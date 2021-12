Home » Computadores pessoais O melhor trezor: Guia de revisão e compra Computadores pessoais O melhor trezor: Guia de revisão e compra 0 Views Save Saved Removed 0

Comprar um novo trezor não é tão fácil. É preciso fazer muito esforço e ter que passar por diferentes variantes para atingir o objetivo final. Se você está atualmente ansioso por conselhos de especialistas sobre a compra do melhor trezor , permita-nos ajudá-lo com as opções mais preferíveis.

Nossa equipe de especialistas extraiu o trezor 2021 mais bem avaliado disponível no mercado.

Não arrisque seu dinheiro suado, pense duas vezes antes de investir, e tome a decisão sabiamente. Nossos leitores são bastante preciosos para nós, entendemos bem que nossos leitores precisam e é por isso que temos que enviar muito tempo apenas para pesquisar, revisar e comparar diferentes trezor.



Trezor One Cable, BoxWave [miniSync] retrátil, cabo de sincronização portátil para Trezor One | Modelo T R$ 88.07 in stock 1 new from R$ 88.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ❸ [Design retrátil] O design inovador de retração deixará você livre de frustrações. Tenha sempre o seu carregador organizado e pronto; não atado, emaranhado e torcido. Basta puxar as duas extremidades do miniSync para um dos 10 comprimentos pré-definidos para a quantidade certa de cabo! Quando você terminar, dê uma rápida puxada em ambas as extremidades e Voila! Veja o mecanismo de enrolamento retrair totalmente a um formato muito pequeno e portátil. Chega de bagunça, chega de embaraçar!

✎ [Compatível] Projetado para funcionar perfeitamente com o seu produto. Sincronize seus dados ao seu computador ou carregue convenientemente conectando o miniSync a qualquer adaptador de alimentação USB padrão.

❄ [Transferência de alta velocidade] O miniSync suporta transferências de dados USB 2.0 de alta velocidade para que você possa ter os dados do seu One em backup e transferidos num instante

❄ [Alta qualidade] Feito de material de policarbonato durável de alta qualidade e cabo resistente estilo fita, feito para durar!

[Comprimento] O miniSync se retrai a um minúsculo de 7,6 cm para portabilidade, e pode estender até 63,5 cm de comprimento para um amplo espaço para utilizar totalmente o seu um!

Trezor — Protetor de tela modelo T, BoxWave [ClearTouch Crystal (pacote com 2)] Película HD – Protege contra arranhões para Trezor One | Modelo T R$ 58.61 in stock 1 new from R$ 58.61 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Ajuste perfeito] Duas (2) películas premiadas e transparentes, corte preciso para se ajustar às dimensões exatas do seu modelo T. Guarde o extra para mais tarde, ou compartilhe com um amigo!

Transparência incrível como um óculo; 99% de transparência visual ultra alta produz cores vibrantes.

❄ [Força e estabilidade] Feito de termoplástico de alta qualidade projetado para durabilidade; o ClearTouch Crystal protege sua tela de arranhões e poeira.

Um adesivo sem cola cola cola perfeitamente à sua tela e nunca deixará resíduo pegajoso após descascar.

4 [incluídas] Cada pacote contém 2 protetores de tela ClearTouch Crystal para o seu modelo T, um cartão aplicador ClearTouch e um pano de limpeza de microfibra. [Aconselhado] O adesivo especial de aderência baixa leva um pouco de tempo para aderir totalmente ao redor das bordas e, quando isso acontecer, as lacunas de ar se apagam. As lacunas desaparecerão em cerca de 2 dias após o uso regular.

Cabo modelo T Trezor, BoxWave [AllCharge miniSync] Retrátil, cabo USB portátil para Trezor Modelo T - Preto R$ 76.28 in stock 1 new from R$ 76.28 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ❄ [Design inovador] O design inovador de retração deixará você sem frustrações! Tenha sempre o seu carregador organizado e pronto; não atado, emaranhado ou torcido. Basta puxar as duas extremidades do miniSync para um dos 5 comprimentos pré-definidos para a quantidade certa de cabo! Quando você terminar, dê uma puxada rápida em ambas as extremidades e voila! Veja o mecanismo de enrolamento se retrair totalmente a um fator de forma portátil e miniatura! Chega de bagunça, chega de emaranhado!

