internet Security (versão OEM) - cFosSpeed Sistema operacional - Suporte para Windows 10 de 64 bits - Suporte para Windows 7 de 64 bits Fator de forma Micro ATX Form Factor; 24, 4 cm x 19, 5 cm

MSI ProSeries Placa mãe AMD A320 1ª, 2ª, 3ª geração compatível com Ryzen AM4 DDR4 HDMI DVI USB 3 Micro-ATX (A320M-A PRO) R$ 550.00 in stock READ O melhor gaming monitor: quais são suas opções? 1 new from R$ 550.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Suporta AMD Ryzen de 1ª, 2ª e 3ª geração para soquete AM4

Ampliação de áudio: Recompense seus ouvidos com qualidade de som de grau de estúdio.

Suporta memória DDR4, até 3200 (OC) MHz

DDR4 Boost: Tecnologia avançada para proporcionar sinais de dados puros para o melhor desempenho e estabilidade

Core Boost: com layout premium e design de energia totalmente digital para suportar mais núcleos e proporcionar melhor desempenho

Placa Mãe Gigabyte A520M H (AM4/DDR4 3200MHz/HDMI/DVI-D/M.2/USB 3.2) - 9MA52MH-00-10 R$ 699.00

R$ 597.00 in stock 8 new from R$ 588.00

Free shipping

Amazon.com.br Features Placa Mae A520M H 1.0

Marca Gigabyte

Tecnologia da memória DDR4

Explore a nossa gama de produtos

Capacidade de armazenamento de memória: 64.0 GB

Placa Mae Pichau Danuri B550M-PX, DDR4, Socket AM4, M-ATX, Chipset AMD B550, PCH-DNRB550M-PX R$ 649.90 in stock 1 new from R$ 649.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Chipset AMD B550 Suporta processadores da série AM4 AMD Ryzen 3000-5000

Suporte de memória 2 x Soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 32 GB Suporte para módulos de memória DDR4 3200/2933/2666/2400 MHz Arquitetura de memória: Dual Channel

LAN RealtekRTL8111H 1000 Mbps

Painel interno 1 x Conector ATX de 8 pinos 2 x Conector USB 2.0 1 x Conector USB 3.0 1 x Conector porta serial 1 x Conector Áudio frontal 1 x Conector para cooler de 4 pinos 3 x Conectores de ventoinhas de 4 pinos

Armazenamento 1 x slot SSD M.2 2280 NVME PCIe 4.0 4 x portas SATA 3.0 6Gb/s

Kit de suporte de montagem Cooler FM3 AM3 AM4 para H60(2018) H100i H115i R$ 332.00 in stock 1 new from R$ 332.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Projetado para ForCORSAIR Hydro H60(2018)/H100i RGB/H115i RGB/H100X

1 x kit de suporte de montagem

FM3 AM3 AM4 AMD

An Introduction to Linear Transformations in Hilbert Space. (AM-4), Volume 4 (Annals of Mathematics Studies) (English Edition) R$ 248.06 in stock 1 new from R$ 248.06 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Release Date 2016-03-02T00:00:00.000Z Language Inglês Number Of Pages 135 Publication Date 2016-03-02T00:00:00.000Z Format eBook Kindle

Processador AMD Ryzen 5 5600X, Cache 35MB, 3.7GHz (4.6GHz Max Turbo), AM4, Sem Vídeo R$ 1,526.71

R$ 1,299.00 in stock 21 new from R$ 1,298.50

Free shipping

Amazon.com.br Features 5000 séries

6 núcleos incríveis para quem quer apenas jogar.

ECDL Advanced Syllabus 2.0 Module AM4 Spreadsheets Using Excel XP R$ 287.40 in stock

1 used from R$ 287.40 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Inglês Number Of Pages 180 Publication Date 2009-05-31T00:00:01Z

PROCESSADOR AMD RYZEN 7 5700X 3.4GHz (TURBO 4.6GHz) 32MB CACHE AM4 100-100000926WOF, Cerâmica cinza R$ 1,500.00

R$ 1,385.58 in stock 17 new from R$ 1,385.58 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Pode oferecer desempenho ultrarrápido de 100 FPS nos jogos mais populares do mundo, placa gráfica discreta necessária

