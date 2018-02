Prefeitura do Recife inicia seleção de 624 professores temporários

Nesta segunda (26), a partir das 8h, terão início as inscrições gratuitas para seleção temporária da Prefeitura do Recife. O edital foi publicado no Diário Oficial do Recife e prevê 624 vagas para quem quer se tornar professor da rede municipal de ensino da capital. Inscrições serão realizadas pela internet.

Podem concorrer a uma das vagas professores de nível superior com habilitação em Licenciatura Plena em Pedagogia e nas demais licenciaturas dos diversos componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Inglês, Artes, Educação Física.

A seleção será feita em uma única etapa de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Serão analisados os títulos e experiência profissional que tenham correlação com o cargo. O resultado final da seleção e homologação será publicado no dia 12 de abril.

Os aprovados irão atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, nos projetos e Programas Educacionais ou em salas regulares bilíngues em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A seleção é válida por dois anos, sendo prorrogáveis por igual período.

O Governo Municipal promete publicar o edital no site da Secretaria de Educação. Lá, o candidato deve preencher o requerimento eletrônico e anexar cópias digitalizadas, em arquivo único, de RG, CPF, Laudo Médico (para candidatos com deficiência), diplomas e certificados de conclusão, documento comprobatório de experiência profissional, entre outros, além de certificado de proficiência em Libras para os candidatos a salas bilíngues.

No total, serão destinadas 479 vagas de ampla concorrência e 53 reservadas a pessoas com deficiência (PCD) para atuação na Educação Infantil e anos iniciais com remuneração mensal de R$ 4.139,10 e jornada de 270 horas de aula diurnas. Para professores bilíngues, há 14 vagas para ampla concorrência e outra duas reservadas a PCD com remuneração de R$ 2.222,85 com carga horária mínima de 145h/ aula. Para professores bilíngues com carga horária de 150 h/ aula, há 10 vagas de ampla concorrência e outras quatro destinadas a PCDs com remuneração de R$ R$ 2.299,50 e para professores do Ensino Fundamental II há 55 vagas de ampla concorrência e sete para PCD com remuneração mensal de R$ 4.139,10 com jornada de 270 horas/ aula.

A Secretaria de Educação promete realizar posteriormente um Concurso Público, cuja comissão já está constituída desde o final de 2017 com previsão de publicação do Edital ainda em 2018.