Home » Top News Como baixar vídeo do Instagram facilmente Top News Como baixar vídeo do Instagram facilmente 29 Views Save Saved Removed 0

Se em uma conversa com amigos há uns 10, 15 anos atrás, você dissesse que a maior e mais famosa plataforma de rede social do mundo seria baseada em compartilhamento de vídeo e fotos, todos te chamariam de maluco. Pois bem, hoje, em 2022, essa é a nossa realidade, plataformas como Instagram e TikTok conquistaram a atenção do público e dominam o setor de redes sociais.

Essa plataforma não é apenas a melhor forma de influenciadores se manterem conectados com sua base de fãs e seguidores, mas também é a plataforma mais utilizada para as marcas mostrarem seus produtos para um público atencioso e jovem.

Os vídeos são a maior parte de todo esse sucesso e até agora o Instagram não disponibilizou uma maneira de seus usuários baixarem os vídeos diretamente de sua plataforma.

Felizmente, você não precisa mais ficar horas procurando uma solução online para conseguir baixar vídeo do Instagram , já que iremos te apresentar uma forma de fazê-lo sem precisar instalar nenhum aplicativo e o melhor de tudo, gratuitamente.

Baixar vídeos do Instagram online

Existe uma ferramenta online que além de permitir baixar vídeos, também permite baixar foto do Instagram . Com essa ferramenta, você pode baixar essas mídias do Instagram de forma rápida e segura e sem pagar um centavo.

A melhor parte de utilizar o site Storiesig é que ele te dá a oportunidade de baixar diretamente imagens, vídeos, Stories ou Reels sem precisar fazer o download de um aplicativo. No caso dos vídeos, pode-se baixar em diversos formatos e pode escolher a qualidade de vídeo que mais te agrada.

Confira abaixo um passo-a-passo de como baixar vídeos do Instagram de forma rápida, fácil e segura:

Escolha o melhor vídeo Entre no vídeo e copie o URL Abra o site https://storiesig.info/pt/instagram-video/ Insira o link do vídeo ou do perfil na caixa de pesquisa Clique em “Pesquisar” Selecione o vídeo ou mídia desejada Clique em “Download”

Essa ferramenta online te dá o direito de baixar quantos vídeos você quiser, sem limite e sem ter que pagar nada. Diferentemente dos concorrentes, nessa ferramenta você sequer precisa criar uma conta, o que faz com que todo o processo seja rápido, fácil e anônimo.

Você pode copiar o conteúdo de qualquer perfil público do Instagram em completo sigilo, já que não existe uma lei que proíba essa prática. É importante levar em consideração os direitos autorais se o seu intuito for publicar esses vídeos em outras plataformas.

Conclusão: baixar gratuitamente vídeos do Instagram

Este artigo visa ensinar como baixar um vídeo no Instagram de forma rápida e gratuita. A ferramenta online Storiesig certamente é a solução mais completa e fácil de utilizar para esse fim.

O Instagram possui hoje mais de 1 bilhão de usuários e rapidamente aumenta sua base a cada ano que passa. Levando esse dado em consideração, fica fácil compreender porque baixar vídeos do Instagram é algo tão importante para seus usuários, que muitas vezes querem ter os vídeos guardados e organizados nos seus dispositivos.