8 núcleos e 16 fios de processamento, baseados na arquitetura AMD "Zen 3"

4,6 GHz Max Boost, desbloqueado para overclocking, 36 MB de cache, suporte DDR4-3200

Para a plataforma avançada Socket AM4, pode suportar PCIe 4.0 em placas-mãe X570 e B550

Cooler não incluído

Gigabyte GA-A320M-S2H (AMD Ryzen AM4/MicroATX/2xDDR4/HDMI/Realtek ALC887/3xPCIe/USB3.1 Geração 1/LAN/Placa-mãe) R$ 566.86 in stock 3 new from R$ 534.90

Free shipping

Amazon.com.br Features Suporta processadores AMD Ryzen e série A 7ª geração / Athlon

DDR4 sem buffer, 2 DIMMs não ECC de canal duplo

PCIe Gen3 x4 M.2 ultrarrápido com suporte PCIe NVMe e modo SATA

Capacitores de áudio de alta qualidade e proteção de ruído de áudio

Placa Mae Mancer A520M-DBRD, DDR4, Socket AM4, M-ATX, Chipset AMD A520, MCR-A520M-DBRD R$ 493.90

R$ 419.90 in stock 1 new from R$ 419.90 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Processador Suportado: Socket AM4, suporte para AMD Ryzen 3000 até 5000 series

Memórias suportadas: 2 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz

Slots de Expansão: 1 x Slot PCI Express x16, executando a x16 (PCIEX16) / 1 x Slot PCI Express x1 (PCIEX1_1)

LAN: RealtekRTL8111H 1000 Mbps

Desenvolvido por Pichau Group

Placa Mãe Gigabyte B550 AORUS MASTER (AM4/DDR4(Até 5400MHz)/HDMI/Wi-Fi/M.2(PCIe/SATA3)/USB3.2) - 9AB55AMST-00-10 R$ 3,099.00

R$ 2,924.14 in stock 5 new from R$ 2,924.14 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Placa Mae Gigabyte B550 Aorus Master 1.0

Capacidade de armazenamento de memória: 128.0 GB

PROCESSADOR AMD RYZEN 5 5600 3.5GHz (TURBO 4.4GHz) 32MB CACHE AM4 100-100000927BOX, Cerâmica cinza R$ 1,451.86

R$ 1,029.66 in stock 15 new from R$ 1,029.66 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Pode proporcionar desempenho rápido de mais de 100 FPS nos jogos mais populares do mundo, placa gráfica discreta necessária

6 núcleos e 12 fios de processamento, juntamente com o refrigerador AMD Wraith Stealth

4,4 GHz Max Boost, desbloqueado para overclocking, 35 MB de cache, suporte DDR4-3200

Para a plataforma avançada Socket AM4, pode suportar PCIe 4.0 em placas-mãe X570 e B550

CPU fan cooler 3 pinos (RGB) pc silencioso intel lga 775 1200 1150 1151 1155 2011-3 x79 x99 AM2 AM3 AM4 Ventilador da CPU,2 Tubos de Calor CPU Cooler TDP 100W R$ 99.00 in stock 2 new from R$ 99.00

Free shipping

Amazon.com.br Features 【EXCELENTE DESEMPENHO DE REFRIGERAÇÃO】: Uma ventoinha PWM de 90 mm com luz LED, 44 aletas e 2 heatpipes de cobre de 6 mm de dupla face, Dissipadores de calor e ventoinhas duplas aceleram e melhoram a dissipação de calor para um desempenho de primeira linha. Com 2 tubos de calor de 6 mm e uma base de placa de cobre, garantem a dissipação de calor da CPU e reduzem a temperatura. Ideal para PCs de jogos convencionais.

【EFICIENTE E SILENCIOSO】: Com uma corrente de apenas 0,2 A na velocidade máxima, o ventilador do Freezer funciona silenciosamente, gerando apenas 0,3 Sone de ruído.

