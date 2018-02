Fim de semana tá chegando! Confira PorAqui os agitos no Centro

Atualizado em 22/2/2018, às 13:52

De shows, boate a lançamento de livro. O fim de semana no Centro do Recife tem opções diversas para público nenhum botar defeito. Confira PorAqui e vá se agendando. O agito começa a partir de hoje.

Quinta-feira (22)

LUCAS TORRES NO TERRA CAFÉ

Lucas Torres divulga as músicas de seu novo disco, Signoser, que tem lançamento oficial no final de março. Lucas terá como convidados: Juliano Holanda, Luiza Fittipaldi e Sam Silva.

20h

Terra Café | Rua Monte Castelo, 102 – Boa Vista

10h

TORRE + PUPILA NERVOSA NO TEXAS

As bandas Pupila Nervosa e Torre se apresentam no 1º andar do Edf. Texas, que terá, ainda, discotecagem de Igor Marques.

20h

Edf. Texas (1º andar) | Rua Rosário da Boa Vista, 163 – Boa Vista

R$ 10

RODA VIVA

Quinta-feira é dia de tributo a Chico Buarque na Mercearia do Braz, com Vinicius Sarmento, Fred Didier, José Demóstenes e Bozó 7 Cordas.

21h

Mercearia do Braz | Rua Visconde de Goiana, 139 – Boa Vista

R$ 10

Sexta-feira (23)

NIETZSCHE, O BUFÃO DOS DEUSES

Lançamento do livro Nietzsche, O Bufão dos Deuses, de Maria Cristina Franco Ferraz, a partir de uma pesquisa sobre cartas do filósofo, que lançam luz sobre o contexto do surgimento de sua obra Ecce Homo. Na ocasião, haverá uma conversa aberta com a autora, além de leitura dramatizada das cartas de Nietszche pela poetisa e declamadora Luna Vitrolira e apresentação musical de Bruno Nascimento.

19h

Torre Malakoff | Praça do Arsenal da Marinha, s/n – Bairro do Recife

Aberto ao público

IVAN GADELHA NO TERRA CAFÉ

Após um período sabático, Ivan Gadelha volta aos palcos recifenses, com o show de pré-lançamento do seu novo CD, recheado de releituras da MPB, entre canções autorais.

20h

Terra Café | Rua Monte Castelo, 102 – Boa Vista

R$ 8

JACKSON FAVA

A banda Jackson Fava – composta por José Demóstenes, Bozó, Diego Reis, Bruno Nascimento e Filipino – faz o Forró do Braz, com um balanço inigualável.

21h

Mercearia do Braz | Rua Visconde de Goiana, 139 – Boa Vista

R$ 10



MCS ELVIS E DREAD



O Clube Metrópole receberá os shows dos MCs Elvis e Dread, considerados dois dos melhores da cena brega funk. No line up estão os DJs Adrienny e Paulo Marreta.

22h

Clube Metrópole | Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista

R$ 10 (estudante) / R$ 25 (inteira) ou R$ 30 (revertido em consumação)

À venda no sympla ou nas lojas Chilli Beans (shoppings Boa Vista e Recife)

Sábado (24)

A NOITE DOS DJS MALICIOSOS

Cumbia, salsa, tecnobrega, funk, pop e ritmos do Pará formam o repertório d’A Noite dos DJs Maliciosos sobre o comando da DJ Bia Preta e do DJ Mau Lopes.

22h

Tropicasa | Rua da Glória, 496 – Boa Vista

R$ 15 (na porta)

R$ 10 (lista amiga no evento)

BLACKOUT

Os apagões darão o clima a mais nas pistas do Clube Metrópole, na Blackout Party. Balada eletrônica na New York Street e também cheia de brasilidades na pista Brasil. No line up foram escalados os DJs Gael, Danic, Pax, Alisson Pontes e André Valentim.

22h

Clube Metrópole | Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista

R$ 15 (estudante), R$ 30 (inteira) ou R$ 40 (revertida em consumo)

À venda no site sympla ou nas lojas Chilli Beans (shoppings Boa Vista e Recife)

ECDISE



O coletivo Pop Briseiro promove a festa ECDISE, uma noite de celebração à arte, música e a cultura independente, com os DJs convidados Karma e JV The Groove, nomes emergentes da cena de música alternativa da cidade. Na festa, acontece, também, a exposição ECDISE, em que os artistas Aura, Hamal, Eduardo Nóbrega, Camila Regueira e Gabriel Furmiga foram convidados a criar obras relacionadas ao processo de muda, com liberdade artística e material.

23h

Galeria Arvoredo | Rua Gervásio Pires, 436 – Boa Vista

R$ 15

Domingo (25)

FREVO MEMÓRIA VIVA

A Companhia Editora de Pernambuco – Cepe lança, dentro da coleção “Frevo Memória Viva” as publicações Maestro Duda. Uma visão Nordestina e Getúlio Cavalcanti. Último Regresso, do autor Carlos Eduardo Amaral.

15h

Paço do Frevo | Praça do Arsenal da Marinha, s/n – Bairro do Recife

EXPO ROCK RECIFE

No último domingo de fevereiro tem Expo Rock Recife, com bandas de rock (Volátil – 31 Days Of Summer – Noiteros – Viena) e de rap (Baba Yaga). O DJ Victor Henrique comanda as pickups, com funk, brega e trap.

15h

Burburinho | Rua Tomazina, 106 – Bairro do Recife

Entrada gratuita