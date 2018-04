Diferente dos bares das orlas de Boa Viagem e Piedade, o bairro de Candeias, no Jaboatão dos Guararapes, é um dos poucos do litoral que ainda oferece a possibilidade de desfrutar um bom dia (ou noite) com os olhos vagando na tranquilidade da areia e no mar. O Ponto do Caldinho é um desses locais. Disponibiliza entrada pela avenida Bernardo Vieira de Melo, por onde entram os carros, ou pelo calçadão, utilizado diariamente para caminhadas e corridas.

O movimento à frente não é dos carros. No máximo, uma ciclista ultrapassa os 20 km/h. A calmaria do ambiente intercala com as conversas e a música. Quase sempre com o volume moderado, são entoadas nos pequenos caixas de som, músicas de Chico Buarque, Clube da Esquina, Gilberto Gil e Caetano Veloso, mas com espaço para os clássicos sambas de barzinhos e músicas populares brasileiras.

Tem local reservado para pisar na grama, areia, brita e concreto. O mais disputado é a céu aberto com os pés na areia. Dá para falar com os proprietários, sempre acessíveis, e a equipe está na lista dos mais queridos do bairro: Bira, Wellington, Diego, Biel, Paula, Galego, entre outros. Pode chamar que o atendimento, dependendo da sua frequência, será pelo nome.

A cerveja vem em baldes com gelo para facilitar o suporte. Os petiscos, clássicos de praia, e, claro, o caldinho, que ostenta o clássico pernambucano em seu nome.

História

O Ponto do Caldinho não começou na praia. Em 2010, foi inaugurado o estabelecimento na avenida Presidente Castelo Branco, também conhecida como ‘Três faixas’. Era um boteco de calçada com bancos altos e bancadas de ferro para apoiar os pedidos. No local eram oferecidos diversos tipos de cachaça e comidas regionais. Com a necessidade de um ambiente que comportasse mais pessoas confortavelmente, os proprietários mudaram para a beira-mar.

No cardápio, o ponto alto ainda é a culinária da região, como fava, dobradinha, tripa de porco, feijoada e moela de frango, mas também são oferecidas carnes na chapa e frutos do mar.

📌 Ponto do Caldinho Praia

📍Av. Bernardo Vieira de Melo, 4893, Candeias

⏰Segunda – 10h às 22h

Terça, quarta, quinta e sábado – 10h à 0h

Sexta – 10h às 2h

Domingo – 10h às 20h

☎(81) 3469-9891