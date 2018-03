Do humor de Zé Lezin ao brega de Kelvis Duran no finde de Piedade e Candeias

Programação para voltar às atividades normais na primeira semana de março. A agenda já começa bem humorada com show de Zé Lezin no Beto’s Bar, Nino Senna no Biriteiro e música pop no Cosmopolitan. Confere direitinho que o fim de semana começa hoje (1) e só acaba no domigo (3).

QUINTA-FEIRA (1)

Thya Bayha

The Cosmopolitan Pub

Av. Bernardo Vieira de Melo, 225

R$10 | 21h



Nino Senna

O Biriteiro Botequim

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350

R$ 7,90 |19h30

Show de humor com Zé Lezin

Betos’s Bar

Av. Bernardo Vieira de Melo, 4738

R$ 350 (mesa para quatro pessoas) | 21h

SEXTA-FEIRA (2)

Augusto Quijano | Bob Tayson

The Cosmopolitan Pub

Av. Bernardo Vieira de Melo, 225

R$10 | 21h

Kelvis Duran | Bijú | Sertadose

O Biriteiro Botequim

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350

R$ 20 | 22h

Especial Lulu Santos com Tobias Villa Lobos

Mr. Taco Snooker Bar

Av. Presidente Kennedy, 679

R$ 6,90 | 23h

Kall Silva | Lally Almeida

Betos’s Bar

Av. Bernardo Vieira de Melo, 4738

R$ 6 | 21h

SÁBADO (3)

Thomas Montarroyos | Thiago Luna

The Cosmopolitan Pub

Av. Bernardo Vieira de Melo, 225

R$10 | 20h

Pressão no Lounge

DodôPressão | Torpedo | IgorBacelar | Dj Tiago Barka

Lounge Music PE

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1200, Piedade

22h

Pista Promocional

R$ 20,00

Front (Área Vip) Promocional

R$ 30,00

Lounge Promocional

R$ 40,00

Camarote Open Bar Promocional

R$ 80,00

Ingressos: www.loungemusicpe.com.br

Whatsapp: (81) 9.8597-1267

Rodrigo Valêncio | Wagner & Berg

O Biriteiro Botequim

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350

R$ 10 | 22h

Xamegões do Forró | Humberto Salles

Betos’s Bar

Av. Bernardo Vieira de Melo, 4738

R$ 6 | 21h

DOMINGO (4)



Grupo Palpite (roda de samba)

O Biriteiro Botequim

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350

R$ 7,90 | 16h