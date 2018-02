Centro tem dez festas (ou mais) pra você curtir no fim de semana

Neste fim de semana, o Bairro do Recife vai respirar música, com a programação do Porto Musical, que acontece a partir de hoje (quinta, 1º) até o próximo sábado (3), com destaque para os shows gratuitos que acontecem na Praça do Arsenal, sempre a partir das 19h.

O Reinado de Momo se aproximando também presenteia a gente com a programação de prévias (incluindo as gratuitas) no Centro do Recife. Mas, além disso tudo, tem muita coisa boa pra rolar. Confere e te programa PorAqui.

Quinta-feira (1º)

QUINTA POLEGADA

Os DJs Soma e GMago agitam o Pátio de Santa Cruz com mais uma edição do Quinta Polegada, que trás muito balanço, com discotecagem de vinil.

18h

Pátio de Santa Cruz – Boa Vista

Gratuito

MAESTRO FORRÓ NA QUINTA DO GALO

Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, são a atração principal da Quinta do Galo desta semana, trazendo como convidados: Josildo Sá, Cristina Amaral, Zé Brown e Gustavo Travassos.

20h

Sede do Galo da Madrugada | Rua da Concórdia, 984, bairro de São José.

R$ 30 (individual), R$ 15 (meia) e R$ 140 (mesa para quatro pessoas), à venda no local

Informações: (081) 3224-2899

DUO FRANK LEMOS & HELÔ TENÓRIO NO TERRA

O pianista potiguar Frank Lemos e a cantora carioca Helô Tenório se juntam para o duplo lançamento do EP Yayá Ewé, dele, e o disco Afroaméricas, dela. Da junção destes trabalhos nasce o flerte afro-brasileiro de sonoridades.

21h

Terra Café Bar | Rua Monte Castelo, 102 – Boa Vista

R$ 10

Sexta (2)

PRÉ-AMP 15 ANOS



O festival Pré-Amp ocupa o Cais da Alfândega com uma programação protagonizada pelas mulheres. A partir das 17h, acontecem os shows de Isaar (homenageada), Yngrid Bitencourt, Joanah Flor, Retrieve, SerTão Jazz, Verdes & Valterianos, além da performance poética e apresentação do Coco das Mulheres.

17h

Cais da Alfândega | Bairro do Recife

Gratuito

PHALANX FORMATION, KALOUV, RØKR E POP BRISEIRO

A Plectro Arts organiza uma noite de shows na Calidus – Recife Antigo, com apresentações da Phalanx Formation, Kalouv e RØKR, a festa, que começa a partir das 23h, ainda ganha discotecagem dos DJs do Pop Briseiro.

23h

Cálidus | Av Rio Branco, 66 – Bairro do Recife

R$ 10 (participantes do Porto Musical, entrada FREE)

ESQUENTAÍ

MC Tocha (Foto: Divulgação)

O Clube Metrópole já começa a esquentar o clima da folia com a festa Esquentaí, com os shows da nova diva brega romântica Tayara Andreza e do MC Tocha. No line up estão os DJs Paulo Marreta e Palla.

22h

Clube Metrópole | Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista

R$ 10 (estudante) / R$ 25 (inteira) / R$ 30 (revertido em consumação mínima)

À venda no sympla ou nas lojas Chilli Beans dos Shoppings Boa Vista e Recife.

Sábado (3)

PRÉ NO REGGAE

Vai rolar tributo a Dezarie – com Erica Natuza e Manga Rosa – e shows das bandas Pax Mind, Ragga Mundo, Estado Civil e Massapê.

17h

Cais da Alfândega | Bairro do Recife

Gratuito

BAILE DO HAWAÍ

A noite vai ser de muito samba, no Quintal da Boa Vista, com o Baile do Hawaí. Irão se apresentar Negritude Jr (SP), Belo Xis, Carla Rio, Sassarico, Wellington do Pandeiro e Leno Simpatia.

16h

Quintal da Boa Vista | Rua Barão de São Borja, 36 – Soledade – Recife/PE

R$ 20

R$ 10 – Lista VIP, solicitando pelo WhatsApp (081) 9 8876-3543 até as 19h do dia 2/2.

Informações: (081) 3038-1820

TROPICAL ABSURDO

O fenômeno local da internet MC Lona e as Gêmeas Lacração, do hit Envolvimento, fazem show na festa Tropical Absurdo. A festa ainda contará no line up com a participação dos DJs Aslan Cabral, Danic, Felipe Guedes (Pista Brasil), Juliana Vieira, a dupla Junior B & Michel Rossi e Alê.

22h

Clube Metrópole | Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista

R$ 15,00 (estudante), R$ 30,00 (inteira), R$ 40,00 (revertido em consumação)

À venda no sympla ou nas lojas Chilli Beans dos Shoppings Boa Vista e Recife.

Domingo (4)

ZINE: PELOS OLHOS E OUVIDOS

Para relembrar os fanzines de poesia e música, o zine Pelos Olhos e Ouvidos promove um encontro no Box do Beco Nu, no Mercado da Boa Vista. As atrações serão Régis Moreira com Frevo Sanfonado e DJ Jetro Rocha.

16h

Mercado da Boa Vista | Rua da Santa Cruz, 144 – Boa Vista

Gratuito