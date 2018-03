Empório Quilombo promove degustação de cervejas artesanais em Piedade

O Empório & Cervejaria Quilombo, localizado no Shopping The Garden Open Mall, em Piedade, promove nesta quarta-feira (14), a partir das 19h, o workshop ‘Degustação: Conhecendo cervejas artesanais’. Seis rótulos de cervejarias pernambucanas serão disponibilizados. Os estilos são o Lager, Weiss, Witbier, Apa, Ipa e Stout. 🍻

O comando do curso será do sommelier de cervejas Rodolfo Duarte, formado na Escola Superior de Cerveja e Malte, em Blumenau. O especialista em harmonização da bebida com cardápios e criação de coquetéis com cerveja, abordará, na aula, a cultura cervejeira, cenário local e nacional, além do contexto histórico.

“Esse movimento começou no Grande Recife há cerca de três anos e se expandiu pra Olinda e até Paulista. Atualmente temos cerca de 30 cervejarias registradas no mapa em todo o estado, inclusive no Sertão, mas pouco ou quase nada se vê em Jaboatão. Nossa proposta é fazer com que isso se estenda para Piedade e Candeias”, detalha o sommelier.

As inscrições custam R$ 35 e devem ser feitas online.