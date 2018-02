Exausta, Bruxa busca spa relaxante para esquecer o Carnaval

Ninguém brinca Carnaval de Rua mais do que ela: a Bruxa olindense. Espantosa e independentemente da hora, como uma magia, ela consegue desfilar em todos os blocos. É impressionante. Nem o cantor Barreto Olindense (que canta em 789 bandas) e nem o estandarte reciclável da paz são tão onipresentes.

Porém, toda brincadeira tem seu preço e não é diferente, nem mesmo, para uma bruxa. A nossa maior foliã, após o encontro dos Blocos Líricos – ocorrido neste último sábado, 18 – se disse exausta e que vai procurar um SPA relaxante para esquecer o Carnaval.

“Menino… eu venho nessa pisadinha desde setembro… Não tem como aguentar flutuar por todas essas ruas pendurada em uma barra de ferro. Já disse que se, no ano que vem, Tiago José dos Santos não me fizer uma vassoura voadora, vai ser difícil eu sair: a idade chega para todo mundo”, disse a estressada Bruxa ao 4 Cantos News.

A Bruxa, em suas redes sociais, pede sugestões de spas com preço acessível e, primordialmente, que seja bem distante de Olinda.

Todas as notícias do 4 Cantos News são fruto da imaginação. Qualquer semelhança com a vida particular ou acontecimentos expostos à sociedade, dos que moram ou dos que frequentam este ambiente são meras coincidências. O conteúdo não reflete, necessariamente, a opinião do PorAqui. Somos uma rede que visa mostrar a pluralidade de bairros, histórias e pessoas.