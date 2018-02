Cantina italiana artesanal de Piedade retoma atividades em formato delivery

O antigo restaurante Dom Rafael, clássica cantina italiana localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, comandada pelo chef Hugo Rafael, entre 2008 e 2016, apresenta novo formato. Os mesmos sabores artesanais das massas, molhos e pães, preparados para entrega em Candeias, Piedade, Boa Viagem e zona norte do Recife.

“Há um mês comecei a fazer minhas massas congeladas. Ravioli, rondelli, canelone, lasanha, nhoque, entre outros”, explica. Algumas delas são preparadas para entrega imediata, mas as integrais ou com recheios mais elaborados, como salmão com cream-cheese, precisam ser solicitadas com 48 horas de antecedência.

Sentimento da cozinha italiana

Antes de abrir o espaço físico, o chef Hugo Rafael trabalhou com a culinária francesa, sua primeira paixão. Mas a informalidade da cozinha italiana prendeu o paladar do chef. “A variedade de massas que podemos fabricar em pequenas casas e bistrôs; o sentimento de família, do domingo, das gerações e dos avós, me levou mais para essa gastronomia”, explica.

Delivery

Os valores por quilo, com peso mínimo para venda de 500 gramas, custam a partir de R$ 34 (nhoque tradicional) e podem chegar até R$ 52 (ravioli de damasco, parmesão e ricota). Molhos clássicos variam entre R$ 26 (sugo) e R$ 34 (funghi), que também podem ser comprados com meio litro.

Para Candeias e Piedade, a taxa de entrega é de R$ 5. Boa Viagem custa R$ 8 e a partir de R$ 12 para os bairros da zona norte do Recife. Cardápio completo e atendimento personalizado com o próprio chef pelo WhatsApp (81) 98794-0306.