【COMPATIBILIDADE ÓTIMA】: Este CPU Air Cooler pode ser montado na maioria dos processadores de desktop atuais. Ele é compatível com soquetes AMD AM4, AM3 (+), FM1 / 2 (+) e soquetes Intel LGA 775、1150/1151/1155/1156、1200、1366、2011-3

【FÁCIL INSTALAÇÃO】: A instalação é fácil graças à estrutura de montagem, que permite que o cooler da CPU seja instalado sem precisar remover a placa-mãe. Tamanho do ventilador: 90*90*25mm,Velocidade do ventilador: 2000RPM±10%,Tamanho da chapa de alumínio: 95*42*86mm

【INCLUINDO COMPOSTO TÉRMICO PRÉ-APLICADO】: O Air Cooler já vem com a pasta térmica ARCTIC MX-2 pré-aplicada, o que significa que o cooler da CPU pode ser colocado em funcionamento imediatamente

Processador AMD Ryzen 5 4600G Box (AM4/6 Cores/12 Threads/4.2 GHz/11MB Cache/Wraith Stealth/Radeon Graphics) R$ 747.42

R$ 711.99 in stock 28 new from R$ 689.30 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Possui desempenho gráfico poderoso em um processador desktop para jogos suaves de 1080p, sem necessidade de placa de vídeo

6 núcleos e 12 linhas de processamento, junto com o cooler AMD Wraith Stealth

4,2 GHz Max Boost, desbloqueado para overclock, cache de 11 MB, suporte DDR4-3200

Para a plataforma avançada de soquete AM4

Placa Mãe AM4/USB 3.1/Type-C/Displayport, HDMI, ASRock, B450M Steel Legend R$ 1,259.00 in stock 3 new from R$ 948.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Marca: asrock

Modelo: 90-mxb9y0-a0uayz

Chipset: amd promontory b450

Contato Magnético, Plástico ABS 433MHz Porta De Contato Magnético Interruptor Detector De Sensor Sem Fio Para Segurança De Alarme De Garagem Residencial R$ 67.89 in stock 1 new from R$ 67.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Interruptor de contato magnético: Este é um conjunto de interruptor de detecção magnética usado para proteger portas e janelas em sua maior parte.

Dispositivo de proteção: dispositivo de proteção monitora a abertura e o fechamento de portas e janelas. Frequência de transmissão de 433MHz, conexão sem fio.

Bem feito e durável: contatos de sensor magnético de boa qualidade com forte resposta magnética, sensível e longa durabilidade.

Fácil instalação: boa aparência e fácil instalação. Um bom substituto para os contatos antigos. Simples de instalar sem complicações.

Ampla gama de aplicações: O contato magnético é adequado para janelas magnéticas, portas, armários, etc. Ideal para segurança de portas e janelas.

Processador AMD Ryzen 9 3900X Box (AM4 / 12 Cores / 24 Threads / 3.8Ghz / 70MB Cache/Cooler Wraith Prism RGB) - *S/Video Integrado* R$ 2,139.80

R$ 1,811.69 in stock 4 new from R$ 1,811.69

Free shipping

Amazon.com.br Features 12 núcleos e 24 threads

base de 3,8Ghz e turbo de 4,6Ghz

memória de cachê de 64MB em L3

O chip da AMD pode controlar dois canais simultâneas da memória RAM DDR4 de 3200 MHZ.

Fabricante: AMD

CPU fan cooler 4 pinos (RGB) pc silencioso intel lga 775 1200 1150 1151 1155 am am2 am3 am4 Ventilador da CPU,6 Tubos de Calor CPU Cooler(2 Ventoinha) R$ 174.00 in stock 2 new from R$ 174.00

Free shipping

Amazon.com.br Features 【EXCELENTE DESEMPENHO DE REFRIGERAÇÃO】: 2 ventoinha PWM de 90 mm com luz LED, 6 heatpipes de cobre de 6 mm de dupla face, Dissipadores de calor e ventoinhas duplas aceleram e melhoram a dissipação de calor para um desempenho de primeira linha. Com 6 tubos de calor de 6 mm e uma base de placa de cobre, garantem a dissipação de calor da CPU e reduzem a temperatura. Ideal para PCs de jogos convencionais.

【EFICIENTE E SILENCIOSO Pode ter controle de temperatura】: Com uma corrente de apenas 0,2 A , o ventilador do Freezer funciona silenciosamente, O ventilador controlado por PWM é capaz de ajustar a velocidade com base na carga e temperatura da CPU. Em baixas cargas e temperaturas, a velocidade pode ser reduzida para minimizar o ruído e prolongar a vida útil do ventilador. Em altas cargas e temperaturas, a velocidade será automaticamente aumentada para melhorar a dissipação de calor.