❄ [Universal] Projetado para funcionar com o seu modelo T e a maioria dos dispositivos alimentados por USB, o AllCharge Mini Sync inclui três conectores padrão da indústria, incluindo micro USB e USB tipo C para carregar o seu modelo T usando qualquer porta USB de computador e adaptadores de alimentação USB padrão.

❄ [Carregamento simultâneo] Conecte todos os 3 conectores a 3 dispositivos separados e carregue todos eles simultaneamente!

[Alta qualidade] Feito com material de policarbonato durável de alta qualidade e cabo estilo fita resistente que é feito para durar!

❄ [Portátil] O AllCharge miniSync retrai a um minúsculo 7,5 cm para portabilidade, e pode estender até 90 cm de comprimento para um amplo espaço para utilizar totalmente o seu modelo T! READ O melhor Teclado Para Ipad: Guia de revisão e compra

HOW TO SET UP TREZOR MODEL T (English Edition) R$ 5.06 in stock 1 new from R$ 5.06 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-12-08T16:00:17.388-00:00 Language Inglês Number Of Pages 10 Publication Date 2020-12-08T16:00:17.388-00:00 Format eBook Kindle

Cabo para Trezor Model T (Cabo da BoxWave) – Cabo DirectSync PD (3 m) – USB-C para USB-C (100 W), longo cabo de liga de nylon trançado PD de 3 metros para Trezor Model T – Preto R$ 117.52 in stock 1 new from R$ 117.52 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ❄ [PD de 100 watts] Capaz de carregar até 100 watts de energia PD através de seu cabo trançado de 3 metros, o cabo PD DirectSync é o cabo que você precisa para carregar o seu modelo T e outros dispositivos de alta potência, incluindo laptops! Cuidado com outros cabos que podem parar de funcionar ou até mesmo causar riscos de fogo. O cabo PD DirectSync é classificado para lidar com a largura de banda e a taxa que o seu modelo T exige

❄ [Cabo trançado de 3 metros] Feito com 3 metros de materiais de nylon de alta qualidade, o cabo PD DirectSync pode suportar até mesmo os ambientes mais adversos. Este cabo é forte, mas flexível para acomodar suas necessidades de carregamento em qualquer situação. Chega de manobrar em posições estranhas enquanto o seu modelo T está carregando perto da parede, sente-se confortavelmente e permita que o cabo de 3 metros alcance você

♕ [Alívio de tensão] O cabo PD DirectSync é equipado com argolas duráveis e de borracha aliviam a tensão em ambos os conectores para evitar o desgaste do cabo e eliminar problemas de conexão.

❄ [Transferências de dados de alta velocidade] Conecte o cabo PD DirectSync em seu computador para transferências de dados incrivelmente rápidas enquanto carrega o seu modelo T!

❄ [Fácil de usar] Basta conectar os conectores USB tipo C ao seu carregador e a outra extremidade no seu modelo T para começar a carregar

Carteira Biométrica D'CENT - Carteira de Hardware de Criptomoeda - Suporta Múltiplas Moedas incluindo Bitcoin, Ethereum e mais R$ 1,400.00 in stock 1 new from R$ 1,400.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A carteira biométrica D'CENT é uma carteira de hardware com Bluetooth que mantém suas chaves privadas protegidas e oferece uma experiência superior em movimento usando o aplicativo móvel iOS e Android.

