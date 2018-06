E tome xote! Saiba onde ainda dá pra forrozar no Recife e em Olinda

Olha que PorAqui tá muito bom, PorAqui tá bom demais!

E tá pensando que os festejos juninos já acabaram no Recife e na Região Metropolitana? Se sim, não se engane, viu? Por aqui o xote continua rolando solto e a sanfona puxando o fole. Se liga na lista, que tem opções gratuitas para todas as tribos e idades.

São Pedro em Brasília Teimosa

Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife, conta com programação especial para comemorar o Dia de São Pedro, na próxima sexta (29). A festa vai rolar a partir das 13h na Rua Marechal Hermes, esquina com a Av. Brasilia Formosa, e é totalmente gratuita. Entre os nomes que vão animar o pessoal estão Maestro Forró e Geraldinho Lins. A programação completa e todos os horários das atrações você confere aqui.

📌 São Pedro em Brasília Teimosa

📍 Rua Marechal Hermes, Brasilia Teimosa, Recife – PE

📅 29 de junho

⏰ 13h

💰 Entrada gratuita

Pátio de São Pedro

O festejo de São Pedro, no pátio que leva seu nome, acontece nos dias 28 e 29 de junho. A programação é gratuita, promovida pela Prefeitura do Recife, e conta com shows de nomes como Santanna o Cantador, Geraldinho Lins e Almir Rouche. A programação completa e todos os horários você confere aqui.

📌 Pátio de São Pedro

📍 Pátio de São Pedro, Santo Antonio, Recife – PE

📅 28 e 29 de junho

⏰ 17h

💰 Entrada gratuita

Forrópiando na Venda de Seu Biu

A Venda de Seu Biu, em Olinda, vai promover um forró danado de bom nesta quinta (28). A programação conta com o Forrópiando e depois tem discotecagem do Dj Pré. A entrada custa R$ 10.

📌 Forrópiando + DJ Pré na Venda de Seu Biu

📍 Rua Sete de Setembro, nº 32. Praça de São Pedro – Centro Histórico de Olinda – Pernambuco

📅 28 de junho

⏰ 21h

💰 R$ 10

Arraiais do concurso Eu Amo Minha Rua

Sábado (30) a festança vai ser grande na Rua Jornalista José Campelo Júnior, no bairro do Fundão, Zona Norte do Recife. Ela foi a grande campeã do concurso Eu Amo Minha Rua, que escolheu através de voto popular as três ruas com as decorações juninas mais bonitas e criativas da cidade.

Na Rua Jornalista Campelo Júnior o prêmio será um arraial todo produzido pela Prefeitura do Recife, com direito a shows de Geraldinho Lins e Josildo Sá, a partir das 20h. Serão quatro horas de festa.

Nas ruas Vertente dos Lírios, na Várzea, e Tupiniquins, em Santo Amaro, 2º e 3º lugares no concurso, também vai ter arraial gratuito animado por trio pé de serra e outras atrações, como Patrícia Cruz, Rodrigo Raposo, Menina de Mel e Muniz do Arrasta Pé.

📌 Arraiais do concurso Eu Amo Minha Rua

📍 Rua Jornalista Campelo Júnior, Fundão, Recife – PE

📍 Rua Vertente dos Lírios, Várzea, Recife – PE

📍 Rua Tupiniquins, Santo Amaro, Recife – PE

📅 30 de junho

⏰ 20h

💰 Entrada gratuita

Baião de Lulas

No próximo sábado (30), Niero e Allen Jeronimo chegam ao Sana (na antiga A Casa do Cachorro Preto) com o projeto Baião de Lulas. O evento inclui um forrozin pra quem tá a fim de algo mais alternativo, já que no repertório, vão rolar somente canções de Luiz Gonzaga e Lula Côrtes arranjadas pruma peleja de violões. A festa tem entrada gratuita, com passada de chapéu para pagamento dos artistas.

📌 Baião de Lulas

📍 Sana, Rua 13 de Maio, 99, Olinda – PE

📅 30 de junho

⏰ 21h

💰 Entrada Franca

Sítio da Trindade

Em Casa Amarela, o São João animado do Sítio da Trindade segue até o dia 30 de junho. Com programação nos dias 28, 29 e 30, os dois palcos do polo junino recebem atrações a partir das 18h. Entre os nomes que vão animar o pessoar, estão a banda Fulô de Mandacaru, Nilton do Baião e Irah Caldeira. A festa é gratuita e a programação completa você pode conferir aqui.

📌 São João do Sítio da Trindade

📍 Sítio da Trindade | Rua Jouberte de Carvalho, 2-92, Casa Amarela, Recife – PE

📅 de 12 a 30 de junho

⏰ Vários horários

💰 Entrada gratuita

Arraiá Eu Acho É Graça

Bem organizado que só o povo das Graças, vai ter festa junina por lá também! O São João do bairro acontece no dia 1º de julho (próximo domingo), com direito a forró pé de serra, pescaria, comidas típicas, quadrilha e até correio elegante. É pra levar as crianças que a festa é pra toda a família, vi? A festa é gratuita e está sendo organizada pelo pessoal da Associação por Amor às Graças.