Só R$ 2: campanha vende rifa solidária para cirurgia de doguinho na UFPE 🐶

Esse doguinho da foto acima está precisando da nossa ajuda. 💛 Morador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, na Cidade Universitária, ele está com uma úlcera na córnea do olho direito. Rafaella Lima, estudante de administração da universidade, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar o dinheiro da cirurgia do cachorrinho.

O valor da rifa é só R$ 2 e quem comprar, além de ajudar, pode ganhar ganhar uma peça selecionada da @usedchorecife, um produto selecionado da @donaluloja, 50% de desconto em qualquer tatuagem na @maju_ttt e um kit com brownies do @beneditobrownie.

“Esse cachorrinho e mais alguns moram lá no CCSA. Sempre estão por perto e são muito bonzinhos. Semana passada vi esse dormindo com o olho todo remelento, então comecei a correr atrás das rifas e parcerias pra fazer o tratamento”, afirma Rafaella.

Ela comentou, ainda, que tentou entrar em contato com pet shops próximos à UFPE, mas não obteve resposta. “Acabei falando com uma minha amiga que é veterinária e ela me disse os possíveis diagnósticos, para que a gente pudesse chegar no valor final. Entrei em contato com algumas amigas, expliquei a situação e elas aceitaram participar cedendo algum produto/serviço da empresa delas. Foi tudo bem voluntário”.

O sorteio da rifa será realizado no dia 9 de maio, ao vivo no perfil do Instagram @rafalimaa. Rafa pretende prestar conta de todos os gastos, publicando todo o processo. Quem quiser contribuir e comprar uma rifa, pode entrar em contato com um dos voluntários da lista abaixo:

Rafaella Lima | (81) 99793-8412 | Boa Viagem e UFPE

Julia Oliveira | (81) 99281-7485 | Boa Viagem e Unicap

Michelle Flores | (81) 996645672 | Boa Viagem e UFPE

Suzana Souza | (81) 98695-8985 | Setúbal, Centro e UFPE

Loja Donalu | (81) 99996-2104 | Casa Amarela

Jelson | (81) 98762-1354 | Várzea e UFPE

João Vitor | (81) 99998-0289 | Jaqueira e UFPE

Rayssa | (81) 98513-6361 | Casa Caiada e UFPE

Outras formas de ajudar

Muitos catioros vivem em situação de abandono e volta e meia alguém se dispõe a fazer uma arrecadação solidária. Um bom canal pra acompanhar o que acontece em relação às campanhas solidárias para doguinhos no Recife são os grupos do Facebook Adoção Animal Recife e SOS Adoção Recife.

“Uma forma bacana de ajudar sem precisar gastar muito é dividir um pouco da comida do seu próprio animal e distribuir em potinhos de ração por aí. Na federal mesmo tem vários potinhos só esperando ajuda”, comenta Rafaella.