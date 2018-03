Olinda em festa! Confira nossas indicações para o fim de semana

Evento tradicional da cultura popular, encontro de músicos autorais para arrecadar fundos, shows de brega-funk, brega romântico, forró e banda de renome nacional fazem o fim de semana em Olinda.

Quinta (01)

PELO CAJUEIRO: TAUÃ e CONVIDADOS

Parte de uma campanha de financiamento coletivo para a reforma de um espaço cultural em Catuama, o músico Tauã irá receber os convidados Thiago Martins, Marcelo Cavalcante, Juba, Luann Ribeiro, Jonatas Onofre, Feiticeiro Julião, Chula.

19h

Bar Martelo de Netuno (Rua de São Bento, 247, Olinda)

R$ 10,00

Sexta (02)

ESQUINA 729

Shows com Dodô Pressão, Swing do Amor, Cego Abusado e DJ Dodo

22h

Esquina 729 (Avenida Ministro Marcos Freire, 729, Bairro Novo, Olinda)

R$ 30

(81) 99975-6554 | (81) 98425-3277

RESENHA DA SEXTA

Shows com Helton Lima, MC Japão, Banda Atrevida, DJ Santos e DJ Looper

22h

Porto Music (Av. Marcos Freire, 739, Bairro Novo – Olinda-PE)

Lista VIP até 23h: R$ 20

Sábado (03)

SAMBADA DE COCO DO GUADALUPE

Todo primeiro sábado do mês tem coco no Beco da Macaíba

20h

Centro Cultural Coco de Umbigada (Rua João da Costa Lima, 42, Olinda)

Acesso Gratuito

FORRÓ DAS ANTIGAS NO PORTO MUSIC

Apresentações com Vilões do Forró e Tributo a Dorgival Dantas

22h

Porto Music (Av. Ministro Marcos Freire, 739, Olinda)

R$ 20 | R$ 30

COCO DA LUA CHEIA

A chegada da Lua Cheia será contemplada com a participação do Mestre Cosmo Antonio, o artista Sid3 e contará com a presença do brechó Misture&Combine

15h

Rua 13 de maio, 29, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Domingo (04)

PARALAMAS DO SUCESSO

Apresentação da banda brasiliense Paralamas do Sucesso

19h

Teatro Guararapes (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Plateia: R$ 160, R$ 80 (meia) | Balcão: R$ 120, R$60 (meia)

CAPIM SANTO

A banda de reggae Capim Santo faz show na Associação de Moradores em Peixinhos.

16h

Associação dos Moradores de Peixinhos (Avenida Nacional, Peixinhos, Olinda)

R$ 5,00