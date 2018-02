Exposição Akáshicos entra em cartaz no Centro Cultural Correios

Após anos acumulando uma significativa obra no segmento da pintura, o artista plástico Antônio Amorim inaugura sua primeira exposição individual, intitulada Akáshicos, que entra em cartaz nesta terça (20), às 18h, no Centro Cultural Correios Recife, no Bairro do Recife.

A mostra traz 25 obras de tamanhos distintos, que utilizam, em sua maioria, a técnica de pintura manual sobre papel cartão e papel Craft.

Segundo o hinduísmo, os registros akáshicos traduzem um conjunto de conhecimentos que se encontram armazenados no éter, na atmosfera. São ações da alma, seus pensamentos e sentimentos, que estão dispersos no campo eletromagnético do cosmos, do planeta.

Em sua obra, Antônio Amorim parece fotografar a noosfera e acessar esses registros, “materializados” nas telas que pintou. Seus traços parecem vir deste campo de energia que representa os pensamentos e sentimentos humanos.

Ao longo do período de exposição, serão realizadas oficinas sobre o processo criativo e de produção do artista. Na vernissage da inauguração, nesta terça (20), se apresentará o Maracatu Várzea do Capibaribe.

Exposição Akáshicos

Inauguração: terça (20), a partir das 18h

Visitação: até o dia 20 de março de 2018

Centro Cultural Correios Recife | Av. Marquês de Olinda, 262 – Bairro do Recife

Horário de Visitação: de segunda a sexta, das 11h às 17h

Entrada franca