Desde 1943, Sapataria Trovão valoriza sapatos no Mercado da Madalena

Fundada em 1943, a Sapataria Trovão é uma das relíquias do Mercado da Madalena. Num tempo em que os tênis vindos da Ásia ganham o mercado, ela continua sendo um sucesso entre pessoas que usam todos os tipos de sapatos (inclusive os de menor qualidade).

Aos 70 anos, Antônio Tibúrcio Cavalcanti Cavalcanti Filho toca o empreendimento com quatro empregados e os sócios, sua irmã Ana Maria e seu cunhado Peter. “O homem só está elegante quando está com o sapato limpo/engraxado”, diz ele.

Tibúrcio conta que chegou a tentar empreender e criou uma fábrica, mas no Governo Collor acabou sofrendo com o confisco da poupança. Assim, a Sapataria Trovão acaba guardando muitas semelhanças ao negócio criado pelo pai de Toinho e Ana Maria na Década de 40.

Se você tem um sapato querido que não está funcionando, é muito provável que a equipe da Sapataria Trovão possa deixar em perfeitas condições. Vulcanização de tênis, colocação de solados, folgar, engraxar, mudar salteira, estão entre os serviços para calçados. Além de também atuar com cintos, bolsas e mochilas.

Mas o empreendedor faz questão de lembrar que só aceita os serviços com o pagamento de 50% adiantados. Anualmente, a empresa chega a doar de 250 a 300 pares que são deixados por clientes e acabam indo parar em bazares de igrejas, já que não há espaço no pequeno empreendimento para guardar todos os sapatos.

Expectativa de Reforma no Mercado da Madalena

Um dos espaços de comércio tradicional mais frequentados pela elite e pelos turistas em Pernambuco, o Mercado da Madalena ainda aguarda uma prometida reforma. Toinho é extremamente otimista em relação ao futuro do espaço e lembra que o prefeito Geraldo Julio frequenta a área desde criança.

Para quem trabalha a situação dos banheiros incomoda, mas o dono da empresa garante já ter inclusive visto as plantas da reforma que será feita no local pela Prefeitura do Recife. Que seja uma reforma que mantenha os pontos tradicionais e consiga deixar ainda mais agradável para quem vai tomar café, comprar peixe ou simplesmente desejar passear em um dos mais agradáveis mercados de Pernambuco.

Sapataria Trovão

Mercado da Madalena – Box 36 a 41

De segunda a sábado, das 6h às 17h30

Fone: (81) 3226-3851 ou 98384-4409