Conveniência: Grande visor OLED mostra detalhes completos de transação em uma única tela, vários botões para facilitar a navegação, grande capacidade de bateria de íon de lítio para um longo tempo de uso

Possui um chip seguro certificado (EAL5+) e sensor de impressão digital integrado para uma transação altamente segura. Autorize transações de forma rápida e segura usando seus dados biométricos

O número de moedas suportadas está aumentando rapidamente através de atualização de firmware sem complicações, e não é necessário fazer backup ou recuperar sua carteira para a atualização. Os ativos suportados são: Bitcoin, Ethereum, Rootstock, DigiByte, Ravencoin, BitcoinGold, BitcoinCash, ERC20Token, Ripple, Monacoin, Zcash, Dashcoin, Klaytn, Litecoin etc.

Nosso sistema operacional seguro exclusivo (sistema operacional) permite alta flexibilidade para adicionar novas moedas e recursos para satisfazer os requisitos do mercado

How To Set Up Trezor One (English Edition) R$ 5.07 in stock 1 new from R$ 5.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2020-12-08T16:00:17.171-00:00 Language Inglês Number Of Pages 12 Publication Date 2020-12-08T16:00:17.171-00:00 Format eBook Kindle

Carteira de hardware SecuX V20 Crypto-ativo - Bluetooth habilitado para celular - totalmente compatível com Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Digibyte, Dash, Binance, Dogecoin, GRS, Stellar Lumens, ERC20 R$ 1,697.00

R$ 1,299.00 in stock 2 new from R$ 1,299.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Seguro – A carteira de hardware SecuX tem um conjunto completo de recursos de segurança no lugar, da cadeia de produção protegida, à embalagem resistente a falsificações, até seu nível militar, o elemento de segurança certificado CC EAL 5+ para manter seus bens seguros e inatacáveis – A capa de alumínio robusta garante anos de proteção

Compatível – Use a carteira de hardware SecuX com seu Windows, Mac ou Linux computador, dispositivo iOS (iPhone, iPad) e telefone ou tablet Android – Armazene seu Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Digibyte, Dash, Binance, Dogecoin, GRS, Stellar Lumens, ERC-20 tokens e muito mais para vir

Conveniente – Interface simples e simplificada garante que você possa usá-lo facilmente, evite erros e manter seus ativos seguros – O simples processo de atualização de firmware é mais simplificado do que os concorrentes para garantir atualizações suaves, maximizando a segurança e a usabilidade – USB-C equipado para fácil carregamento e conexão a laptops, etc.

Tela sensível ao toque – A carteira de hardware SecuX é fácil de interagir graças à sua tela sensível ao toque de 2,8 polegadas incluindo o teclado na tela – A verificação na tela de endereços dá proteção contra malware que pode tentar redirecionar seus fundos

Bluetooth – Conecte ao seu telefone ou outros dispositivos Bluetooth para enviar e receber moedas e fichas – Suas chaves nunca saem do seu dispositivo e Bluetooth é usado apenas para enviar transações assinadas para o blockchain

Smart Gadget para Trezor Model T (Smart Gadget da BoxWave) – Leitor de cartão SD AllReader, leitor de cartão microSD SD compacto USB para Trezor Model T – Preto R$ 88.07 in stock 1 new from R$ 88.07 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Quatro interfaces] O leitor de cartão SD AllReader da BoxWave é um dos leitores de cartões SD e microSD mais versáteis para o seu modelo T! Vem com quatro interfaces, incluindo USB-C, USB-A e micro-USB para fácil acesso.

❄ [Fácil transferência de arquivos] Finalmente, uma maneira fácil de transferir arquivos entre dispositivos. Salve todas as suas fotos em seu desktop rapidamente ou carregue algumas músicas no seu smartphone. Agora é tudo possível com o leitor de cartão SD AllReader! Basta ligar e jogar com os conectores embutidos para copiar arquivos de e de todos os seus dispositivos.

Fácil de usar: basta conectar um cartão SD ou cartão microSD e anexá-lo ao seu modelo T; o leitor de cartão SD AllReader detectará seu cartão para acesso rápido a fotos, músicas, vídeos e outros arquivos!

❄ [Armazenamento ilimitado] Basta conectar um cartão SD ou cartão microSD e anexá-lo ao seu modelo T; o leitor de cartão SD AllReader detectará seu cartão para acesso rápido a fotos, músicas, vídeos e outros arquivos!

