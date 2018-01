Vila Torre: uma hamburgueria que acumula prêmios e boas histórias

Ao completar 10 anos, o Vila Torre Original Burguer (Rua José Bonifácio, 481, Torre) recebeu pela segunda vez o prêmio de melhor hamburgueria do Recife, na eleição da Revista Veja. O sucesso da casa só não é capaz de tirar mais sorrisos do empresário Leonardo Melo do que as histórias que acumula ao longo dos anos de trabalho nas madrugadas, de Recife e Olinda, onde estará novamente no Carnaval 2018.

“Semana passada um amigo nosso veio aqui com uma menina chamando ele de amor… Na segunda-feira, ele me liga: ‘com quem eu fui aí no Vila Torre?”, diz, lembrando que durante o Carnaval é comum os amigos passarem pedindo para lanchar de graça e até mesmo para que ele pague o táxi da volta para casa. “Tem amigo-cliente fuleiro quem pode!”, brinca Leonardo.

Mas o Vila Torre está longe de ser somente a hamburgueria onde os notívagos se reúnem para o lanche e a última cerveja na volta pra casa, apesar de ser um tradicionalíssimo espaço da larica na Zona Norte. Muito antes da moda do burguer gourmet chegar ao Recife, a proposta do espaço sempre foi de oferecer um produto de qualidade.

Além do hambúrguer com carne preparada com a receita da casa, quem vai ao Vila Torre pode pedir um dos quatro molhos: rosé ou as maioneses com alho, curry ou (minha preferida!) hortelã. Recentemente, foi lançado em parceria com a Salamaleque Cozinha Árabe o hambúrguer vegano de faláfel, com molho de mostarda e mel (à base de glicose).

No Carnaval 2018, o Vila Torre estará também em Olinda. Da noite de sexta até a Quarta de Cinzas, eles ocupam também o Xinxim da Baiana (Avenida Sigismundo Gonçalves, 742, Olinda). Funcionando das 10h à 1h por lá e de 18h às 5h no Recife, onde fecha somente no dia do Bacalhau do Batata.

Se na Torre até os sanduíches levam o nome das ruas do bairro, já tem se tornado tradição encontrar o Vila Torre nas festas de Carnaval também. Por sinal, a operação olindense termina com o Forró nas Cinzas, no Xinxim da Baiana, que terá como atração o Forró na Caixa.

Vila Torre Original Burguer

Rua José Bonifácio, 481, Torre

De domingo a quinta, das 18h às 2h.

Sexta, sábado, das 18h às 5h.

Fone: (81) 3076-0952