【COMPATIBILIDADE ÓTIMA】: Este CPU Air Cooler pode ser montado na maioria dos processadores de desktop atuais. Ele é compatível com soquetesINTEL LGA 775, 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, & AMD AM2(+), AM3(+), AM4 Este sistema de montagem fornece pressão de contato precisa à CPU e suporta os soquetes e placas-mãe mais populares do mercado.

【FÁCIL INSTALAÇÃO】: A instalação é fácil graças à estrutura de montagem, que permite que o cooler da CPU seja instalado sem precisar remover a placa-mãe.

【Parâmetros do produto】:Tamanho do produto: 140*95*135mm Tdp:2 ventilador 130w, 3 ventilador 150w ventilador Velocidade do ventilador:2000RPM±10% Tensão: 12v dc Atual: 0.22A Potência: 2.5w Volume de ar: 48cfm (max) Ruído: ≤22dba READ O melhor multimetro digital: Guia de revisão e compra

O processo de compra não será mais fácil para ninguém. Cada pessoa tem suas próprias escolhas e preferências, por isso é muito importante para uma pessoa considerar essas primeiras antes de finalizar sua decisão.

Além disso, nem cada um dos am4 estar disponível no mercado vai ficar a mesma coisa.

Não tente pular sobre a conclusão do outro, pois isso pode arruinar sua experiência de compra e pode até arruinar seu dinheiro suado também. A melhor coisa que você pode fazer para tornar sua decisão perfeita é fazer uma lista das preferências que você quer ter em seu am4 e, em seguida, tentar combiná-los com o seu produto preferível.

Se você está disposto a tornar as coisas muito mais fáceis para você, você pode fazer uso das dicas que eu vou te fornecer abaixo. Passei mais de 40 horas só para descobrir essas dicas. Antes de chegar à conclusão, testei, verifiquei e revisei coisas diferentes na liga.

Confira os Preços

Os preços são o principal aspecto que todos precisam considerar ao finalizar seu produto am4 final. Nem cada um dos am4 está disponível no mercado, com a mesma etiqueta de preço, nem cada um deles é apresentado com os mesmos recursos.

Também é preferível descobrir a gama de am4 disponíveis no mercado antes de sair para a compra final. Uma vez feito com ele, certifique-se de verificar e comparar os produtos que estão combinando mais com o seu conjunto de preferências.

É sempre aconselhável que você confira seu orçamento primeiro antes de avançar com a compra. Se o orçamento permitir, certifique-se de conferir um produto que está fornecendo sempre os recursos mais premium e avançados.

Mas se o orçamento importa muito para você, certifique-se de ir com a opção mais barata combinando bem suas preferências.

Veja suas preferências

A próxima coisa que você precisa fazer mais é verificar suas preferências. É você que vai usar am4 no futuro. Então, o am4 que você vai escolher deve ter todas as coisas que você deseja.

Antes de sair de casa, você precisa ter uma lista das preferências que você está disposto a ter em seu produto final.

Fazer isso não é tão difícil. Você tem que enviar algumas vezes suas apenas para pensar sobre suas necessidades e preferências e ter que anotar aqueles em algum lugar seguro.

Verifique e compare essas preferências com o modelo preferido e se combinar bem o seu orçamento, então também dar uma olhada nos outros benefícios, ele vai oferecer-lhe.

A marca diz muito

A marca diz muito. Uma marca de renome muitas vezes traz à tona muita confiabilidade e credibilidade ao longo dela. Eu pessoalmente recomendo que você vá com a marca mais renomada.

Uma marca de renome não só garantirá a qualidade do produto, mas também fornecerá um melhor suporte ao cliente e isso será uma grande ajuda para você no futuro.

Está chegando a algumas ofertas?

Presentes e ofertas surpresa são algo que todos gostam. Mas será que todo o am4 disponível no mercado vem com um conjunto de diferentes ofertas ou descontos?

Certamente que não.