[Design compacto] O design avançado é embalado em todos os eletrônicos em um pequeno pacote que tem conectores embutidos. Guarde facilmente em sua bolsa, bolso ou leve-o com você para qualquer lugar!

Carregador de carro Trezor Model T, BoxWave [Carregador de carro PD XtraPower] Carregador de carro com duas portas USB e uma porta tipo C para Trezor Model T - Preto R$ 126.08 in stock 1 new from R$ 126.08 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Duas portas] O carregador de carro universal XtraPower PD pode carregar simultaneamente três modelos T ao mesmo tempo! Com duas portas USB e uma porta tipo C funcionará de forma independente na taxa de cada modelo T, para carregá-los com segurança nas velocidades mais rápidas possíveis.

[LED] Luz LED azul personalizada para informar quando o seu modelo T está carregando, com um brilho suave para evitar perturbações.

❄ [Versátil e universal] fornece energia com segurança para muitos modelos T, incluindo tablets, gravadores de condução, navegadores, câmeras, telefones e outros dispositivos inteligentes.

[Compacto] Com menos de 10 cm de comprimento, você pode colocar o pequeno carregador em sua bolsa ou bolso. O carregador universal XtraPower PD cabe perfeitamente na tomada CC padrão do seu carro e contribui para uma estação de carregamento potente.

❄ [Segurança em primeiro lugar] Protege seu modelo T contra excesso de correntes, superaquecimento e sobrecarga. O carregamento para quando a bateria está cheia.

Pelican 1010 Micro Case (preto) R$ 258.75 in stock 2 new from R$ 179.73

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Comprimento do pacote: 14,2 cm

Largura do pacote: 9,6 cm

Altura do pacote: 5 cm

Tipo de produto: capa elétrica portátil

Carteira de hardware SecuX W20 Crypto-ativo – Carteira Bluetooth pronta para uso móvel – suporta totalmente Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Digibyte, Dash, Binance, Dogecoin, GRS, Stellar Lumens, ERC20 R$ 950.00 in stock 1 new from R$ 950.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Seguro – A carteira de hardware SecuX tem um conjunto completo de recursos de segurança no lugar, da cadeia de produção protegida, à embalagem resistente a falsificações, até o nível militar, elemento seguro endurecido para manter seus bens seguros e inatacáveis.

Compatível – Conecte via USB ou Bluetooth ao seu computador, Mac ou Linux, dispositivo iOS (iPhone, iPad) e telefone ou tablet Android – Armazene seu Bitcoin, Ethereum, XRP, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Digibyte, Dash, Binance, Dogecoin, GRS, Stellar Lumens, ERC-20 tokens e muito mais por vir

Conveniente – interface simples e simplificada garante que você possa usá-lo facilmente, evite erros e manter seus ativos seguros – O processo de atualização de firmware simples é mais simplificado do que os concorrentes para garantir atualizações suaves, maximizando a segurança e a usabilidade

Tela sensível ao toque – A carteira de hardware SecuX é fácil de interagir graças à sua tela sensível ao toque de 2,8 polegadas incluindo o teclado na tela – A verificação na tela de endereços dá proteção contra malware que pode tentar redirecionar seus fundos

Bluetooth – Conecte ao seu telefone ou outros dispositivos Bluetooth para enviar e receber moedas e fichas – Suas chaves nunca saem do seu dispositivo e Bluetooth é usado apenas para enviar transações assinadas para o blockchain READ O melhor tenis: Selecionado para você

PELICAN 1040 CASESBR FULL BLACK R$ 319.00 in stock 1 new from R$ 319.00

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Microcase PELICAN 1040

Mini Wallet | Carteira de alumínio e couro| Cinza R$ 119.00 in stock 1 new from R$ 119.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features carteira

Ledger Nano S: Bitcoin and Ethereum Hardware Wallet Beginner’s Guide (Cryptocurrency, Crypto) (English Edition) R$ 16.11 in stock 1 new from R$ 16.11 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2017-12-29T23:51:27.000Z Language Inglês Number Of Pages 107 Publication Date 2017-12-29T23:51:27.000Z Format eBook Kindle

