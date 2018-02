Vai ter irreverência em Olinda no fim de semana? Com certeeeza!

As Virgens de Bairro Novo são destaque em mais um fim de semana pré-carnavalesco em Olinda. O bloco completa 65 anos de pura descontração no domingão (4). O aniversário do Centro Cultural Grupo Bongar e a programação da primeira edição do Rec-Beat Apresenta na cidade também são destaques. Confere que tá é bom! 😉

Quinta (01)

FORRÓ NA CAIXA

Apresentação com o grupo Forró na Caixa

20h

Casbah (Rua Vinte e Sete de Janeiro, 07, Olinda)

R$ 10

2 ANOS DO CENTRO CULTURAL GRUPO BONGAR

O Centro Cultural Grupo Bongar – Nação Xambá comemora aniversário com diversas atividades de conscientização e shows de Bongar + Siba

18h

Centro Cultural Grupo Bongar (Rua Severina Paraíso da Silva, 5330, Quilombo Urbano do Portão do Gelo, São Benedito, Olinda).

1kg quilo de alimento não perecível

Sexta (02)

BLOCO PEGA NA ÂNCORA

Shows com Helton Lima, Beleza Pura, Bolsa de Madame, DJ Santos

22h

Porto Music (Av. Marcos Freire, 739, Bairro Novo – Olinda-PE)

Lista VIP até 23h: R$ 20

ESQUINA INDOOR

Shows com MC Tocha, Swing do Amor, D’Breck, Dj Dodo, DJ Renatinho

22h

Av. Ministro Marcos Freire, Bairro Novo, Olinda/PE

R$ 30

Sábado (03)

REC-BEAT APRESENTA

17h

Prévia do festival com Dj Milena Cinismo, Musa Híbrida, Luísa e os Alquimistas, Doralyce Gonzaga e 8.0.8 CREW

Centro de Cultura Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181, Carmo, Olinda)

Acesso gratuito

BREGÃO DAS OLINDAS

Shows com Looper, Ximba, Line, Leddo e participação de Lucas Vinicius

Virgulino Cachaçaria (Rua do Sol, 319, Carmo, Olinda).

21h

R$ 10

PRÉVIA TÁ’QUI PR’OCÊS

Mais uma prévia do bloco que sai do Varadouro com orquestra de frevo

Praça João Lapa (Varadouro, Olinda/PE)

16h (Concentração)

Acesso gratuito

Domingo (04)

BLOCO SE DER CERTO CONTINUA

12h

Apresentações com Balanço Black, Marcos do Cavaco e Orquestra Edimar Lopes do Maestro Ao lado do Colégio Patrícia Costa (Rua Clídio de Lima Nigro, 90, Rio Doce, Olinda/PE)

Acesso Gratuito

BLOCO VIRGENS DO BAIRRO NOVO

10h

Trios elétricos e orquestras

Concentração na Praça 12 de Março (Bairro Novo, Olinda)

Acesso Gratuito