É preciso fazer uma pesquisa adequada e ter que visitar as diferentes lojas para comparar o preço e descontos e ofertas para que eles possam obter a melhor opção na liga. O envolvimento do negócio de e-commerce tornou as coisas muito mais fáceis para os consumidores.

Tornou-se muito mais fácil para o consumidor verificar e comparar o preço, a gama e as ofertas dos mesmos produtos em diferentes lojas. Eu prefiro dizer aqui, o processo de compra tornou-se muito mais suave agora.

Não se esqueça das opções de garantia

A garantia do am4 importa muito. No entanto, o am4 proveniente das marcas de renome não vai danificar muito em breve, mas ainda assim, a presença de garantia torna muito mais fácil lidar com essas situações irritantes e raras.

A presença de opções de garantia torna mais fácil para os consumidores obter reparo gratuito dele se encontrar com qualquer problema. A maioria das marcas desconhecidas não adiciona garantia ao seu am4 e, portanto, aumenta as chances de que você arriscará seu dinheiro suado para reparos e manutenções.

As avaliações ajudam muito

A melhor coisa a saber sobre qualquer coisa é testá-lo e experimentá-lo, mas isso é algo que não é possível para ninguém. Quero dizer, quem vai preferir enviar uma enorme quantidade de dinheiro para testar e verificar diferentes produtos apenas para obter o seu preferível.

Ninguém tem certeza.

Então, a melhor coisa que você poderia fazer aqui é saber o que os outros estão dizendo sobre esse produto em particular. Com o envolvimento do mercado de e-commerce, tornou-se muito mais fácil saber em detalhes o que os outros pensam sobre um am4 específico.

Você pode passar pelas diferentes avaliações online para am4 por saber sobre seus prós e contras. Existem diferentes sites como a Amazon, que fornecem avaliações honestas e imparcial dos clientes reais.

Você confia no vendedor?

No entanto, não é a maioria das coisas preferenciais de se fazer, mas ainda assim, importa muito se estamos fazendo uma compra offline. Enfrentei muitas experiências em que comprei alguns itens de um vendedor desconhecido e passei por diferentes problemas depois. A pior parte dessas situações é que alguns dos vendedores desconhecidos se recusam a fornecer serviços pós-venda ou mesmo não pegam os telefones às vezes.

Eu só aconselho você a fazer a compra final do seu am4 preferível de um vendedor confiável como a Amazon apenas. Mas se você vai ficar offline, certifique-se de que você vai entrar em contato com um que você conhece há anos e confiar.

O Veredicto

Para facilitar sua compra final, resumimos aqui algumas das dicas importantes. Espero que este guia sirva para ser bastante útil e lhe forneça uma melhor maneira de obter o melhor am4 para 2022. Nossos leitores são nossos valiosos ativos, sentiríamos prazer em obter feedback do lado deles.

Isso não só nos ajuda a melhorar nosso conteúdo, mas também continua nos motivando durante todo o tempo.

Para concluir este guia

Nós sempre preferimos ajudá-lo com os melhores negócios em mãos. Se você está procurando a melhor opção am4 sem se preocupar com o orçamento, aconselhamos que você confira Placa-Mãe ASUS Prime – A520M-E, AMD AM4, mATX, DDR4,mas se você está ansioso para aquele com os recursos mais premium Placa Mãe Gigabyte B550M AORUS ELITE (AM4/DDR4/HDMI/M.2(PCIe,NVMe,SATA3)/VRM Solution/USB3.2) – B550M AORUS ELITE será a melhor opção para você.

CPU fan cooler 4 pinos (RGB) pc silencioso intel lga 775 1200 1150 1151 1155 am am2 am3 am4 Ventilador da CPU,6 Tubos de Calor CPU Cooler(2 Ventoinha) é uma ótima opção para todos aqueles que estão ansiosos pela opção mais barata.

Cada um dos produtos que estão sendo alistados acima é garantido de qualidade. Por favor, sinta-se livre para compartilhar seus comentários na seção de comentários. Além disso, você também pode nos dizer sobre qual am4 você está gostando mais e por que você acha que é o melhor da série.

Se você não gosta de nenhum dos produtos mencionados acima, você pode adicionar feedback sobre o mesmo também. Vai ser muito útil e eu prefiro removê-lo da lista que está arruinando seu dinheiro suado. Esperando notícias do seu lado.