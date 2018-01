3 prévias pra curtir o Carnaval sem sair da Várzea no fim de semana

O Carnaval do Centro do Recife e de Olinda são ótimos, isso é um fato. Mas não ter que fazer todo aquela missão de deslocamento para ir até a folia e curtir o Carnaval no bairro também é uma delícia, né?

Além do Polo Várzea, montado na Praça Pinto Dâmaso para receber shows durante os dias de Carnaval, o bairro da Zona Oeste tem seus próprios blocos e prévias.

Confira a agenda com o Carnaval varzeano deste fim de semana e já comece a cair na folia hoje (27), no aniversário de 8 anos do Boi da Mata!

27 de janeiro, sábado

Boi da Mata – Aniversário de 8 anos

Rua Vale do Jaguaribe, s/n, UR-7 Várzea, Recife – PE

19h – Cortejo do Boi da Mata

20h – Sambada da Mata

Acesso gratuito

Contatos: (81) 98306-3444 (Nathália) e 97916-4620 (Olegário)

28 de janeiro, domingo

Prévia do Bloco E eu?

Com Projeto DuBaba + microfone aberto. Leve seu instrumento!

Rua Azeredo Coutinho (Rua da Feira), Várzea, Recife – PE

A partir das 11h

Acesso gratuito

Bloco O Comelão em Folia

Com Banda Musa e mais

Praça da Várzea – Av. Afonso Olindense, s/n, Várzea, Recife – PE

Saída da praça às 14h

Ingresso: Camisa + CD da Musa a R$ 15, à venda na esquina das Coleguinhas, na Praça da Várzea