El príncipe Felipe e Isabel II del Reino Unido: La biografía - Larga vida a Su Majestad, la Corona Británica y el retrato del matrimonio real de 73 años R$ 69.90 in stock 4 new from R$ 69.90

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Espanhol Number Of Pages 64 Publication Date 2021-02-19T00:00:01Z

Carregador para Trezor Model T (carregador da BoxWave) – PD GAN miniCube (30W), 30W Tiny PD GAN carregador de parede tipo C para Trezor Model T – Branco inverno R$ 176.43 in stock 1 new from R$ 176.43 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [Compacto] Utilizando tecnologia revolucionária GAN, nossos engenheiros são capazes de comprimir o poder de carregamento que você precisa, em um pequeno pacote. Com apenas 4 x 4 x 2,5 cm, o mini cubo PD pode ser o menor carregador PD do mundo. Este design minimalista torna o mini cubo PD um carregador de perfil ultra baixo que é leve e discreto. Mantenha um em sua casa ou escritório, e leve um extra em sua bolsa ou bolsa para o caso de sua modelo T precisar de um carregamento!

❄ [Entrega de energia] PD (entrega de energia) significa que o mini cubo PD irá mudar sua tensão e saída de corrente de acordo com o que o seu modelo T precisa. Agora, quando você estiver usando o seu dispositivo durante o carregamento, o minicubo PD se ajustará automaticamente à demanda e fornecerá mais suco. Com até 30 watts de potência, o minicubo PD terá o seu modelo T em 100% num instante

❄ [presilhas dobráveis] As garras dobram para dentro e para fora para economizar espaço e evitar danos ao seu carregador.

✎ [Elegante e compacto] O design elegante e compacto permite acesso fácil à tomada sem bloquear o espaço de outros carregadores.

Fácil de usar: basta conectar uma extremidade do seu cabo USB tipo-C ao mini cubo PD e a outra extremidade no seu dispositivo; retire as garras resistentes da tomada e conecte a qualquer tomada de parede, e o seu modelo T começará a carregar na taxa ideal. Adora usar o seu modelo T? Sempre mantenha-o carregado com o miniCube PD da BoxWave!

Earn a Passive Income with Cryptocurrency Exchange (English Edition) R$ 24.99 in stock 1 new from R$ 24.99 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Release Date 2021-03-17T15:45:30.774-00:00 Language Inglês Number Of Pages 171 Publication Date 2021-03-17T15:45:30.774-00:00 Format eBook Kindle

Cabo para Trezor Model T (cabo da BoxWave) – Cabo PowerDisplay PD (1,8 m) – USB-C para USB-C (100 W), tela LED 1,8 m, cabo de nylon trançado PD para Trezor Model T – Preto R$ 135.19 in stock 1 new from R$ 135.19 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ❄ [Monitor] Não é o seu cabo de carregamento médio! O cabo PD da Power Display está equipado com chips de monitoramento inteligente e tela LED, permitindo que você saiba precisamente a potência que alimenta o seu modelo T.

❄ [100 watts PD] Capaz de ligar até 100 watts de potência PD, o cabo PowerDisplay PD é o cabo que você precisa para carregar seu modelo T com alto consumo de energia, juntamente com outros dispositivos de alta potência, incluindo laptops! Cuidado com outros cabos que podem parar de funcionar ou até mesmo causar riscos de incêndio! O cabo PowerDisplay PD é avaliado para lidar com a largura de banda e a taxa de que o seu modelo T exige

[Cabo trançado durável] O cabo PowerDisplay PD é equipado com TPE retardante de chamas envolto em um nylon trançado elegante e resistente a quebras. O cabo é forte, mas flexível para acomodar suas necessidades de carregamento em qualquer situação.

[Comprimento] Este cabo tem 1,8 m de comprimento, proporcionando um alcance mais longo para que você não precise se amontoar perto da parede enquanto o seu modelo T está carregando.

