Dia do Brincar chama a criançada para se divertir ocupando a rua

Em tempos de smartphones, tablets e demais apetrechos digitais canalizando as atenções da chamada Geração Y, brincadeira de criança acabou virando uma tela de computador.

Por isso, levar os pequenos para curtir uma tarde de brincadeiras ao ar livre, com atividades que mexam com a criatividade, o lúdico e estimula as relações com outras crianças se faz necessário e importante para um crescimento físico e cognitivo mais saudável e humano.

É o que propõe o Dia do Brincar Livre, que acontecerá neste sábado (24), das 14h às 18h, na Rua Rosário da Boa Vista, no centro da cidade, que será fechada especialmente para receber a criançada com atividades diversas: mesa de artes, brincadeiras populares e contação de histórias.

“O brincar permite à criança inventar brinquedos e mundos. Desenvolve questões emocionais, afetivas, físicas, motoras, sociais. Estimula a criatividade e a imaginação. Ajuda a aprender a resolver problemas, ajuda a aprender a criar realidades”, diz a organização, na página do evento no Facebook.

O evento, que existe desde 2016, é tocado pelo projeto social Lindeza e foi arteterapeuta Gabriella Vasconcelos. Já aconteceu em locais como Recife Antigo, Poço da Panela e Praia dos Milagres.

Levar as crianças a ocupar o espaço público é uma das principais motivações do Dia do Brincar Livre, que pretende fazer da rua um espaço aconchegante e natural para esse tipo de atividade. “A relação da criança com o espaço público e com a natureza é fundamental para o seu desenvolvimento. Sair das caixinhas, conhecer texturas, saber a diferença dos cheiros, cores e sabores. Experienciar!”, continua a publicação, no evento.

Atividades

Bora se divertir! Brinquedos populares (dos “nossos tempos”… hehehe) vão fazer a criançada curtir à beça. Vai ter bambolê, elástico, pião, peteca, corda e brinquedos não estruturados para estimular os pequenos, que terão a presença de cuidadores para ajudar nas brincadeiras.

A mesa de artes será o espaço pra criançada botar a criatividade pra fora. Serão disponibilizados lápis, tintas, giz de cera, hidrocor e massa de modelar.

Também vai ter contação de histórias para levar as crianças a universos mágicos da literatura infantil. Almofadas e esteiras estarão disponíveis para as crianças ouvirem os contadores com mais conforto.

E para as crianças menores, o projeto Oca de Pano marcará presença com as estruturas cobertas e bacias contendo materiais como algodão e areia, para estimular a sensorialidade nos bebês.

O Edf. Texas servirá como base de apoio para a criançada e suas mães, pais e responsáveis. Para alimentar os pequenos, a chef Natasha Neves estará no local, fazendo comidinhas especiais.

Dia do Brincar Livre

Sábado (24), das 14h às 18h

Rua Rosário da Boa Vista – Bairro da Boa Vista

Aberto ao público