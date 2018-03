Confraria de cervejas artesanais de Candeias aceita criptomoedas

Tomar cerveja ou chope artesanal e efetuar o pagamento em criptomedas? Essa é uma das propostas criativas que acompanham as constantes evoluções e tendências do mercado, implantada pelos sócios Miguel Savtchen e Felipe Furukawa, proprietários da Confraria Hopfen Haus, em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes.

“Alguns clientes haviam perguntado se trabalhávamos com criptomoedas e um amigo, que também atua no setor de cervejaria artesanal no Recife antigo, indicou uma empresa para facilitar essa adequação”, explica Miguel.

Bitcoin, Litecoin e Bitcoincash são as moedas digitais aceitas na confraria. O pagamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela CoinWise, empresa responsável pela adaptação ao sistema de pagamento.

Como funciona

No momento do pagamento, o cliente faz sua opção pela forma. Caso escolha pagar com criptomoedas, é só escolher entre uma das três disponíveis. O estabelecimento insere o valor num sistema desenvolvido e através de um QR Code gerado, o cliente captura a informação em seu aparelho móvel e em poucos segundos o pagamento é aprovado.

Tudo é realizado através da Coinwise: uma empresa pernambucana que trabalha com soluções para criptomoedas e em blockchain. “A Confraria foi o primeiro estabelecimento do Jaboatão dos Guararapes a aderir ao processo. Recentemente também introduzimos o sistema numa distribuidora de bebidas em Piedade”, esclarece Wagner Santana, gerente de tecnologia da empresa, que ainda garante ser mais fácil que trabalhar com cartões de débito ou crédito.

“Nosso sistema verifica a cotação da moeda utilizada no momento, converte o valor e o estabelecimento recebe em três dias, podendo também escolher, continuar com criptomoeda ou coletar em real. A comissão da empresa é de 1% em cima do valor comercializado”, complementa Wagner.

Confraria Hopfen Haus

Av. Bernardo Vieira de Melo, 6088

Quinta a sábado | 18h às 23h

Domingo | 17h às 22h