[Fácil de usar] Basta conectar o cabo em uma fonte de alimentação USB tipo-C PD, conectar a outra extremidade ao seu modelo T e VOILA! Seu dispositivo começará a carregar e o uso de energia será mostrado na tela de LED!

Mini Wallet | Carteira de alumínio e couro| Chocolate marrom R$ 119.00 in stock 2 new from R$ 119.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features couro, alumínio, carteira

Bitcoin: Een kennismaking met 's werelds belangrijkste cryptocurrency - 2021 R$ 96.27 in stock 3 new from R$ 73.89 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Language Holandês Number Of Pages 90 Publication Date 2021-02-12T00:00:01Z

Carregador para Trezor Model T (carregador da BoxWave) – Carregador de parede PD GaNCharge (100W), 100W Tiny PD GAN tipo-C e carregador de parede tipo A para Trezor Model T – Preto R$ 647.68 in stock 1 new from R$ 647.68 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ❄ [Tecnologia avançada] Feito com tecnologia GaN aka. Gallio Nitride – é uma nova tecnologia que torna os carregadores muito menores enquanto fornece mais energia do que os carregadores tradicionais

[Carrega vários dispositivos] Inclui 1 tomada USB-A e 3 USB-C para carregamento simultâneo!

❄ [Entrega de energia] O carregador de parede GaNCharge mudará sua tensão e saída de corrente de acordo com suas necessidades. Agora quando você estiver usando seu modelo T durante o carregamento, o carregador de parede GaNCharge se ajustará automaticamente à demanda e fornecerá mais suco! Oferecendo até 100 watts de potência, o carregador de parede GaNCharge terá o seu modelo T em 100% num instante

[Compacto] Com apenas 7,6 cm de comprimento, você pode colocar o pequeno carregador em sua bolsa ou bolso. O carregador de parede GaNCharge se encaixa perfeitamente na sua tomada e contribui para uma estação de carregamento potente.

❄ [presilhas dobráveis] As garras dobram para dentro e para fora para economizar espaço e evitar danos ao seu carregador.

Capa e chaveiro USB para Trezor ou Ledger Nano S, for Ledger Nano S R$ 160.00 in stock 1 new from R$ 160.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features ✅ TREASURE O SEU LEDER ► Enquanto a Carteira de Ledger protege a sua criptomoeda, a capa CamKix protegerá o seu Ledger.

✅ Para viagens e armazenamento ► A capa de nylon durável e leve permite que você leve com segurança sua carteira de cripto Trezor One com você para qualquer lugar.

✅ Cabo USB/alça ► Use a alça USB como um cabo para conectar o seu Ledger Nano S ao seu notebook. Terminou usando o Nano S? Converta o cabo USB de volta para uma alça para carregar com segurança o seu Ledger Nano S com você em qualquer lugar.

✅ Zíper de alta qualidade ► Um zíper de boa qualidade é uma característica essencial de um ótimo armazenamento e estojo de viagem. O zíper desta capa faz exatamente o que é suposto.

Mini Wallet | Carteira de alumínio e couro| All Black R$ 115.00 in stock 3 new from R$ 115.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features A coleção de couro Wallet é o resultado do artesanato e refinado artesanato ao mais alto nível

Os produtos são feitos de peles de couro premium, tingidas com anilina, com uma base de grão integral

Isso torna o couro da mais alta qualidade, bronzeado em boas condições de trabalho

Com cuidado para as pessoas e o meio ambiente

Carregador de carro para Trezor Model T (carregador de carro da BoxWave) – Carregador de carro PD RapidRush (95W), carregador de carro PD de alta potência PD QC3.0 para Trezor Model T – Preto R$ 205.88 in stock 1 new from R$ 205.88 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features O carregador de carro RapidRush PD é um dos carregadores de carro mais poderosos do mundo. Com uma porta USB-C PD completa de 65 watts, uma porta USB-C PD de 30 watts e uma porta QC3.0 de 18 watts.

