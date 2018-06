Bom, de graça e pertinho: Três forrós imperdíveis em Casa Forte e Poço da Panela

Quem disse que São Pedro não tem festa? Tem e tem muitas opções. Reunimos aqui três festas juninas imperdíveis neste fim de semana em Casa Forte, Santana e Poço da Panela. E ainda por cima gratuitas! Confere aí!

Seu Vital

A despedida da temporada 2018 de Seu vital, que marcou os dez anos do forró no espaço, acontece nesta sexta-feira. E, claro, com a banda Regente Joaquim comandando o arrasta-pé. Quem quiser dançar, é bom chegar cedo, já que o espaço é diminuto e vai muita gente, que se espalha pelas calçadas e pelo pátio. O forró é gratuito, mas seu Vital passa o chapéu para os músicos.

🗓Sexta-feira (29), a partir das 21h

💵De graça!

📌Seu Vital – Estrada Real do Poço, 573, (pátio em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde), Poço da Panela, Recife-PE



Parque Santana

Patrocinada pela Uber, a festa começa às 15h30, com DJ. Depois tem quadrilha infantil (16h20), trio pé de serra (16h40) e quadrilha adulta (17h40). Às 18h30, a atração principal da noite sobe ao palco, o cantor Nando Cordel. A apresentação das quadrilhas será feita por Caio Braz.

🗓Sábado (30), a partir das 15h30

💵De graça!

📌Parque Santana



Jardim Secreto

O cantinho mais afetuoso do Poço da Panela também tem sua festa junina – ou melhor, julhina, já que é no primeiro dia de julho. O Jardim Secreto faz seu forró a partir das 15h e segue até às 21h. Na programação, sarau de poesia, discotecagem com vinis por Dj Vitrola, DJ A’s e convidados, brincadeiras e barraquinhas com cervejas artesanais e comidas típicas.

A partir das 17h30, começa o forró da banda Regente Joaquim ( a banda de forró oficial do Poço!) com aquele repertório que todo nordestino ama: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro…E sim, tudo gratuito ❤

🗓Domingo (01/07), das 15h30 às 21h

💵De graça!

📌Jardim Secreto – Ao final da Rua Marquês de Tamandaré, Poço da Panela. Recife-PE