[Entrega especial] Usando PD (entrega de energia), o carregador de carro RapidRush PD ajusta sua saída de acordo com o que o seu modelo T precisa. Ele detectará automaticamente sua demanda e fornecerá mais energia! A porta PD oferece até 65 watts! Pode carregar o seu modelo T num instante

[Segurança] O carregador de carro RapidRush PD protege seu modelo T contra excesso de correntes, superaquecimento e sobrecarga. O carregamento para quando sua bateria está cheia. As aberturas de resfriamento integradas dissiparam o calor de forma eficiente para garantir o carregamento Totalmente construído de liga de metal para durabilidade extrema.

[Compacto] Com menos de 7,6 cm, você pode colocar o pequeno carregador em sua bolsa ou no seu bolso para levá-lo aonde quer que você vá. O carregador de carro RapidRush PD se encaixa perfeitamente na porta de isqueiro padrão do seu carro e o converte em uma estação de carregamento potente.

✎ [Compatível] Usando a tecnologia QC3.0, o Quick Charge permite que você carregue simultaneamente outro dispositivo! Basta conectar o seu cabo USB-A padrão na porta para carregar rapidamente todos os dispositivos até 30 watts!

Wacom One CTL472 - Mesa Digitalizadora, Preto / Vermelho R$ 259.00 in stock 56 new from R$ 256.70 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Leve sua criatividade a um novo nível Faça esboços e pinte com mais precisão.

Nossa avançada tecnologia de caneta eletromagnética proporciona excelente controle e precisão.

Edição de fotos? Desde recortes complicados até ajustes de cores delicadas, tudo fica muito mais fácil.

Sua escolha de área digital versátil O tamanho pequeno ocupa uma área menor da sua mesa, mas ainda oferece um espaço de trabalho suficiente para criar. Tão simples de configurar.

Não importa o que você quer criar, é fácil com o One by Wacom. Basta conectar o cabo USB ao seu Mac ou PC, baixar e instalar o driver e você estará pronto para utilizar. READ O melhor teclado: Guia de revisão e compra

Lexar .Jumpdrive .Fingerprint F35 Usb 3.0 Flash Drive 32 Gb R$ 151.27 in stock 3 new from R$ 138.33

Free shipping Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 Flash Drive 32 GB

USB 3.0

Disponível em opções de alta capacidade para atender às suas necessidades

Armazena e transfere com segurança fotos, vídeos, arquivos,

Compatível com sistemas PC e Mac

Bitcoin: Mastering Bitcoin For Beginners: How You Can Make Insane Money Investing and Trading in Bitcoin (Bitcoin Mining, Bitcoin trading, Cryptocurrency, Blockchain, Wallet & Business) R$ 189.87 in stock 2 new from R$ 138.17 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features Is Adult Product Language Inglês Number Of Pages 128 Publication Date 2017-10-17T00:00:01Z

Carteira de hardware de criptomoeda SafePal S1, carteira Bitcoin, armazenamento sem fio a frio para multicriptomoeda, isolada na Internet e 100% offline, armazena com segurança chaves privadas, sementes e ativos digitais R$ 890.00 in stock 1 new from R$ 890.00 Verifique o preço na Amazon

Amazon.com.br Features [100% off-line] O SafePal S1 adota um mecanismo de assinatura com lacunas de ar, sem qualquer conexão de Bluetooth, WiFi, NFC ou outras radiofrequências. Comemore o dia da independência!

[Recursos poderososos] O SafePal S1 permite que você proteja, mande, compre, troque e troque cripto da maneira mais fácil.

[EAL 5+ elemento seguro] O SafePal S1 é integrado com elementos de segurança EAL 5+ e verdadeiro gerador de números aleatórios, mantendo sua chave privada segura.

[Compatível com móveis] juntamente com o aplicativo SafePal, você é capaz de proteger e gerenciar o cripto a qualquer hora, em qualquer lugar. Nunca foi tão fácil!

[Moedas ilimitadas] Agora você pode gerenciar 10.000 + criptomoedas tudo em um SafePal S1.

